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Аргентина: Лига професьональ 2021

Велес Сарсфилд
5:1
Конец матча
Ланус
0'
1:0
14' Гол
Agustin Bouzat
27' Желтая карточка
Lucas Hoyos
45' Желтая карточка
Касерес Сантьяго
2:0
52' Гол
Thiago Almada
52' Желтая карточка
Морель Хорхе
60' Желтая карточка
Nicolas Thaller
3:0
62' Гол
Касерес Сантьяго
63' Желтая карточка
Matias Esquivel
3:1
76' Гол
Tomas Belmonte
4:1
77' Гол
Ортега Франсиско
80' Желтая карточка
Braian Aguirre
5:1
83' Гол
Адриан Рикардо
89' Желтая карточка
Enzo Martinez3
90'+4
12
Lucas
Hoyos
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
6
Matias
De
los
Santos
II
28
Miguel
Brizuela
5
Ортега
Франсиско
35
Касерес
Сантьяго
30
Манкуэльо
Федерико
23
Agustin
Bouzat
10
Thiago
Almada
11
Дженсон
Лукас
19
Juan
Martin
Lucero
15
Lucas
Acosta
II
35
Braian
Aguirre
29
Nicolas
Thaller
6
Брагьери
Диего
25
Alexandro
Bernabei
8
Tomas
Belmonte
19
Морель
Хорхе
11
Matias
Esquivel
7
Акоста
Лаутаро
9
Жозе
Густаво
Санд
27
Angel
Gonzalez
II
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Ланус
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Thiago Almada 1 0.14
2. Ортега Франсиско 1 0.14
3. Адриан Рикардо 1 0.14
4. Agustin Bouzat 1 0.14
5. Касерес Сантьяго 1 0.14
6. Поблет Херонимо 0 0
Ланус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жозе Густаво Санд 7 (1) 1
2. Лопес Хосе Мануэль 3 0.43
3. Victor Malcorra 2 0.29
4. Angel Gonzalez II 1 0.14
5. Tomas Belmonte 1 0.14
6. Matias Esquivel 0 0
7. Javier Rodriguez 0 0
8. Braian Aguirre 0 0
9. Lucas Varaldo 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
# Игрок      
1. Касерес Сантьяго 3 0
2. Damian Fernandez 1 1
3. Адриан Рикардо 1 1
4. Cristian Alberto Tarragona 2 0
5. Juan Martin Lucero 1 0
6. Lucas Hoyos 1 0
7. Matias De los Santos II 1 0
8. Enzo Martinez3 1 0
9. Miguel Brizuela 1 0
10. Nazareno Romero 1 0
Ланус
# Игрок      
1. Морель Хорхе 3 0
2. Julian Aude 3 0
3. Angel Gonzalez II 2 0
4. Nicolas Thaller 2 0
5. Braian Aguirre 2 0
6. Javier Rodriguez 1 0
7. Alexandro Bernabei 1 0
8. Matias Esquivel 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Велес Сарсфилд 20% (1) 0 0 20% (1) 20% (1) 40% (2)
 Ланус 0 21.43% (3) 21.43% (3) 14.29% (2) 0 42.86% (6)

Предыдущие игры

Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ривер Плейт 2:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Колон Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Дефенса и Хустисия
Росарио Сентраль 1:0 Велес Сарсфилд Барселона Гуаякиль 3:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 1:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:1 Унион Ла-Калера Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 3:1 ЛДУ Кито Химнасия Ла-Плата 0:5 Велес Сарсфилд Унион Ла-Калера 0:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Патронато Парана ЛДУ Кито 3:1 Велес Сарсфилд Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:3 Фламенго Велес Сарсфилд 2:0 Уракан Атлетико Тукуман 2:0 Велес Сарсфилд
Ланус Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Ланус 3:1 Годой Крус Уракан 0:1 Ланус Ланус 1:1 Унион Санта-Фе Ланус 0:3 Ривер Плейт
Колон 1:4 Ланус Ланус 4:2 Атлетико Тукуман Ланус 0:0 Арагуа Ланус 4:1 Ла Экидад Гремио 3:1 Ланус Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Ла Экидад 0:1 Ланус Бока Хуниорс 1:0 Ланус Ланус 1:2 Гремио Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Арагуа 0:1 Ланус Сармиенто 1:0 Ланус Ланус 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Патронато Парана 2:2 Ланус Химнасия Ла-Плата 2:4 Ланус Ланус 4:2 Патронато Парана

Последние игры между собой

Велес Сарсфилд: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Ланус: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Лига професиональ Ланус 3:0 Велес Сарсфилд Копа Судамерикана Велес Сарсфилд 0:1 Ланус Копа Судамерикана Ланус 3:1 Велес Сарсфилд Суперлига
Велес Сарсфилд 2:0 Ланус Копа де ла Суперлига Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Копа де ла Суперлига Велес Сарсфилд 4:0 Ланус Суперлига Ланус 0:0 Велес Сарсфилд Суперлига Ланус 2:0 Велес Сарсфилд Примера Ланус 1:0 Велес Сарсфилд Товарищеские матчи Ланус 0:2 Велес Сарсфилд Товарищеские матчи Ланус 0:1 Велес Сарсфилд Примера Ланус 1:1 Велес Сарсфилд Кубок Аргентины Велес Сарсфилд 1:0 Ланус Примера Ланус 3:2 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 0:0 Ланус Примера Ланус 1:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 0:2 Ланус Примера Велес Сарсфилд 0:0 Ланус Примера Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Примера А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 7 4 3 0 7 - 2 15
2. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 13 - 7 13
3. Альдосиви 7 4 1 2 9 - 7 13
4. Ланус 7 4 1 2 14 - 13 13
5. Колон 7 4 1 2 7 - 9 13
6. Расинг Авельянеда 0:0 7 3 3 1 5 - 1 12
7. Патронато Парана 6 3 2 1 7 - 4 11
8. Ривер Плейт 6 3 1 2 12 - 5 10
9. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 8 - 7 10
10. Тальерес Кордоба 6 3 1 2 8 - 5 10
11. Годой Крус 7 3 1 3 9 - 10 10
12. Аргентинос Хуниорс 6 2 3 1 5 - 3 9
13. Сармиенто 7 3 0 4 7 - 10 9
14. Дефенса и Хустисия 7 2 2 3 9 - 9 8
15. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 6 - 6 8
16. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 5 - 8 8
17. Атлетико Тукуман 7 2 2 3 7 - 11 8
18. Уракан 7 1 4 2 5 - 6 7
19. Банфилд 7 1 4 2 4 - 6 7
20. Унион Санта-Фе 6 1 3 2 6 - 7 6
21. Велес Сарсфилд 7 1 3 3 5 - 5 6
22. Атлетико Платенсе 7 1 3 3 7 - 9 6
23. Сентраль Кордоба Росарио 7 1 3 3 7 - 9 6
24. Арсенал Саранди 0:0 7 1 3 3 5 - 11 6
25. Бока Хуниорс 6 0 4 2 2 - 5 4
26. Росарио Сентраль 6 1 0 5 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 3 0 0 8 - 4 9
2. Сармиенто 4 3 0 1 5 - 3 9
3. Индепендьенте Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
4. Тальерес Кордоба 3 2 1 0 4 - 0 7
5. Расинг Авельянеда 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
6. Патронато Парана 3 2 1 0 3 - 0 7
7. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 4 - 1 7
8. Химнасия Ла-Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
9. Годой Крус 4 2 1 1 6 - 5 7
10. Ривер Плейт 4 2 1 1 8 - 3 7
11. Ланус 4 2 1 1 8 - 7 7
12. Эстудиантес Касерос 3 2 0 1 5 - 1 6
13. Альдосиви 4 2 0 2 4 - 4 6
14. Дефенса и Хустисия 3 2 0 1 8 - 6 6
15. Колон 3 2 0 1 3 - 4 6
16. Арсенал Саранди 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
17. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 3 - 2 5
18. Велес Сарсфилд 4 1 2 1 5 - 2 5
19. Уракан 4 1 2 1 3 - 3 5
20. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 6 - 6 5
21. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 5 - 2 4
22. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 1 4
23. Атлетико Платенсе 3 1 1 1 3 - 3 4
24. Росарио Сентраль 3 1 0 2 3 - 4 3
25. Банфилд 3 0 2 1 1 - 2 2
26. Бока Хуниорс 2 0 1 1 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Альдосиви 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Эстудиантес Касерос 4 2 1 1 8 - 6 7
4. Колон 4 2 1 1 4 - 5 7
5. Ланус 3 2 0 1 6 - 6 6
6. Расинг Авельянеда 0:0 4 1 2 1 2 - 1 5
7. Банфилд 4 1 2 1 3 - 4 5
8. Патронато Парана 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Сан-Лоренсо 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Ривер Плейт 2 1 0 1 4 - 2 3
11. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Атлетико Тукуман 4 1 0 3 4 - 9 3
13. Годой Крус 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Бока Хуниорс 4 0 3 1 1 - 2 3
15. Аргентинос Хуниорс 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Уракан 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Унион Санта-Фе 3 0 2 1 1 - 5 2
18. Дефенса и Хустисия 4 0 2 2 1 - 3 2
19. Атлетико Платенсе 4 0 2 2 4 - 6 2
20. Химнасия Ла-Плата 3 0 1 2 2 - 4 1
21. Сентраль Кордоба Росарио 3 0 1 2 1 - 3 1
22. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 0 - 3 1
23. Ньюэллс Олд Бойз 3 0 1 2 0 - 3 1
24. Сармиенто 3 0 0 3 2 - 7 0
25. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 4 0
26. Арсенал Саранди 0:0 3 0 0 3 1 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 7 1 1
2. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 5 0 0
3. Годой Крус Martin Ojeda 4 1 1
4. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 4 2 1
5. Индепендьенте Авельянеда Ромеро Сильвио 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Банфилд Lautaro Rios 5 0
2. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 1
3. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 3 1
4. Уракан Jonathan Galvan 4 0
5. Сентраль Кордоба Росарио Oscar Salomon 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Касерес Сантьяго получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Лукас Хойос получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Агустин Боузат бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Велес Сарсфилд 5:1 Ланус онлайн




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