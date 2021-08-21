Аргентина: Лига професьональ 2021
Сентраль Кордоба Росарио
0:0
Первый тайм: 14'
Атлетико Платенсе
12
Jonathan
Bay
24
Matias
Mier
21
Ivan
Gomez
13
Pablo
Gerzel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Jonathan BayПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Matias MierПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Coleoni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
-
13 Pablo GerzelПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Охеда ЛуисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Milton Gimenez
|3 (2)
|0.43
|2.
|Мартинес Алекс
|1
|0.14
|3.
|Gonzalo Bettini
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Lucas Acevedo
|1
|0.14
|2.
|Мансилья Брайан
|1
|0.14
|3.
|Matias Tissera
|1
|0.14
|4.
|Augusto Schott
|1
|0.14
|5.
|Mauro Bogado
|1 (1)
|0.14
|6.
|Куручет Факундо
|0
|0
|7.
|Nicolas Zalazar
|0
|0
|8.
|Facundo Russo
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Oscar Salomon
|4
|0
|2.
|Milton Gimenez
|3
|0
|3.
|Federico Andueza
|3
|0
|4.
|Cristian Vega
|2
|0
|5.
|Gonzalo Bettini
|2
|0
|6.
|Alejandro Maciel
|2
|0
|7.
|Hernan Lopez
|0
|1
|8.
|Juan Daniel Galeano
|1
|0
|9.
|Jonathan Bay
|1
|0
|10.
|Juan Cruz III
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Mauro Bogado
|2
|0
|2.
|Facundo Cardozo
|2
|0
|3.
|Мансилья Брайан
|2
|0
|4.
|Augusto Schott
|2
|0
|5.
|Pablo Gerzel
|2
|0
|6.
|Де Оливера Хорхе
|0
|1
|7.
|Hernan Lamberti
|1
|0
|8.
|Ivan Gomez
|1
|0
|9.
|Matias Tissera
|1
|0
|10.
|Franco Baldassarra
|1
|0
|11.
|Tiago Palacios
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сентраль Кордоба Росарио
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|50% (2)
|Атлетико Платенсе
|0
|40% (2)
|60% (3)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Сентраль Кордоба Росарио Последние 20 матчей: +6 =9 -5Эль Порвенир 0:2 Сентраль Кордоба Росарио Патронато Парана 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Депортиво Эспаньол Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Эстудиантес Касерос
Лухан 2:0 Сентраль Кордоба Росарио Аргентинос Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Феррокарриль Мидланд Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба Атлетико Атлас 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сан-Лоренсо 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Банфилд Викториано Аренас 0:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Хенераль Ламадрид Реал Пилар 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Claypole Лаферрере 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Док Суд Итусаиндо 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Аргентино Де Мерло Сентраль Кордоба Росарио 1:4 Атлетико Атлас
Атлетико Платенсе Последние 20 матчей: +6 =4 -10Атлетико Платенсе 2:1 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 1:1 Индепендьенте Авельянеда Сармиенто 1:0 Атлетико Платенсе
Атлетико Платенсе 0:1 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 2:2 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 4:1 Росарио Сентраль Эстудиантес Касерос 2:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:2 Альдосиви Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 2:4 Сан-Лоренсо Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 1:3 Колон Арсенал Саранди 0:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:2 Расинг Авельянеда Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто Годой Крус 3:1 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:1 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 0:1 Атлетико Платенсе Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Атлетико Платенсе
Последние игры между собой
Сентраль Кордоба Росарио: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Атлетико Платенсе: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|7 - 2
|15
|2.
|Ланус
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|3.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|4.
|Альдосиви
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|5.
|Колон
|7
|4
|1
|2
|7 - 9
|13
|6.
|Расинг Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|5 - 1
|11
|7.
|Патронато Парана
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|8.
|Ривер Плейт
|6
|3
|1
|2
|12 - 5
|10
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|10.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|11.
|Годой Крус
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|13.
|Сармиенто
|7
|3
|0
|4
|7 - 10
|9
|14.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|16.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|5 - 8
|8
|17.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|18.
|Банфилд
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|19.
|Унион Санта-Фе
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|20.
|Уракан
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|22.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|23.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|24.
|Бока Хуниорс
|6
|0
|4
|2
|2 - 5
|4
|25.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|0
|5
|4 - 8
|3
|26.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|3
|3
|0 - 4
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|Сармиенто
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|4.
|Тальерес Кордоба
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|6.
|Патронато Парана
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|9.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|10.
|Ланус
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|11.
|Эстудиантес Касерос
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|12.
|Годой Крус
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|13.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|14.
|Дефенса и Хустисия
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|15.
|Колон
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|16.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|17.
|Арсенал Саранди
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|18.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|20.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|21.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|22.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|23.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|24.
|Банфилд
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|25.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|26.
|Бока Хуниорс
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Альдосиви
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Эстудиантес Касерос
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|4.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|5.
|Ланус
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|Банфилд
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|7.
|Расинг Авельянеда
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|8.
|Патронато Парана
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|10.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|13.
|Годой Крус
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Бока Хуниорс
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|17.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|18.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|19.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|23.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|24.
|Сармиенто
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|25.
|Росарио Сентраль
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|26.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|7
|1
|1
|2.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|5
|0
|0
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|Ромеро Сильвио
|4
|0
|0
|4.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|4
|1
|0
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Juan Apaolaza
|3
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|1
|3.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|3
|1
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Oscar Salomon
|4
|0
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|2
|1