Десподов от углового флага навесил к ближней штанге, где Гонсалвеш не смог сделать скидку на партнёров.

Колак справа убежал в отрыв и с острого угла пробил выше ворот.

Сисиньо на правом фланге оказался в офсайде.

Рикс слева отправил к воротам Колака, который вместо удара сделал прострел в центр, перехваченный соперниками.

69' Прострел Бирманчевича справа на Колака в центр штрафной площади перехватил Сисиньо.

68' Кахлина забрал мяч в руки после навеса Бергета справа.

67' Кристиансен от углового флага навесил на дальнюю штангу,, где Нильсен не смог достать мяч.

66' Бергет справа с дальней дистанции пробил по воротам. Кахлина кулаками отбил мяч за боковую линию поля.

65' Сотириу у чужой штрафной площади нарушил правила.

64' Замена в составе "Лудогорца": вместо Оливье Вердона на поле вышел Са Жосуэ.

63' Подача Недялкова слева к воротам получилась слишком высокой.

61' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:1!!!

СОТИРИУ!!! Сотириу низом точно пробил в правый угол. Диавара в прыжке достать мяч не смог.

61' За игру рукой Колака в своей штрафной площади назначен пенальти после просмотра повтора арбитрами!

60' Кристиансен оказался в офсайде.

60' Десподов от углового флага навесил на ближнюю штангу,, откуда мяч выбил Колак.

59' Сисиньо справа прорвался вперёд, но его прострел к воротам заблокировал Инносент.

58' Брорссон не позволил Янкову справа прорваться в штрафную площадь.

57' Продолжаются угловые удары у ворот "Мальмё". После навеса от Десподова Пластун головой пробил рядом с ближней штангой.

56' После следующей подачи от углового флага Десподовым мяч отскочил в грудь Гонсалвешу, который оказался не готов к такому повороту событий и улара по воротам не нанёс.

55' Десподов от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости выбили мяч снова за пределы поля.

54' "Лудогорец" недолго комбинировал в центре поля. С точными передачами у хозяев не складывается.

52' Инносент с Сантаной столкнулись головами у центрального круга. Медицинские бригады обеих команд срочно вызваны на поле.

51' За опасный фол против Кристиансена в чужой штрафной площади жёлтую карточку получил Янков.

50' Десподов от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч выбит.

49' Вандерсон справа навесил к воротам, откуда гости мяч выбили.

48' Недялков слева с дальней дистанции пробил правее ворот.

47' В перерыве в составе "Лудогорца" произошли замены: вместо Джордана Икоко и Стефана Баджи на поле вышли Неусиано Сисиньо и Алекс Сантана.