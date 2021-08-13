Лига Европы 2021-2022
ЧФР Клуж
Позже
Стадион: Константин Рэдулеску
Црвена Звезда
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бен-Набуан Эль-Фарду
|1
|1
|2.
|Иванич Мирко
|1
|1
|3.
|Павков Милан
|1
|1
|4.
|Катай Александар
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Катай Александар
|1
|0
|2.
|Родич Милан
|1
|0
|3.
|Канга Каку
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЧФР Клуж
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Црвена Звезда
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +14 =1 -5Арджеш 0:1 ЧФР Клуж Црвена Звезда 4:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Вииторул Констанца Янг Бойз 3:1 ЧФР Клуж
Миовени 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз ЧФР Клуж 1:0 Киндия Тырговиште ЧФР Клуж 2:0 Линкольн Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж Линкольн 1:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:2 Университатя Крайова Борац Баня-Лука 2:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова ЧФР Клуж 3:1 Борац Баня-Лука Динамо Москва 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ Ботошани 0:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:1 Сепси Академика Клинчени 0:1 ЧФР Клуж
Црвена Звезда Последние 20 матчей: +14 =4 -2Црвена Звезда 3:1 Бачка-Топола Црвена Звезда 4:0 ЧФР Клуж Шериф 1:0 Црвена Звезда Црвена Звезда 1:0 Напредак
Црвена Звезда 1:1 Шериф Спартак Суботица 1:3 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:0 Кайрат Црвена Звезда 1:0 Младост Лучани Кайрат 2:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 0:0 Войводина Штурм 1:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 0:0 Партизан Црвена Звезда 5:1 Металац Бачка-Паланка 0:5 Црвена Звезда Црвена Звезда 6:1 Златибор Чаетина Рад Белград 2:2 Црвена Звезда Црвена Звезда 1:0 Войводина ФК Инджия 1:5 Црвена Звезда Црвена Звезда 2:1 Радник Сурдулица Црвена Звезда 2:1 Радник Сурдулица
Последние игры между собой
ЧФР Клуж: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Црвена Звезда: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|3
|0
|1
|2.
|ХИК
|Риски Роопе
|3
|1
|1
|3.
|Рапид Вена
|Кара Эркан
|3
|0
|0
|4.
|Галатасарай
|Актюркоглу Мухаммед
|2
|0
|2
|5.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
|2.
|ХИК
|Мурильо Луис-Карлос
|3
|0
|3.
|Глазго Рейнджерс
|Ландстрем Джон
|1
|1
|4.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|1
|5.
|Кайрат
|Абикен Айбол
|1
|1
Прогнозы на матч ЧФР Клуж - Црвена Звезда
Исход игры
ЧФР Клуж
51.1% (23)
Ничья
22.2% (10)
Црвена Звезда
26.7% (12)
Тотал 2.5
Больше
60% (27)
Меньше
40% (18)
Обе команды забьют
Да
77.78% (35)
Нет
22.22% (10)
Популярный счёт
2:1 ЧФР Клуж
31.1% (14)
1:2 Црвена Звезда
22.2% (10)
1:1 Ничья
17.8% (8)
1:0 ЧФР Клуж
15.6% (7)
2:2 Ничья
4.4% (2)
2:0 ЧФР Клуж
4.4% (2)
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