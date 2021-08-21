Аргентина: Лига професьональ 2021
Арсенал Саранди
0:3
Конец матча
Расинг Авельянеда
0:1
43' ГолЧанкалай Томас
0:2
51' ГолЦвитанич Дарио
0:3
72' ГолЧанкалай Томас
90' Желтая карточкаEmiliano Mendez
18
Julian
Navas
10
Руис
Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Julian NavasЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Руис АланНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
14 Gonzalo Goni
-
-
-
-
21 Leonel Picco
-
-
-
15 Ramiro Luna
-
Главный тренер: Sergio Rondina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Gaston Gomez
-
-
44 Ivan Maggi
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пицци Хуан Антонио
Ход матча
43'
0:1
51'
0:2
72'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Руис Алан
|1
|0.14
|2.
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0.14
|3.
|Mateo Carabajal
|1
|0.14
|4.
|Leonel Picco
|1
|0.14
|5.
|Brian Farioli
|1 (1)
|0.14
|6.
|Lucas Albertengo
|0
|0
|7.
|Alejo Antilef
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чанкалай Томас
|2
|0.29
|2.
|Цвитанич Дарио
|1
|0.14
|3.
|Javier Correa
|1
|0.14
|4.
|Пиатти Игнасио
|1
|0.14
|5.
|Гарре Бенжамин
|1
|0.14
|6.
|Fabricio Dominguez
|1
|0.14
|7.
|Leonel Ariel Miranda
|0
|0
|8.
|Carlos Alcaraz
|0
|0
|9.
|Juan Caceres
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Mateo Carabajal
|1
|1
|2.
|Emiliano Mendez
|2
|0
|3.
|Lucas Albertengo
|2
|0
|4.
|Эмилиано Папа
|1
|0
|5.
|Alejandro Medina I
|1
|0
|6.
|Gaston Suso
|1
|0
|7.
|Julian Navas
|1
|0
|8.
|Nicolas Castro1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Морено Анибал
|3
|0
|2.
|Сигали Леонардо
|1
|0
|3.
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0
|4.
|Javier Correa
|1
|0
|5.
|Мартинес Маурисио
|1
|0
|6.
|Matias Rojas II
|1
|0
|7.
|Чанкалай Томас
|1
|0
|8.
|Fabricio Dominguez
|1
|0
|9.
|Carlos Alcaraz
|1
|0
|10.
|Juan Caceres
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал Саранди
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +7 =7 -6Атлетико Платенсе 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:2 Патронато Парана Эстудиантес Касерос 4:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:0 Аргентинос Хуниорс
Тальерес Кордоба 2:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Спортинг Кристал Арсенал Саранди 1:1 Сан-Лоренсо Спортинг Кристал 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 3:1 Боливар Вильстерман 1:2 Арсенал Саранди Сеара 0:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 3:0 Вильстерман Колон 2:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Сеара Дефенса и Хустисия 0:1 Арсенал Саранди Боливар 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:1 Расинг Авельянеда Годой Крус 2:3 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +11 =5 -4Расинг Авельянеда 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Сармиенто Альдосиви 0:2 Расинг Авельянеда
Расинг Авельянеда 0:0 Химнасия Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:3 Сан-Паулу Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Сан-Паулу 1:1 Расинг Авельянеда Колон 3:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Расинг Авельянеда 3:0 Атлетико Рентистас Сан-Паулу 0:1 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Спортинг Кристал 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Сан-Лоренсо Расинг Авельянеда 0:0 Сан-Паулу Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:1 Спортинг Кристал Расинг Авельянеда 2:1 Колон Атлетико Рентистас 1:1 Расинг Авельянеда
Последние игры между собой
Арсенал Саранди: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 5
Расинг Авельянеда: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 6
Расинг Авельянеда 2:0 Арсенал Саранди Суперлига Расинг Авельянеда 1:0 Арсенал Саранди Примера Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Примера Расинг Авельянеда 1:0 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 3:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 1:0 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:0 Арсенал Саранди Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|7 - 2
|15
|2.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|2
|1
|8 - 1
|14
|3.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|4.
|Альдосиви
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|5.
|Ланус
|7
|4
|1
|2
|14 - 13
|13
|6.
|Колон
|7
|4
|1
|2
|7 - 9
|13
|7.
|Патронато Парана
|0:0
|7
|3
|3
|1
|7 - 4
|12
|8.
|Ривер Плейт
|6
|3
|1
|2
|12 - 5
|10
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|10.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|11.
|Годой Крус
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|13.
|Сармиенто
|7
|3
|0
|4
|7 - 10
|9
|14.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|16.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|5 - 8
|8
|17.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|18.
|Уракан
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|19.
|Банфилд
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|20.
|Унион Санта-Фе
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|21.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|3
|3
|5 - 5
|6
|22.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|24.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|25.
|Бока Хуниорс
|0:0
|7
|0
|5
|2
|2 - 5
|5
|26.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|0
|5
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|Сармиенто
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|4.
|Тальерес Кордоба
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Патронато Парана
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|7.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|9.
|Годой Крус
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|11.
|Ланус
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|12.
|Эстудиантес Касерос
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|13.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|14.
|Дефенса и Хустисия
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|15.
|Колон
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|16.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|17.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|18.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|20.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|21.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|22.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|23.
|Атлетико Платенсе
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|24.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|25.
|Банфилд
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|26.
|Бока Хуниорс
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|3.
|Альдосиви
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Эстудиантес Касерос
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|6.
|Ланус
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Патронато Парана
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|8.
|Банфилд
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|10.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|13.
|Годой Крус
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Бока Хуниорс
|0:0
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Уракан
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|19.
|Атлетико Платенсе
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|22.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|24.
|Сармиенто
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|25.
|Росарио Сентраль
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|26.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|7
|1
|1
|2.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|5
|0
|0
|3.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|4
|1
|1
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|4
|2
|1
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|Ромеро Сильвио
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|1
|3.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|3
|1
|4.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|4
|0
|5.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Oscar Salomon
|4
|0