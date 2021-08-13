Лига чемпионов 2021-2022
Бенфика
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Стадион: Эштадиу да Луш
ПСВ
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мариу Жоау
|1
|0.5
|2.
|Силва Рафа
|1
|0.5
|3.
|Жилберто Жуниор
|1
|0.5
|4.
|Лукас VI
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захави Эран
|3
|0.75
|2.
|Гётце Марио
|3
|0.75
|3.
|Мадуэке Нони
|2
|0.5
|4.
|Ван Гинкел Марко
|1
|0.25
|5.
|Брума Арминду
|1
|0.25
|6.
|Гакпо Коди
|1
|0.25
|7.
|Макс Филипп
|0
|0
|8.
|Рамальо Андре
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вертонген Ян
|1
|0
|2.
|Отаменди Николас
|1
|0
|3.
|Вайгль Юлиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Боскальи Оливье
|1
|1
|2.
|Прёппер Дэви
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бенфика
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|33.33% (1)
|0
|ПСВ
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|0
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Бенфика Последние 20 матчей: +15 =3 -2Бенфика 2:0 Арока Бенфика 2:0 Спартак Москва Морейренсе 1:2 Бенфика Спартак Москва 0:2 Бенфика
Бенфика 1:1 Марсель Бенфика 1:0 Лилль Бенфика 2:1 Альмерия Бенфика 2:1 Каса Пиа Бенфика 0:0 Белененсеш Брага 2:0 Бенфика Витория Гимарайнш 1:3 Бенфика Бенфика 4:3 Спортинг Л Насьонал Мадейра 1:3 Бенфика Бенфика 1:1 Порту Тондела 0:2 Бенфика Бенфика 2:1 Санта-Клара Портимоненсе 1:5 Бенфика Бенфика 1:2 Жил Висенте Пасуш де Феррейра 0:5 Бенфика Бенфика 1:0 Маритиму
ПСВ Последние 20 матчей: +15 =4 -1Хераклес 0:2 ПСВ Митьюлланд 0:1 ПСВ Аякс 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Митьюлланд
Последние игры между собой
Бенфика: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
ПСВ: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|5
|0
|1
|2.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|2
|3.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
|4.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|0
|1
|5.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Инносент Бонке
|3
|1
|2.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|3.
|ЧФР Клуж
|Паун-Александру Константин
|2
|1
|4.
|Шкендия
|Кривак Ян
|2
|1
|5.
|Легия
|Енджейчик Артур
|3
|0
Прогнозы на матч Бенфика - ПСВ
Исход игры
Бенфика
75% (36)
Ничья
20.8% (10)
ПСВ
4.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
72.34% (34)
Меньше
27.66% (13)
Обе команды забьют
Да
85.11% (40)
Нет
14.89% (7)
Популярный счёт
2:1 Бенфика
56.3% (27)
1:1 Ничья
12.5% (6)
2:2 Ничья
8.3% (4)
2:0 Бенфика
8.3% (4)
1:0 Бенфика
6.3% (3)
1:2 ПСВ
4.2% (2)
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