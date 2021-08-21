Аргентина: Лига професьональ 2021
Сентраль Кордоба Росарио
2:2
Конец матча
Атлетико Платенсе
1:0
18' ГолМартинес Алекс
2:0
20' ГолMilton Gimenez
51' Желтая карточкаJonathan Bay
2:1
52' ГолAugusto Schott
2:2
55' Гол в свои воротаGonzalo Bettini
57' Желтая карточкаCristian Vega
71' Желтая карточкаМансилья Брайан
81' Желтая карточкаIvan Gomez
90' Желтая карточкаNadir Zeineddin
12
Jonathan
Bay
24
Matias
Mier
21
Ivan
Gomez
13
Pablo
Gerzel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Jonathan BayПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Matias MierПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Coleoni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
-
13 Pablo GerzelПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Охеда ЛуисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
Ход матча
18'
1:0
20'
2:0
51'
52'
2:1
55'
2:2
57'
71'
81'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Milton Gimenez
|4 (2)
|0.57
|2.
|Мартинес Алекс
|2
|0.29
|3.
|Matias Mier
|0
|0
|4.
|Gonzalo Bettini
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Augusto Schott
|2
|0.29
|2.
|Mauro Bogado
|1 (1)
|0.14
|3.
|Lucas Acevedo
|1
|0.14
|4.
|Мансилья Брайан
|1
|0.14
|5.
|Matias Tissera
|1
|0.14
|6.
|Куручет Факундо
|0
|0
|7.
|Nicolas Zalazar
|0
|0
|8.
|Facundo Russo
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Oscar Salomon
|4
|0
|2.
|Cristian Vega
|3
|0
|3.
|Milton Gimenez
|3
|0
|4.
|Federico Andueza
|3
|0
|5.
|Gonzalo Bettini
|2
|0
|6.
|Jonathan Bay
|2
|0
|7.
|Alejandro Maciel
|2
|0
|8.
|Hernan Lopez
|0
|1
|9.
|Juan Daniel Galeano
|1
|0
|10.
|Juan Cruz III
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мансилья Брайан
|3
|0
|2.
|Mauro Bogado
|2
|0
|3.
|Ivan Gomez
|2
|0
|4.
|Facundo Cardozo
|2
|0
|5.
|Augusto Schott
|2
|0
|6.
|Pablo Gerzel
|2
|0
|7.
|Де Оливера Хорхе
|0
|1
|8.
|Hernan Lamberti
|1
|0
|9.
|Matias Tissera
|1
|0
|10.
|Franco Baldassarra
|1
|0
|11.
|Tiago Palacios
|1
|0
|12.
|Nadir Zeineddin
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сентраль Кордоба Росарио
|0
|50% (3)
|16.67% (1)
|0
|0
|33.33% (2)
|Атлетико Платенсе
|0
|33.33% (2)
|50% (3)
|16.67% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Сентраль Кордоба Росарио Последние 20 матчей: +6 =9 -5Эль Порвенир 0:2 Сентраль Кордоба Росарио Патронато Парана 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Депортиво Эспаньол Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Эстудиантес Касерос
Лухан 2:0 Сентраль Кордоба Росарио Аргентинос Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Феррокарриль Мидланд Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба Атлетико Атлас 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сан-Лоренсо 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Банфилд Викториано Аренас 0:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Хенераль Ламадрид Реал Пилар 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Claypole Лаферрере 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Док Суд Итусаиндо 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Аргентино Де Мерло Сентраль Кордоба Росарио 1:4 Атлетико Атлас
Атлетико Платенсе Последние 20 матчей: +6 =4 -10Атлетико Платенсе 2:1 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 1:1 Индепендьенте Авельянеда Сармиенто 1:0 Атлетико Платенсе
Атлетико Платенсе 0:1 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 2:2 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 4:1 Росарио Сентраль Эстудиантес Касерос 2:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:2 Альдосиви Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 2:4 Сан-Лоренсо Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 1:3 Колон Арсенал Саранди 0:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:2 Расинг Авельянеда Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто Годой Крус 3:1 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:1 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 0:1 Атлетико Платенсе Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Атлетико Платенсе
Последние игры между собой
Сентраль Кордоба Росарио: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Атлетико Платенсе: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|7 - 2
|15
|2.
|Ланус
|0:0
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|3.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|4.
|Альдосиви
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|5.
|Колон
|7
|4
|1
|2
|7 - 9
|13
|6.
|Расинг Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|5 - 1
|11
|7.
|Патронато Парана
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|8.
|Ривер Плейт
|6
|3
|1
|2
|12 - 5
|10
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|10.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|11.
|Годой Крус
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|13.
|Сармиенто
|7
|3
|0
|4
|7 - 10
|9
|14.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|16.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|5 - 8
|8
|17.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|18.
|Уракан
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|19.
|Банфилд
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|20.
|Унион Санта-Фе
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|21.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|23.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|24.
|Бока Хуниорс
|6
|0
|4
|2
|2 - 5
|4
|25.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|7
|0
|4
|3
|0 - 4
|4
|26.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|0
|5
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|Сармиенто
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|4.
|Тальерес Кордоба
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|6.
|Патронато Парана
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|9.
|Ланус
|0:0
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|10.
|Годой Крус
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|11.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|12.
|Эстудиантес Касерос
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|13.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|14.
|Дефенса и Хустисия
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|15.
|Колон
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|16.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|17.
|Арсенал Саранди
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|18.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|20.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|21.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|22.
|Атлетико Платенсе
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|23.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|24.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|4
|0
|3
|1
|0 - 1
|3
|25.
|Банфилд
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|26.
|Бока Хуниорс
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Альдосиви
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Эстудиантес Касерос
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|6.
|Банфилд
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|7.
|Расинг Авельянеда
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|8.
|Патронато Парана
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|10.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|13.
|Годой Крус
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Бока Хуниорс
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Уракан
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|19.
|Атлетико Платенсе
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|22.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|24.
|Сармиенто
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|25.
|Росарио Сентраль
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|26.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|7
|1
|1
|2.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|5
|0
|0
|3.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|4
|1
|1
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|4
|2
|1
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|Ромеро Сильвио
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|1
|3.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|3
|1
|4.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|4
|0
|5.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Oscar Salomon
|4
|0