  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2021

Аргентина: Лига професьональ 2021

Бока Хуниорс
1:0
Конец матча
Патронато Парана
0'
1:0
85' Гол
Luis Vazquez
90' Желтая карточка
Gabriel Gudino
90'+6
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
24
Искиэрдос
Карлос
6
Рохо
Маркос
18
Фабра
Франк
36
Cristian
Medina
14
Эстебан
Ролон
20
Juan
Edgardo
Ramirez
31
Павон
Кристиан
38
Luis
Vazquez
29
Бриаско-Балекян
Норберто
12
Ибанес
Матиас
5
Марин
Леандро
66
Охеда
Серхио
3
Oliver
Paz
Benitez
28
Facundo
Cobos
8
Gabriel
Gudino
32
Franco
Leys
13
Brian
Nievas
11
Nicolas
Delgadillo
Godoy
7
Кантерос
Гектор
9
Sebastian
Sosa
II
Бока Хуниорс
4-3-3
Патронато Парана
4-4-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Agustin Obando 1 0.14
2. Luis Vazquez 1 0.14
3. Кампусано Хорман 0 0
4. Exequiel Zeballos 0 0
Патронато Парана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Sebastian Sosa II 2 0.29
2. Марин Леандро 1 0.14
3. Oliver Paz Benitez 1 0.14
4. Franco Leys 1 0.14
5. Junior Arias 1 0.14
6. Brian Nievas 1 0.14
7. Кантерос Гектор 0 0
8. Rolando Garcia 0 0
9. Nicolas Delgadillo Godoy 0 0
10. Gabriel Gudino 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
# Игрок      
1. Кардона Эдвин 1 1
2. Рохо Маркос 2 0
3. Кампусано Хорман 2 0
4. Искиэрдос Карлос 1 0
5. Фернандес Игнасио 1 0
6. Nicolas Orsini 1 0
7. Эстебан Ролон 1 0
8. Вейгандт Марсело 1 0
9. Israel Escalante 1 0
10. Agustin Sandez 1 0
11. Valentin Barco 1 0
12. Gabriel Aranda 1 0
Патронато Парана
# Игрок      
1. Tiago Banega 3 0
2. Brian Nievas 3 0
3. Oliver Paz Benitez 2 0
4. Rolando Garcia 2 0
5. Gabriel Gudino 2 0
6. Кантерос Гектор 1 0
7. Lucas Kruspzky 1 0
8. Nicolas Delgadillo Godoy 1 0
9. Sebastian Sosa II 1 0
10. Lautaro Geminiani 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бока Хуниорс 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)
Патронато Парана 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Эстудиантес Касерос 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс
Бока Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Банфилд 0:0 Бока Хуниорс Атлетико Минейро 0:0 Бока Хуниорс Унион Санта-Фе 1:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Стронгест Бока Хуниорс 0:0 Барселона Гуаякиль Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Сантос 1:0 Бока Хуниорс Патронато Парана 1:0 Бока Хуниорс Барселона Гуаякиль 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Ланус Бока Хуниорс 2:0 Сантос Уракан 0:2 Бока Хуниорс Стронгест 0:1 Бока Хуниорс
Патронато Парана Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Патронато Парана 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 2:2 Патронато Парана Патронато Парана 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте Авельянеда 2:0 Патронато Парана
Патронато Парана 2:0 Сармиенто Альдосиви 0:2 Патронато Парана Вилья Сан-Карлос 0:1 Патронато Парана Патронато Парана 1:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 1:0 Патронато Парана Патронато Парана 1:0 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Патронато Парана Патронато Парана 4:1 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 2:2 Ланус Патронато Парана 2:0 Альдосиви Ланус 4:2 Патронато Парана Патронато Парана 0:1 Уракан Атлетико Тукуман 4:2 Патронато Парана Патронато Парана 0:1 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 1:0 Патронато Парана Патронато Парана 0:1 Индепендьенте Авельянеда

Последние игры между собой

Бока Хуниорс: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Патронато Парана: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Патронато Парана 1:0 Бока Хуниорс Лига професиональ Патронато Парана 0:2 Бока Хуниорс Суперлига Бока Хуниорс 1:0 Патронато Парана Суперлига Патронато Парана 0:2 Бока Хуниорс Суперлига
Бока Хуниорс 1:1 Патронато Парана Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 7 4 3 0 7 - 2 15
2. Расинг Авельянеда 7 4 2 1 8 - 1 14
3. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 13 - 7 13
4. Альдосиви 7 4 1 2 9 - 7 13
5. Ланус 7 4 1 2 14 - 13 13
6. Колон 7 4 1 2 7 - 9 13
7. Патронато Парана 7 3 2 2 7 - 5 11
8. Ривер Плейт 6 3 1 2 12 - 5 10
9. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 8 - 7 10
10. Тальерес Кордоба 6 3 1 2 8 - 5 10
11. Годой Крус 7 3 1 3 9 - 10 10
12. Аргентинос Хуниорс 6 2 3 1 5 - 3 9
13. Сармиенто 7 3 0 4 7 - 10 9
14. Дефенса и Хустисия 7 2 2 3 9 - 9 8
15. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 6 - 6 8
16. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 5 - 8 8
17. Атлетико Тукуман 7 2 2 3 7 - 11 8
18. Уракан 7 1 4 2 5 - 6 7
19. Банфилд 7 1 4 2 4 - 6 7
20. Бока Хуниорс 7 1 4 2 3 - 5 7
21. Унион Санта-Фе 6 1 3 2 6 - 7 6
22. Велес Сарсфилд 7 1 3 3 5 - 5 6
23. Атлетико Платенсе 7 1 3 3 7 - 9 6
24. Сентраль Кордоба Росарио 7 1 3 3 7 - 9 6
25. Арсенал Саранди 7 1 2 4 5 - 14 5
26. Росарио Сентраль 6 1 0 5 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 3 0 0 8 - 4 9
2. Сармиенто 4 3 0 1 5 - 3 9
3. Индепендьенте Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
4. Тальерес Кордоба 3 2 1 0 4 - 0 7
5. Патронато Парана 3 2 1 0 3 - 0 7
6. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 4 - 1 7
7. Расинг Авельянеда 3 2 1 0 3 - 0 7
8. Химнасия Ла-Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
9. Годой Крус 4 2 1 1 6 - 5 7
10. Ривер Плейт 4 2 1 1 8 - 3 7
11. Ланус 4 2 1 1 8 - 7 7
12. Эстудиантес Касерос 3 2 0 1 5 - 1 6
13. Альдосиви 4 2 0 2 4 - 4 6
14. Дефенса и Хустисия 3 2 0 1 8 - 6 6
15. Колон 3 2 0 1 3 - 4 6
16. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 3 - 2 5
17. Велес Сарсфилд 4 1 2 1 5 - 2 5
18. Уракан 4 1 2 1 3 - 3 5
19. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 6 - 6 5
20. Арсенал Саранди 4 1 2 1 4 - 6 5
21. Бока Хуниорс 3 1 1 1 2 - 3 4
22. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 5 - 2 4
23. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 1 4
24. Атлетико Платенсе 3 1 1 1 3 - 3 4
25. Росарио Сентраль 3 1 0 2 3 - 4 3
26. Банфилд 3 0 2 1 1 - 2 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Расинг Авельянеда 4 2 1 1 5 - 1 7
3. Альдосиви 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Эстудиантес Касерос 4 2 1 1 8 - 6 7
5. Колон 4 2 1 1 4 - 5 7
6. Ланус 3 2 0 1 6 - 6 6
7. Банфилд 4 1 2 1 3 - 4 5
8. Патронато Парана 4 1 1 2 4 - 5 4
9. Сан-Лоренсо 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Ривер Плейт 2 1 0 1 4 - 2 3
11. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Атлетико Тукуман 4 1 0 3 4 - 9 3
13. Годой Крус 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Бока Хуниорс 4 0 3 1 1 - 2 3
15. Аргентинос Хуниорс 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Уракан 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Унион Санта-Фе 3 0 2 1 1 - 5 2
18. Дефенса и Хустисия 4 0 2 2 1 - 3 2
19. Атлетико Платенсе 4 0 2 2 4 - 6 2
20. Химнасия Ла-Плата 3 0 1 2 2 - 4 1
21. Сентраль Кордоба Росарио 3 0 1 2 1 - 3 1
22. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 0 - 3 1
23. Ньюэллс Олд Бойз 3 0 1 2 0 - 3 1
24. Сармиенто 3 0 0 3 2 - 7 0
25. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 4 0
26. Арсенал Саранди 3 0 0 3 1 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 7 1 1
2. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 5 0 0
3. Годой Крус Martin Ojeda 4 1 1
4. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 4 2 1
5. Индепендьенте Авельянеда Ромеро Сильвио 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Банфилд Lautaro Rios 5 0
2. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 1
3. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 3 1
4. Уракан Jonathan Galvan 4 0
5. Сентраль Кордоба Росарио Oscar Salomon 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Бока Хуниорс 1:0 Патронато Парана онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 