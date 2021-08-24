Аргентина: Лига професьональ 2021
Патронато Парана
1:1
Конец матча
Банфилд
15' Желтая карточкаLucas Kruspzky
24' Желтая карточкаJuan Alvarez2
29' Желтая карточкаAlexis Maldonado
1:0
38' ГолNicolas Delgadillo Godoy
50' Желтая карточкаHugo Magallanes
63' Желтая карточкаMatias Pardo
64' Желтая карточкаFranco Quinteros
69' Желтая карточкаЛолло Лусиано
1:1
78' ГолLuciano Pons
66
Охеда
Серхио
33
Matias
Pardo
32
Franco
Leys
13
Brian
Nievas
20
Junior
Arias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Охеда СерхиоЗащитник
- Защитник
-
33 Matias PardoПолузащитник
-
32 Franco LeysПолузащитник
-
13 Brian NievasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Junior AriasНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Damian LenosПолузащитник
-
-
-
21 Martin Garay
-
-
-
-
Главный тренер: Ivan Delfino
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Joel SonoraПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Alexis SosaЗащитник
- Полузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Luciano PonsНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
Ход матча
15'
24'
29'
38'
50'
63'
64'
69'
78'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Sebastian Sosa II
|2
|0.25
|2.
|Nicolas Delgadillo Godoy
|1
|0.13
|3.
|Марин Леандро
|1
|0.13
|4.
|Oliver Paz Benitez
|1
|0.13
|5.
|Franco Leys
|1
|0.13
|6.
|Junior Arias
|1
|0.13
|7.
|Brian Nievas
|1
|0.13
|8.
|Кантерос Гектор
|0
|0
|9.
|Rolando Garcia
|0
|0
|10.
|Gabriel Gudino
|0
|0
|11.
|Matias Pardo
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Датоло Хесус
|1
|0.13
|2.
|Luciano Pons
|1
|0.13
|3.
|Giuliano Galoppo
|1
|0.13
|4.
|Juan Manuel Cruz
|1
|0.13
|5.
|Ramiro Enrique
|1
|0.13
|6.
|Joel Sonora
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Tiago Banega
|3
|0
|2.
|Brian Nievas
|3
|0
|3.
|Oliver Paz Benitez
|2
|0
|4.
|Lucas Kruspzky
|2
|0
|5.
|Rolando Garcia
|2
|0
|6.
|Gabriel Gudino
|2
|0
|7.
|Кантерос Гектор
|1
|0
|8.
|Nicolas Delgadillo Godoy
|1
|0
|9.
|Sebastian Sosa II
|1
|0
|10.
|Lautaro Geminiani
|1
|0
|11.
|Matias Pardo
|1
|0
|12.
|Hugo Magallanes
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Lautaro Rios
|5
|0
|2.
|Alexis Maldonado
|2
|1
|3.
|Лолло Лусиано
|2
|0
|4.
|Emanuel Coronel
|2
|0
|5.
|Franco Quinteros
|2
|0
|6.
|Alexis Sosa
|0
|1
|7.
|Valentin Barbero
|1
|0
|8.
|Giuliano Galoppo
|1
|0
|9.
|Урси Агустин
|1
|0
|10.
|Juan Alvarez2
|1
|0
|11.
|Ramiro Enrique
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Патронато Парана
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|Банфилд
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|60% (3)
Предыдущие игры
Патронато Парана Последние 20 матчей: +9 =2 -9Бока Хуниорс 1:0 Патронато Парана Патронато Парана 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 2:2 Патронато Парана Патронато Парана 0:0 Ньюэллс Олд Бойз
Индепендьенте Авельянеда 2:0 Патронато Парана Патронато Парана 2:0 Сармиенто Альдосиви 0:2 Патронато Парана Вилья Сан-Карлос 0:1 Патронато Парана Патронато Парана 1:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 1:0 Патронато Парана Патронато Парана 1:0 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Патронато Парана Патронато Парана 4:1 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 2:2 Ланус Патронато Парана 2:0 Альдосиви Ланус 4:2 Патронато Парана Патронато Парана 0:1 Уракан Атлетико Тукуман 4:2 Патронато Парана Патронато Парана 0:1 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 1:0 Патронато Парана
Банфилд Последние 20 матчей: +7 =8 -5Банфилд 1:1 Эстудиантес Касерос Аргентинос Хуниорс 2:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд
Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд Банфилд 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Банфилд Сан-Тельмо 1:0 Банфилд Годой Крус 0:1 Банфилд Банфилд 1:0 Ривер Плейт Депортиво Мадрин 0:1 Банфилд Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе Росарио Сентраль 3:1 Банфилд Банфилд 2:2 Эстудиантес Касерос Велес Сарсфилд 2:3 Банфилд Альдосиви 1:1 Банфилд Банфилд 2:0 Ланус Банфилд 0:0 Сан-Лоренсо Банфилд 2:0 Атлетико Гуэмес
Последние игры между собой
Патронато Парана: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Банфилд: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|7 - 2
|15
|2.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|2
|1
|8 - 1
|14
|3.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|4.
|Тальерес Кордоба
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|5.
|Альдосиви
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|6.
|Ланус
|7
|4
|1
|2
|14 - 13
|13
|7.
|Колон
|0:1
|8
|4
|1
|3
|7 - 10
|13
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|6 - 3
|12
|9.
|Патронато Парана
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|10.
|Сармиенто
|1:0
|8
|4
|0
|4
|8 - 10
|12
|11.
|Ривер Плейт
|7
|3
|2
|2
|13 - 6
|11
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|13.
|Годой Крус
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|14.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|15.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|16.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|17.
|Банфилд
|8
|1
|5
|2
|5 - 7
|8
|18.
|Сан-Лоренсо
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|19.
|Уракан
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|20.
|Бока Хуниорс
|7
|1
|4
|2
|3 - 5
|7
|21.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|3
|3
|5 - 5
|6
|22.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|24.
|Унион Санта-Фе
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|25.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|26.
|Росарио Сентраль
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|2.
|Сармиенто
|1:0
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|4.
|Патронато Парана
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|6.
|Тальерес Кордоба
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|7.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|9.
|Ланус
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|10.
|Годой Крус
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|11.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|12.
|Эстудиантес Касерос
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|13.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|14.
|Дефенса и Хустисия
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|15.
|Колон
|0:1
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|16.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|17.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|19.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|20.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|21.
|Атлетико Платенсе
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|22.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|23.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|24.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|25.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|26.
|Банфилд
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|3.
|Альдосиви
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Эстудиантес Касерос
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|Колон
|0:1
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|6.
|Ланус
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Тальерес Кордоба
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Банфилд
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|10.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|11.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|13.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|14.
|Годой Крус
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Сармиенто
|1:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Бока Хуниорс
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|17.
|Уракан
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|19.
|Атлетико Платенсе
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|20.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|21.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|23.
|Росарио Сентраль
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|24.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|25.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|7
|1
|1
|2.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|5
|0
|0
|3.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|4
|1
|1
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|4
|2
|1
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|Ромеро Сильвио
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|1
|3.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|3
|1
|4.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|4
|0
|5.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Oscar Salomon
|4
|0