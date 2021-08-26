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Лига конференций 2021-2022

Русенборг
0:1
Первый тайм: 39'

Стадион:
Ренн

Ход матча

6'
0:1
Дель Кастильо Ромен

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исламович Дино 4 (1) 0.67
2. Веккья Стефано 2 0.33
3. Сейде Эмиль Конрадсен 2 0.33
4. Хольм Ноа 2 0.33
5. Андерссон Адам 1 0.17
6. Рейтан Эрленд Даль 1 0.17
7. Хольсе Карло 1 0.17
Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гирасси Серу 1 0.5
2. Агер Наиф 1 0.5
3. Дель Кастильо Ромен 1 0.5

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Русенборг 7.69% (1) 7.69% (1) 7.69% (1) 30.77% (4) 15.38% (2) 30.77% (4)
 Ренн 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Русенборг Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Русенборг 5:0 Одд Ренн 2:0 Русенборг Мьёндален 1:2 Русенборг Домжале 1:2 Русенборг
Русенборг 6:1 Домжале Оркла 1:11 Русенборг Русенборг 4:1 Хабнарфьордюр Мелхус 0:7 Русенборг Хабнарфьордюр 0:2 Русенборг Тромсё 1:3 Русенборг Русенборг 1:0 Кристиансунд Одд 2:2 Русенборг Русенборг 0:0 Хёугесунн Лиллестрём 2:0 Русенборг Русенборг 0:1 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 2:1 Русенборг Русенборг 4:2 Стабек Саннефьёрд 1:2 Русенборг Русенборг 2:3 Мольде Русенборг 3:2 Бранн
Ренн Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Ренн 1:0 Нант Ренн 2:0 Русенборг Брест 1:1 Ренн Ренн 1:1 Ланс
Ренн 1:0 Торино Леванте 3:1 Ренн Хетафе 2:1 Ренн Стандард 3:3 Ренн Ренн 2:2 Гавр Ренн 2:0 Ним Монако 2:1 Ренн Ренн 1:1 ПСЖ Бордо 1:0 Ренн Ренн 5:1 Дижон Анже 0:3 Ренн Ренн 1:0 Нант Реймс 2:2 Ренн Метц 1:3 Ренн Ренн 1:0 Страсбург Марсель 1:0 Ренн

Последние игры между собой

Русенборг: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ренн: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ренн 2:0 Русенборг Лига конференций

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 7 1 0
2. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
3. КуПС Рангел 5 0 0
4. Эльфсборг Фрик Пер 5 0 0
5. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lerkendal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Русенборг 27.5% (38)
X 31.9% (44)
Ренн 40.6% (56)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Русенборг
Ничья
Ренн
3.96
5.00
1.96
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Русенборг 0:1 Ренн онлайн


Прогнозы на матч Русенборг 0:1 Ренн

Исход игры
Русенборг
27.5% (38)
Ничья
31.9% (44)
Ренн
40.6% (56)
Тотал 2.5
Больше
55.47% (76)
Меньше
44.53% (61)
Обе команды забьют
Да
84.67% (116)
Нет
15.33% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29% (40)
1:2 Ренн
27.5% (38)
2:1 Русенборг
19.6% (27)
0:1 Ренн
8.7% (12)
2:0 Русенборг
2.9% (4)
1:0 Русенборг
2.9% (4)
3:1 Русенборг
2.2% (3)
1:3 Ренн
2.2% (3)
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