Кипр: Первый дивизион 2021-2022
Арис Лимассол
0:1
Конец матча
Аполлон
29' Красная карточкаКириаку Хараламбос
35' Желтая карточкаСтемпиньски Мариуш
0:1
39' ГолЯнга Рангело
61' Желтая карточкаЯго Стив
82' Желтая карточкаРонкалья Факундо
85' Желтая карточкаMartin Slogar
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 КажуЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Warren Shavy
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Nicos Panayiotou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Янга РангелоНападающий
- Запасные игроки
-
40 Дурин ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Дабо БагалиНападающий
-
90 Штор ЛукаНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
Ход матча
39'
0:1
61'
72'
82'
85'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сикорский Даниэль
|1
|0.5
|2.
|Квашук Виталий
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Питтас Яннис
|3 (1)
|1.5
|2.
|Янга Рангело
|1
|0.5
|3.
|Жради Бассель
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Яго Стив
|2
|0
|2.
|Сикорский Даниэль
|1
|0
|3.
|Ронкалья Факундо
|1
|0
|4.
|Квашук Виталий
|1
|0
|5.
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|6.
|Andreas Fragkou
|1
|0
|7.
|Шполярич Матья
|1
|0
|8.
|Martin Slogar
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кириаку Хараламбос
|0
|1
|2.
|Жради Бассель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арис Лимассол
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
|Аполлон
|0
|20% (1)
|40% (2)
|0
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Арис Лимассол Последние 20 матчей: +13 =5 -2Олимпиакос Никосия 1:2 Арис Лимассол Акритас Хлоракас 0:1 Арис Лимассол Арис Лимассол 1:1 Айя-Напа ПАЕЕК 0:0 Арис Лимассол
Арис Лимассол 2:1 АСИЛ Лыси Дигенис Акритас 0:2 Арис Лимассол Арис Лимассол 2:0 Закакиу Kouris Erimis 0:1 Арис Лимассол Арис Лимассол 0:2 Омония Арадиппу Алки Ороклинис 1:1 Арис Лимассол Арис Лимассол 3:1 Акритас Хлоракас Арис Лимассол 1:0 Лакатамия Ахиронас 0:2 Арис Лимассол Арис Лимассол 3:1 Отеллос Ксилотимву 0:0 Арис Лимассол Арис Лимассол 1:0 Омония Псевда Арис Лимассол 1:0 Ипсонас Анагенниси Деринья 0:2 Арис Лимассол Арис Лимассол 1:1 Онисилос Сотира Айя-Напа 2:0 Арис Лимассол
Аполлон Последние 20 матчей: +9 =8 -3Аполлон 4:2 Этникос Ахна Жилина 2:2 Аполлон Аполлон 1:3 Жилина Омония 1:1 Аполлон
Аполлон 2:2 Олимпиакос Никосия Аполлон 3:1 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 1:2 Аполлон Аполлон 1:1 Анортосис Аполлон 1:0 Омония Олимпиакос Никосия 0:2 Аполлон АЕК Ларнака 0:2 Аполлон Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 2:2 Аполлон Аполлон 2:1 Эносис АЕЛ Лимаcсол 2:1 Аполлон Аполлон 3:0 АЕК Ларнака Кармиотисса 1:1 Аполлон Аполлон 1:0 АПОЭЛ Неа Саламина 1:1 Аполлон АПОЭЛ 2:1 Аполлон
Последние игры между собой
Арис Лимассол: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 8
Аполлон: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Пафос
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|ПАЕЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Арис Лимассол
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|Докса Катокопия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|АЕК Ларнака
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Омония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Анортосис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|АПОЭЛ
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|12.
|Этникос Ахна
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Аполлон
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|АЕК Ларнака
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|АПОЭЛ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Анортосис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Омония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Докса Катокопия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|ПАЕЕК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Арис Лимассол
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Этникос Ахна
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАЕЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Аполлон
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Арис Лимассол
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Докса Катокопия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Олимпиакос Никосия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Анортосис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|АЕЛ Лимаcсол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Омония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|АЕК Ларнака
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Пафос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Этникос Ахна
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|12.
|АПОЭЛ
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аполлон
|Питтас Яннис
|3
|1
|0
|2.
|Этникос Ахна
|Фолпрехт Зденек
|2
|0
|0
|3.
|Пафос
|Семедо Вилли
|2
|0
|0
|4.
|Пафос
|Валакари Онни
|2
|1
|0
|5.
|Арис Лимассол
|Сикорский Даниэль
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Докса Катокопия
|Меска
|1
|1
|2.
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|2
|0
|3.
|Докса Катокопия
|Балде Ромарио
|0
|1
|4.
|Аполлон
|Кириаку Хараламбос
|0
|1
|5.
|Арис Лимассол
|Сикорский Даниэль
|1
|0