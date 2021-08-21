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Аргентина: Лига професьональ 2021

Сентраль Кордоба Росарио
0:0
Первый тайм: 14'
Атлетико Платенсе
0' 14'
23
Ригамонти
Сесар
44
Alejandro
Maciel
18
Jesus
Soraire
4
Oscar
Salomon
25
Gonzalo
Bettini
5
Cristian
Vega
21
Lucas
Brochero
12
Jonathan
Bay
22
Мартинес
Алекс
24
Matias
Mier
45
Milton
Gimenez
1
Де
Оливера
Хорхе
4
Augusto
Schott
30
Facundo
Cardozo
32
Lucas
Acevedo
3
Juan
Infante
11
Facundo
Russo
8
Mauro
Bogado
21
Ivan
Gomez
13
Pablo
Gerzel
37
Florian
Monzon
9
Мансилья
Брайан
Сентраль Кордоба Росарио
3-4-2-1
Атлетико Платенсе
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба Росарио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Milton Gimenez 3 (2) 0.43
2. Мартинес Алекс 1 0.14
3. Gonzalo Bettini 0 0
Атлетико Платенсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lucas Acevedo 1 0.14
2. Мансилья Брайан 1 0.14
3. Matias Tissera 1 0.14
4. Augusto Schott 1 0.14
5. Mauro Bogado 1 (1) 0.14
6. Куручет Факундо 0 0
7. Nicolas Zalazar 0 0
8. Facundo Russo 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба Росарио
# Игрок      
1. Oscar Salomon 4 0
2. Milton Gimenez 3 0
3. Federico Andueza 3 0
4. Cristian Vega 2 0
5. Gonzalo Bettini 2 0
6. Alejandro Maciel 2 0
7. Hernan Lopez 0 1
8. Juan Daniel Galeano 1 0
9. Jonathan Bay 1 0
10. Juan Cruz III 1 0
Атлетико Платенсе
# Игрок      
1. Mauro Bogado 2 0
2. Facundo Cardozo 2 0
3. Мансилья Брайан 2 0
4. Augusto Schott 2 0
5. Pablo Gerzel 2 0
6. Де Оливера Хорхе 0 1
7. Hernan Lamberti 1 0
8. Ivan Gomez 1 0
9. Matias Tissera 1 0
10. Franco Baldassarra 1 0
11. Tiago Palacios 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Сентраль Кордоба Росарио 0 25% (1) 25% (1) 0 0 50% (2)
 Атлетико Платенсе 0 40% (2) 60% (3) 0 0 0

Предыдущие игры

Сентраль Кордоба Росарио Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Эль Порвенир 0:2 Сентраль Кордоба Росарио Патронато Парана 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Депортиво Эспаньол Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Эстудиантес Касерос
Лухан 2:0 Сентраль Кордоба Росарио Аргентинос Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Феррокарриль Мидланд Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба Атлетико Атлас 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сан-Лоренсо 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Банфилд Викториано Аренас 0:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Хенераль Ламадрид Реал Пилар 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Claypole Лаферрере 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Док Суд Итусаиндо 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Аргентино Де Мерло Сентраль Кордоба Росарио 1:4 Атлетико Атлас
Атлетико Платенсе Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Атлетико Платенсе 2:1 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 1:1 Индепендьенте Авельянеда Сармиенто 1:0 Атлетико Платенсе
Атлетико Платенсе 0:1 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 2:2 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 4:1 Росарио Сентраль Эстудиантес Касерос 2:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:2 Альдосиви Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 2:4 Сан-Лоренсо Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 1:3 Колон Арсенал Саранди 0:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:2 Расинг Авельянеда Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто Годой Крус 3:1 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:1 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 0:1 Атлетико Платенсе Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Атлетико Платенсе

Последние игры между собой

Сентраль Кордоба Росарио: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Атлетико Платенсе: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Платенсе Лига професиональ Атлетико Платенсе 0:1 Сентраль Кордоба Росарио Примера Б Насьональ Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Атлетико Платенсе Примера Б Насьональ Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Атлетико Платенсе Примера Б
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 7 4 3 0 7 - 2 15
2. Ланус 6 4 1 1 13 - 8 13
3. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 13 - 7 13
4. Альдосиви 7 4 1 2 9 - 7 13
5. Колон 7 4 1 2 7 - 9 13
6. Расинг Авельянеда 6 3 2 1 5 - 1 11
7. Патронато Парана 6 3 2 1 7 - 4 11
8. Ривер Плейт 6 3 1 2 12 - 5 10
9. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 8 - 7 10
10. Тальерес Кордоба 6 3 1 2 8 - 5 10
11. Годой Крус 6 3 0 3 8 - 9 9
12. Аргентинос Хуниорс 6 2 3 1 5 - 3 9
13. Сармиенто 7 3 0 4 7 - 10 9
14. Дефенса и Хустисия 7 2 2 3 9 - 9 8
15. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 6 - 6 8
16. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 5 - 8 8
17. Атлетико Тукуман 7 2 2 3 7 - 11 8
18. Банфилд 7 1 4 2 4 - 6 7
19. Унион Санта-Фе 6 1 3 2 6 - 7 6
20. Уракан 6 1 3 2 4 - 5 6
21. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 7 1 3 3 5 - 7 6
22. Атлетико Платенсе 0:0 7 1 3 3 5 - 7 6
23. Арсенал Саранди 6 1 2 3 5 - 11 5
24. Бока Хуниорс 6 0 4 2 2 - 5 4
25. Росарио Сентраль 6 1 0 5 4 - 8 3
26. Велес Сарсфилд 6 0 3 3 0 - 4 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 3 0 0 8 - 4 9
2. Сармиенто 4 3 0 1 5 - 3 9
3. Индепендьенте Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
4. Тальерес Кордоба 3 2 1 0 4 - 0 7
5. Расинг Авельянеда 3 2 1 0 3 - 0 7
6. Патронато Парана 3 2 1 0 3 - 0 7
7. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 4 - 1 7
8. Химнасия Ла-Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
9. Ривер Плейт 4 2 1 1 8 - 3 7
10. Ланус 4 2 1 1 8 - 7 7
11. Эстудиантес Касерос 3 2 0 1 5 - 1 6
12. Годой Крус 3 2 0 1 5 - 4 6
13. Альдосиви 4 2 0 2 4 - 4 6
14. Дефенса и Хустисия 3 2 0 1 8 - 6 6
15. Колон 3 2 0 1 3 - 4 6
16. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 3 - 2 5
17. Арсенал Саранди 3 1 2 0 4 - 3 5
18. Уракан 4 1 2 1 3 - 3 5
19. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 4 1 2 1 4 - 4 5
20. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 5 - 2 4
21. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 1 4
22. Атлетико Платенсе 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
23. Росарио Сентраль 3 1 0 2 3 - 4 3
24. Банфилд 3 0 2 1 1 - 2 2
25. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 0 - 1 2
26. Бока Хуниорс 2 0 1 1 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Альдосиви 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Эстудиантес Касерос 4 2 1 1 8 - 6 7
4. Колон 4 2 1 1 4 - 5 7
5. Ланус 2 2 0 0 5 - 1 6
6. Банфилд 4 1 2 1 3 - 4 5
7. Расинг Авельянеда 3 1 1 1 2 - 1 4
8. Патронато Парана 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Сан-Лоренсо 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Ривер Плейт 2 1 0 1 4 - 2 3
11. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Атлетико Тукуман 4 1 0 3 4 - 9 3
13. Годой Крус 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Бока Хуниорс 4 0 3 1 1 - 2 3
15. Аргентинос Хуниорс 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Унион Санта-Фе 3 0 2 1 1 - 5 2
17. Дефенса и Хустисия 4 0 2 2 1 - 3 2
18. Атлетико Платенсе 0:0 4 0 2 2 2 - 4 2
19. Уракан 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Химнасия Ла-Плата 3 0 1 2 2 - 4 1
21. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
22. Ньюэллс Олд Бойз 3 0 1 2 0 - 3 1
23. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 0 - 3 1
24. Сармиенто 3 0 0 3 2 - 7 0
25. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 4 0
26. Арсенал Саранди 3 0 0 3 1 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 7 1 1
2. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 5 0 0
3. Индепендьенте Авельянеда Ромеро Сильвио 4 0 0
4. Альдосиви Каутеруссио Мартин 4 1 0
5. Эстудиантес Касерос Juan Apaolaza 3 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Банфилд Lautaro Rios 5 0
2. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 1
3. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 3 1
4. Сентраль Кордоба Росарио Oscar Salomon 4 0
5. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 2 1
Весь список
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    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сентраль Кордоба Росарио
Ничья
Атлетико Платенсе
2.20
3.22
3.60
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