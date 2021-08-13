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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Бенфика
 
Позже

Стадион:
ПСВ

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мариу Жоау 1 0.5
2. Силва Рафа 1 0.5
3. Жилберто Жуниор 1 0.5
4. Лукас VI 0 0
ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захави Эран 3 0.75
2. Гётце Марио 3 0.75
3. Мадуэке Нони 2 0.5
4. Ван Гинкел Марко 1 0.25
5. Брума Арминду 1 0.25
6. Гакпо Коди 1 0.25
7. Макс Филипп 0 0
8. Рамальо Андре 0 0

Карточки

Бенфика
# Игрок      
1. Вертонген Ян 1 0
2. Отаменди Николас 1 0
3. Вайгль Юлиан 1 0
ПСВ
# Игрок      
1. Боскальи Оливье 1 1
2. Прёппер Дэви 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бенфика 0 0 0 66.67% (2) 33.33% (1) 0
 ПСВ 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 18.18% (2) 0 27.27% (3)

Предыдущие игры

Бенфика Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Бенфика 2:0 Арока Бенфика 2:0 Спартак Москва Морейренсе 1:2 Бенфика Спартак Москва 0:2 Бенфика
Бенфика 1:1 Марсель Бенфика 1:0 Лилль Бенфика 2:1 Альмерия Бенфика 2:1 Каса Пиа Бенфика 0:0 Белененсеш Брага 2:0 Бенфика Витория Гимарайнш 1:3 Бенфика Бенфика 4:3 Спортинг Л Насьонал Мадейра 1:3 Бенфика Бенфика 1:1 Порту Тондела 0:2 Бенфика Бенфика 2:1 Санта-Клара Портимоненсе 1:5 Бенфика Бенфика 1:2 Жил Висенте Пасуш де Феррейра 0:5 Бенфика Бенфика 1:0 Маритиму
ПСВ Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Хераклес 0:2 ПСВ Митьюлланд 0:1 ПСВ Аякс 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Митьюлланд
Галатасарай 1:2 ПСВ ПСВ 5:1 Галатасарай ПСВ 1:0 ПАОК Оснабрюк 0:0 ПСВ Дельбрюкер 1:10 ПСВ ПСВ 6:2 Моленбек Утрехт 1:1 ПСВ ПСВ 4:2 ПЕК Зволле Виллем II 0:2 ПСВ ПСВ 2:2 Херенвен ПСВ 1:0 Гронинген ВВВ-Венло 0:2 ПСВ ПСВ 3:0 Хераклес АЗ Алкмаар 2:0 ПСВ ПСВ 1:1 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:3 ПСВ

Последние игры между собой

Бенфика: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
ПСВ: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Бенфика 1:3 ПСВ Международные матчи (клубы) ПСВ 2:2 Бенфика Лига Европы Бенфика 4:1 ПСВ Лига Европы

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
2. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 2
3. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
4. ХИК Риски Роопе 4 0 1
5. Шериф Энрике Луваннор 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Фола Им Томас 2 1
3. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
4. Шкендия Кривак Ян 2 1
5. Легия Енджейчик Артур 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бенфика - ПСВ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 августа 2021, осталось 2 дня 18 часов 42 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Бенфика 75% (36)
    X 20.8% (10)
    ПСВ 4.2% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бенфика
    Ничья
    ПСВ
    2.25
    3.60
    3.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Бенфика - ПСВ онлайн


    Прогнозы на матч Бенфика - ПСВ

    Исход игры
    Бенфика
    75% (36)
    Ничья
    20.8% (10)
    ПСВ
    4.2% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.34% (34)
    Меньше
    27.66% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    85.11% (40)
    Нет
    14.89% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Бенфика
    56.3% (27)
    1:1 Ничья
    12.5% (6)
    2:2 Ничья
    8.3% (4)
    2:0 Бенфика
    8.3% (4)
    1:0 Бенфика
    6.3% (3)
    1:2 ПСВ
    4.2% (2)
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