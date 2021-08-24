Лига чемпионов 2021-2022
8' Желтая карточкаЛукас VI
32' Вторая желтая карточкаЛукас VI
64' Желтая карточкаБоскальи Оливье
66' Желтая карточкаМариу Жоау
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
31
Макс
Филипп
27
Гётце
Марио
23
Мадуэке
Нони
11
Гакпо
Коди
4
Лукас
VI
20
Мариу
Жоау
28
Вайгль
Юлиан
27
Силва
Рафа
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
29 Мвене ФилиппЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
-
23 Мадуэке НониНападающий
- Нападающий
-
11 Гакпо КодиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Доан РицуПолузащитник
-
30 Томас РайанПолузащитник
-
42 Фофана ФодеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Лукас VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
-
28 Вайгль ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Диаш ЖильПолузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Пицци ЛуишНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
Ход матча
8'
32'
64'
66'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 5
-
64 Владение мячом, % 36
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захави Эран
|3
|0.5
|2.
|Гётце Марио
|3
|0.5
|3.
|Мадуэке Нони
|2
|0.33
|4.
|Гакпо Коди
|2
|0.33
|5.
|Ван Гинкел Марко
|1
|0.17
|6.
|Брума Арминду
|1
|0.17
|7.
|Макс Филипп
|0
|0
|8.
|Рамальо Андре
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Силва Рафа
|2
|0.5
|2.
|Мариу Жоау
|1
|0.25
|3.
|Жилберто Жуниор
|1
|0.25
|4.
|Вайгль Юлиан
|1
|0.25
|5.
|Яремчук Роман
|0
|0
|6.
|Лукас VI
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Боскальи Оливье
|2
|1
|2.
|Ван Гинкел Марко
|1
|0
|3.
|Прёппер Дэви
|1
|0
|4.
|Обиспо Армандо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лукас VI
|1
|1
|2.
|Отаменди Николас
|2
|0
|3.
|Вертонген Ян
|1
|0
|4.
|Алмейда Андре
|1
|0
|5.
|Мариу Жоау
|1
|0
|6.
|Мейте Суалихо
|1
|0
|7.
|Силва Рафа
|1
|0
|8.
|Вайгль Юлиан
|1
|0
|9.
|Рамуш Гонсалу
|1
|0
|10.
|Хорхе Хесус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСВ
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|25% (3)
|25% (3)
|0
|25% (3)
|Бенфика
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
ПСВ Последние 20 матчей: +15 =3 -2ПСВ 4:1 Камбюр Бенфика 2:1 ПСВ Хераклес 0:2 ПСВ Митьюлланд 0:1 ПСВ
Бенфика Последние 20 матчей: +15 =3 -2Жил Висенте 0:2 Бенфика Бенфика 2:1 ПСВ Бенфика 2:0 Арока Бенфика 2:0 Спартак Москва
Морейренсе 1:2 Бенфика Спартак Москва 0:2 Бенфика Бенфика 1:1 Марсель Бенфика 1:0 Лилль Бенфика 2:1 Альмерия Бенфика 2:1 Каса Пиа Бенфика 0:0 Белененсеш Брага 2:0 Бенфика Витория Гимарайнш 1:3 Бенфика Бенфика 4:3 Спортинг Л Насьонал Мадейра 1:3 Бенфика Бенфика 1:1 Порту Тондела 0:2 Бенфика Бенфика 2:1 Санта-Клара Портимоненсе 1:5 Бенфика Бенфика 1:2 Жил Висенте
Последние игры между собой
ПСВ: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Бенфика: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|5
|0
|1
|2.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|3
|3.
|Мальмё
|Бирманчевич Велько
|4
|0
|2
|4.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|1
|5.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Инносент Бонке
|3
|1
|2.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|3.
|ЧФР Клуж
|Паун-Александру Константин
|2
|1
|4.
|ПСВ
|Боскальи Оливье
|2
|1
|5.
|Шкендия
|Кривак Ян
|2
|1
Прогнозы на матч ПСВ 0:0 Бенфика
Исход игры
ПСВ
60% (87)
Ничья
29.7% (43)
Бенфика
10.3% (15)
Тотал 2.5
Больше
63.19% (91)
Меньше
36.81% (53)
Обе команды забьют
Да
84.03% (121)
Нет
15.97% (23)
Популярный счёт
2:1 ПСВ
36.6% (53)
1:1 Ничья
20.7% (30)
2:2 Ничья
8.3% (12)
2:0 ПСВ
7.6% (11)
1:2 Бенфика
6.9% (10)
1:0 ПСВ
6.2% (9)
3:1 ПСВ
6.2% (9)
3:2 ПСВ
3.4% (5)
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