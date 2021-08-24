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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
ПСВ
0:0
Второй тайм: 81'

Стадион:
Бенфика
0'
8' Желтая карточка
Лукас VI
32' Вторая желтая карточка
Лукас VI
64' Желтая карточка
Боскальи Оливье
66' Желтая карточка
Мариу Жоау
81'
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
5
Рамальо
Андре
28
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
8
Ван
Гинкел
Марко
6
Сангаре
Ибрахим
27
Гётце
Марио
23
Мадуэке
Нони
7
Захави
Эран
11
Гакпо
Коди
99
Влаходимос
Одиссей
4
Лукас
VI
30
Отаменди
Николас
91
Родригес
Фелипе
II
2
Жилберто
Жуниор
20
Мариу
Жоау
28
Вайгль
Юлиан
3
Гримальдо
Алехандро
27
Силва
Рафа
49
Адель
Таарабт
15
Яремчук
Роман
ПСВ
4-2-1-3
Бенфика
3-4-2-1

Ход матча

8'
 
Лукас VI
32'
 
Лукас VI
54'
 
Лейте Элтон
Адель Таарабт
61'
 
Рамуш Гонсалу
Яремчук Роман
61'
 
Алмейда Андре
Жилберто Жуниор
64'
Боскальи Оливье
 
66'
 
Мариу Жоау
70'
Обиспо Армандо
Боскальи Оливье
 
70'
Вертессен Йорбе
Мадуэке Нони
 
70'
Брума Арминду
Ван Гинкел Марко
 
74'
 
Мейте Суалихо
Силва Рафа
74'
 
Эвертон Соарес
Мариу Жоау

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 5
  • 64 Владение мячом, % 36

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захави Эран 3 0.5
2. Гётце Марио 3 0.5
3. Мадуэке Нони 2 0.33
4. Гакпо Коди 2 0.33
5. Ван Гинкел Марко 1 0.17
6. Брума Арминду 1 0.17
7. Макс Филипп 0 0
8. Рамальо Андре 0 0
Бенфика
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Силва Рафа 2 0.5
2. Мариу Жоау 1 0.25
3. Жилберто Жуниор 1 0.25
4. Вайгль Юлиан 1 0.25
5. Яремчук Роман 0 0
6. Лукас VI 0 0

Карточки

ПСВ
# Игрок      
1. Боскальи Оливье 2 1
2. Ван Гинкел Марко 1 0
3. Прёппер Дэви 1 0
4. Обиспо Армандо 1 0
Бенфика
# Игрок      
1. Лукас VI 1 1
2. Отаменди Николас 2 0
3. Вертонген Ян 1 0
4. Алмейда Андре 1 0
5. Мариу Жоау 1 0
6. Мейте Суалихо 1 0
7. Силва Рафа 1 0
8. Вайгль Юлиан 1 0
9. Рамуш Гонсалу 1 0
10. Хорхе Хесус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСВ 8.33% (1) 16.67% (2) 25% (3) 25% (3) 0 25% (3)
 Бенфика 20% (1) 0 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0

Предыдущие игры

ПСВ Последние 20 матчей: +15 =3 -2
ПСВ 4:1 Камбюр Бенфика 2:1 ПСВ Хераклес 0:2 ПСВ Митьюлланд 0:1 ПСВ
Аякс 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Митьюлланд Галатасарай 1:2 ПСВ ПСВ 5:1 Галатасарай ПСВ 1:0 ПАОК Оснабрюк 0:0 ПСВ Дельбрюкер 1:10 ПСВ ПСВ 6:2 Моленбек Утрехт 1:1 ПСВ ПСВ 4:2 ПЕК Зволле Виллем II 0:2 ПСВ ПСВ 2:2 Херенвен ПСВ 1:0 Гронинген ВВВ-Венло 0:2 ПСВ ПСВ 3:0 Хераклес АЗ Алкмаар 2:0 ПСВ
Бенфика Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Жил Висенте 0:2 Бенфика Бенфика 2:1 ПСВ Бенфика 2:0 Арока Бенфика 2:0 Спартак Москва
Морейренсе 1:2 Бенфика Спартак Москва 0:2 Бенфика Бенфика 1:1 Марсель Бенфика 1:0 Лилль Бенфика 2:1 Альмерия Бенфика 2:1 Каса Пиа Бенфика 0:0 Белененсеш Брага 2:0 Бенфика Витория Гимарайнш 1:3 Бенфика Бенфика 4:3 Спортинг Л Насьонал Мадейра 1:3 Бенфика Бенфика 1:1 Порту Тондела 0:2 Бенфика Бенфика 2:1 Санта-Клара Портимоненсе 1:5 Бенфика Бенфика 1:2 Жил Висенте

Последние игры между собой

ПСВ: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Бенфика: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Бенфика 2:1 ПСВ Лига чемпионов Бенфика 1:3 ПСВ Международные матчи (клубы) ПСВ 2:2 Бенфика Лига Европы Бенфика 4:1 ПСВ Лига Европы

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
2. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 3
3. Мальмё Бирманчевич Велько 4 0 2
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 1
5. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Фола Им Томас 2 1
3. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
4. ПСВ Боскальи Оливье 2 1
5. Шкендия Кривак Ян 2 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 81'
    Пошла заключительная десятиминутка основного времени второго тайма. Подозреваю, что сейчас будет жарче с каждой минутой! Ждём действо!
  • 80'
    Жорже Жезуш в своём репертуаре очень эмоционален, сейчас он даже накричал на Рамуша, который прибежал к бровке для наставления тренера. Негодует рулевой "Бенфики"!
  • 79'
    Брума слева отдавал на ход Гакпо, но получилось слишком сильно. Мяч укатился за лицевую. Не очень хорошо вошёл в игру Арминду Брума, надо сказать.
  • 78'
    Вот и для Дроммела работа нашлась, это Эвертон издали проверил голкипер ПСВ, и тот не сплоховал, смог без проблем мяч поймать.
  • 77'
    Рамальо продолжает пристреливаться издали, и вновь получилось довольно опасно, но мяч летел прямо в голкипера, и Влаходимос смог его отбить, пусть и не без труда!
  • 76'
    Гётце красиво сыграл в стенку с Гакпо, но ответная передача для выхода один на один не прошла. Мейте тут цепко сыграл с хозяевами.
  • 75'
    Продолжает ПСВ комбинировать на половине поля соперника, Брума слева навешивал в штрафную площадь, но точно на голову игрока "Бенфики". Мяч выбит.
  • Замена
    74'
    Двойная замена в составе "Бенфики". Вместо Рафы Силвы появился Суалихо Мейте, а Жоау Мариу заменил Эвертон.
  • 73'
    Сангаре никто не встретил, в итоге полузащитник неплохо пробил низом с подступов к штрафной площади, но Влаходимос успел завалиться и мяч поймал.
  • 72'
    Ещё две замены приготовил Жезуш. Непросто сейчас "Бенфике", поэтому свежие силы точно потребуются.
  • Офсайд
    71'
    Быстрая атака ПСВ, Захави завершал её ударом с подступов к штрафной площади, но получилось выше перекладины. Другое дело, что офсайд был у Эрана.
  • Замена
    70'
    Тройная замена в составе ПСВ. Йорбе Вертессен, Армандо Обиспо и Арминду Брума появились вместо Нони Мадуэке, Оливье Боскальи и Марко Ван Гинкела соответственно.
  • 68'
    Гакпо решил сейчас совсем издали пробить по воротам соперника, Вайгль успел бросить ему в ноги. Заблокирован удар.
  • 67'
    Середина второго тайма, ПСВ забить пока не может. Готовятся перестановки и у хозяев, необходимы новые мысли атакующим порядкам голландского коллектива.
  • Желтая карточка
    65'
    Жоау Мариу жёстко сыграл в подкате прямой ногой. Сначала он правда попал в мяч, и лишь затем сбил Гакпо. В любом случае карточка показана.
  • Желтая карточка
    64'
    А у нас предупреждение. Убегали в контратаку игроки "Бенфики", и пришлось нарушать правила Оливье Боскальи. Пострадал Рафа Силва.
  • 63'
    Ван Гинкел наносил удар из-за пределов штрафной площади, накрыл его защитник.
  • Опасный момент
    62'
    Андре Ромальо плотный удар из-за пределов штрафной площади наносит - Влаходимос спасает свою команду!
  • Штанга
    62'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Самый верный момент ПСВ в матче! Захави набегал по центру под прострел партнёра, чудом сходу не попал в створ, чуть не сломав перекладину!
  • Замена
    61'
    Двойная замена в составе "Бенфики". Вместо Романа Яремчука и Жилберто Жуниора появились Гонсалу Рамуш и Андре Алмейда. Первый - убежать, второй - помочь обороне.
  • 60'
    Мадуэке упал на углу штрафной площади соперника, но арбитр решил, что чисто в мяч сыграл Гримальдо. ВАР проверит!
  • Опасный момент
    58'
    Ого, как Мвене ошибся! Убежали 2 в 2 игроки "Бенфики", Яремчук тащил мяч, не стал делиться с партнёром, в итоге пробил сходу с линии штрафной из борьбы с защитником. Выше перекладины получилось!
  • Угловой
    58'
    Очередной угловой заработал ПСВ, разыграли слева мяч хозяева, но в итоге до подачи дело так и не дошло.
  • 57'
    Гакпо слева обыграл Отаменди, отыграл на Гётце, а Марио под удар откатил Ван Гинкелу, но тут не разобрался полузащитник с партнёром, кто будет бить. Сангаре также претендовал, но в итоге не пробил никто.
  • 55'
    Гонят болельщики свою команду вперёд, и ПСВ не отдаёт мяч сопернику. Продолжается неторопливый вдумчивый розыгрыш.
  • Замена
    54'
    Итак, замена в составе "Бенфики". Вместо Аделя Таарабта на поле появился Ян Вертонген. Укрепляет пошатнувшиеся оборонительные порядки Жорже Жезуш.
  • 53'
    Не получилось в очередной раз выйти в атаку у игроков "Бенфики", ПСВ при потере сразу вступает в прессинг и отбор.
  • 52'
    Гакпо досталось по ногам в центральном круге, но всё в порядке с форвардом ПСВ. Вертонген всё-таки сейчас появится, получает он последние наставления от Жезуша.
  • Угловой
    51'
    Угловой у ворот "Бенфики". Разыграли слева Макс и Гакпо, в итоге последний навесил на дальнюю штангу, но скидка в центр у Рамальо не прошла.
  • Угловой
    50'
    Подавал Жоау Мариу от левого флажка в штрафную площадь, выбивает мяч Сангаре. И вновь хозяева потащили его вперёд.
  • 49'
    "Бенфика" перебралась в атаку, Гримальдо слева забрался в штрафную площадь соперника, попытался прострелить, но его накрыл Гётце.
  • 47'
    При первой возможности свистят болельщики ПСВ в адрес соперника. Например, сейчас не понравилось, что один игрок гостей после паузы оставил другому мяч для аута. Действительно, время чуть потянули этим португальцы.
  • Второй тайм начался
    46'
    Поехали! Игра продолжается! Без замен обошлось после перерыва.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ух, очень напряжённый матч мы смотрим, и перерыв тут нам на пользу! ПСВ лучше начал поединок, но откровенно серьёзно оборону "Бенфики" не беспокоил. И лишь после удаления одного из центральных защитников португальцев, дела у хозяев поля пошли веселее. Но забить по-прежнему не получается. Ждём второй тайм!
  • Угловой
    45'
    Угловой заработал ПСВ, Мвене справа навесил к линии вратарской площадки, но не добрался там его партнёр до мяча. Отбилась "Бенфика".
  • Дополнительное время
    45'
    Минута добавлена к основному времени первого тайма.
  • 45'
    Макс слева забежал под передачу на ход, но не успел выполнить подачу в пределах полях. Влаходимос торопиться не будет, можно не сомневаться.
  • 44'
    Очень нужен перерыв "Бенфике", Фелипе Родригес сейчас просто выбил мяч подальше от своей штрафной площади. Подбор за ПСВ.
  • 43'
    Гакпо пробивал из пределов штрафной площади, накрывает защитник мяч! Это Родригес отметился. Тревожно у ворот "Бенфики".
  • Опасный момент
    42'
    Влаходимос выручает! Мадуэке здорово ворвался в штрафную под передачу Захави, обыграл Отаменди и низом пробивал по воротам с угла вратарской, но голкипер выдвинулся и отбил мяч!
  • 41'
    Практически тотальный контроль мяча у ПСВ, всей командой на своей половине обосновались футболисты "Бенфики".
  • 40'
    Подходит к концу наш первый тайм. Жорже Жезуш решил подождать, судя по всему, с заменой. Вертонген продолжает разминаться, может после перерыва уже выйдет он на поле.
  • Фол, нарушение
    38'
    Сангаре активен справа в чужой штрафной площади, но там Фелипе Родригес поставил корпус, в итоге полузащитник ПСВ затолкал своего оппонента. Фол в атаке.
  • Фол, нарушение
    37'
    Потеряли мяч футболисты ПСВ, в итоге Мвене мелким фолом уронил Жоау Мариу, сорвав возможную контратаку соперника.
  • 36'
    Вертонген пока разминается, но скоро его выход на поле должен состояться. Тем более, что ПСВ оживился, оказавшись в большинстве.
  • Опасный момент
    35'
    Мануэке сместился с правого фланга вдоль линии штрафной площади и эффектным обводящим ударом отправлял мяч в дальний угол, но попал рядом со штангой!
  • 34'
    Очень воодушевлённым выглядит Роджер Шмидт, шансы его команды заметно возрастают. И озадачен Жорже Жезуш! Игра возобновилась!
  • 33'
    Срочно готовится замена у "Бенфики", которая играет в три центральных защитника, спешно переодевается Вертонген. Посмотрим, насколько готов Ян!
  • Жёлтая и сразу красная
    32'
    "Бенфика" остаётся в меньшинстве! Лукас Вериссимо получает вторую карточку за фол в воздухе в центре поля. Удар локтем по лицу Гакпо, футбол теперь будет интереснее!
  • 31'
    Ох, игра оживилась, да и болельщики это чувствуют! Активно ПСВ гонят вперёд!
  • Опасный момент
    30'
    ПСВ отличный момент создаёт! Гётце навесил в центр с правого фланга, Мадуэке пробить не дали, и мяч отскочил дальше на Макса, который с лёта пробил, но попал в сетку с внешней стороны!
  • Угловой
    29'
    Неплохая подача слева получилась, Рамальо смог вынести мяч из своей штрафной площади.
  • Опасный момент
    28'
    Какой момент получился у "Бенфики"! Поддавили гости, в итоге Яремчук отыграл во вратарской на Силву, который наносил удар, но получилось выше перекладины! Был рикошет, угловой!
  • 26'
    Оживились в последние минуты футболисты ПСВ, это не может не радовать. Нам бы хотелось, конечно, более открытую игру, но сегодня слишком многое стоит на кону.
  • Офсайд
    25'
    Штрафной заработали футболисты ПСВ, до ворот было далековато, поэтому Макс выполнил подачу на дальнюю штангу, где успел откликнуться Рамальо, но во-первых, удар у него не получился, а во-вторых, офсайд у защитника.
  • 23'
    Первый удар в створ! Филипп Макс слева с линии штрафной площади пробил низом, но получилось не очень сильно. Влаходимос в игру вступил, спокойно мяч в руки забрав.
  • 21'
    Никто сегодня сильно не собирается рисковать, это очевидно. Другое дело, что со временем игрокам ПСВ придётся раскрываться.
  • 20'
    Очень активен Жорже Жезуш около бровки поля, лучшая оборона - это нападение, но пока у "Бенфики" впереди мало что получается.
  • 18'
    Вновь длинной передачей хозяева ищут кого-то впереди, на этот раз Гакпо с левого фланга набирал скорость, но всё же Влаходимос успел сыграть на выходе, забрав мяч в руки.
  • 17'
    Перестал и ПСВ в последние минуты в атаке появляться, в основном в центре поля борьба идёт.
  • 15'
    Португальский клуб пока в атаке ничем не отметился. Кроме подачи Лукаса на Яремчука вспомнить нечего. Дроммел пока отдыхает.
  • 14'
    Неторопливо у нас игра развивается, футболисты ПСВ обозначили на первых минутах своё желание, но как следует потревожить Влаходимоса им так и не удалось.
  • 12'
    Редкая атака "Бенфики", Лукас подключился по правому флангу, неплохо навесил в центральную зону на Яремчука, который совсем немного до мяча не дотянулся.
  • 11'
    Прошла отличная передача из глубины на Захави, который слева в штрафную ворвался, но Отаменди обыграть не удалось, выбил защитник гостей мяч.
  • 10'
    Гётце здорово на левом фланге обыграл защитника, навешивал в центр к линии штрафной площади, но тут Гримальдо опередил Захави, не дав тому пробить по воротам.
  • 9'
    Хитро разыграли штрафной футболисты ПСВ, Гётце отыграл на Гакпо, который пробивал с подступов к штрафной, но успели накрыть его.
  • Желтая карточка
    8'
    Лукас получил карточку, в итоге сорвал он перспективную атаку хозяев поля.
  • 7'
    Гакпо с левого фланга набирал скорость, смещаясь к штрафной площади, но его успел Лукас прихватить.
  • 6'
    Неторопливо разыгрывают мяч футболисты ПСВ, прессингует "Бенфика".
  • 5'
    Да, обозначается у нас преимущество ПСВ, но "Бенфика" не намерена отсиживаться в обороне, хотя и правило гостевого гола отменили в этом сезоне.
  • 4'
    Длинная передача вперёд на Гакпо, который намеревался в штрафную площадь врываться, но его успел защитник накрыть. Отскочил мяч к Влаходимосу.
  • 3'
    Много болельщиков на стадионе "Филипс", будут гнать они свою команду вперёд. Стараются хозяева для начала наладить контроль над мячом, "Бенфика" старается прессинговать.
  • 2'
    Дома "Бенфика" обыграла команду Роджера Шмидта со счётом 2:1. Неудивительно, что надо сегодня ПСВ действовать активнее. Ждём активности от хозяев!
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали футболисты ПСВ! В красных майках и чёрных трусах сегодня играет ПСВ, а "Бенфика" сыграет в белых майках и трусах, красных гетрах.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 32'
    Лукас VI получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    8'
    Лукас VI получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч ПСВ 0:0 Бенфика онлайн


Прогнозы на матч ПСВ 0:0 Бенфика

Исход игры
ПСВ
60% (87)
Ничья
29.7% (43)
Бенфика
10.3% (15)
Тотал 2.5
Больше
63.19% (91)
Меньше
36.81% (53)
Обе команды забьют
Да
84.03% (121)
Нет
15.97% (23)
Популярный счёт
2:1 ПСВ
36.6% (53)
1:1 Ничья
20.7% (30)
2:2 Ничья
8.3% (12)
2:0 ПСВ
7.6% (11)
1:2 Бенфика
6.9% (10)
1:0 ПСВ
6.2% (9)
3:1 ПСВ
6.2% (9)
3:2 ПСВ
3.4% (5)
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