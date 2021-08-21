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Аргентина: Лига професьональ 2021

Сармиенто
3:0
Конец матча
Атлетико Тукуман
0'
1:0
46' Гол
Lautaro Montoya
57' Желтая карточка
Mauro Osores
60' Желтая карточка
Yair Arismendi
2:0
61' Гол
Patricio Cucchi
71' Желтая карточка
Эрбес Кристиан
3:0
85' Гол
Luciano Gondou
87' Желтая карточка
Фелипе Кампос
90' Желтая карточка
Julian Chicco
90'+4
1
Manuel
Vicentini
25
Matias
Molina
18
Braian
Salvareschi
23
Nicolas
Bazzana
24
Lautaro
Montoya
32
Guido
Mainero
5
Julian
Chicco
11
Нуньес
Хервасио
17
Gabriel
Alanis
30
Patricio
Cucchi
9
Jonathan
Torres
1
Cristian
David
Lucchetti
2
Marcelo
Ortiz
27
Вергини
Сантьяго
6
Mauro
Osores
30
Gabriel
Risso
8
Guillermo
Acosta
21
Эрбес
Кристиан
22
Joaquin
Pereyra1
12
Ciro
Rius
10
Leonardo
Heredia
9
Augusto
Lotti
Сармиенто
4-4-2
Атлетико Тукуман
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Сармиенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jonathan Torres 2 0.29
2. Luciano Gondou 2 0.29
3. Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0.14
4. Patricio Cucchi 1 0.14
5. Lautaro Montoya 1 0.14
6. Rodrigo Javier Salinas 0 0
7. Gabriel Alanis 0 0
8. Yair Arismendi 0 0
Атлетико Тукуман
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ramiro Carrera 3 0.43
2. Augusto Lotti 1 0.14
3. Leonardo Heredia 1 0.14
4. Guillermo Acosta 1 0.14
5. Joaquin Pereyra1 1 0.14
6. Муссис Франко 0 0
7. Gabriel Risso 0 0

Карточки

Сармиенто
# Игрок      
1. Braian Salvareschi 3 0
2. Браво Федерико 2 0
3. Julian Chicco 2 0
4. Нуньес Хервасио 1 0
5. Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0
6. Nicolas Bazzana 1 0
7. Yair Arismendi 1 0
Атлетико Тукуман
# Игрок      
1. Эрбес Кристиан 3 0
2. Муссис Франко 3 0
3. Nicolas Lamendola 1 1
4. Marcos Valor 1 1
5. Ramiro Carrera 2 0
6. Marcelo Ortiz 2 0
7. Фелипе Кампос 1 0
8. Вергини Сантьяго 1 0
9. Guillermo Acosta 1 0
10. Renzo Tesuri 1 0
11. Mauro Osores 1 0
12. Augustin Lagos 1 0
13. Joaquin Pereyra1 1 0
14. Abel Bustos 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сармиенто 0 0 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 42.86% (3)
 Атлетико Тукуман 0 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Сармиенто Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Дефенса и Хустисия 4:2 Сармиенто Сармиенто 1:0 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 1:0 Сармиенто Сармиенто 1:0 Атлетико Платенсе
Патронато Парана 2:0 Сармиенто Сармиенто 0:1 Темперлей Сармиенто 0:3 Эстудиантес Касерос Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Сармиенто 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 1:0 Сармиенто Сармиенто 1:0 Ланус Уракан 3:0 Сармиенто Сармиенто 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 0:0 Сармиенто Сармиенто 3:1 Дефенса и Хустисия Индепендьенте Авельянеда 6:0 Сармиенто Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто Сармиенто 1:1 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 1:1 Сармиенто
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Атлетико Тукуман 2:2 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд Годой Крус 1:2 Атлетико Тукуман
Атлетико Тукуман 1:0 Уракан Ланус 4:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 5:0 Дефенса и Хустисия Индепендьенте Авельянеда 0:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:3 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 3:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:0 Велес Сарсфилд Атлетико Тукуман 1:2 Ривер Плейт Сармиенто 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Тукуман 1:1 Уракан Химнасия Ла-Плата 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 4:2 Патронато Парана Атлетико Тукуман 3:0 Комуникасьонес Ланус 2:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:2 Сентраль Кордоба Росарио

Последние игры между собой

Сармиенто: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Атлетико Тукуман: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Сармиенто 1:2 Атлетико Тукуман Лига професиональ Атлетико Тукуман 4:0 Сармиенто Кубок Атлетико Тукуман 2:1 Сармиенто Примера Сармиенто 3:2 Атлетико Тукуман Примера Б
Атлетико Тукуман 1:1 Сармиенто Примера Б Атлетико Тукуман 1:0 Сармиенто Примера Б Сармиенто 0:0 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 0:1 Сармиенто Примера Б Сармиенто 4:0 Атлетико Тукуман Примера Б
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 7 4 3 0 7 - 2 15
2. Ланус 6 4 1 1 13 - 8 13
3. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 13 - 7 13
4. Альдосиви 7 4 1 2 9 - 7 13
5. Колон 7 4 1 2 7 - 9 13
6. Расинг Авельянеда 6 3 2 1 5 - 1 11
7. Патронато Парана 6 3 2 1 7 - 4 11
8. Ривер Плейт 6 3 1 2 12 - 5 10
9. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 8 - 7 10
10. Тальерес Кордоба 6 3 1 2 8 - 5 10
11. Годой Крус 6 3 0 3 8 - 9 9
12. Аргентинос Хуниорс 6 2 3 1 5 - 3 9
13. Сармиенто 7 3 0 4 7 - 10 9
14. Дефенса и Хустисия 7 2 2 3 9 - 9 8
15. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 6 - 6 8
16. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 5 - 8 8
17. Атлетико Тукуман 7 2 2 3 7 - 11 8
18. Банфилд 7 1 4 2 4 - 6 7
19. Унион Санта-Фе 6 1 3 2 6 - 7 6
20. Уракан 6 1 3 2 4 - 5 6
21. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 2 3 5 - 7 5
22. Атлетико Платенсе 6 1 2 3 5 - 7 5
23. Арсенал Саранди 6 1 2 3 5 - 11 5
24. Бока Хуниорс 6 0 4 2 2 - 5 4
25. Росарио Сентраль 6 1 0 5 4 - 8 3
26. Велес Сарсфилд 6 0 3 3 0 - 4 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 3 0 0 8 - 4 9
2. Сармиенто 4 3 0 1 5 - 3 9
3. Индепендьенте Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
4. Тальерес Кордоба 3 2 1 0 4 - 0 7
5. Расинг Авельянеда 3 2 1 0 3 - 0 7
6. Патронато Парана 3 2 1 0 3 - 0 7
7. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 4 - 1 7
8. Химнасия Ла-Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
9. Ривер Плейт 4 2 1 1 8 - 3 7
10. Ланус 4 2 1 1 8 - 7 7
11. Эстудиантес Касерос 3 2 0 1 5 - 1 6
12. Годой Крус 3 2 0 1 5 - 4 6
13. Альдосиви 4 2 0 2 4 - 4 6
14. Дефенса и Хустисия 3 2 0 1 8 - 6 6
15. Колон 3 2 0 1 3 - 4 6
16. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 3 - 2 5
17. Арсенал Саранди 3 1 2 0 4 - 3 5
18. Уракан 4 1 2 1 3 - 3 5
19. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 5 - 2 4
20. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 1 4
21. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 4 - 4 4
22. Атлетико Платенсе 3 1 1 1 3 - 3 4
23. Росарио Сентраль 3 1 0 2 3 - 4 3
24. Банфилд 3 0 2 1 1 - 2 2
25. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 0 - 1 2
26. Бока Хуниорс 2 0 1 1 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Альдосиви 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Эстудиантес Касерос 4 2 1 1 8 - 6 7
4. Колон 4 2 1 1 4 - 5 7
5. Ланус 2 2 0 0 5 - 1 6
6. Банфилд 4 1 2 1 3 - 4 5
7. Расинг Авельянеда 3 1 1 1 2 - 1 4
8. Патронато Парана 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Сан-Лоренсо 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Ривер Плейт 2 1 0 1 4 - 2 3
11. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Атлетико Тукуман 4 1 0 3 4 - 9 3
13. Годой Крус 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Бока Хуниорс 4 0 3 1 1 - 2 3
15. Аргентинос Хуниорс 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Унион Санта-Фе 3 0 2 1 1 - 5 2
17. Дефенса и Хустисия 4 0 2 2 1 - 3 2
18. Уракан 2 0 1 1 1 - 2 1
19. Сентраль Кордоба Росарио 3 0 1 2 1 - 3 1
20. Ньюэллс Олд Бойз 3 0 1 2 0 - 3 1
21. Атлетико Платенсе 3 0 1 2 2 - 4 1
22. Химнасия Ла-Плата 3 0 1 2 2 - 4 1
23. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 0 - 3 1
24. Сармиенто 3 0 0 3 2 - 7 0
25. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 4 0
26. Арсенал Саранди 3 0 0 3 1 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 7 1 1
2. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 5 0 0
3. Индепендьенте Авельянеда Ромеро Сильвио 4 0 0
4. Альдосиви Каутеруссио Мартин 4 1 0
5. Эстудиантес Касерос Juan Apaolaza 3 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Банфилд Lautaro Rios 5 0
2. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 1
3. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 3 1
4. Сентраль Кордоба Росарио Oscar Salomon 4 0
5. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сармиенто 3:0 Атлетико Тукуман онлайн




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