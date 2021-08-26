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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Легия
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Славия Прага
0'
3' Красная карточка
Голеш Томаш
19'
1
Боруц
Артур
17
Навроцкий
Майк
4
Ветеска
Матеуш
3
Холовня
Матеуш
55
Енджейчик
Артур
99
Слиш
Бартош
8
Мартинш
Андре
25
Младенович
Филип
27
Жозуэ
Филипе
82
Лима
Лукас
II
11
Эмрели
Махир
1
Коларж
Ондржей
5
Бах
Александр
15
Кудела
Ондрей
6
Зима
Давид
18
Боржил
Ян
25
Громада
Якуб
3
Голеш
Томаш
20
Экпай
Убонг
7
Станчу
Николае
26
Шранц
Иван
11
Тецл
Станислав
Легия
3-4-2-1
Славия Прага
4-2-3-1

Ход матча

3'
 
Голеш Томаш

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Легия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юранович Йосип 1 0.5
2. Эмрели Махир 1 0.5
3. Навроцкий Майк 0 0
Славия Прага
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Масопуст Лукаш 1 0.5
2. Бах Александр 1 0.5
3. Траоре Ибрагим 0 0

Карточки

Легия
# Игрок      
1. Роуз Линдси 1 0
2. Лима Лукас II 1 0
Славия Прага
# Игрок      
1. Голеш Томаш 0 1
2. Траоре Ибрагим 1 0
3. Дорли Оскар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Легия 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0
 Славия Прага 0 0 100% (2) 0 0 0

Предыдущие игры

Легия Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Славия Прага 2:2 Легия Варта Познань 0:2 Легия Легия 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:1 Легия
Радомьяк Радом 3:1 Легия Флора Таллин 0:1 Легия Легия 1:0 Висла Плоцк Легия 2:1 Флора Таллин Легия 1:1 Ракув Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Легия 1:1 Краснодар Легия 1:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:0 Легия Легия 0:0 Висла Краков Лехия Гданьск 0:1 Легия Пяст 0:1 Легия Легия 0:0 Краковия Лех 0:0 Легия Легия 4:2 Погонь Щецин
Славия Прага Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Славия Прага 4:0 Баник Острава Славия Прага 2:2 Легия Млада Болеслав 0:2 Славия Прага Славия Прага 1:0 Ференцварош
Ференцварош 2:0 Славия Прага Теплице 1:3 Славия Прага Фастав Злин 0:1 Славия Прага Славия Прага 2:1 Ческе-Будеевице Яблонец 1:1 Славия Прага Виктория Пльзень 0:1 Славия Прага Славия Прага 1:1 Карвина Сигма Оломоуц 0:1 Славия Прага Спарта Прага 0:3 Славия Прага Славия Прага 5:1 Виктория Пльзень Сигма Оломоуц 0:3 Славия Прага Богемианс-1905 0:0 Славия Прага Славия Прага 2:1 Фастав Злин Слован Либерец 0:1 Славия Прага Славия Прага 0:4 Арсенал Славия Прага 2:0 Спарта Прага

Последние игры между собой

Легия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Славия Прага: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Славия Прага 2:2 Легия Лига Европы

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Риски Роопе 4 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 3 0 2
3. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
4. Селтик Фурухаси Кёго 3 0 1
5. Рапид Вена Кара Эркан 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Алашкерт Джеймс 2 1
2. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
3. ХИК Мурильо Луис-Карлос 3 0
4. Глазго Рейнджерс Ландстрем Джон 1 1
5. Слован Братислава Вернон де Марко 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 3'
    УДАЛЕНИЕ! - Голеш Томаш увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Легия 49.3% (66)
X 28.4% (38)
Славия Прага 22.4% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Славия Прага
3.55
3.25
2.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Легия 0:0 Славия Прага онлайн


Прогнозы на матч Легия 0:0 Славия Прага

Исход игры
Легия
49.3% (66)
Ничья
28.4% (38)
Славия Прага
22.4% (30)
Тотал 2.5
Больше
54.48% (73)
Меньше
45.52% (61)
Обе команды забьют
Да
77.61% (104)
Нет
22.39% (30)
Популярный счёт
2:1 Легия
32.1% (43)
1:1 Ничья
23.9% (32)
1:2 Славия Прага
14.2% (19)
1:0 Легия
13.4% (18)
0:1 Славия Прага
5.2% (7)
2:2 Ничья
3% (4)
1:3 Славия Прага
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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