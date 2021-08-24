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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Лудогорец
2:1
Второй тайм: 72'

Стадион:
Мальмё
0'
1:0
10' Гол
Недялков Антон
37' Желтая карточка
Баджи Стефан
1:1
42' Гол
Бирманчевич Велько
48' Желтая карточка
Янков Доминик
2:1
60' Пенальти
Сотириу Пиерос
72'
71
Кахлина
Кристиян
22
Икоко
Джордан
30
Пластун
Игорь
24
Вердон
Оливье
3
Недялков
Антон
95
Соуза
Коули
25
Баджи
Стефан
8
Гонсалвеш
Клод
11
Десподов
Кирилл
19
Сотириу
Пиерос
88
Вандерсон
Кристалдо
27
Далин
Юхан
6
Левицки
Оскар
15
Ахмедходжич
Анел
24
Нильсен
Лассе
31
Брорссон
Франц
19
Бирманчевич
Велько
20
Инносент
Бонке
10
Кристиансен
Андерс
5
Рикс
Сёрен
9
Колак
Антонио-Мирко
32
Бергет
Йо
Инге
Лудогорец
4-3-3
Мальмё
4-4-2

Ход матча

10'
Недялков Антон
1:0
31'
Янков Доминик
Соуза Коули
 
37'
Баджи Стефан
 
40'
 
Диавара Исмаэль
Далин Юхан
42'
1:1
Бирманчевич Велько
46'
Сантана Алекс
Баджи Стефан
 
46'
Сисиньо
Икоко Джордан
 
48'
Янков Доминик
 
60'
Сотириу Пиерос
2:1
63'
Жосуэ Са
Вердон Оливье
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 1
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Лудогорец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сотириу Пиерос 3 (2) 0.38
2. Соуза Коули 2 0.25
3. Десподов Кирилл 2 0.25
4. Ману Элвис 1 0.13
5. Недялков Антон 1 0.13
6. Вандерсон Кристалдо 0 0
7. Чибота Мавис 0 0
8. Текпетей Бернард 0 0
Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Колак Антонио-Мирко 5 0.63
2. Бирманчевич Велько 4 0.5
3. Кристиансен Андерс 2 0.25
4. Бергет Йо Инге 1 0.13
5. Рикс Сёрен 1 0.13
6. Левицки Оскар 0 0
7. Мойсандер Никлас 0 0
8. Инносент Бонке 0 0

Карточки

Лудогорец
# Игрок      
1. Десподов Кирилл 3 0
2. Текпетей Бернард 3 0
3. Баджи Стефан 2 0
4. Пластун Игорь 1 0
5. Недялков Антон 1 0
6. Гонсалвеш Клод 1 0
7. Вердон Оливье 1 0
8. Янков Доминик 1 0
9. Соуза Коули 1 0
Мальмё
# Игрок      
1. Инносент Бонке 3 1
2. Ахмедходжич Анел 3 0
3. Рикс Сёрен 2 0
4. Мойсандер Никлас 1 0
5. Нильсен Лассе 1 0
6. Ларссон Эрик 1 0
7. Левицки Оскар 1 0
8. Брорссон Франц 1 0
9. Налич Ади 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лудогорец 14.29% (1) 0 0 28.57% (2) 14.29% (1) 42.86% (3)
 Мальмё 8.33% (1) 8.33% (1) 16.67% (2) 41.67% (5) 16.67% (2) 8.33% (1)

Предыдущие игры

Лудогорец Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Лудогорец 5:0 Локомотив София Мальмё 2:0 Лудогорец Лудогорец 2:2 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Лудогорец
Лудогорец 3:0 ЦСКА-1948 Лудогорец 3:1 Мура Локомотив Пловдив 1:3 Лудогорец Мура 0:0 Лудогорец Лудогорец 4:0 ЦСКА София Шахтёр Солигорск 0:1 Лудогорец Лудогорец 1:0 Шахтёр Солигорск Лудогорец 3:0 ЛАСК ЦСКА-1948 3:1 Лудогорец Лудогорец 4:1 Арда Карджали ЦСКА София 4:1 Лудогорец Лудогорец 1:2 Локомотив Пловдив Лудогорец 3:1 Берое Ботев Пловдив 0:2 Лудогорец Лудогорец 4:0 ЦСКА-1948 Левски София 0:3 Лудогорец
Мальмё Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Мальмё 3:0 Дегерфорс Мальмё 2:0 Лудогорец Мальмё 2:3 Гётеборг Глазго Рейнджерс 1:2 Мальмё
Хальмстад 0:0 Мальмё Мальмё 2:1 Глазго Рейнджерс ХИК 2:2 Мальмё Мьельбю 0:2 Мальмё Мальмё 2:1 ХИК Дегерфорс 0:5 Мальмё Рига 1:1 Мальмё Мальмё 4:0 Сириус Мальмё 1:0 Рига Норрчёпинг 3:2 Мальмё Мальмё 2:0 Кёге Мальмё 1:2 Митьюлланд Мальмё 2:0 Эльфсборг Мальмё 0:1 Кальмар Эребру 1:2 Мальмё Мальмё 2:1 Эльфсборг

Последние игры между собой

Лудогорец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Мальмё: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Мальмё 2:0 Лудогорец Лига чемпионов

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
2. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 3
3. Мальмё Бирманчевич Велько 4 0 2
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 1
5. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Фола Им Томас 2 1
3. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
4. ПСВ Боскальи Оливье 2 1
5. Шкендия Кривак Ян 2 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 74'
    Рикс слева отправил к воротам Колака, который вместо удара сделал прострел в центр, перехваченный соперниками.
  • Офсайд
    73'
    Сисиньо на правом фланге оказался в офсайде.
  • 72'
    Удар Вандерсона слева с восемнадцати метров заблокировал Инносент.
  • 71'
    Колак справа убежал в отрыв и с острого угла пробил выше ворот.
  • Угловой
    70'
    Десподов от углового флага навесил к ближней штанге, где Гонсалвеш не смог сделать скидку на партнёров.
  • 69'
    Прострел Бирманчевича справа на Колака в центр штрафной площади перехватил Сисиньо.
  • 68'
    Кахлина забрал мяч в руки после навеса Бергета справа.
  • Угловой
    67'
    Кристиансен от углового флага навесил на дальнюю штангу,, где Нильсен не смог достать мяч.
  • 66'
    Бергет справа с дальней дистанции пробил по воротам. Кахлина кулаками отбил мяч за боковую линию поля.
  • Фол, нарушение
    65'
    Сотириу у чужой штрафной площади нарушил правила.
  • Замена
    64'
    Замена в составе "Лудогорца": вместо Оливье Вердона на поле вышел Са Жосуэ.
  • 63'
    Подача Недялкова слева к воротам получилась слишком высокой.
  • Пенальти
    61'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:1!!!
    СОТИРИУ!!! Сотириу низом точно пробил в правый угол. Диавара в прыжке достать мяч не смог.
  • Пенальти!
    61'
    За игру рукой Колака в своей штрафной площади назначен пенальти после просмотра повтора арбитрами!
  • Офсайд
    60'
    Кристиансен оказался в офсайде.
  • Угловой
    60'
    Десподов от углового флага навесил на ближнюю штангу,, откуда мяч выбил Колак.
  • 59'
    Сисиньо справа прорвался вперёд, но его прострел к воротам заблокировал Инносент.
  • 58'
    Брорссон не позволил Янкову справа прорваться в штрафную площадь.
  • Угловой
    57'
    Продолжаются угловые удары у ворот "Мальмё". После навеса от Десподова Пластун головой пробил рядом с ближней штангой.
  • Угловой
    56'
    После следующей подачи от углового флага Десподовым мяч отскочил в грудь Гонсалвешу, который оказался не готов к такому повороту событий и улара по воротам не нанёс.
  • Угловой
    55'
    Десподов от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости выбили мяч снова за пределы поля.
  • 54'
    "Лудогорец" недолго комбинировал в центре поля. С точными передачами у хозяев не складывается.
  • Травма, повреждение
    52'
    Инносент с Сантаной столкнулись головами у центрального круга. Медицинские бригады обеих команд срочно вызваны на поле.
  • Желтая карточка
    51'
    За опасный фол против Кристиансена в чужой штрафной площади жёлтую карточку получил Янков.
  • Угловой
    50'
    Десподов от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч выбит.
  • 49'
    Вандерсон справа навесил к воротам, откуда гости мяч выбили.
  • 48'
    Недялков слева с дальней дистанции пробил правее ворот.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Лудогорца" произошли замены: вместо Джордана Икоко и Стефана Баджи на поле вышли Неусиано Сисиньо и Алекс Сантана.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Разграде!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Лудогорец" (Разград, Болгария) - "Мальмё" (Швеция) - 1:1.
  • 45'
    Недялков не смог точно исполнить =перевод направо на Икоко.
  • Офсайд
    45'
    Вандерсон вышел один на один слева, но арбитры зафиксировали офсайд.
  • 45'
    "Лудогорец" увереннее проводит концовку тайма, но до создания моментов у чужих ворот дело не доходит.
  • Угловой
    45'
    Десподов от углового флага навесил к ближней штанге, где Гонсалвешу не удалось в борьбе с соперниками пробить в створ ворот.
  • 45'
    Десподов справа навесил к воротам и заработал угловой удар.
  • 45'
    Сотириу на линии штрафной площади не смог принять мяч после передачи Вандерсона вперёд.
  • Дополнительное время
    45'
    7 минут добавил Тюрпен в первом тайме.
  • Фол, нарушение
    44'
    Баджи у центрального круга сзади врезал по ногам Риксу.
  • Описание гола
    42'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    БИРМАНЧЕВИЧ!!! Бирманчевич слева со штрафного сильно пробил в дальний угол. Кахлина в прыжке задел мяч, но отбить его не смог.
  • Фол, нарушение
    42'
    Янков сбил Бирманчевича недалеко от угла штрафной площади.
  • Замена
    41'
    Замена в составе "Мальмё": место Юхана Далина в воротах занял Исмаэль Диавара.
  • Желтая карточка
    40'
    Жёлтую карточку получил кто-то из помощников Дамбраускаса.
  • Опасный момент
    39'
    Колак справа навесил к дальней штанге, где Рикс головой в упор пробил точно в Кахлину.
  • Желтая карточка
    38'
    Баджи перестарался с попыткой заработать пенальти и получил жёлтую карточку за симуляцию.
  • Травма, повреждение
    36'
    Далин получил повреждение ноги в эпизоде с угловым ударом. Медики вышли оказывать помощь голкиперу.
  • Угловой
    35'
    Десподов от углового флага навесил навесил к ближней штанге, откуда Сотириу не удалось головой пробить в створ ворот.
  • 34'
    Прострел Недялкова слева в штрафную площадь заблокировал Ахмедходжич.
  • Замена
    33'
    Замена в составе "Лудогорца": вместо Коули Соузы на поле вышел Доминик Янков.
  • 32'
    Левицки слева заброс на Колака исполнил слишком высоко. Мяч улетел за пределы поля.
  • Травма, повреждение
    30'
    Соузе требуется помощь медиков. Пауза в матче.
  • Фол, нарушение
    29'
    Инносент в центре поля ударил сзади по ногам Соузу.
  • 28'
    По владению мячом за первую половину тайма небольшое преимущество на стороне шведов: 43% - 57%
  • 26'
    Две передачи поперёк, одна назад - в таком ключе принялись играть обе команды. Игра вперёд получается только на соперников.
  • 24'
    В центре поля переместилась игра. Команды занялись позиционными изысками.
  • 23'
    Колак справа прострелил в руки Кахлине.
  • 22'
    Шведы забрали мяч, но длинные забросы к чужой штрафной площади не проходят.
  • 20'
    Брорссон помешал Десподову справа прострелить к воротам.
  • 19'
    После долгой проверки арбитры определили офсайд и гол отменили.
  • Видеоповтор
    18'
    ВАР проверяет долго эпизод с голом. Был ли миллиметровый офсайд?
  • Офсайд
    16'
    Критстиансен сделал пас в касание налево на Рикса в штрафную площадь. Сёрен обводящим ударом послал мяч в дальний верхний угол. Но...
  • 15'
    Навес Бергета справа к воротам заблокировал Недялков.
  • 14'
    Заброс Недялкова вперёд оказался безадресным.
  • Офсайд
    13'
    Колак оказался в офсайде.
  • 12'
    Взбодрил гол обе команды. В центре поля стало больше борьбы, а вперёд все продвигаются без поперечных передач.
  • Описание гола
    10'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    НЕДЯЛКОВ!!! Десподов от углового флага навесил к ближней штанге. После серии рикошетов мяч отскочил к Недялкову, который ногой послал его в сетку.
  • Фол, нарушение
    10'
    Броррсон в центральном круге сбил Десподова.
  • Угловой
    9'
    Следующая подача Кристиансена от углового флага последовала к дальней штанге, где Икоко помешал Нильсену пробить по воротам.
  • Угловой
    8'
    Кристиансен от углового флага навесил к дальней штанге, откуда хозяева выбили мяч на противоположный фланг.
  • 7'
    Колак справа из пределов штрафной площади пробил в дальний угол. Кахлина мяч отбил.
  • 6'
    В первые минуты встречи шведы больше контролируют мяч и чаще атакуют. Хозяева много ошибаются в передачах.
  • Фол, нарушение
    5'
    Бергет в центре поля сбил Недялкова.
  • 4'
    Первый выпад хозяев вперёд опасным не получился.
  • 3'
    Кристиансен справа со штрафного навесил к воротам. Мяч отскочил к дальней штанге, где Ахмедходжич не смог пробить удачно в падении  через себя.
  • 2'
    "Лудогорец" играет в зелёной форме, "Мальмё" - в голубых футболках и белых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Лудогорец Арене"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huvepharma Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Лудогорец 2:1 Мальмё онлайн


Прогнозы на матч Лудогорец 2:1 Мальмё

Исход игры
Лудогорец
43.7% (62)
Ничья
40.1% (57)
Мальмё
16.2% (23)
Тотал 2.5
Больше
44.37% (63)
Меньше
55.63% (79)
Обе команды забьют
Да
83.1% (118)
Нет
16.9% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.7% (55)
2:1 Лудогорец
29.6% (42)
1:2 Мальмё
11.3% (16)
1:0 Лудогорец
10.6% (15)
0:1 Мальмё
2.8% (4)
2:0 Лудогорец
2.1% (3)
0:2 Мальмё
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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