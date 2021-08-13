  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2021-2022

Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Шериф
 
Позже

Стадион:
Динамо Загреб

Бомбардиры внутри турнира

Шериф
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Энрике Луваннор 4 0.67
2. Кастаньеда Франк 2 0.33
3. Траоре Адама VII 2 0.33
4. Тилль Себастьян 1 (1) 0.17
5. Дуланто Густаво 1 0.17
6. Арболеда Данило 1 0.17
Динамо Загреб
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Майер Ловро 2 (1) 0.33
2. Адеми Ариян 2 0.33
3. Иванушец Лука 1 0.17
4. Оршич Мислав 1 0.17
5. Петкович Бруно 1 0.17
6. Менало Лука 1 0.17
7. Якич Кристиян 1 0.17
8. Франич Бартол 1 0.17
9. Мишич Йосип 0 0
10. Кастрати Лирим 0 0

Карточки

Шериф
# Игрок      
1. Кастаньеда Франк 3 0
2. Джульен Кестон 2 0
3. Кристиано 2 0
4. Коловос Димитрис 1 0
5. Дуланто Густаво 1 0
6. Бизяк Ловро 1 0
7. Янсане Момо 1 0
Динамо Загреб
# Игрок      
1. Мишич Йосип 2 0
2. Якич Кристиян 2 0
3. Теофил-Катерин Кевин 1 0
4. Оршич Мислав 1 0
5. Петкович Бруно 1 0
6. Перич Дино 1 0
7. Гояк Амер 1 0
8. Менало Лука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шериф 27.27% (3) 9.09% (1) 27.27% (3) 9.09% (1) 0 27.27% (3)
 Динамо Загреб 10% (1) 10% (1) 20% (2) 10% (1) 20% (2) 30% (3)

Предыдущие игры

Шериф Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Шериф 1:0 Црвена Звезда Шериф 7:1 Динамо-Авто Црвена Звезда 1:1 Шериф Флорешты 1:3 Шериф
Шериф 3:1 Алашкерт Алашкерт 0:1 Шериф Шериф 1:0 Теута Теута 0:4 Шериф Шериф 0:1 Заря Бельцы Шериф 0:0 Сфынтул Георге Шериф 1:1 Дачия-Буюкань Петрокуб 0:1 Шериф Флорешты 0:3 Шериф Динамо-Авто 0:7 Шериф Шериф 6:0 Милсами Зимбру 0:1 Шериф Кодру 0:6 Шериф Шериф 2:0 Сфынтул Георге Сперанца 0:10 Шериф Дачия-Буюкань 0:4 Шериф
Динамо Загреб Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Динамо Загреб 1:0 ХНК Горица Легия 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:1 Легия Динамо Загреб 3:3 Риека
Омония 0:1 Динамо Загреб Хвартски Драговоляц 0:4 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:0 Омония Динамо Загреб 0:2 Славен Валюр 0:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 3:2 Валюр Ростов 1:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:0 Шибеник Динамо Загреб 6:3 Истра 1961 ХНК Горица 0:3 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:2 Вараждин Риека 1:5 Динамо Загреб Хайдук 1:1 Динамо Загреб Славен 0:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 4:1 ХНК Горица Динамо Загреб 2:0 Хайдук

Последние игры между собой

Шериф: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Динамо Загреб: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Шериф 0:3 Динамо Загреб Лига чемпионов Динамо Загреб 1:0 Шериф Лига чемпионов Динамо Загреб 4:0 Шериф Лига чемпионов Шериф 0:1 Динамо Загреб Лига чемпионов
Динамо Загреб 1:1 Шериф Лига чемпионов Шериф 1:1 Динамо Загреб Лига чемпионов

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
2. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 2
3. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
4. ХИК Риски Роопе 4 0 1
5. Шериф Энрике Луваннор 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Фола Им Томас 2 1
3. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
4. Шкендия Кривак Ян 2 1
5. Легия Енджейчик Артур 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шериф - Динамо Загреб от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 августа 2021, осталось 2 дня 14 часов 36 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Шериф 14.3% (6)
    X 26.2% (11)
    Динамо Загреб 59.5% (25)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шериф
    Ничья
    Динамо Загреб
    4.70
    3.58
    1.95
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Шериф - Динамо Загреб онлайн


    Прогнозы на матч Шериф - Динамо Загреб

    Исход игры
    Шериф
    14.3% (6)
    Ничья
    26.2% (11)
    Динамо Загреб
    59.5% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.54% (24)
    Меньше
    41.46% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    85.37% (35)
    Нет
    14.63% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Загреб
    38.1% (16)
    1:1 Ничья
    26.2% (11)
    2:1 Шериф
    11.9% (5)
    1:3 Динамо Загреб
    7.1% (3)
    0:1 Динамо Загреб
    7.1% (3)
    0:2 Динамо Загреб
    4.8% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг лучших букмекеров
    1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
    2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
    7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
    8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     