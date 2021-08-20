Аргентина: Лига професьональ 2021
Сармиенто
0:0
Первый тайм: 16'
Атлетико Тукуман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
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-
Главный тренер: Mario Sciacqua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
18 Ramiro Ruiz
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jonathan Torres
|2
|0.29
|2.
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0.14
|3.
|Luciano Gondou
|1
|0.14
|4.
|Rodrigo Javier Salinas
|0
|0
|5.
|Gabriel Alanis
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ramiro Carrera
|3
|0.43
|2.
|Augusto Lotti
|1
|0.14
|3.
|Leonardo Heredia
|1
|0.14
|4.
|Guillermo Acosta
|1
|0.14
|5.
|Joaquin Pereyra1
|1
|0.14
|6.
|Муссис Франко
|0
|0
|7.
|Gabriel Risso
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Braian Salvareschi
|3
|0
|2.
|Браво Федерико
|2
|0
|3.
|Нуньес Хервасио
|1
|0
|4.
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0
|5.
|Julian Chicco
|1
|0
|6.
|Nicolas Bazzana
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Муссис Франко
|3
|0
|2.
|Nicolas Lamendola
|1
|1
|3.
|Marcos Valor
|1
|1
|4.
|Эрбес Кристиан
|2
|0
|5.
|Ramiro Carrera
|2
|0
|6.
|Marcelo Ortiz
|2
|0
|7.
|Вергини Сантьяго
|1
|0
|8.
|Guillermo Acosta
|1
|0
|9.
|Renzo Tesuri
|1
|0
|10.
|Augustin Lagos
|1
|0
|11.
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
|12.
|Abel Bustos
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сармиенто
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|50% (2)
|Атлетико Тукуман
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Сармиенто Последние 20 матчей: +5 =6 -9Дефенса и Хустисия 4:2 Сармиенто Сармиенто 1:0 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 1:0 Сармиенто Сармиенто 1:0 Атлетико Платенсе
Патронато Парана 2:0 Сармиенто Сармиенто 0:1 Темперлей Сармиенто 0:3 Эстудиантес Касерос Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Сармиенто 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 1:0 Сармиенто Сармиенто 1:0 Ланус Уракан 3:0 Сармиенто Сармиенто 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 0:0 Сармиенто Сармиенто 3:1 Дефенса и Хустисия Индепендьенте Авельянеда 6:0 Сармиенто Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто Сармиенто 1:1 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 1:1 Сармиенто
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +8 =4 -8Атлетико Тукуман 2:2 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд Годой Крус 1:2 Атлетико Тукуман
Атлетико Тукуман 1:0 Уракан Ланус 4:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 5:0 Дефенса и Хустисия Индепендьенте Авельянеда 0:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:3 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 3:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:0 Велес Сарсфилд Атлетико Тукуман 1:2 Ривер Плейт Сармиенто 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Тукуман 1:1 Уракан Химнасия Ла-Плата 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 4:2 Патронато Парана Атлетико Тукуман 3:0 Комуникасьонес Ланус 2:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:2 Сентраль Кордоба Росарио
Последние игры между собой
Сармиенто: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Атлетико Тукуман: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Касерос
|1:0
|7
|5
|0
|2
|13 - 6
|15
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|7 - 2
|14
|3.
|Ланус
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|4.
|Альдосиви
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|5.
|Колон
|7
|4
|1
|2
|7 - 9
|13
|6.
|Расинг Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|5 - 1
|11
|7.
|Патронато Парана
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|8.
|Ривер Плейт
|6
|3
|1
|2
|12 - 5
|10
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|10.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|11.
|Годой Крус
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|13.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|14.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|15.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|5 - 8
|8
|16.
|Дефенса и Хустисия
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|17.
|Сармиенто
|0:0
|7
|2
|1
|4
|4 - 10
|7
|18.
|Уракан
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|19.
|Банфилд
|0:1
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|20.
|Унион Санта-Фе
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|22.
|Атлетико Платенсе
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|23.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|24.
|Бока Хуниорс
|6
|0
|4
|2
|2 - 5
|4
|25.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|0
|5
|4 - 8
|3
|26.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|3
|3
|0 - 4
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|Тальерес Кордоба
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|4.
|Патронато Парана
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|8.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|9.
|Ланус
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|10.
|Сармиенто
|0:0
|4
|2
|1
|1
|2 - 3
|7
|11.
|Эстудиантес Касерос
|1:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|12.
|Годой Крус
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|13.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|14.
|Дефенса и Хустисия
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|15.
|Колон
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|16.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|17.
|Арсенал Саранди
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|18.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|19.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|20.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|22.
|Атлетико Платенсе
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|23.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|24.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|25.
|Бока Хуниорс
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|26.
|Банфилд
|0:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Касерос
|1:0
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Альдосиви
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|5.
|Ланус
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|Банфилд
|0:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|7.
|Расинг Авельянеда
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|8.
|Патронато Парана
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|11.
|Годой Крус
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|13.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|14.
|Бока Хуниорс
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|17.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Атлетико Платенсе
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|23.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|24.
|Сармиенто
|0:0
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|25.
|Росарио Сентраль
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|26.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|7
|1
|1
|2.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|5
|0
|0
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|Ромеро Сильвио
|4
|0
|0
|4.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|4
|1
|0
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Juan Apaolaza
|3
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|1
|2.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|3
|1
|3.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Oscar Salomon
|4
|0
|4.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|4
|0
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|2
|1