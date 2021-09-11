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Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Арис Лимассол
0:1
Второй тайм: 62'
Аполлон
0'
29' Красная карточка
Кириаку Хараламбос
0:1
39' Гол
Янга Рангело
62'

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимассол
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сикорский Даниэль 1 0.5
2. Квашук Виталий 1 0.5
Аполлон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Питтас Яннис 3 (1) 1.5
2. Янга Рангело 1 0.5
3. Жради Бассель 1 0.5

Карточки

Арис Лимассол
# Игрок      
1. Сикорский Даниэль 1 0
2. Квашук Виталий 1 0
3. Яго Стив 1 0
4. Andreas Fragkou 1 0
5. Шполярич Матья 1 0
Аполлон
# Игрок      
1. Кириаку Хараламбос 0 1
2. Жради Бассель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арис Лимассол 0 0 100% (2) 0 0 0
 Аполлон 0 25% (1) 25% (1) 0 0 50% (2)

Предыдущие игры

Арис Лимассол Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Олимпиакос Никосия 1:2 Арис Лимассол Акритас Хлоракас 0:1 Арис Лимассол Арис Лимассол 1:1 Айя-Напа ПАЕЕК 0:0 Арис Лимассол
Арис Лимассол 2:1 АСИЛ Лыси Дигенис Акритас 0:2 Арис Лимассол Арис Лимассол 2:0 Закакиу Kouris Erimis 0:1 Арис Лимассол Арис Лимассол 0:2 Омония Арадиппу Алки Ороклинис 1:1 Арис Лимассол Арис Лимассол 3:1 Акритас Хлоракас Арис Лимассол 1:0 Лакатамия Ахиронас 0:2 Арис Лимассол Арис Лимассол 3:1 Отеллос Ксилотимву 0:0 Арис Лимассол Арис Лимассол 1:0 Омония Псевда Арис Лимассол 1:0 Ипсонас Анагенниси Деринья 0:2 Арис Лимассол Арис Лимассол 1:1 Онисилос Сотира Айя-Напа 2:0 Арис Лимассол
Аполлон Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Аполлон 4:2 Этникос Ахна Жилина 2:2 Аполлон Аполлон 1:3 Жилина Омония 1:1 Аполлон
Аполлон 2:2 Олимпиакос Никосия Аполлон 3:1 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 1:2 Аполлон Аполлон 1:1 Анортосис Аполлон 1:0 Омония Олимпиакос Никосия 0:2 Аполлон АЕК Ларнака 0:2 Аполлон Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 2:2 Аполлон Аполлон 2:1 Эносис АЕЛ Лимаcсол 2:1 Аполлон Аполлон 3:0 АЕК Ларнака Кармиотисса 1:1 Аполлон Аполлон 1:0 АПОЭЛ Неа Саламина 1:1 Аполлон АПОЭЛ 2:1 Аполлон

Последние игры между собой

Арис Лимассол: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 8
Аполлон: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 0
Аполлон 5:1 Арис Лимассол Кубок Арис Лимассол 0:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:0 Арис Лимассол Первый дивизион Арис Лимассол 1:4 Аполлон Первый дивизион
Аполлон 0:0 Арис Лимассол Первый дивизион Арис Лимассол 2:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:1 Арис Лимассол Первый дивизион Аполлон 3:2 Арис Лимассол Первый дивизион Арис Лимассол 0:1 Аполлон Первый дивизион Арис Лимассол 0:3 Аполлон Международные матчи (клубы)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 1:0 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Пафос 1 1 0 0 4 - 0 3
3. ПАЕЕК 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Арис Лимассол 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
5. Докса Катокопия 1 0 1 0 1 - 1 1
6. АЕК Ларнака 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Омония 0 0 0 0 0 - 0 0
8. АЕЛ Лимаcсол 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Анортосис 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Олимпиакос Никосия 1 0 0 1 1 - 2 0
11. АПОЭЛ 1 0 0 1 0 - 4 0
12. Этникос Ахна 2 0 0 2 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Аполлон 1:0 1 1 0 0 4 - 2 3
3. АЕК Ларнака 1 0 1 0 1 - 1 1
4. АПОЭЛ 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Анортосис 0 0 0 0 0 - 0 0
6. АЕЛ Лимаcсол 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Омония 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Докса Катокопия 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ПАЕЕК 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Арис Лимассол 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Олимпиакос Никосия 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Этникос Ахна 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАЕЕК 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Аполлон 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Арис Лимассол 0:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Докса Катокопия 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Олимпиакос Никосия 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Анортосис 0 0 0 0 0 - 0 0
7. АЕЛ Лимаcсол 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Омония 0 0 0 0 0 - 0 0
9. АЕК Ларнака 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Пафос 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Этникос Ахна 1 0 0 1 2 - 4 0
12. АПОЭЛ 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аполлон Питтас Яннис 3 1 0
2. Этникос Ахна Фолпрехт Зденек 2 0 0
3. Пафос Семедо Вилли 2 0 0
4. Пафос Валакари Онни 2 1 0
5. Арис Лимассол Сикорский Даниэль 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Докса Катокопия Меска 1 1
2. Докса Катокопия Балде Ромарио 0 1
3. Аполлон Кириаку Хараламбос 0 1
4. Арис Лимассол Сикорский Даниэль 1 0
5. Этникос Ахна Тарасов Игорь 1 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Янга Рангело бьет в цель!
  • 29'
    УДАЛЕНИЕ! - Кириаку Хараламбос увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Арис Лимассол
Ничья
Аполлон
7.50
4.00
1.88
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Арис Лимассол 0:1 Аполлон онлайн




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