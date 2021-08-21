Аргентина: Лига професьональ 2021
Велес Сарсфилд
5:1
Конец матча
Ланус
1:0
14' ГолAgustin Bouzat
27' Желтая карточкаLucas Hoyos
45' Желтая карточкаКасерес Сантьяго
2:0
52' ГолThiago Almada
52' Желтая карточкаМорель Хорхе
60' Желтая карточкаNicolas Thaller
3:0
62' ГолКасерес Сантьяго
63' Желтая карточкаMatias Esquivel
3:1
76' ГолTomas Belmonte
4:1
77' ГолОртега Франсиско
80' Желтая карточкаBraian Aguirre
5:1
83' ГолАдриан Рикардо
89' Желтая карточкаEnzo Martinez3
12
Lucas
Hoyos
- Основной состав
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лампе КарлосВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Морель ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
13 Julian Aude
-
-
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
Ход матча
14'
27'
45'
52'
2:0
52'
60'
62'
63'
76'
3:1
77'
80'
83'
5:1
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Thiago Almada
|1
|0.14
|2.
|Ортега Франсиско
|1
|0.14
|3.
|Адриан Рикардо
|1
|0.14
|4.
|Agustin Bouzat
|1
|0.14
|5.
|Касерес Сантьяго
|1
|0.14
|6.
|Поблет Херонимо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жозе Густаво Санд
|7 (1)
|1
|2.
|Лопес Хосе Мануэль
|3
|0.43
|3.
|Victor Malcorra
|2
|0.29
|4.
|Angel Gonzalez II
|1
|0.14
|5.
|Tomas Belmonte
|1
|0.14
|6.
|Matias Esquivel
|0
|0
|7.
|Javier Rodriguez
|0
|0
|8.
|Braian Aguirre
|0
|0
|9.
|Lucas Varaldo
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Касерес Сантьяго
|3
|0
|2.
|Damian Fernandez
|1
|1
|3.
|Адриан Рикардо
|1
|1
|4.
|Cristian Alberto Tarragona
|2
|0
|5.
|Juan Martin Lucero
|1
|0
|6.
|Lucas Hoyos
|1
|0
|7.
|Matias De los Santos II
|1
|0
|8.
|Enzo Martinez3
|1
|0
|9.
|Miguel Brizuela
|1
|0
|10.
|Nazareno Romero
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Морель Хорхе
|3
|0
|2.
|Julian Aude
|3
|0
|3.
|Angel Gonzalez II
|2
|0
|4.
|Nicolas Thaller
|2
|0
|5.
|Braian Aguirre
|2
|0
|6.
|Javier Rodriguez
|1
|0
|7.
|Alexandro Bernabei
|1
|0
|8.
|Matias Esquivel
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Велес Сарсфилд
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|Ланус
|0
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|0
|42.86% (6)
Предыдущие игры
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ривер Плейт 2:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Колон Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Дефенса и Хустисия
Росарио Сентраль 1:0 Велес Сарсфилд Барселона Гуаякиль 3:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 1:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:1 Унион Ла-Калера Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 3:1 ЛДУ Кито Химнасия Ла-Плата 0:5 Велес Сарсфилд Унион Ла-Калера 0:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Патронато Парана ЛДУ Кито 3:1 Велес Сарсфилд Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:3 Фламенго Велес Сарсфилд 2:0 Уракан Атлетико Тукуман 2:0 Велес Сарсфилд
Ланус Последние 20 матчей: +10 =2 -8Ланус 3:1 Годой Крус Уракан 0:1 Ланус Ланус 1:1 Унион Санта-Фе Ланус 0:3 Ривер Плейт
Колон 1:4 Ланус Ланус 4:2 Атлетико Тукуман Ланус 0:0 Арагуа Ланус 4:1 Ла Экидад Гремио 3:1 Ланус Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Ла Экидад 0:1 Ланус Бока Хуниорс 1:0 Ланус Ланус 1:2 Гремио Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Арагуа 0:1 Ланус Сармиенто 1:0 Ланус Ланус 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Патронато Парана 2:2 Ланус Химнасия Ла-Плата 2:4 Ланус Ланус 4:2 Патронато Парана
Последние игры между собой
Велес Сарсфилд: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Ланус: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Велес Сарсфилд 2:0 Ланус Копа де ла Суперлига Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Копа де ла Суперлига Велес Сарсфилд 4:0 Ланус Суперлига Ланус 0:0 Велес Сарсфилд Суперлига Ланус 2:0 Велес Сарсфилд Примера Ланус 1:0 Велес Сарсфилд Товарищеские матчи Ланус 0:2 Велес Сарсфилд Товарищеские матчи Ланус 0:1 Велес Сарсфилд Примера Ланус 1:1 Велес Сарсфилд Кубок Аргентины Велес Сарсфилд 1:0 Ланус Примера Ланус 3:2 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 0:0 Ланус Примера Ланус 1:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 0:2 Ланус Примера Велес Сарсфилд 0:0 Ланус Примера Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Примера А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|7 - 2
|15
|2.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|3.
|Альдосиви
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|4.
|Ланус
|7
|4
|1
|2
|14 - 13
|13
|5.
|Колон
|7
|4
|1
|2
|7 - 9
|13
|6.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|7
|3
|3
|1
|5 - 1
|12
|7.
|Патронато Парана
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|8.
|Ривер Плейт
|6
|3
|1
|2
|12 - 5
|10
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|10.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|11.
|Годой Крус
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|13.
|Сармиенто
|7
|3
|0
|4
|7 - 10
|9
|14.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|16.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|5 - 8
|8
|17.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|18.
|Уракан
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|19.
|Банфилд
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|20.
|Унион Санта-Фе
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|21.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|3
|3
|5 - 5
|6
|22.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|24.
|Арсенал Саранди
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|25.
|Бока Хуниорс
|6
|0
|4
|2
|2 - 5
|4
|26.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|0
|5
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|Сармиенто
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|4.
|Тальерес Кордоба
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|6.
|Патронато Парана
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|9.
|Годой Крус
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|11.
|Ланус
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|12.
|Эстудиантес Касерос
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|13.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|14.
|Дефенса и Хустисия
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|15.
|Колон
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|16.
|Арсенал Саранди
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|17.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|18.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|19.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|21.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|22.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|23.
|Атлетико Платенсе
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|24.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|25.
|Банфилд
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|26.
|Бока Хуниорс
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Альдосиви
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Эстудиантес Касерос
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|4.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|5.
|Ланус
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|6.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 1
|5
|7.
|Банфилд
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|8.
|Патронато Парана
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|10.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|13.
|Годой Крус
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Бока Хуниорс
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Уракан
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|19.
|Атлетико Платенсе
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|22.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|24.
|Сармиенто
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|25.
|Росарио Сентраль
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|26.
|Арсенал Саранди
|0:0
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|7
|1
|1
|2.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|5
|0
|0
|3.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|4
|1
|1
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|4
|2
|1
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|Ромеро Сильвио
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|1
|3.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|3
|1
|4.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|4
|0
|5.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Oscar Salomon
|4
|0