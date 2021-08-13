  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2021-2022

Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Лудогорец
 
Позже

Стадион:
Мальмё

Бомбардиры внутри турнира

Лудогорец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соуза Коули 2 0.29
2. Десподов Кирилл 2 0.29
3. Сотириу Пиерос 2 (1) 0.29
4. Ману Элвис 1 0.14
5. Вандерсон Кристалдо 0 0
6. Чибота Мавис 0 0
7. Текпетей Бернард 0 0
Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Колак Антонио-Мирко 5 0.71
2. Бирманчевич Велько 3 0.43
3. Кристиансен Андерс 2 0.29
4. Бергет Йо Инге 1 0.14
5. Рикс Сёрен 1 0.14
6. Левицки Оскар 0 0
7. Мойсандер Никлас 0 0
8. Инносент Бонке 0 0

Карточки

Лудогорец
# Игрок      
1. Десподов Кирилл 3 0
2. Текпетей Бернард 3 0
3. Пластун Игорь 1 0
4. Баджи Стефан 1 0
5. Недялков Антон 1 0
6. Гонсалвеш Клод 1 0
7. Вердон Оливье 1 0
8. Соуза Коули 1 0
Мальмё
# Игрок      
1. Инносент Бонке 3 1
2. Ахмедходжич Анел 3 0
3. Рикс Сёрен 2 0
4. Мойсандер Никлас 1 0
5. Нильсен Лассе 1 0
6. Ларссон Эрик 1 0
7. Левицки Оскар 1 0
8. Брорссон Франц 1 0
9. Налич Ади 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лудогорец 14.29% (1) 0 0 28.57% (2) 14.29% (1) 42.86% (3)
 Мальмё 8.33% (1) 8.33% (1) 16.67% (2) 41.67% (5) 16.67% (2) 8.33% (1)

Предыдущие игры

Лудогорец Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Лудогорец 5:0 Локомотив София Мальмё 2:0 Лудогорец Лудогорец 2:2 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Лудогорец
Лудогорец 3:0 ЦСКА-1948 Лудогорец 3:1 Мура Локомотив Пловдив 1:3 Лудогорец Мура 0:0 Лудогорец Лудогорец 4:0 ЦСКА София Шахтёр Солигорск 0:1 Лудогорец Лудогорец 1:0 Шахтёр Солигорск Лудогорец 3:0 ЛАСК ЦСКА-1948 3:1 Лудогорец Лудогорец 4:1 Арда Карджали ЦСКА София 4:1 Лудогорец Лудогорец 1:2 Локомотив Пловдив Лудогорец 3:1 Берое Ботев Пловдив 0:2 Лудогорец Лудогорец 4:0 ЦСКА-1948 Левски София 0:3 Лудогорец
Мальмё Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Мальмё 3:0 Дегерфорс Мальмё 2:0 Лудогорец Мальмё 2:3 Гётеборг Глазго Рейнджерс 1:2 Мальмё
Хальмстад 0:0 Мальмё Мальмё 2:1 Глазго Рейнджерс ХИК 2:2 Мальмё Мьельбю 0:2 Мальмё Мальмё 2:1 ХИК Дегерфорс 0:5 Мальмё Рига 1:1 Мальмё Мальмё 4:0 Сириус Мальмё 1:0 Рига Норрчёпинг 3:2 Мальмё Мальмё 2:0 Кёге Мальмё 1:2 Митьюлланд Мальмё 2:0 Эльфсборг Мальмё 0:1 Кальмар Эребру 1:2 Мальмё Мальмё 2:1 Эльфсборг

Последние игры между собой

Лудогорец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Мальмё: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Мальмё 2:0 Лудогорец Лига чемпионов

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
2. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 2
3. Шериф Энрике Луваннор 4 0 1
4. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
5. Шериф Траоре Адама VII 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Фола Им Томас 2 1
3. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
4. Шкендия Кривак Ян 2 1
5. Легия Енджейчик Артур 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лудогорец - Мальмё от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 августа 2021, осталось 2 дня 17 часов 40 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Лудогорец 55.1% (27)
    X 30.6% (15)
    Мальмё 14.3% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лудогорец
    Ничья
    Мальмё
    2.58
    3.50
    2.85
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Лудогорец - Мальмё онлайн


    Прогнозы на матч Лудогорец - Мальмё

    Исход игры
    Лудогорец
    55.1% (27)
    Ничья
    30.6% (15)
    Мальмё
    14.3% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.06% (26)
    Меньше
    46.94% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    83.67% (41)
    Нет
    16.33% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Лудогорец
    40.8% (20)
    1:1 Ничья
    30.6% (15)
    1:0 Лудогорец
    14.3% (7)
    1:2 Мальмё
    12.2% (6)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг лучших букмекеров
    1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
    2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
    7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
    8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     