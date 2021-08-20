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Аргентина: Лига професьональ 2021

Альдосиви
3:0
Конец матча
Колон
0'
1:0
28' Пенальти
Каутеруссио Мартин
41' Желтая карточка
Cristian Ferreira2
65' Желтая карточка
Инсуа Эмануэль
2:0
66' Гол
Каутеруссио Мартин
80' Желтая карточка
Инсуа Эмилиано
3:0
87' Гол
Federico Gino
90' Желтая карточка
Формика Мауро
90'+4
25
Девекки
Хосе
21
Emanuel
Iniguez
6
Колоччини
Фабрисио
26
Инсуа
Эмилиано
13
Инсуа
Эмануэль
18
Серро
Франсиско
5
Ромеро
Гастон
24
Gaston
Lodico
20
Malcom
Braida
77
Каутеруссио
Мартин
7
Андрада
Федерико
1
Леонардо
Буриан
4
Мура
Факундо
33
Facundo
Garces
3
Gonzalo
Piovi
24
Nahuel
Gallardo
14
Лертора
Федерико
29
Rodrigo
Aliendro
23
Cristian
Bernardi
11
Кастро
Алексис
16
Cristian
Ferreira2
35
Facundo
Farias
Альдосиви
4-3-3
Колон
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Альдосиви
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каутеруссио Мартин 4 (1) 0.57
2. Gaston Lodico 3 0.43
3. Federico Gino 1 0.14
4. Brian Guzman 1 0.14
5. Андрада Федерико 0 0
6. Malcom Braida 0 0
Колон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Facundo Farias 2 (2) 0.29
2. Wilson Morelo 1 0.14
3. Rodrigo Aliendro 1 0.14
4. Cristian Ferreira2 1 0.14
5. Yeiler Goez 1 0.14
6. Eric Meza 1 0.14
7. Мура Факундо 0 0

Карточки

Альдосиви
# Игрок      
1. Инсуа Эмануэль 3 0
2. Joaquin Indacoechea 1 1
3. Инсуа Эмилиано 2 0
4. Ромеро Гастон 2 0
5. Leandro Maciel 2 0
6. Emanuel Iniguez 2 0
7. Jonathan Zacaria 1 0
8. Девекки Хосе 1 0
9. Federico Gino 1 0
Колон
# Игрок      
1. Rodrigo Aliendro 2 1
2. Facundo Farias 3 0
3. Лертора Федерико 2 0
4. Rafael Delgado 2 0
5. Facundo Garces 2 0
6. Gonzalo Piovi 0 1
7. Santiago Pierotti 0 1
8. Формика Мауро 1 0
9. Кастро Алексис 1 0
10. Lucas Beltrain 1 0
11. Cristian Ferreira2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Альдосиви 0 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2)
 Колон 28.57% (2) 0 28.57% (2) 0 14.29% (1) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Альдосиви Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Атлетико Тукуман 2:2 Альдосиви Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 1:2 Альдосиви Альдосиви 0:2 Расинг Авельянеда
Атлетико Платенсе 0:1 Альдосиви Альдосиви 0:2 Патронато Парана Ривер Плейт 4:1 Альдосиви Альдосиви 1:3 Аргентинос Хуниорс Атлетико Платенсе 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Эстудиантес Касерос 1:0 Альдосиви Патронато Парана 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Банфилд Сан-Лоренсо 1:2 Альдосиви Альдосиви 1:2 Сентраль Кордоба Росарио Колон 2:1 Альдосиви Альдосиви 3:0 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:2 Альдосиви Альдосиви 1:2 Годой Крус Дефенса и Хустисия 4:4 Альдосиви
Колон Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Колон 1:0 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 0:1 Колон Колон 1:0 Годой Крус Уракан 1:1 Колон
Колон 1:4 Ланус Ривер Плейт 1:2 Колон Колон 3:0 Расинг Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 0:2 Колон Колон 1:1 Тальерес Кордоба Колон 1:1 Унион Санта-Фе Колон 2:0 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:1 Колон Колон 2:2 Годой Крус Ривер Плейт 3:2 Колон Колон 0:0 Аргентинос Хуниорс Атлетико Платенсе 1:3 Колон Колон 0:0 Росарио Сентраль Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Касерос 0:2 Колон Колон 2:1 Альдосиви

Последние игры между собой

Альдосиви: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Колон: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Колон 2:1 Альдосиви Лига професиональ Колон 0:2 Альдосиви Суперлига Альдосиви 3:0 Колон Суперлига Альдосиви 0:2 Колон Примера
Альдосиви 1:1 Колон Примера Колон 2:0 Альдосиви Примера Б Альдосиви 2:1 Колон Примера Б
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Касерос 1:0 7 5 0 2 13 - 6 15
2. Индепендьенте Авельянеда 6 4 2 0 7 - 2 14
3. Ланус 6 4 1 1 13 - 8 13
4. Альдосиви 7 4 1 2 9 - 7 13
5. Колон 7 4 1 2 7 - 9 13
6. Расинг Авельянеда 6 3 2 1 5 - 1 11
7. Патронато Парана 6 3 2 1 7 - 4 11
8. Ривер Плейт 6 3 1 2 12 - 5 10
9. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 8 - 7 10
10. Тальерес Кордоба 6 3 1 2 8 - 5 10
11. Годой Крус 6 3 0 3 8 - 9 9
12. Аргентинос Хуниорс 6 2 3 1 5 - 3 9
13. Атлетико Тукуман 0:0 7 2 3 2 7 - 8 9
14. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 6 - 6 8
15. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 5 - 8 8
16. Дефенса и Хустисия 6 2 1 3 9 - 9 7
17. Сармиенто 0:0 7 2 1 4 4 - 10 7
18. Уракан 6 1 3 2 4 - 5 6
19. Банфилд 0:1 7 1 3 3 3 - 6 6
20. Унион Санта-Фе 6 1 3 2 6 - 7 6
21. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 2 3 5 - 7 5
22. Атлетико Платенсе 6 1 2 3 5 - 7 5
23. Арсенал Саранди 6 1 2 3 5 - 11 5
24. Бока Хуниорс 6 0 4 2 2 - 5 4
25. Росарио Сентраль 6 1 0 5 4 - 8 3
26. Велес Сарсфилд 6 0 3 3 0 - 4 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 3 0 0 8 - 4 9
2. Тальерес Кордоба 3 2 1 0 4 - 0 7
3. Расинг Авельянеда 3 2 1 0 3 - 0 7
4. Патронато Парана 3 2 1 0 3 - 0 7
5. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 4 - 1 7
6. Индепендьенте Авельянеда 3 2 1 0 3 - 0 7
7. Химнасия Ла-Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
8. Ривер Плейт 4 2 1 1 8 - 3 7
9. Ланус 4 2 1 1 8 - 7 7
10. Сармиенто 0:0 4 2 1 1 2 - 3 7
11. Эстудиантес Касерос 1:0 3 2 0 1 5 - 1 6
12. Годой Крус 3 2 0 1 5 - 4 6
13. Альдосиви 4 2 0 2 4 - 4 6
14. Дефенса и Хустисия 3 2 0 1 8 - 6 6
15. Колон 3 2 0 1 3 - 4 6
16. Атлетико Тукуман 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
17. Арсенал Саранди 3 1 2 0 4 - 3 5
18. Уракан 4 1 2 1 3 - 3 5
19. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 5 - 2 4
20. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 1 4
21. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 4 - 4 4
22. Атлетико Платенсе 3 1 1 1 3 - 3 4
23. Росарио Сентраль 3 1 0 2 3 - 4 3
24. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 0 - 1 2
25. Бока Хуниорс 2 0 1 1 1 - 3 1
26. Банфилд 0:1 3 0 1 2 0 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Касерос 1:0 4 3 0 1 8 - 5 9
2. Индепендьенте Авельянеда 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Альдосиви 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Колон 4 2 1 1 4 - 5 7
5. Ланус 2 2 0 0 5 - 1 6
6. Банфилд 0:1 4 1 2 1 3 - 4 5
7. Расинг Авельянеда 3 1 1 1 2 - 1 4
8. Патронато Парана 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Атлетико Тукуман 0:0 4 1 1 2 4 - 6 4
10. Сан-Лоренсо 4 1 1 2 3 - 7 4
11. Годой Крус 3 1 0 2 3 - 5 3
12. Ривер Плейт 2 1 0 1 4 - 2 3
13. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 4 - 5 3
14. Бока Хуниорс 4 0 3 1 1 - 2 3
15. Аргентинос Хуниорс 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Унион Санта-Фе 3 0 2 1 1 - 5 2
17. Уракан 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Атлетико Платенсе 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Дефенса и Хустисия 3 0 1 2 1 - 3 1
20. Химнасия Ла-Плата 3 0 1 2 2 - 4 1
21. Сентраль Кордоба Росарио 3 0 1 2 1 - 3 1
22. Ньюэллс Олд Бойз 3 0 1 2 0 - 3 1
23. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 0 - 3 1
24. Сармиенто 0:0 3 0 0 3 2 - 7 0
25. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 4 0
26. Арсенал Саранди 3 0 0 3 1 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 7 1 1
2. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 5 0 0
3. Индепендьенте Авельянеда Ромеро Сильвио 4 0 0
4. Альдосиви Каутеруссио Мартин 4 1 0
5. Эстудиантес Касерос Juan Apaolaza 3 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 1
2. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 3 1
3. Сентраль Кордоба Росарио Oscar Salomon 4 0
4. Банфилд Lautaro Rios 4 0
5. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Кристиан Феррейра получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Каутеруссио Мартин из команды Альдосиви забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Альдосиви 3:0 Колон онлайн




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