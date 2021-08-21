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Аргентина: Лига професьональ 2021

Годой Крус
1:1
Конец матча
Уракан
0'
6' Желтая карточка
Santiago Moya
0:1
15' Гол в свои ворота
Elias Sebastian Lopez
1:1
26' Гол
Martin Ojeda
39' Желтая карточка
Jonathan Galvan
41' Желтая карточка
Gianluca Ferrari
1:1
49' Не забитый пенальти
Jhonatan Candia
67' Желтая карточка
Bruno Sosa
68' Желтая карточка
Nestor Breitenbruch
75' Желтая карточка
Якоб Клаудио
89' Желтая карточка
Lucas Merolla
90' Желтая карточка
Перес Дамиан
90'+5
12
Juan
Espinola
28
Elias
Sebastian
Lopez
22
Gianluca
Ferrari
25
Nestor
Breitenbruch
15
Перес
Дамиан
5
Nelson
Acevedo
32
Gonzalo
Abrego
27
Sebastian
Lomonaco
33
Ezequiel
Bullaude
11
Martin
Ojeda
9
Tomas
Badaloni
1
Marcos
Guillermo
Diaz
35
Ismael
Alberto
Quilez
26
Santiago
Moya
34
Jonathan
Galvan
6
Lucas
Merolla
25
Cesar
Ibanez
10
Кристальдо
Франко
8
Якоб
Клаудио
11
Jonas
Acevedo
19
Ринкон
Себастьян
20
Jhonatan
Candia
Годой Крус
4-2-3-1
Уракан
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Martin Ojeda 4 (1) 0.57
2. Ezequiel Bullaude 2 0.29
3. Sebastian Lomonaco 1 0.14
4. Matias Ramirez 1 0.14
5. Bruno Sosa 1 0.14
6. Cristian Colman 0 0
7. Elias Sebastian Lopez 0 0
Уракан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Enrique Triverio 1 0.14
2. Nicolas Alexis Silva 1 0.14
3. Santiago Hezze 1 0.14
4. Jhonatan Candia 1 (1) 0.14
5. Raul Lozano 0 0

Карточки

Годой Крус
# Игрок      
1. Nestor Breitenbruch 3 0
2. Bruno Sosa 3 0
3. Перес Дамиан 2 0
4. Guillermo Luis Ortiz 2 0
5. Elias Sebastian Lopez 2 0
6. Matias Ramirez 1 0
7. Sebastian Lomonaco 1 0
8. Juan Espinola 1 0
9. Gianluca Ferrari 1 0
10. Manuel Llano 1 0
Уракан
# Игрок      
1. Jonathan Galvan 4 0
2. Lucas Merolla 3 0
3. Якоб Клаудио 2 0
4. Enrique Triverio 2 0
5. Santiago Hezze 2 0
6. Cesar Ibanez 0 1
7. Грими Леандро 1 0
8. Patricio Daniel Toranzo 1 0
9. Fabian Henriquez 1 0
10. Jose David Moya Rojas 1 0
11. Jhonatan Candia 1 0
12. Federico Marini2 1 0
13. Santiago Moya 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Годой Крус 0 22.22% (2) 0 11.11% (1) 33.33% (3) 33.33% (3)
 Уракан 0 0 50% (2) 50% (2) 0 0

Предыдущие игры

Годой Крус Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Ланус 3:1 Годой Крус Годой Крус 2:1 Ривер Плейт Колон 1:0 Годой Крус Годой Крус 1:2 Атлетико Тукуман
Дефенса и Хустисия 1:2 Годой Крус Годой Крус 2:1 Росарио Сентраль Бока Унидос 0:2 Годой Крус Годой Крус 0:1 Банфилд Сан-Лоренсо 1:0 Годой Крус Годой Крус 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Колон 2:2 Годой Крус Годой Крус 2:3 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:4 Годой Крус Тальерес Кордоба 1:1 Годой Крус Годой Крус 1:6 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 2:0 Годой Крус Годой Крус 3:1 Атлетико Платенсе Росарио Сентраль 2:2 Годой Крус Годой Крус 0:2 Эстудиантес Касерос Альдосиви 1:2 Годой Крус
Уракан Последние 20 матчей: +3 =10 -7
Уракан 0:0 Унион Санта-Фе Уракан 0:1 Ланус Ривер Плейт 1:1 Уракан Уракан 1:1 Колон
Атлетико Тукуман 1:0 Уракан Уракан 2:1 Дефенса и Хустисия Уракан 1:3 Индепендьенте Авельянеда Тальерес Кордоба 1:1 Уракан Уракан 0:2 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Уракан Уракан 3:0 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Уракан Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Атлетико Тукуман 1:1 Уракан Патронато Парана 0:1 Уракан Уракан 0:0 Ланус Сан-Лоренсо 1:1 Уракан Уракан 1:1 Эстудиантес Сан-Луис Уракан 1:1 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 3:2 Уракан

Последние игры между собой

Годой Крус: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Уракан: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
Годой Крус 2:1 Уракан Суперлига Уракан 1:1 Годой Крус Кубок Уракан 2:1 Годой Крус Суперлига Годой Крус 2:1 Уракан Суперлига
Годой Крус 1:0 Уракан Примера Годой Крус 2:1 Уракан Примера Годой Крус 3:1 Уракан Примера А Уракан 1:1 Годой Крус Примера А Уракан 0:0 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:1 Уракан Примера А Уракан 3:2 Годой Крус Примера А Годой Крус 2:3 Уракан Примера А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 7 4 3 0 7 - 2 15
2. Ланус 0:0 7 4 2 1 13 - 8 14
3. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 13 - 7 13
4. Альдосиви 7 4 1 2 9 - 7 13
5. Колон 7 4 1 2 7 - 9 13
6. Расинг Авельянеда 6 3 2 1 5 - 1 11
7. Патронато Парана 6 3 2 1 7 - 4 11
8. Ривер Плейт 6 3 1 2 12 - 5 10
9. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 8 - 7 10
10. Тальерес Кордоба 6 3 1 2 8 - 5 10
11. Годой Крус 7 3 1 3 9 - 10 10
12. Аргентинос Хуниорс 6 2 3 1 5 - 3 9
13. Сармиенто 7 3 0 4 7 - 10 9
14. Дефенса и Хустисия 7 2 2 3 9 - 9 8
15. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 6 - 6 8
16. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 5 - 8 8
17. Атлетико Тукуман 7 2 2 3 7 - 11 8
18. Уракан 7 1 4 2 5 - 6 7
19. Банфилд 7 1 4 2 4 - 6 7
20. Унион Санта-Фе 6 1 3 2 6 - 7 6
21. Атлетико Платенсе 7 1 3 3 7 - 9 6
22. Сентраль Кордоба Росарио 7 1 3 3 7 - 9 6
23. Арсенал Саранди 6 1 2 3 5 - 11 5
24. Бока Хуниорс 6 0 4 2 2 - 5 4
25. Велес Сарсфилд 0:0 7 0 4 3 0 - 4 4
26. Росарио Сентраль 6 1 0 5 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 3 0 0 8 - 4 9
2. Сармиенто 4 3 0 1 5 - 3 9
3. Индепендьенте Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
4. Тальерес Кордоба 3 2 1 0 4 - 0 7
5. Расинг Авельянеда 3 2 1 0 3 - 0 7
6. Патронато Парана 3 2 1 0 3 - 0 7
7. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 4 - 1 7
8. Химнасия Ла-Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
9. Ланус 0:0 4 2 1 1 8 - 7 7
10. Годой Крус 4 2 1 1 6 - 5 7
11. Ривер Плейт 4 2 1 1 8 - 3 7
12. Эстудиантес Касерос 3 2 0 1 5 - 1 6
13. Альдосиви 4 2 0 2 4 - 4 6
14. Дефенса и Хустисия 3 2 0 1 8 - 6 6
15. Колон 3 2 0 1 3 - 4 6
16. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 3 - 2 5
17. Арсенал Саранди 3 1 2 0 4 - 3 5
18. Уракан 4 1 2 1 3 - 3 5
19. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 6 - 6 5
20. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 5 - 2 4
21. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 1 4
22. Атлетико Платенсе 3 1 1 1 3 - 3 4
23. Росарио Сентраль 3 1 0 2 3 - 4 3
24. Велес Сарсфилд 0:0 4 0 3 1 0 - 1 3
25. Банфилд 3 0 2 1 1 - 2 2
26. Бока Хуниорс 2 0 1 1 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 0:0 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Индепендьенте Авельянеда 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Альдосиви 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Эстудиантес Касерос 4 2 1 1 8 - 6 7
5. Колон 4 2 1 1 4 - 5 7
6. Банфилд 4 1 2 1 3 - 4 5
7. Расинг Авельянеда 3 1 1 1 2 - 1 4
8. Патронато Парана 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Сан-Лоренсо 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Ривер Плейт 2 1 0 1 4 - 2 3
11. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Атлетико Тукуман 4 1 0 3 4 - 9 3
13. Годой Крус 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Бока Хуниорс 4 0 3 1 1 - 2 3
15. Аргентинос Хуниорс 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Уракан 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Унион Санта-Фе 3 0 2 1 1 - 5 2
18. Дефенса и Хустисия 4 0 2 2 1 - 3 2
19. Атлетико Платенсе 4 0 2 2 4 - 6 2
20. Химнасия Ла-Плата 3 0 1 2 2 - 4 1
21. Сентраль Кордоба Росарио 3 0 1 2 1 - 3 1
22. Велес Сарсфилд 0:0 3 0 1 2 0 - 3 1
23. Ньюэллс Олд Бойз 3 0 1 2 0 - 3 1
24. Сармиенто 3 0 0 3 2 - 7 0
25. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 4 0
26. Арсенал Саранди 3 0 0 3 1 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 7 1 1
2. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 5 0 0
3. Годой Крус Martin Ojeda 4 1 1
4. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 4 2 1
5. Индепендьенте Авельянеда Ромеро Сильвио 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Банфилд Lautaro Rios 5 0
2. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 1
3. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 3 1
4. Уракан Jonathan Galvan 4 0
5. Сентраль Кордоба Росарио Oscar Salomon 4 0
Весь список
Где смотреть матч Годой Крус 1:1 Уракан онлайн




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