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Лига конференций 2021-2022

Ренн
1:0
Второй тайм: 60'

Стадион:
Русенборг
0'
1:0
15' Гол
Агер Наиф
60'

Ход матча

15'
Агер Наиф
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Агер Наиф 1 1
Русенборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исламович Дино 4 (1) 0.8
2. Веккья Стефано 2 0.4
3. Сейде Эмиль Конрадсен 2 0.4
4. Хольм Ноа 2 0.4
5. Андерссон Адам 1 0.2
6. Рейтан Эрленд Даль 1 0.2
7. Хольсе Карло 1 0.2

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ренн 0 0 0 0 0 0
 Русенборг 7.69% (1) 7.69% (1) 7.69% (1) 30.77% (4) 15.38% (2) 30.77% (4)

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Брест 1:1 Ренн Ренн 1:1 Ланс Ренн 1:0 Торино Леванте 3:1 Ренн
Хетафе 2:1 Ренн Стандард 3:3 Ренн Ренн 2:2 Гавр Ренн 2:0 Ним Монако 2:1 Ренн Ренн 1:1 ПСЖ Бордо 1:0 Ренн Ренн 5:1 Дижон Анже 0:3 Ренн Ренн 1:0 Нант Реймс 2:2 Ренн Метц 1:3 Ренн Ренн 1:0 Страсбург Марсель 1:0 Ренн Лион 1:0 Ренн Ренн 1:2 Ницца
Русенборг Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Мьёндален 1:2 Русенборг Домжале 1:2 Русенборг Русенборг 6:1 Домжале Оркла 1:11 Русенборг
Русенборг 4:1 Хабнарфьордюр Мелхус 0:7 Русенборг Хабнарфьордюр 0:2 Русенборг Тромсё 1:3 Русенборг Русенборг 1:0 Кристиансунд Одд 2:2 Русенборг Русенборг 0:0 Хёугесунн Лиллестрём 2:0 Русенборг Русенборг 0:1 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 2:1 Русенборг Русенборг 4:2 Стабек Саннефьёрд 1:2 Русенборг Русенборг 2:3 Мольде Русенборг 3:2 Бранн Будё-Глимт 2:2 Русенборг Русенборг 5:0 Викинг

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
2. КуПС Рангел 5 0 0
3. Эльфсборг Фрик Пер 5 0 0
4. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
5. Базель Кабрал Артур 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    25'
    Рейтан Эрленд Даль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Агер Наиф бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Ренн 76.9% (103)
X 17.2% (23)
Русенборг 6% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Русенборг
1.43
9.20
8.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ренн 1:0 Русенборг онлайн


Прогнозы на матч Ренн 1:0 Русенборг

Исход игры
Ренн
76.9% (103)
Ничья
17.2% (23)
Русенборг
6% (8)
Тотал 2.5
Больше
46.62% (62)
Меньше
53.38% (71)
Обе команды забьют
Да
59.4% (79)
Нет
40.6% (54)
Популярный счёт
2:1 Ренн
36.6% (49)
1:0 Ренн
20.1% (27)
2:0 Ренн
16.4% (22)
1:1 Ничья
14.9% (20)
1:2 Русенборг
4.5% (6)
2:2 Ничья
2.2% (3)
3:0 Ренн
2.2% (3)
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