Лига чемпионов 2021-2022
Мальмё
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Стадион: Eleda Stadion
Лудогорец
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Колак Антонио-Мирко
|5
|0.83
|2.
|Кристиансен Андерс
|2
|0.33
|3.
|Бирманчевич Велько
|2
|0.33
|4.
|Рикс Сёрен
|1
|0.17
|5.
|Мойсандер Никлас
|0
|0
|6.
|Бергет Йо Инге
|0
|0
|7.
|Левицки Оскар
|0
|0
|8.
|Инносент Бонке
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соуза Коули
|2
|0.33
|2.
|Десподов Кирилл
|2
|0.33
|3.
|Сотириу Пиерос
|2 (1)
|0.33
|4.
|Ману Элвис
|1
|0.17
|5.
|Вандерсон Кристалдо
|0
|0
|6.
|Чибота Мавис
|0
|0
|7.
|Текпетей Бернард
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Инносент Бонке
|3
|1
|2.
|Ахмедходжич Анел
|3
|0
|3.
|Рикс Сёрен
|2
|0
|4.
|Мойсандер Никлас
|1
|0
|5.
|Нильсен Лассе
|1
|0
|6.
|Ларссон Эрик
|1
|0
|7.
|Налич Ади
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Десподов Кирилл
|3
|0
|2.
|Текпетей Бернард
|2
|0
|3.
|Пластун Игорь
|1
|0
|4.
|Баджи Стефан
|1
|0
|5.
|Недялков Антон
|1
|0
|6.
|Гонсалвеш Клод
|1
|0
|7.
|Вердон Оливье
|1
|0
|8.
|Соуза Коули
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мальмё
|10% (1)
|0
|20% (2)
|50% (5)
|10% (1)
|10% (1)
|Лудогорец
|14.29% (1)
|0
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
Предыдущие игры
Мальмё Последние 20 матчей: +12 =4 -4Мальмё 2:3 Гётеборг Глазго Рейнджерс 1:2 Мальмё Хальмстад 0:0 Мальмё Мальмё 2:1 Глазго Рейнджерс
Лудогорец Последние 20 матчей: +14 =2 -4Лудогорец 2:2 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Лудогорец Лудогорец 3:0 ЦСКА-1948 Лудогорец 3:1 Мура
Локомотив Пловдив 1:3 Лудогорец Мура 0:0 Лудогорец Лудогорец 4:0 ЦСКА София Шахтёр Солигорск 0:1 Лудогорец Лудогорец 1:0 Шахтёр Солигорск Лудогорец 3:0 ЛАСК ЦСКА-1948 3:1 Лудогорец Лудогорец 4:1 Арда Карджали ЦСКА София 4:1 Лудогорец Лудогорец 1:2 Локомотив Пловдив Лудогорец 3:1 Берое Ботев Пловдив 0:2 Лудогорец Лудогорец 4:0 ЦСКА-1948 Левски София 0:3 Лудогорец Лудогорец 1:2 ЦСКА София Лудогорец 1:0 Монтана
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|5
|0
|1
|2.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|2
|3.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
|4.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|0
|1
|5.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Инносент Бонке
|3
|1
|2.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|3.
|ЧФР Клуж
|Паун-Александру Константин
|2
|1
|4.
|Шкендия
|Кривак Ян
|2
|1
|5.
|Легия
|Енджейчик Артур
|3
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Мальмё - Лудогорец
Исход игры
Мальмё
85.4% (41)
Ничья
14.6% (7)
Лудогорец
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
48.94% (23)
Меньше
51.06% (24)
Обе команды забьют
Да
61.7% (29)
Нет
38.3% (18)
Популярный счёт
2:1 Мальмё
45.8% (22)
1:0 Мальмё
29.2% (14)
1:1 Ничья
12.5% (6)
2:0 Мальмё
8.3% (4)
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