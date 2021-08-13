Лига чемпионов 2021-2022
Шериф
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Стадион: Шериф
Динамо Загреб
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Энрике Луваннор
|4
|0.67
|2.
|Кастаньеда Франк
|2
|0.33
|3.
|Траоре Адама VII
|2
|0.33
|4.
|Тилль Себастьян
|1 (1)
|0.17
|5.
|Дуланто Густаво
|1
|0.17
|6.
|Арболеда Данило
|1
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Майер Ловро
|2 (1)
|0.33
|2.
|Адеми Ариян
|2
|0.33
|3.
|Иванушец Лука
|1
|0.17
|4.
|Оршич Мислав
|1
|0.17
|5.
|Петкович Бруно
|1
|0.17
|6.
|Менало Лука
|1
|0.17
|7.
|Якич Кристиян
|1
|0.17
|8.
|Франич Бартол
|1
|0.17
|9.
|Мишич Йосип
|0
|0
|10.
|Кастрати Лирим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кастаньеда Франк
|3
|0
|2.
|Джульен Кестон
|2
|0
|3.
|Кристиано
|2
|0
|4.
|Коловос Димитрис
|1
|0
|5.
|Дуланто Густаво
|1
|0
|6.
|Бизяк Ловро
|1
|0
|7.
|Янсане Момо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мишич Йосип
|2
|0
|2.
|Якич Кристиян
|2
|0
|3.
|Теофил-Катерин Кевин
|1
|0
|4.
|Оршич Мислав
|1
|0
|5.
|Петкович Бруно
|1
|0
|6.
|Перич Дино
|1
|0
|7.
|Гояк Амер
|1
|0
|8.
|Менало Лука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шериф
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|0
|27.27% (3)
|Динамо Загреб
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|30% (3)
Предыдущие игры
Шериф Последние 20 матчей: +16 =2 -2Шериф 1:0 Црвена Звезда Шериф 7:1 Динамо-Авто Црвена Звезда 1:1 Шериф Флорешты 1:3 Шериф
Шериф 3:1 Алашкерт Алашкерт 0:1 Шериф Шериф 1:0 Теута Теута 0:4 Шериф Шериф 0:1 Заря Бельцы Шериф 0:0 Сфынтул Георге Шериф 1:1 Дачия-Буюкань Петрокуб 0:1 Шериф Флорешты 0:3 Шериф Динамо-Авто 0:7 Шериф Шериф 6:0 Милсами Зимбру 0:1 Шериф Кодру 0:6 Шериф Шериф 2:0 Сфынтул Георге Сперанца 0:10 Шериф Дачия-Буюкань 0:4 Шериф
Динамо Загреб Последние 20 матчей: +15 =4 -1Динамо Загреб 1:0 ХНК Горица Легия 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:1 Легия Динамо Загреб 3:3 Риека
Омония 0:1 Динамо Загреб Хвартски Драговоляц 0:4 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:0 Омония Динамо Загреб 0:2 Славен Валюр 0:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 3:2 Валюр Ростов 1:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:0 Шибеник Динамо Загреб 6:3 Истра 1961 ХНК Горица 0:3 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:2 Вараждин Риека 1:5 Динамо Загреб Хайдук 1:1 Динамо Загреб Славен 0:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 4:1 ХНК Горица Динамо Загреб 2:0 Хайдук
Последние игры между собой
Шериф: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Динамо Загреб: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|5
|0
|1
|2.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|2
|3.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
|4.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|0
|1
|5.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Инносент Бонке
|3
|1
|2.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|3.
|ЧФР Клуж
|Паун-Александру Константин
|2
|1
|4.
|Шкендия
|Кривак Ян
|2
|1
|5.
|Легия
|Енджейчик Артур
|3
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Шериф - Динамо Загреб
Исход игры
Шериф
14.3% (6)
Ничья
26.2% (11)
Динамо Загреб
59.5% (25)
Тотал 2.5
Больше
58.54% (24)
Меньше
41.46% (17)
Обе команды забьют
Да
85.37% (35)
Нет
14.63% (6)
Популярный счёт
1:2 Динамо Загреб
38.1% (16)
1:1 Ничья
26.2% (11)
2:1 Шериф
11.9% (5)
1:3 Динамо Загреб
7.1% (3)
0:1 Динамо Загреб
7.1% (3)
0:2 Динамо Загреб
4.8% (2)
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