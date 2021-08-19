Лига конференций 2021-2022
Ренн
1:0
Второй тайм: 60'
Стадион: Роазон Парк
Русенборг
1:0
15' ГолАгер Наиф
Ход матча
15'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Агер Наиф
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исламович Дино
|4 (1)
|0.8
|2.
|Веккья Стефано
|2
|0.4
|3.
|Сейде Эмиль Конрадсен
|2
|0.4
|4.
|Хольм Ноа
|2
|0.4
|5.
|Андерссон Адам
|1
|0.2
|6.
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0.2
|7.
|Хольсе Карло
|1
|0.2
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Русенборг
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: +7 =6 -7Брест 1:1 Ренн Ренн 1:1 Ланс Ренн 1:0 Торино Леванте 3:1 Ренн
Русенборг Последние 20 матчей: +13 =3 -4Мьёндален 1:2 Русенборг Домжале 1:2 Русенборг Русенборг 6:1 Домжале Оркла 1:11 Русенборг
Русенборг 4:1 Хабнарфьордюр Мелхус 0:7 Русенборг Хабнарфьордюр 0:2 Русенборг Тромсё 1:3 Русенборг Русенборг 1:0 Кристиансунд Одд 2:2 Русенборг Русенборг 0:0 Хёугесунн Лиллестрём 2:0 Русенборг Русенборг 0:1 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 2:1 Русенборг Русенборг 4:2 Стабек Саннефьёрд 1:2 Русенборг Русенборг 2:3 Мольде Русенборг 3:2 Бранн Будё-Глимт 2:2 Русенборг Русенборг 5:0 Викинг
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|2.
|КуПС
|Рангел
|5
|0
|0
|3.
|Эльфсборг
|Фрик Пер
|5
|0
|0
|4.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|5
|0
|0
|5.
|Базель
|Кабрал Артур
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Рубин
|Самошников Илья
|1
|1
|3.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|4.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|5.
|Рига
|Камеш Владимир
|0
|1
Прогнозы на матч Ренн 1:0 Русенборг
Исход игры
Ренн
76.9% (103)
Ничья
17.2% (23)
Русенборг
6% (8)
Тотал 2.5
Больше
46.62% (62)
Меньше
53.38% (71)
Обе команды забьют
Да
59.4% (79)
Нет
40.6% (54)
Популярный счёт
2:1 Ренн
36.6% (49)
1:0 Ренн
20.1% (27)
2:0 Ренн
16.4% (22)
1:1 Ничья
14.9% (20)
1:2 Русенборг
4.5% (6)
2:2 Ничья
2.2% (3)
3:0 Ренн
2.2% (3)
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