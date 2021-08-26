Лига конференций 2021-2022
Русенборг
1:3
Конец матча
Стадион: Леркендаль
Ренн
0:1
6' ГолДель Кастильо Ромен
0:2
41' ГолАгер Наиф
1:2
68' ПенальтиВеккья Стефано
1:3
81' ГолАблин Маттис
Ход матча
6'
41'
0:2
68'
1:2
81'
1:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исламович Дино
|4 (1)
|0.67
|2.
|Веккья Стефано
|3 (1)
|0.5
|3.
|Сейде Эмиль Конрадсен
|2
|0.33
|4.
|Хольм Ноа
|2
|0.33
|5.
|Андерссон Адам
|1
|0.17
|6.
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0.17
|7.
|Хольсе Карло
|1
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Агер Наиф
|2
|1
|2.
|Гирасси Серу
|1
|0.5
|3.
|Дель Кастильо Ромен
|1
|0.5
|4.
|Аблин Маттис
|1
|0.5
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Русенборг
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|28.57% (4)
|Ренн
|40% (2)
|0
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Русенборг Последние 20 матчей: +13 =2 -5Русенборг 5:0 Одд Ренн 2:0 Русенборг Мьёндален 1:2 Русенборг Домжале 1:2 Русенборг
Русенборг 6:1 Домжале Оркла 1:11 Русенборг Русенборг 4:1 Хабнарфьордюр Мелхус 0:7 Русенборг Хабнарфьордюр 0:2 Русенборг Тромсё 1:3 Русенборг Русенборг 1:0 Кристиансунд Одд 2:2 Русенборг Русенборг 0:0 Хёугесунн Лиллестрём 2:0 Русенборг Русенборг 0:1 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 2:1 Русенборг Русенборг 4:2 Стабек Саннефьёрд 1:2 Русенборг Русенборг 2:3 Мольде Русенборг 3:2 Бранн
Ренн Последние 20 матчей: +9 =6 -5Ренн 1:0 Нант Ренн 2:0 Русенборг Брест 1:1 Ренн Ренн 1:1 Ланс
Последние игры между собой
Русенборг: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ренн: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|7
|1
|0
|2.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|3.
|КуПС
|Рангел
|5
|0
|0
|4.
|Эльфсборг
|Фрик Пер
|5
|0
|0
|5.
|Маккаби Хайфа
|Ацили Омер
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Рубин
|Самошников Илья
|1
|1
|3.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|4.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|5.
|Рига
|Камеш Владимир
|0
|1
Прогнозы на матч Русенборг 1:3 Ренн
Исход игры
Русенборг
27.5% (38)
Ничья
31.9% (44)
Ренн
40.6% (56)
Тотал 2.5
Больше
55.47% (76)
Меньше
44.53% (61)
Обе команды забьют
Да
84.67% (116)
Нет
15.33% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29% (40)
1:2 Ренн
27.5% (38)
2:1 Русенборг
19.6% (27)
0:1 Ренн
8.7% (12)
2:0 Русенборг
2.9% (4)
1:0 Русенборг
2.9% (4)
3:1 Русенборг
2.2% (3)
1:3 Ренн
2.2% (3)
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