Аргентина: Лига професьональ 2021
1:0
28' ПенальтиКаутеруссио Мартин
41' Желтая карточкаCristian Ferreira2
65' Желтая карточкаИнсуа Эмануэль
2:0
66' ГолКаутеруссио Мартин
80' Желтая карточкаИнсуа Эмилиано
3:0
87' ГолFederico Gino
90' Желтая карточкаФормика Мауро
25
Девекки
Хосе
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Pablo BeckerПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
23 Brian Guzman
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
21 Eric Meza
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
Ход матча
28'
65'
66'
80'
87'
3:0
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Каутеруссио Мартин
|4 (1)
|0.57
|2.
|Gaston Lodico
|3
|0.43
|3.
|Federico Gino
|1
|0.14
|4.
|Brian Guzman
|1
|0.14
|5.
|Андрада Федерико
|0
|0
|6.
|Malcom Braida
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Facundo Farias
|2 (2)
|0.29
|2.
|Wilson Morelo
|1
|0.14
|3.
|Rodrigo Aliendro
|1
|0.14
|4.
|Cristian Ferreira2
|1
|0.14
|5.
|Yeiler Goez
|1
|0.14
|6.
|Eric Meza
|1
|0.14
|7.
|Мура Факундо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Инсуа Эмануэль
|3
|0
|2.
|Joaquin Indacoechea
|1
|1
|3.
|Инсуа Эмилиано
|2
|0
|4.
|Ромеро Гастон
|2
|0
|5.
|Leandro Maciel
|2
|0
|6.
|Emanuel Iniguez
|2
|0
|7.
|Jonathan Zacaria
|1
|0
|8.
|Девекки Хосе
|1
|0
|9.
|Federico Gino
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Rodrigo Aliendro
|2
|1
|2.
|Facundo Farias
|3
|0
|3.
|Лертора Федерико
|2
|0
|4.
|Rafael Delgado
|2
|0
|5.
|Facundo Garces
|2
|0
|6.
|Gonzalo Piovi
|0
|1
|7.
|Santiago Pierotti
|0
|1
|8.
|Формика Мауро
|1
|0
|9.
|Кастро Алексис
|1
|0
|10.
|Lucas Beltrain
|1
|0
|11.
|Cristian Ferreira2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Альдосиви
|0
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|Колон
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Альдосиви Последние 20 матчей: +6 =4 -10Атлетико Тукуман 2:2 Альдосиви Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 1:2 Альдосиви Альдосиви 0:2 Расинг Авельянеда
Атлетико Платенсе 0:1 Альдосиви Альдосиви 0:2 Патронато Парана Ривер Плейт 4:1 Альдосиви Альдосиви 1:3 Аргентинос Хуниорс Атлетико Платенсе 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Эстудиантес Касерос 1:0 Альдосиви Патронато Парана 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Банфилд Сан-Лоренсо 1:2 Альдосиви Альдосиви 1:2 Сентраль Кордоба Росарио Колон 2:1 Альдосиви Альдосиви 3:0 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:2 Альдосиви Альдосиви 1:2 Годой Крус Дефенса и Хустисия 4:4 Альдосиви
Колон Последние 20 матчей: +11 =5 -4Колон 1:0 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 0:1 Колон Колон 1:0 Годой Крус Уракан 1:1 Колон
Колон 1:4 Ланус Ривер Плейт 1:2 Колон Колон 3:0 Расинг Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 0:2 Колон Колон 1:1 Тальерес Кордоба Колон 1:1 Унион Санта-Фе Колон 2:0 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:1 Колон Колон 2:2 Годой Крус Ривер Плейт 3:2 Колон Колон 0:0 Аргентинос Хуниорс Атлетико Платенсе 1:3 Колон Колон 0:0 Росарио Сентраль Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Касерос 0:2 Колон Колон 2:1 Альдосиви
Последние игры между собой
Альдосиви: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Колон: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Касерос
|1:0
|7
|5
|0
|2
|13 - 6
|15
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|7 - 2
|14
|3.
|Ланус
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|4.
|Альдосиви
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|5.
|Колон
|7
|4
|1
|2
|7 - 9
|13
|6.
|Расинг Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|5 - 1
|11
|7.
|Патронато Парана
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|8.
|Ривер Плейт
|6
|3
|1
|2
|12 - 5
|10
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|10.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|11.
|Годой Крус
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|13.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|14.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|15.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|5 - 8
|8
|16.
|Дефенса и Хустисия
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|17.
|Сармиенто
|0:0
|7
|2
|1
|4
|4 - 10
|7
|18.
|Уракан
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|19.
|Банфилд
|0:1
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|20.
|Унион Санта-Фе
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|22.
|Атлетико Платенсе
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|23.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|24.
|Бока Хуниорс
|6
|0
|4
|2
|2 - 5
|4
|25.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|0
|5
|4 - 8
|3
|26.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|3
|3
|0 - 4
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|Тальерес Кордоба
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|4.
|Патронато Парана
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|8.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|9.
|Ланус
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|10.
|Сармиенто
|0:0
|4
|2
|1
|1
|2 - 3
|7
|11.
|Эстудиантес Касерос
|1:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|12.
|Годой Крус
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|13.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|14.
|Дефенса и Хустисия
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|15.
|Колон
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|16.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|17.
|Арсенал Саранди
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|18.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|19.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|20.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|22.
|Атлетико Платенсе
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|23.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|24.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|25.
|Бока Хуниорс
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|26.
|Банфилд
|0:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Касерос
|1:0
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Альдосиви
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|5.
|Ланус
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|Банфилд
|0:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|7.
|Расинг Авельянеда
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|8.
|Патронато Парана
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|11.
|Годой Крус
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|13.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|14.
|Бока Хуниорс
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|17.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Атлетико Платенсе
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|23.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|24.
|Сармиенто
|0:0
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|25.
|Росарио Сентраль
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|26.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|7
|1
|1
|2.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|5
|0
|0
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|Ромеро Сильвио
|4
|0
|0
|4.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|4
|1
|0
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Juan Apaolaza
|3
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|1
|2.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|3
|1
|3.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Oscar Salomon
|4
|0
|4.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|4
|0
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|2
|1