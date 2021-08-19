Лига Европы 2021-2022
Славия Прага
2:2
Конец матча
Стадион: Синобо
Легия
12' Желтая карточкаЛима Лукас
0:1
20' ГолЭмрели Махир
26' Желтая карточкаДорли Оскар
1:1
33' ГолБах Александр
36' Желтая карточкаРоуз Линдси
1:2
37' ГолЮранович Йосип
2:2
45' ГолМасопуст Лукаш
53' Желтая карточкаТраоре Ибрагим
19
Дорли
Оскар
25
Громада
Якуб
12
Сима
Абдалла
26
Шранц
Иван
29
Роуз
Линдси
21
Лопеш
Рафаэл
11
Эмрели
Махир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Дорли ОскарЗащитник
- Полузащитник
-
25 Громада ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Сима АбдаллаПолузащитник
-
26 Шранц ИванНападающий
- Запасные игроки
-
28 Мандоус АлешВратарь
-
31 Сиротник ЯнВратарь
- Защитник
-
18 Боржил ЯнЗащитник
- Защитник
-
13 Самек ДаниэлПолузащитник
-
20 Экпай УбонгПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Кухта ЯнНападающий
-
Главный тренер: Трпишовски Индржих
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лопеш РафаэлПолузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
-
11 Эмрели МахирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
20 Мучи ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Михниевич Чеслав
Ход матча
12'
20'
0:1
26'
33'
1:1
36'
37'
1:2
45'
2:2
46'
53'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 2
-
8 Угловые 1
-
4 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
65 Владение мячом, % 35
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Масопуст Лукаш
|1
|1
|2.
|Бах Александр
|1
|1
|3.
|Траоре Ибрагим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юранович Йосип
|1
|1
|2.
|Эмрели Махир
|1
|1
|3.
|Навроцкий Майк
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Траоре Ибрагим
|1
|0
|2.
|Дорли Оскар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Роуз Линдси
|1
|0
|2.
|Лима Лукас II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Славия Прага
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
|Легия
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Славия Прага Последние 20 матчей: +13 =5 -2Млада Болеслав 0:2 Славия Прага Славия Прага 1:0 Ференцварош Ференцварош 2:0 Славия Прага Теплице 1:3 Славия Прага
Фастав Злин 0:1 Славия Прага Славия Прага 2:1 Ческе-Будеевице Яблонец 1:1 Славия Прага Виктория Пльзень 0:1 Славия Прага Славия Прага 1:1 Карвина Сигма Оломоуц 0:1 Славия Прага Спарта Прага 0:3 Славия Прага Славия Прага 5:1 Виктория Пльзень Сигма Оломоуц 0:3 Славия Прага Богемианс-1905 0:0 Славия Прага Славия Прага 2:1 Фастав Злин Слован Либерец 0:1 Славия Прага Славия Прага 0:4 Арсенал Славия Прага 2:0 Спарта Прага Арсенал 1:1 Славия Прага Зброёвка 0:0 Славия Прага
Легия Последние 20 матчей: +11 =6 -3Варта Познань 0:2 Легия Легия 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:1 Легия Радомьяк Радом 3:1 Легия
Флора Таллин 0:1 Легия Легия 1:0 Висла Плоцк Легия 2:1 Флора Таллин Легия 1:1 Ракув Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Легия 1:1 Краснодар Легия 1:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:0 Легия Легия 0:0 Висла Краков Лехия Гданьск 0:1 Легия Пяст 0:1 Легия Легия 0:0 Краковия Лех 0:0 Легия Легия 4:2 Погонь Щецин Заглембе Любин 0:4 Легия
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|3
|0
|1
|2.
|ХИК
|Риски Роопе
|3
|1
|1
|3.
|Галатасарай
|Актюркоглу Мухаммед
|2
|0
|2
|4.
|Слован Братислава
|Змрхаль Яромир
|2
|0
|1
|5.
|Селтик
|Тернбулл Дэвид
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
|2.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|1
|3.
|Кайрат
|Абикен Айбол
|1
|1
|4.
|Алашкерт
|Григорян Артак
|2
|0
|5.
|ХИК
|Мурильо Луис-Карлос
|2
|0
Прогнозы на матч Славия Прага 2:2 Легия
Исход игры
Славия Прага
83.2% (119)
Ничья
14.7% (21)
Легия
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
42.55% (60)
Меньше
57.45% (81)
Обе команды забьют
Да
54.61% (77)
Нет
45.39% (64)
Популярный счёт
2:1 Славия Прага
34.3% (49)
1:0 Славия Прага
28% (40)
2:0 Славия Прага
14.7% (21)
1:1 Ничья
12.6% (18)
3:2 Славия Прага
2.8% (4)
1:2 Легия
2.1% (3)
3:1 Славия Прага
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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