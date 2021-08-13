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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
ЧФР Клуж
 
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Стадион:
Црвена Звезда

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Црвена Звезда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Набуан Эль-Фарду 1 1
2. Иванич Мирко 1 1
3. Павков Милан 1 1
4. Катай Александар 1 1

Карточки

ЧФР Клуж
# Игрок      
Црвена Звезда
# Игрок      
1. Катай Александар 1 0
2. Родич Милан 1 0
3. Канга Каку 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 0
 Црвена Звезда 25% (1) 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Арджеш 0:1 ЧФР Клуж Црвена Звезда 4:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Вииторул Констанца Янг Бойз 3:1 ЧФР Клуж
Миовени 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз ЧФР Клуж 1:0 Киндия Тырговиште ЧФР Клуж 2:0 Линкольн Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж Линкольн 1:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:2 Университатя Крайова Борац Баня-Лука 2:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова ЧФР Клуж 3:1 Борац Баня-Лука Динамо Москва 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ Ботошани 0:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:1 Сепси Академика Клинчени 0:1 ЧФР Клуж
Црвена Звезда Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Црвена Звезда 3:1 Бачка-Топола Црвена Звезда 4:0 ЧФР Клуж Шериф 1:0 Црвена Звезда Црвена Звезда 1:0 Напредак
Црвена Звезда 1:1 Шериф Спартак Суботица 1:3 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:0 Кайрат Црвена Звезда 1:0 Младост Лучани Кайрат 2:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 0:0 Войводина Штурм 1:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 0:0 Партизан Црвена Звезда 5:1 Металац Бачка-Паланка 0:5 Црвена Звезда Црвена Звезда 6:1 Златибор Чаетина Рад Белград 2:2 Црвена Звезда Црвена Звезда 1:0 Войводина ФК Инджия 1:5 Црвена Звезда Црвена Звезда 2:1 Радник Сурдулица Црвена Звезда 2:1 Радник Сурдулица

Последние игры между собой

ЧФР Клуж: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Црвена Звезда: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Црвена Звезда 4:0 ЧФР Клуж Лига Европы

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
2. ХИК Риски Роопе 3 1 1
3. Рапид Вена Кара Эркан 3 0 0
4. Галатасарай Актюркоглу Мухаммед 2 0 2
5. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
2. ХИК Мурильо Луис-Карлос 3 0
3. Глазго Рейнджерс Ландстрем Джон 1 1
4. Слован Братислава Вернон де Марко 1 1
5. Кайрат Абикен Айбол 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЧФР Клуж - Црвена Звезда от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 августа 2021, осталось 2 дня 20 часов 38 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    ЧФР Клуж 51.1% (23)
    X 22.2% (10)
    Црвена Звезда 26.7% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЧФР Клуж
    Ничья
    Црвена Звезда
    3.00
    3.36
    2.48
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч ЧФР Клуж - Црвена Звезда онлайн


    Прогнозы на матч ЧФР Клуж - Црвена Звезда

    Исход игры
    ЧФР Клуж
    51.1% (23)
    Ничья
    22.2% (10)
    Црвена Звезда
    26.7% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (27)
    Меньше
    40% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    77.78% (35)
    Нет
    22.22% (10)
    Популярный счёт
    2:1 ЧФР Клуж
    31.1% (14)
    1:2 Црвена Звезда
    22.2% (10)
    1:1 Ничья
    17.8% (8)
    1:0 ЧФР Клуж
    15.6% (7)
    2:2 Ничья
    4.4% (2)
    2:0 ЧФР Клуж
    4.4% (2)
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