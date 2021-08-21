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Аргентина: Лига професьональ 2021

Арсенал Саранди
0:3
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
0:1
43' Гол
Чанкалай Томас
0:2
51' Гол
Цвитанич Дарио
0:3
72' Гол
Чанкалай Томас
90' Желтая карточка
Emiliano Mendez
90'+5
1
Daniel
Sappa
29
Gaston
Americo
Benavidez
18
Julian
Navas
5
Emiliano
Mendez
33
Боттинелли
Хонатан
3
Эмилиано
Папа
20
Valentin
Larralde
8
Dardo
Federico
Miloc
22
Jorge
Ortiz
IV
9
Lucas
Albertengo
10
Руис
Алан
21
Ариас
Габриэль
2
Juan
Caceres
30
Сигали
Леонардо
23
Nery
Dominguez
5
Мена
Эухенио
29
Морено
Анибал
19
Leonel
Ariel
Miranda
34
Ловера
Максимилиано
20
Цвитанич
Дарио
28
Чанкалай
Томас
27
Javier
Correa
Арсенал Саранди
5-3-2
Расинг Авельянеда
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Саранди
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Руис Алан 1 0.14
2. Bruno Christian Sepulveda 1 0.14
3. Mateo Carabajal 1 0.14
4. Leonel Picco 1 0.14
5. Brian Farioli 1 (1) 0.14
6. Lucas Albertengo 0 0
7. Alejo Antilef 0 0
Расинг Авельянеда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чанкалай Томас 2 0.29
2. Цвитанич Дарио 1 0.14
3. Javier Correa 1 0.14
4. Пиатти Игнасио 1 0.14
5. Гарре Бенжамин 1 0.14
6. Fabricio Dominguez 1 0.14
7. Leonel Ariel Miranda 0 0
8. Carlos Alcaraz 0 0
9. Juan Caceres 0 0

Карточки

Арсенал Саранди
# Игрок      
1. Mateo Carabajal 1 1
2. Emiliano Mendez 2 0
3. Lucas Albertengo 2 0
4. Эмилиано Папа 1 0
5. Alejandro Medina I 1 0
6. Gaston Suso 1 0
7. Julian Navas 1 0
8. Nicolas Castro1 1 0
Расинг Авельянеда
# Игрок      
1. Морено Анибал 3 0
2. Сигали Леонардо 1 0
3. Leonel Ariel Miranda 1 0
4. Javier Correa 1 0
5. Мартинес Маурисио 1 0
6. Matias Rojas II 1 0
7. Чанкалай Томас 1 0
8. Fabricio Dominguez 1 0
9. Carlos Alcaraz 1 0
10. Juan Caceres 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал Саранди 20% (1) 20% (1) 0 0 40% (2) 20% (1)
 Расинг Авельянеда 0 0 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Атлетико Платенсе 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:2 Патронато Парана Эстудиантес Касерос 4:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:0 Аргентинос Хуниорс
Тальерес Кордоба 2:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Спортинг Кристал Арсенал Саранди 1:1 Сан-Лоренсо Спортинг Кристал 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 3:1 Боливар Вильстерман 1:2 Арсенал Саранди Сеара 0:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 3:0 Вильстерман Колон 2:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Сеара Дефенса и Хустисия 0:1 Арсенал Саранди Боливар 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:1 Расинг Авельянеда Годой Крус 2:3 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Расинг Авельянеда 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Сармиенто Альдосиви 0:2 Расинг Авельянеда
Расинг Авельянеда 0:0 Химнасия Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:3 Сан-Паулу Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Сан-Паулу 1:1 Расинг Авельянеда Колон 3:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Расинг Авельянеда 3:0 Атлетико Рентистас Сан-Паулу 0:1 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Спортинг Кристал 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Сан-Лоренсо Расинг Авельянеда 0:0 Сан-Паулу Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:1 Спортинг Кристал Расинг Авельянеда 2:1 Колон Атлетико Рентистас 1:1 Расинг Авельянеда

Последние игры между собой

Арсенал Саранди: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 5
Расинг Авельянеда: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 6
Арсенал Саранди 2:1 Расинг Авельянеда Лига професиональ Арсенал Саранди 1:0 Расинг Авельянеда Кубок Диего Марадоны Расинг Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди Кубок Диего Марадоны Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Суперлига
Расинг Авельянеда 2:0 Арсенал Саранди Суперлига Расинг Авельянеда 1:0 Арсенал Саранди Примера Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Примера Расинг Авельянеда 1:0 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 3:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 1:0 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:0 Арсенал Саранди Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 7 4 3 0 7 - 2 15
2. Расинг Авельянеда 7 4 2 1 8 - 1 14
3. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 13 - 7 13
4. Альдосиви 7 4 1 2 9 - 7 13
5. Ланус 7 4 1 2 14 - 13 13
6. Колон 7 4 1 2 7 - 9 13
7. Патронато Парана 0:0 7 3 3 1 7 - 4 12
8. Ривер Плейт 6 3 1 2 12 - 5 10
9. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 8 - 7 10
10. Тальерес Кордоба 6 3 1 2 8 - 5 10
11. Годой Крус 7 3 1 3 9 - 10 10
12. Аргентинос Хуниорс 6 2 3 1 5 - 3 9
13. Сармиенто 7 3 0 4 7 - 10 9
14. Дефенса и Хустисия 7 2 2 3 9 - 9 8
15. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 6 - 6 8
16. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 5 - 8 8
17. Атлетико Тукуман 7 2 2 3 7 - 11 8
18. Уракан 7 1 4 2 5 - 6 7
19. Банфилд 7 1 4 2 4 - 6 7
20. Унион Санта-Фе 6 1 3 2 6 - 7 6
21. Велес Сарсфилд 7 1 3 3 5 - 5 6
22. Атлетико Платенсе 7 1 3 3 7 - 9 6
23. Сентраль Кордоба Росарио 7 1 3 3 7 - 9 6
24. Арсенал Саранди 7 1 2 4 5 - 14 5
25. Бока Хуниорс 0:0 7 0 5 2 2 - 5 5
26. Росарио Сентраль 6 1 0 5 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 3 0 0 8 - 4 9
2. Сармиенто 4 3 0 1 5 - 3 9
3. Индепендьенте Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
4. Тальерес Кордоба 3 2 1 0 4 - 0 7
5. Патронато Парана 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
6. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 4 - 1 7
7. Расинг Авельянеда 3 2 1 0 3 - 0 7
8. Химнасия Ла-Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
9. Годой Крус 4 2 1 1 6 - 5 7
10. Ривер Плейт 4 2 1 1 8 - 3 7
11. Ланус 4 2 1 1 8 - 7 7
12. Эстудиантес Касерос 3 2 0 1 5 - 1 6
13. Альдосиви 4 2 0 2 4 - 4 6
14. Дефенса и Хустисия 3 2 0 1 8 - 6 6
15. Колон 3 2 0 1 3 - 4 6
16. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 3 - 2 5
17. Велес Сарсфилд 4 1 2 1 5 - 2 5
18. Уракан 4 1 2 1 3 - 3 5
19. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 6 - 6 5
20. Арсенал Саранди 4 1 2 1 4 - 6 5
21. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 5 - 2 4
22. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 1 4
23. Атлетико Платенсе 3 1 1 1 3 - 3 4
24. Росарио Сентраль 3 1 0 2 3 - 4 3
25. Банфилд 3 0 2 1 1 - 2 2
26. Бока Хуниорс 0:0 3 0 2 1 1 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Расинг Авельянеда 4 2 1 1 5 - 1 7
3. Альдосиви 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Эстудиантес Касерос 4 2 1 1 8 - 6 7
5. Колон 4 2 1 1 4 - 5 7
6. Ланус 3 2 0 1 6 - 6 6
7. Патронато Парана 0:0 4 1 2 1 4 - 4 5
8. Банфилд 4 1 2 1 3 - 4 5
9. Сан-Лоренсо 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Ривер Плейт 2 1 0 1 4 - 2 3
11. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Атлетико Тукуман 4 1 0 3 4 - 9 3
13. Годой Крус 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Бока Хуниорс 0:0 4 0 3 1 1 - 2 3
15. Аргентинос Хуниорс 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Уракан 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Унион Санта-Фе 3 0 2 1 1 - 5 2
18. Дефенса и Хустисия 4 0 2 2 1 - 3 2
19. Атлетико Платенсе 4 0 2 2 4 - 6 2
20. Химнасия Ла-Плата 3 0 1 2 2 - 4 1
21. Сентраль Кордоба Росарио 3 0 1 2 1 - 3 1
22. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 0 - 3 1
23. Ньюэллс Олд Бойз 3 0 1 2 0 - 3 1
24. Сармиенто 3 0 0 3 2 - 7 0
25. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 4 0
26. Арсенал Саранди 3 0 0 3 1 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 7 1 1
2. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 5 0 0
3. Годой Крус Martin Ojeda 4 1 1
4. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 4 2 1
5. Индепендьенте Авельянеда Ромеро Сильвио 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Банфилд Lautaro Rios 5 0
2. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 1
3. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 3 1
4. Уракан Jonathan Galvan 4 0
5. Сентраль Кордоба Росарио Oscar Salomon 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Чанкалай Томас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Арсенал Саранди 0:3 Расинг Авельянеда онлайн




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