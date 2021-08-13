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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Монако
 
Позже

Стадион:
Шахтёр Донецк

Бомбардиры внутри турнира

Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фолланд Кевин 1 0.5
2. Головин Александр 1 0.5
3. Диоп Софьян 1 0.5
4. Желсон Мартиньш 1 0.5
5. Чуамени Орельен 1 0.5
6. Бен-Йеддер Виссам 0 0
7. Якобс Исмаил 0 0
Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тете 1 (1) 0.5
2. Антонио Маркос 1 0.5
3. Патрик Алан 1 0.5
4. Траоре Лассина 1 0.5
5. Исмаили Гонсалвес 0 0

Карточки

Монако
# Игрок      
1. Чуамени Орельен 2 0
2. Бадьяшиль Бенуа 1 0
3. Фофана Юссуф 1 0
Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Марлон 1 0
2. Майкон Барберан 1 0
3. Трубин Анатолий 1 0
4. Педриньо II 1 0
5. Витао 1 0
6. Судаков Георгий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монако 0 0 20% (1) 60% (3) 0 20% (1)
 Шахтёр Донецк 0 25% (1) 0 0 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Лорьян 1:0 Монако Монако 3:1 Спарта Прага Монако 1:1 Нант Спарта Прага 0:2 Монако
Реал Сосьедад 2:1 Монако Вольфсбург 1:2 Монако Антверпен 0:0 Монако Ред Булл Зальцбург 1:3 Монако Ланс 0:0 Монако Монако 0:2 ПСЖ Монако 2:1 Ренн Румилли-Албанай 1:5 Монако Реймс 0:1 Монако Монако 2:3 Лион Анже 0:1 Монако Лион 0:2 Монако Бордо 0:3 Монако Монако 3:0 Дижон Монако 0:0 Метц Монако 4:0 Метц
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +12 =0 -8
Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 Шахтёр Донецк 2:1 Генк Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Генк 1:2 Шахтёр Донецк
Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Минай 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Львов 3:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Рома Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рома 3:0 Шахтёр Донецк Олимпик Донецк 0:1 Шахтёр Донецк Агробизнес 1:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Заря

Последние игры между собой

Монако: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Шахтёр Донецк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Шахтёр Донецк 3:0 Монако Товарищеские матчи

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
2. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 2
3. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
4. ХИК Риски Роопе 4 0 1
5. Шериф Энрике Луваннор 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Фола Им Томас 2 1
3. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
4. Шкендия Кривак Ян 2 1
5. Легия Енджейчик Артур 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Шахтёр Донецк от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 августа 2021, осталось 2 дня 14 часов 36 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Монако 67.4% (31)
    X 23.9% (11)
    Шахтёр Донецк 8.7% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Шахтёр Донецк
    1.79
    4.10
    5.15
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Монако - Шахтёр Донецк онлайн


    Прогнозы на матч Монако - Шахтёр Донецк

    Исход игры
    Монако
    67.4% (31)
    Ничья
    23.9% (11)
    Шахтёр Донецк
    8.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.64% (28)
    Меньше
    36.36% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    86.36% (38)
    Нет
    13.64% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    47.8% (22)
    1:1 Ничья
    21.7% (10)
    2:0 Монако
    6.5% (3)
    3:1 Монако
    4.3% (2)
    1:0 Монако
    4.3% (2)
    1:2 Шахтёр Донецк
    4.3% (2)
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