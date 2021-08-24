Рамальо продолжает пристреливаться издали, и вновь получилось довольно опасно, но мяч летел прямо в голкипера, и Влаходимос смог его отбить, пусть и не без труда!

Вот и для Дроммела работа нашлась, это Эвертон издали проверил голкипер ПСВ, и тот не сплоховал, смог без проблем мяч поймать.

Брума слева отдавал на ход Гакпо, но получилось слишком сильно. Мяч укатился за лицевую. Не очень хорошо вошёл в игру Арминду Брума, надо сказать.

Жорже Жезуш в своём репертуаре очень эмоционален, сейчас он даже накричал на Рамуша, который прибежал к бровке для наставления тренера. Негодует рулевой "Бенфики"!

Пошла заключительная десятиминутка основного времени второго тайма. Подозреваю, что сейчас будет жарче с каждой минутой! Ждём действо!

При первой возможности свистят болельщики ПСВ в адрес соперника. Например, сейчас не понравилось, что один игрок гостей после паузы оставил другому мяч для аута. Действительно, время чуть потянули этим португальцы.

"Бенфика" перебралась в атаку, Гримальдо слева забрался в штрафную площадь соперника, попытался прострелить, но его накрыл Гётце.

Подавал Жоау Мариу от левого флажка в штрафную площадь, выбивает мяч Сангаре. И вновь хозяева потащили его вперёд.

Угловой у ворот "Бенфики". Разыграли слева Макс и Гакпо, в итоге последний навесил на дальнюю штангу, но скидка в центр у Рамальо не прошла.

Гакпо досталось по ногам в центральном круге, но всё в порядке с форвардом ПСВ. Вертонген всё-таки сейчас появится, получает он последние наставления от Жезуша.

Не получилось в очередной раз выйти в атаку у игроков "Бенфики", ПСВ при потере сразу вступает в прессинг и отбор.

Гонят болельщики свою команду вперёд, и ПСВ не отдаёт мяч сопернику. Продолжается неторопливый вдумчивый розыгрыш.

Гакпо слева обыграл Отаменди, отыграл на Гётце, а Марио под удар откатил Ван Гинкелу, но тут не разобрался полузащитник с партнёром, кто будет бить. Сангаре также претендовал, но в итоге не пробил никто.

Очередной угловой заработал ПСВ, разыграли слева мяч хозяева, но в итоге до подачи дело так и не дошло.

Ого, как Мвене ошибся! Убежали 2 в 2 игроки "Бенфики", Яремчук тащил мяч, не стал делиться с партнёром, в итоге пробил сходу с линии штрафной из борьбы с защитником. Выше перекладины получилось!

Мадуэке упал на углу штрафной площади соперника, но арбитр решил, что чисто в мяч сыграл Гримальдо. ВАР проверит!

Двойная замена в составе "Бенфики". Вместо Романа Яремчука и Жилберто Жуниора появились Гонсалу Рамуш и Андре Алмейда . Первый - убежать, второй - помочь обороне.

ПЕРЕКЛАДИНА! Самый верный момент ПСВ в матче! Захави набегал по центру под прострел партнёра, чудом сходу не попал в створ, чуть не сломав перекладину!

А у нас предупреждение. Убегали в контратаку игроки "Бенфики", и пришлось нарушать правила Оливье Боскальи. Пострадал Рафа Силва.

Жоау Мариу жёстко сыграл в подкате прямой ногой. Сначала он правда попал в мяч, и лишь затем сбил Гакпо. В любом случае карточка показана.

Середина второго тайма, ПСВ забить пока не может. Готовятся перестановки и у хозяев, необходимы новые мысли атакующим порядкам голландского коллектива.

Гакпо решил сейчас совсем издали пробить по воротам соперника, Вайгль успел бросить ему в ноги. Заблокирован удар.

Тройная замена в составе ПСВ. Йорбе Вертессен , Армандо Обиспо и Арминду Брума появились вместо Нони Мадуэке, Оливье Боскальи и Марко Ван Гинкела соответственно.

Быстрая атака ПСВ, Захави завершал её ударом с подступов к штрафной площади, но получилось выше перекладины. Другое дело, что офсайд был у Эрана.

Ещё две замены приготовил Жезуш. Непросто сейчас "Бенфике", поэтому свежие силы точно потребуются.

Сангаре никто не встретил, в итоге полузащитник неплохо пробил низом с подступов к штрафной площади, но Влаходимос успел завалиться и мяч поймал.

Продолжает ПСВ комбинировать на половине поля соперника, Брума слева навешивал в штрафную площадь, но точно на голову игрока "Бенфики". Мяч выбит.

Гётце красиво сыграл в стенку с Гакпо, но ответная передача для выхода один на один не прошла. Мейте тут цепко сыграл с хозяевами.

Первый тайм

— Ух, очень напряжённый матч мы смотрим, и перерыв тут нам на пользу! ПСВ лучше начал поединок, но откровенно серьёзно оборону "Бенфики" не беспокоил. И лишь после удаления одного из центральных защитников португальцев, дела у хозяев поля пошли веселее. Но забить по-прежнему не получается. Ждём второй тайм!

45' Угловой заработал ПСВ, Мвене справа навесил к линии вратарской площадки, но не добрался там его партнёр до мяча. Отбилась "Бенфика".

45' Минута добавлена к основному времени первого тайма.

45' Макс слева забежал под передачу на ход, но не успел выполнить подачу в пределах полях. Влаходимос торопиться не будет, можно не сомневаться.

44' Очень нужен перерыв "Бенфике", Фелипе Родригес сейчас просто выбил мяч подальше от своей штрафной площади. Подбор за ПСВ.

43' Гакпо пробивал из пределов штрафной площади, накрывает защитник мяч! Это Родригес отметился. Тревожно у ворот "Бенфики".

42' Влаходимос выручает! Мадуэке здорово ворвался в штрафную под передачу Захави, обыграл Отаменди и низом пробивал по воротам с угла вратарской, но голкипер выдвинулся и отбил мяч!

41' Практически тотальный контроль мяча у ПСВ, всей командой на своей половине обосновались футболисты "Бенфики".

40' Подходит к концу наш первый тайм. Жорже Жезуш решил подождать, судя по всему, с заменой. Вертонген продолжает разминаться, может после перерыва уже выйдет он на поле.

38' Сангаре активен справа в чужой штрафной площади, но там Фелипе Родригес поставил корпус, в итоге полузащитник ПСВ затолкал своего оппонента. Фол в атаке.

37' Потеряли мяч футболисты ПСВ, в итоге Мвене мелким фолом уронил Жоау Мариу, сорвав возможную контратаку соперника.

36' Вертонген пока разминается, но скоро его выход на поле должен состояться. Тем более, что ПСВ оживился, оказавшись в большинстве.

35' Мануэке сместился с правого фланга вдоль линии штрафной площади и эффектным обводящим ударом отправлял мяч в дальний угол, но попал рядом со штангой!

34' Очень воодушевлённым выглядит Роджер Шмидт, шансы его команды заметно возрастают. И озадачен Жорже Жезуш! Игра возобновилась!

33' Срочно готовится замена у "Бенфики", которая играет в три центральных защитника, спешно переодевается Вертонген. Посмотрим, насколько готов Ян!

32' "Бенфика" остаётся в меньшинстве! Лукас Вериссимо получает вторую карточку за фол в воздухе в центре поля. Удар локтем по лицу Гакпо, футбол теперь будет интереснее!

31' Ох, игра оживилась, да и болельщики это чувствуют! Активно ПСВ гонят вперёд!

30' ПСВ отличный момент создаёт! Гётце навесил в центр с правого фланга, Мадуэке пробить не дали, и мяч отскочил дальше на Макса, который с лёта пробил, но попал в сетку с внешней стороны!

29' Неплохая подача слева получилась, Рамальо смог вынести мяч из своей штрафной площади.

28' Какой момент получился у "Бенфики"! Поддавили гости, в итоге Яремчук отыграл во вратарской на Силву, который наносил удар, но получилось выше перекладины! Был рикошет, угловой!

26' Оживились в последние минуты футболисты ПСВ, это не может не радовать. Нам бы хотелось, конечно, более открытую игру, но сегодня слишком многое стоит на кону.

25' Штрафной заработали футболисты ПСВ, до ворот было далековато, поэтому Макс выполнил подачу на дальнюю штангу, где успел откликнуться Рамальо, но во-первых, удар у него не получился, а во-вторых, офсайд у защитника.

23' Первый удар в створ! Филипп Макс слева с линии штрафной площади пробил низом, но получилось не очень сильно. Влаходимос в игру вступил, спокойно мяч в руки забрав.

21' Никто сегодня сильно не собирается рисковать, это очевидно. Другое дело, что со временем игрокам ПСВ придётся раскрываться.

20' Очень активен Жорже Жезуш около бровки поля, лучшая оборона - это нападение, но пока у "Бенфики" впереди мало что получается.

18' Вновь длинной передачей хозяева ищут кого-то впереди, на этот раз Гакпо с левого фланга набирал скорость, но всё же Влаходимос успел сыграть на выходе, забрав мяч в руки.

17' Перестал и ПСВ в последние минуты в атаке появляться, в основном в центре поля борьба идёт.

15' Португальский клуб пока в атаке ничем не отметился. Кроме подачи Лукаса на Яремчука вспомнить нечего. Дроммел пока отдыхает.

14' Неторопливо у нас игра развивается, футболисты ПСВ обозначили на первых минутах своё желание, но как следует потревожить Влаходимоса им так и не удалось.

12' Редкая атака "Бенфики", Лукас подключился по правому флангу, неплохо навесил в центральную зону на Яремчука, который совсем немного до мяча не дотянулся.

11' Прошла отличная передача из глубины на Захави, который слева в штрафную ворвался, но Отаменди обыграть не удалось, выбил защитник гостей мяч.

10' Гётце здорово на левом фланге обыграл защитника, навешивал в центр к линии штрафной площади, но тут Гримальдо опередил Захави, не дав тому пробить по воротам.

9' Хитро разыграли штрафной футболисты ПСВ, Гётце отыграл на Гакпо, который пробивал с подступов к штрафной, но успели накрыть его.

8' Лукас получил карточку, в итоге сорвал он перспективную атаку хозяев поля.

7' Гакпо с левого фланга набирал скорость, смещаясь к штрафной площади, но его успел Лукас прихватить.

6' Неторопливо разыгрывают мяч футболисты ПСВ, прессингует "Бенфика".

5' Да, обозначается у нас преимущество ПСВ, но "Бенфика" не намерена отсиживаться в обороне, хотя и правило гостевого гола отменили в этом сезоне.

4' Длинная передача вперёд на Гакпо, который намеревался в штрафную площадь врываться, но его успел защитник накрыть. Отскочил мяч к Влаходимосу.

3' Много болельщиков на стадионе "Филипс", будут гнать они свою команду вперёд. Стараются хозяева для начала наладить контроль над мячом, "Бенфика" старается прессинговать.

2' Дома "Бенфика" обыграла команду Роджера Шмидта со счётом 2:1. Неудивительно, что надо сегодня ПСВ действовать активнее. Ждём активности от хозяев!