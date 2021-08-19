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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Славия Прага
2:2
Конец матча

Стадион:
Легия
0'
12' Желтая карточка
Лима Лукас
0:1
20' Гол
Эмрели Махир
26' Желтая карточка
Дорли Оскар
1:1
33' Гол
Бах Александр
36' Желтая карточка
Роуз Линдси
1:2
37' Гол
Юранович Йосип
2:2
45' Гол
Масопуст Лукаш
53' Желтая карточка
Траоре Ибрагим
90'+7
1
Коларж
Ондржей
5
Бах
Александр
3
Голеш
Томаш
6
Зима
Давид
19
Дорли
Оскар
27
Траоре
Ибрагим
25
Громада
Якуб
8
Масопуст
Лукаш
7
Станчу
Николае
12
Сима
Абдалла
26
Шранц
Иван
1
Боруц
Артур
2
Юранович
Йосип
29
Роуз
Линдси
4
Ветеска
Матеуш
17
Навроцкий
Майк
25
Младенович
Филип
22
Скибицки
Кацпер
8
Мартинш
Андре
21
Лопеш
Рафаэл
82
Лима
Лукас
II
11
Эмрели
Махир
Славия Прага
4-2-3-1
Легия
5-4-1

Ход матча

12'
 
Лима Лукас
20'
0:1
Эмрели Махир
(Навроцкий Майк)
26'
Дорли Оскар
 
33'
Бах Александр
(Масопуст Лукаш)
1:1
36'
 
Роуз Линдси
37'
1:2
Юранович Йосип
(Навроцкий Майк)
45'
Масопуст Лукаш
(Траоре Ибрагим)
2:2
46'
 
Холовня Матеуш
Роуз Линдси
46'
 
Жозуэ Филипе
Лопеш Рафаэл
46'
Кухта Ян
Громада Якуб
 
46'
 
Росолек Мацей
Скибицки Кацпер
53'
Траоре Ибрагим
 
61'
Экпай Убонг
Сима Абдалла
 
61'
Лингр Ондржей
Шранц Иван
 
67'
Самек Даниэл
Масопуст Лукаш
 
82'
Тецл Станислав
Станчу Николае
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 1
  • 4 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 65 Владение мячом, % 35

Бомбардиры внутри турнира

Славия Прага
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Масопуст Лукаш 1 1
2. Бах Александр 1 1
3. Траоре Ибрагим 0 0
Легия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юранович Йосип 1 1
2. Эмрели Махир 1 1
3. Навроцкий Майк 0 0

Карточки

Славия Прага
# Игрок      
1. Траоре Ибрагим 1 0
2. Дорли Оскар 1 0
Легия
# Игрок      
1. Роуз Линдси 1 0
2. Лима Лукас II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Славия Прага 0 0 100% (2) 0 0 0
 Легия 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Славия Прага Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Млада Болеслав 0:2 Славия Прага Славия Прага 1:0 Ференцварош Ференцварош 2:0 Славия Прага Теплице 1:3 Славия Прага
Фастав Злин 0:1 Славия Прага Славия Прага 2:1 Ческе-Будеевице Яблонец 1:1 Славия Прага Виктория Пльзень 0:1 Славия Прага Славия Прага 1:1 Карвина Сигма Оломоуц 0:1 Славия Прага Спарта Прага 0:3 Славия Прага Славия Прага 5:1 Виктория Пльзень Сигма Оломоуц 0:3 Славия Прага Богемианс-1905 0:0 Славия Прага Славия Прага 2:1 Фастав Злин Слован Либерец 0:1 Славия Прага Славия Прага 0:4 Арсенал Славия Прага 2:0 Спарта Прага Арсенал 1:1 Славия Прага Зброёвка 0:0 Славия Прага
Легия Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Варта Познань 0:2 Легия Легия 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:1 Легия Радомьяк Радом 3:1 Легия
Флора Таллин 0:1 Легия Легия 1:0 Висла Плоцк Легия 2:1 Флора Таллин Легия 1:1 Ракув Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Легия 1:1 Краснодар Легия 1:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:0 Легия Легия 0:0 Висла Краков Лехия Гданьск 0:1 Легия Пяст 0:1 Легия Легия 0:0 Краковия Лех 0:0 Легия Легия 4:2 Погонь Щецин Заглембе Любин 0:4 Легия

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
2. ХИК Риски Роопе 3 1 1
3. Галатасарай Актюркоглу Мухаммед 2 0 2
4. Слован Братислава Змрхаль Яромир 2 0 1
5. Селтик Тернбулл Дэвид 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
2. Слован Братислава Вернон де Марко 1 1
3. Кайрат Абикен Айбол 1 1
4. Алашкерт Григорян Артак 2 0
5. ХИК Мурильо Луис-Карлос 2 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sinobo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Славия Прага 83.2% (119)
X 14.7% (21)
Легия 2.1% (3)
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Где смотреть матч Славия Прага 2:2 Легия онлайн


Прогнозы на матч Славия Прага 2:2 Легия

Исход игры
Славия Прага
83.2% (119)
Ничья
14.7% (21)
Легия
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
42.55% (60)
Меньше
57.45% (81)
Обе команды забьют
Да
54.61% (77)
Нет
45.39% (64)
Популярный счёт
2:1 Славия Прага
34.3% (49)
1:0 Славия Прага
28% (40)
2:0 Славия Прага
14.7% (21)
1:1 Ничья
12.6% (18)
3:2 Славия Прага
2.8% (4)
1:2 Легия
2.1% (3)
3:1 Славия Прага
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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