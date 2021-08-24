Лига чемпионов 2021-2022
Лудогорец
2:1
Второй тайм: 72'
Стадион: Лудогорец Арена
Мальмё
1:0
10' ГолНедялков Антон
37' Желтая карточкаБаджи Стефан
1:1
42' ГолБирманчевич Велько
48' Желтая карточкаЯнков Доминик
2:1
60' ПенальтиСотириу Пиерос
95
Соуза
Коули
25
Баджи
Стефан
27
Далин
Юхан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Соуза КоулиПолузащитник
-
25 Баджи СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
88 ВандерсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Илиев ПламенВратарь
-
4 СисиньоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Жосуэ СаЗащитник
- Полузащитник
-
13 Чибота МависПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Эйле НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Налич АдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Томассон Йон Даль
Ход матча
10'
1:0
37'
42'
46'
48'
60'
2:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
9 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 1
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сотириу Пиерос
|3 (2)
|0.38
|2.
|Соуза Коули
|2
|0.25
|3.
|Десподов Кирилл
|2
|0.25
|4.
|Ману Элвис
|1
|0.13
|5.
|Недялков Антон
|1
|0.13
|6.
|Вандерсон Кристалдо
|0
|0
|7.
|Чибота Мавис
|0
|0
|8.
|Текпетей Бернард
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Колак Антонио-Мирко
|5
|0.63
|2.
|Бирманчевич Велько
|4
|0.5
|3.
|Кристиансен Андерс
|2
|0.25
|4.
|Бергет Йо Инге
|1
|0.13
|5.
|Рикс Сёрен
|1
|0.13
|6.
|Левицки Оскар
|0
|0
|7.
|Мойсандер Никлас
|0
|0
|8.
|Инносент Бонке
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Десподов Кирилл
|3
|0
|2.
|Текпетей Бернард
|3
|0
|3.
|Баджи Стефан
|2
|0
|4.
|Пластун Игорь
|1
|0
|5.
|Недялков Антон
|1
|0
|6.
|Гонсалвеш Клод
|1
|0
|7.
|Вердон Оливье
|1
|0
|8.
|Янков Доминик
|1
|0
|9.
|Соуза Коули
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Инносент Бонке
|3
|1
|2.
|Ахмедходжич Анел
|3
|0
|3.
|Рикс Сёрен
|2
|0
|4.
|Мойсандер Никлас
|1
|0
|5.
|Нильсен Лассе
|1
|0
|6.
|Ларссон Эрик
|1
|0
|7.
|Левицки Оскар
|1
|0
|8.
|Брорссон Франц
|1
|0
|9.
|Налич Ади
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лудогорец
|14.29% (1)
|0
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|Мальмё
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|41.67% (5)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
Предыдущие игры
Лудогорец Последние 20 матчей: +14 =2 -4Лудогорец 5:0 Локомотив София Мальмё 2:0 Лудогорец Лудогорец 2:2 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Лудогорец
Лудогорец 3:0 ЦСКА-1948 Лудогорец 3:1 Мура Локомотив Пловдив 1:3 Лудогорец Мура 0:0 Лудогорец Лудогорец 4:0 ЦСКА София Шахтёр Солигорск 0:1 Лудогорец Лудогорец 1:0 Шахтёр Солигорск Лудогорец 3:0 ЛАСК ЦСКА-1948 3:1 Лудогорец Лудогорец 4:1 Арда Карджали ЦСКА София 4:1 Лудогорец Лудогорец 1:2 Локомотив Пловдив Лудогорец 3:1 Берое Ботев Пловдив 0:2 Лудогорец Лудогорец 4:0 ЦСКА-1948 Левски София 0:3 Лудогорец
Мальмё Последние 20 матчей: +13 =3 -4Мальмё 3:0 Дегерфорс Мальмё 2:0 Лудогорец Мальмё 2:3 Гётеборг Глазго Рейнджерс 1:2 Мальмё
Хальмстад 0:0 Мальмё Мальмё 2:1 Глазго Рейнджерс ХИК 2:2 Мальмё Мьельбю 0:2 Мальмё Мальмё 2:1 ХИК Дегерфорс 0:5 Мальмё Рига 1:1 Мальмё Мальмё 4:0 Сириус Мальмё 1:0 Рига Норрчёпинг 3:2 Мальмё Мальмё 2:0 Кёге Мальмё 1:2 Митьюлланд Мальмё 2:0 Эльфсборг Мальмё 0:1 Кальмар Эребру 1:2 Мальмё Мальмё 2:1 Эльфсборг
Последние игры между собой
Лудогорец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Мальмё: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|5
|0
|1
|2.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|3
|3.
|Мальмё
|Бирманчевич Велько
|4
|0
|2
|4.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|1
|5.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Инносент Бонке
|3
|1
|2.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|3.
|ЧФР Клуж
|Паун-Александру Константин
|2
|1
|4.
|ПСВ
|Боскальи Оливье
|2
|1
|5.
|Шкендия
|Кривак Ян
|2
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лудогорец 2:1 Мальмё
Исход игры
Лудогорец
43.7% (62)
Ничья
40.1% (57)
Мальмё
16.2% (23)
Тотал 2.5
Больше
44.37% (63)
Меньше
55.63% (79)
Обе команды забьют
Да
83.1% (118)
Нет
16.9% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.7% (55)
2:1 Лудогорец
29.6% (42)
1:2 Мальмё
11.3% (16)
1:0 Лудогорец
10.6% (15)
0:1 Мальмё
2.8% (4)
2:0 Лудогорец
2.1% (3)
0:2 Мальмё
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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