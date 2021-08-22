Аргентина: Лига професьональ 2021
Бока Хуниорс
1:0
Конец матча
Патронато Парана
1:0
85' ГолLuis Vazquez
90' Желтая карточкаGabriel Gudino
18
Фабра
Франк
38
Luis
Vazquez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Luis VazquezНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
33 Alan Varela
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
66 Охеда СерхиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Franco LeysПолузащитник
-
13 Brian NievasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Damian LenosПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Matias PardoНападающий
- Нападающий
-
20 Junior AriasНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ivan Delfino
Ход матча
85'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Agustin Obando
|1
|0.14
|2.
|Luis Vazquez
|1
|0.14
|3.
|Кампусано Хорман
|0
|0
|4.
|Exequiel Zeballos
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Sebastian Sosa II
|2
|0.29
|2.
|Марин Леандро
|1
|0.14
|3.
|Oliver Paz Benitez
|1
|0.14
|4.
|Franco Leys
|1
|0.14
|5.
|Junior Arias
|1
|0.14
|6.
|Brian Nievas
|1
|0.14
|7.
|Кантерос Гектор
|0
|0
|8.
|Rolando Garcia
|0
|0
|9.
|Nicolas Delgadillo Godoy
|0
|0
|10.
|Gabriel Gudino
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кардона Эдвин
|1
|1
|2.
|Рохо Маркос
|2
|0
|3.
|Кампусано Хорман
|2
|0
|4.
|Искиэрдос Карлос
|1
|0
|5.
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|6.
|Nicolas Orsini
|1
|0
|7.
|Эстебан Ролон
|1
|0
|8.
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|9.
|Israel Escalante
|1
|0
|10.
|Agustin Sandez
|1
|0
|11.
|Valentin Barco
|1
|0
|12.
|Gabriel Aranda
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Tiago Banega
|3
|0
|2.
|Brian Nievas
|3
|0
|3.
|Oliver Paz Benitez
|2
|0
|4.
|Rolando Garcia
|2
|0
|5.
|Gabriel Gudino
|2
|0
|6.
|Кантерос Гектор
|1
|0
|7.
|Lucas Kruspzky
|1
|0
|8.
|Nicolas Delgadillo Godoy
|1
|0
|9.
|Sebastian Sosa II
|1
|0
|10.
|Lautaro Geminiani
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бока Хуниорс
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|Патронато Парана
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +7 =6 -7Эстудиантес Касерос 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс
Бока Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Банфилд 0:0 Бока Хуниорс Атлетико Минейро 0:0 Бока Хуниорс Унион Санта-Фе 1:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Стронгест Бока Хуниорс 0:0 Барселона Гуаякиль Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Сантос 1:0 Бока Хуниорс Патронато Парана 1:0 Бока Хуниорс Барселона Гуаякиль 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Ланус Бока Хуниорс 2:0 Сантос Уракан 0:2 Бока Хуниорс Стронгест 0:1 Бока Хуниорс
Патронато Парана Последние 20 матчей: +9 =2 -9Патронато Парана 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 2:2 Патронато Парана Патронато Парана 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте Авельянеда 2:0 Патронато Парана
Патронато Парана 2:0 Сармиенто Альдосиви 0:2 Патронато Парана Вилья Сан-Карлос 0:1 Патронато Парана Патронато Парана 1:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 1:0 Патронато Парана Патронато Парана 1:0 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Патронато Парана Патронато Парана 4:1 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 2:2 Ланус Патронато Парана 2:0 Альдосиви Ланус 4:2 Патронато Парана Патронато Парана 0:1 Уракан Атлетико Тукуман 4:2 Патронато Парана Патронато Парана 0:1 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 1:0 Патронато Парана Патронато Парана 0:1 Индепендьенте Авельянеда
Последние игры между собой
Бока Хуниорс: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Патронато Парана: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|7 - 2
|15
|2.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|2
|1
|8 - 1
|14
|3.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|4.
|Альдосиви
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|5.
|Ланус
|7
|4
|1
|2
|14 - 13
|13
|6.
|Колон
|7
|4
|1
|2
|7 - 9
|13
|7.
|Патронато Парана
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|8.
|Ривер Плейт
|6
|3
|1
|2
|12 - 5
|10
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|10.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|11.
|Годой Крус
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|13.
|Сармиенто
|7
|3
|0
|4
|7 - 10
|9
|14.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|16.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|5 - 8
|8
|17.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|18.
|Уракан
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|19.
|Банфилд
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|20.
|Бока Хуниорс
|7
|1
|4
|2
|3 - 5
|7
|21.
|Унион Санта-Фе
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|22.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|3
|3
|5 - 5
|6
|23.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|25.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|26.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|0
|5
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|Сармиенто
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|4.
|Тальерес Кордоба
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Патронато Парана
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|7.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|9.
|Годой Крус
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|11.
|Ланус
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|12.
|Эстудиантес Касерос
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|13.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|14.
|Дефенса и Хустисия
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|15.
|Колон
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|16.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|17.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|18.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|20.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|21.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|22.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|23.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|24.
|Атлетико Платенсе
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|25.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|26.
|Банфилд
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|3.
|Альдосиви
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Эстудиантес Касерос
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|6.
|Ланус
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Банфилд
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|8.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|9.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|10.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|13.
|Годой Крус
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Бока Хуниорс
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Уракан
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|19.
|Атлетико Платенсе
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|22.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|24.
|Сармиенто
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|25.
|Росарио Сентраль
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|26.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|7
|1
|1
|2.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|5
|0
|0
|3.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|4
|1
|1
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|4
|2
|1
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|Ромеро Сильвио
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|1
|3.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|3
|1
|4.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|4
|0
|5.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Oscar Salomon
|4
|0