Аргентина: Лига професьональ 2021
Индепендьенте Авельянеда
0:0
Конец матча
Дефенса и Хустисия
16' Желтая карточкаNicolas Tripicchio
26' Желтая карточкаRodrigo Contreras
29' Желтая карточкаAlan Velasco
29' Желтая карточкаИнсаурральде Хуан
38' Желтая карточкаFacundo Gutierrez
53' Желтая карточкаHugo Ezequiel Silva
57' Желтая карточкаСото Алексис
65' Желтая карточкаBraian Rivero
82' Желтая карточкаБланко Доминго
90' Вторая желтая карточкаБланко Доминго
15
Alan
Sonora
10
Alan
Velasco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Alan SonoraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Alan VelascoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Matias SosaПолузащитник
-
-
-
32 Ayrton Costa
-
11 Gaston Togni
-
26 Zarza
-
-
35 Tomas Pozzo
-
-
36 David Sayago
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сото АлексисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
30 Raul Loaiza
-
34 Juan Tomicic
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
Ход матча
29'
57'
65'
82'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ромеро Сильвио
|4
|0.57
|2.
|Роа Андрес Фелипе
|2
|0.29
|3.
|Инсаурральде Хуан
|1
|0.14
|4.
|Паласиос Себастьян
|0
|0
|5.
|Alan Velasco
|0
|0
|6.
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барриос Лукас
|2
|0.29
|2.
|Пиццини Франсиско
|2
|0.29
|3.
|Rodrigo Contreras
|2
|0.29
|4.
|Carlos Rodolfo Rotondi
|1
|0.14
|5.
|Walter Bou
|1
|0.14
|6.
|Miguel Merentiel
|1
|0.14
|7.
|Gabriel Hachen
|0
|0
|8.
|Matías Rodríguez I
|0
|0
|9.
|Hugo Ezequiel Silva
|0
|0
|10.
|Facundo Gutierrez
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Инсаурральде Хуан
|3
|0
|2.
|Бланко Доминго
|1
|1
|3.
|Роа Андрес Фелипе
|2
|0
|4.
|Alan Velasco
|2
|0
|5.
|Соса Себастьян
|1
|0
|6.
|Lucas Daniel Romero
|1
|0
|7.
|Sergio Barreto
|1
|0
|8.
|Thomas Ortega
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Nicolas Tripicchio
|3
|0
|2.
|Matías Rodríguez I
|3
|0
|3.
|Rodrigo Contreras
|2
|0
|4.
|Кардона Томас
|2
|0
|5.
|Adonis Frias
|2
|0
|6.
|Hugo Ezequiel Silva
|1
|0
|7.
|Braian Rivero
|1
|0
|8.
|Сото Алексис
|1
|0
|9.
|Miguel Merentiel
|1
|0
|10.
|Carlos Rodolfo Rotondi
|1
|0
|11.
|Facundo Gutierrez
|1
|0
|12.
|Hugo Fernandez
|1
|0
|13.
|Lautaro Tomas Escalante
|1
|0
|14.
|Franco Paredes
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Индепендьенте Авельянеда
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|Дефенса и Хустисия
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|0
|22.22% (2)
|33.33% (3)
Предыдущие игры
Индепендьенте Авельянеда Последние 20 матчей: +10 =6 -4Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда Тигре 2:1 Индепендьенте Авельянеда Атлетико Платенсе 1:1 Индепендьенте Авельянеда
Индепендьенте Авельянеда 2:0 Патронато Парана Эстудиантес Касерос 0:1 Индепендьенте Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сантос Индепендьенте Авельянеда 0:0 Аргентинос Хуниорс Сантос 1:0 Индепендьенте Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 0:2 Колон Индепендьенте Авельянеда 1:0 Гуабира Индепендьенте Авельянеда 1:0 Байя Эстудиантес Касерос 0:0 Индепендьенте Авельянеда Монтевидео Сити Торке 1:1 Индепендьенте Авельянеда Уракан 1:3 Индепендьенте Авельянеда Байя 2:2 Индепендьенте Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 0:1 Атлетико Тукуман Индепендьенте Авельянеда 3:1 Монтевидео Сити Торке Унион Санта-Фе 0:0 Индепендьенте Авельянеда Гуабира 1:3 Индепендьенте Авельянеда
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +5 =5 -10Дефенса и Хустисия 4:2 Сармиенто Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:2 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 0:0 Дефенса и Хустисия
Дефенса и Хустисия 1:2 Годой Крус Фламенго 4:1 Дефенса и Хустисия Уракан 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Фламенго Дефенса и Хустисия 1:1 Индепендьенте дель Валле Палмейрас Сан-Паулу 3:4 Дефенса и Хустисия Университарио Депортес Лима 1:1 Дефенса и Хустисия Атлетико Тукуман 5:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Дефенса и Хустисия 0:1 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 3:0 Университарио Депортес Лима Дефенса и Хустисия 0:1 Арсенал Саранди Индепендьенте дель Валле 1:1 Дефенса и Хустисия Индепендьенте Авельянеда 1:0 Дефенса и Хустисия Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:2 Тальерес Кордоба
Последние игры между собой
Индепендьенте Авельянеда: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 3
Дефенса и Хустисия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7
Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Авельянеда Суперлига Индепендьенте Авельянеда 0:1 Дефенса и Хустисия Суперлига Индепендьенте Авельянеда 0:1 Дефенса и Хустисия Суперлига Дефенса и Хустисия 1:2 Индепендьенте Авельянеда Примера Индепендьенте Авельянеда 0:1 Дефенса и Хустисия Кубок Индепендьенте Авельянеда 1:0 Дефенса и Хустисия Примера Индепендьенте Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Примера Индепендьенте Авельянеда 2:1 Дефенса и Хустисия Примера Б Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Авельянеда Примера Б
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|7 - 2
|15
|2.
|Ланус
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|3.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|4.
|Альдосиви
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|5.
|Колон
|7
|4
|1
|2
|7 - 9
|13
|6.
|Расинг Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|5 - 1
|11
|7.
|Патронато Парана
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|8.
|Ривер Плейт
|6
|3
|1
|2
|12 - 5
|10
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|10.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|11.
|Годой Крус
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|13.
|Сармиенто
|7
|3
|0
|4
|7 - 10
|9
|14.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|16.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|5 - 8
|8
|17.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|18.
|Банфилд
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|19.
|Унион Санта-Фе
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|20.
|Уракан
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|22.
|Атлетико Платенсе
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|23.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|24.
|Бока Хуниорс
|6
|0
|4
|2
|2 - 5
|4
|25.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|0
|5
|4 - 8
|3
|26.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|3
|3
|0 - 4
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|Сармиенто
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|4.
|Тальерес Кордоба
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|6.
|Патронато Парана
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|9.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|10.
|Ланус
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|11.
|Эстудиантес Касерос
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|12.
|Годой Крус
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|13.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|14.
|Дефенса и Хустисия
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|15.
|Колон
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|16.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|17.
|Арсенал Саранди
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|18.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|19.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|20.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|22.
|Атлетико Платенсе
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|23.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|24.
|Банфилд
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|25.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|26.
|Бока Хуниорс
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Альдосиви
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Эстудиантес Касерос
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|4.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|5.
|Ланус
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|Банфилд
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|7.
|Расинг Авельянеда
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|8.
|Патронато Парана
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|10.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|13.
|Годой Крус
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Бока Хуниорс
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|17.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|18.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|21.
|Атлетико Платенсе
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|23.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|24.
|Сармиенто
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|25.
|Росарио Сентраль
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|26.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|7
|1
|1
|2.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|5
|0
|0
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|Ромеро Сильвио
|4
|0
|0
|4.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|4
|1
|0
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Juan Apaolaza
|3
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|1
|3.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|3
|1
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Oscar Salomon
|4
|0
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|2
|1