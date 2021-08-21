Аргентина: Лига професьональ 2021
Годой Крус
1:1
Конец матча
Уракан
6' Желтая карточкаSantiago Moya
0:1
15' Гол в свои воротаElias Sebastian Lopez
1:1
26' ГолMartin Ojeda
39' Желтая карточкаJonathan Galvan
41' Желтая карточкаGianluca Ferrari
1:1
49' Не забитый пенальтиJhonatan Candia
67' Желтая карточкаBruno Sosa
68' Желтая карточкаNestor Breitenbruch
75' Желтая карточкаЯкоб Клаудио
89' Желтая карточкаLucas Merolla
90' Желтая карточкаПерес Дамиан
15
Перес
Дамиан
11
Martin
Ojeda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Martin OjedaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
36 Bruno Sosa
-
19 Manuel Llano
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Mendez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23 Lucas Vera
-
Главный тренер: Frank Kudelka
Ход матча
15'
26'
39'
41'
49'
1:1
67'
75'
89'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Martin Ojeda
|4 (1)
|0.57
|2.
|Ezequiel Bullaude
|2
|0.29
|3.
|Sebastian Lomonaco
|1
|0.14
|4.
|Matias Ramirez
|1
|0.14
|5.
|Bruno Sosa
|1
|0.14
|6.
|Cristian Colman
|0
|0
|7.
|Elias Sebastian Lopez
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Enrique Triverio
|1
|0.14
|2.
|Nicolas Alexis Silva
|1
|0.14
|3.
|Santiago Hezze
|1
|0.14
|4.
|Jhonatan Candia
|1 (1)
|0.14
|5.
|Raul Lozano
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Nestor Breitenbruch
|3
|0
|2.
|Bruno Sosa
|3
|0
|3.
|Перес Дамиан
|2
|0
|4.
|Guillermo Luis Ortiz
|2
|0
|5.
|Elias Sebastian Lopez
|2
|0
|6.
|Matias Ramirez
|1
|0
|7.
|Sebastian Lomonaco
|1
|0
|8.
|Juan Espinola
|1
|0
|9.
|Gianluca Ferrari
|1
|0
|10.
|Manuel Llano
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jonathan Galvan
|4
|0
|2.
|Lucas Merolla
|3
|0
|3.
|Якоб Клаудио
|2
|0
|4.
|Enrique Triverio
|2
|0
|5.
|Santiago Hezze
|2
|0
|6.
|Cesar Ibanez
|0
|1
|7.
|Грими Леандро
|1
|0
|8.
|Patricio Daniel Toranzo
|1
|0
|9.
|Fabian Henriquez
|1
|0
|10.
|Jose David Moya Rojas
|1
|0
|11.
|Jhonatan Candia
|1
|0
|12.
|Federico Marini2
|1
|0
|13.
|Santiago Moya
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Годой Крус
|0
|22.22% (2)
|0
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|33.33% (3)
|Уракан
|0
|0
|50% (2)
|50% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Годой Крус Последние 20 матчей: +8 =3 -9Ланус 3:1 Годой Крус Годой Крус 2:1 Ривер Плейт Колон 1:0 Годой Крус Годой Крус 1:2 Атлетико Тукуман
Дефенса и Хустисия 1:2 Годой Крус Годой Крус 2:1 Росарио Сентраль Бока Унидос 0:2 Годой Крус Годой Крус 0:1 Банфилд Сан-Лоренсо 1:0 Годой Крус Годой Крус 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Колон 2:2 Годой Крус Годой Крус 2:3 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:4 Годой Крус Тальерес Кордоба 1:1 Годой Крус Годой Крус 1:6 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 2:0 Годой Крус Годой Крус 3:1 Атлетико Платенсе Росарио Сентраль 2:2 Годой Крус Годой Крус 0:2 Эстудиантес Касерос Альдосиви 1:2 Годой Крус
Уракан Последние 20 матчей: +3 =10 -7Уракан 0:0 Унион Санта-Фе Уракан 0:1 Ланус Ривер Плейт 1:1 Уракан Уракан 1:1 Колон
Атлетико Тукуман 1:0 Уракан Уракан 2:1 Дефенса и Хустисия Уракан 1:3 Индепендьенте Авельянеда Тальерес Кордоба 1:1 Уракан Уракан 0:2 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Уракан Уракан 3:0 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Уракан Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Атлетико Тукуман 1:1 Уракан Патронато Парана 0:1 Уракан Уракан 0:0 Ланус Сан-Лоренсо 1:1 Уракан Уракан 1:1 Эстудиантес Сан-Луис Уракан 1:1 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 3:2 Уракан
Последние игры между собой
Годой Крус: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Уракан: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|7 - 2
|15
|2.
|Ланус
|0:0
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|3.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|4.
|Альдосиви
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|5.
|Колон
|7
|4
|1
|2
|7 - 9
|13
|6.
|Расинг Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|5 - 1
|11
|7.
|Патронато Парана
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|8.
|Ривер Плейт
|6
|3
|1
|2
|12 - 5
|10
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|10.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|11.
|Годой Крус
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|13.
|Сармиенто
|7
|3
|0
|4
|7 - 10
|9
|14.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|16.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|5 - 8
|8
|17.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|18.
|Уракан
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|19.
|Банфилд
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|20.
|Унион Санта-Фе
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|21.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|23.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|24.
|Бока Хуниорс
|6
|0
|4
|2
|2 - 5
|4
|25.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|7
|0
|4
|3
|0 - 4
|4
|26.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|0
|5
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|Сармиенто
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|4.
|Тальерес Кордоба
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|6.
|Патронато Парана
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|9.
|Ланус
|0:0
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|10.
|Годой Крус
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|11.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|12.
|Эстудиантес Касерос
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|13.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|14.
|Дефенса и Хустисия
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|15.
|Колон
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|16.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|17.
|Арсенал Саранди
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|18.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|20.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|21.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|22.
|Атлетико Платенсе
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|23.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|24.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|4
|0
|3
|1
|0 - 1
|3
|25.
|Банфилд
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|26.
|Бока Хуниорс
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Альдосиви
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Эстудиантес Касерос
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|6.
|Банфилд
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|7.
|Расинг Авельянеда
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|8.
|Патронато Парана
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|10.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|13.
|Годой Крус
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Бока Хуниорс
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Уракан
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|19.
|Атлетико Платенсе
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|22.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|24.
|Сармиенто
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|25.
|Росарио Сентраль
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|26.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|7
|1
|1
|2.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|5
|0
|0
|3.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|4
|1
|1
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|4
|2
|1
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|Ромеро Сильвио
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|1
|3.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|3
|1
|4.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|4
|0
|5.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Oscar Salomon
|4
|0