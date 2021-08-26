Лига Европы 2021-2022
Легия
0:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
Славия Прага
3' Красная карточкаГолеш Томаш
99
Слиш
Бартош
27
Жозуэ
Филипе
11
Эмрели
Махир
18
Боржил
Ян
25
Громада
Якуб
20
Экпай
Убонг
26
Шранц
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
-
11 Эмрели МахирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
-
20 Мучи ЭрнестПолузащитник
-
21 Лопеш РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
63 Кисель ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михниевич Чеслав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Боржил ЯнЗащитник
-
25 Громада ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Экпай УбонгПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Шранц ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Сиротник ЯнВратарь
-
28 Мандоус АлешВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Сима АбдаллаПолузащитник
-
13 Самек ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Трпишовски Индржих
Ход матча
3'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юранович Йосип
|1
|0.5
|2.
|Эмрели Махир
|1
|0.5
|3.
|Навроцкий Майк
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Масопуст Лукаш
|1
|0.5
|2.
|Бах Александр
|1
|0.5
|3.
|Траоре Ибрагим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Роуз Линдси
|1
|0
|2.
|Лима Лукас II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Голеш Томаш
|0
|1
|2.
|Траоре Ибрагим
|1
|0
|3.
|Дорли Оскар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Легия
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|Славия Прага
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Легия Последние 20 матчей: +10 =7 -3Славия Прага 2:2 Легия Варта Познань 0:2 Легия Легия 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:1 Легия
Радомьяк Радом 3:1 Легия Флора Таллин 0:1 Легия Легия 1:0 Висла Плоцк Легия 2:1 Флора Таллин Легия 1:1 Ракув Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Легия 1:1 Краснодар Легия 1:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:0 Легия Легия 0:0 Висла Краков Лехия Гданьск 0:1 Легия Пяст 0:1 Легия Легия 0:0 Краковия Лех 0:0 Легия Легия 4:2 Погонь Щецин
Славия Прага Последние 20 матчей: +14 =4 -2Славия Прага 4:0 Баник Острава Славия Прага 2:2 Легия Млада Болеслав 0:2 Славия Прага Славия Прага 1:0 Ференцварош
Ференцварош 2:0 Славия Прага Теплице 1:3 Славия Прага Фастав Злин 0:1 Славия Прага Славия Прага 2:1 Ческе-Будеевице Яблонец 1:1 Славия Прага Виктория Пльзень 0:1 Славия Прага Славия Прага 1:1 Карвина Сигма Оломоуц 0:1 Славия Прага Спарта Прага 0:3 Славия Прага Славия Прага 5:1 Виктория Пльзень Сигма Оломоуц 0:3 Славия Прага Богемианс-1905 0:0 Славия Прага Славия Прага 2:1 Фастав Злин Слован Либерец 0:1 Славия Прага Славия Прага 0:4 Арсенал Славия Прага 2:0 Спарта Прага
Последние игры между собой
Легия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Славия Прага: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|2
|3.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|3
|0
|1
|4.
|Селтик
|Фурухаси Кёго
|3
|0
|1
|5.
|Рапид Вена
|Кара Эркан
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Алашкерт
|Джеймс
|2
|1
|2.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
|3.
|ХИК
|Мурильо Луис-Карлос
|3
|0
|4.
|Глазго Рейнджерс
|Ландстрем Джон
|1
|1
|5.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|1
Прогнозы на матч Легия 0:0 Славия Прага
Исход игры
Легия
49.3% (66)
Ничья
28.4% (38)
Славия Прага
22.4% (30)
Тотал 2.5
Больше
54.48% (73)
Меньше
45.52% (61)
Обе команды забьют
Да
77.61% (104)
Нет
22.39% (30)
Популярный счёт
2:1 Легия
32.1% (43)
1:1 Ничья
23.9% (32)
1:2 Славия Прага
14.2% (19)
1:0 Легия
13.4% (18)
0:1 Славия Прага
5.2% (7)
2:2 Ничья
3% (4)
1:3 Славия Прага
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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