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Аргентина: Лига професьональ 2021

Патронато Парана
1:1
Конец матча
Банфилд
0'
15' Желтая карточка
Lucas Kruspzky
24' Желтая карточка
Juan Alvarez2
29' Желтая карточка
Alexis Maldonado
1:0
38' Гол
Nicolas Delgadillo Godoy
50' Желтая карточка
Hugo Magallanes
63' Желтая карточка
Matias Pardo
64' Желтая карточка
Franco Quinteros
69' Желтая карточка
Лолло Лусиано
1:1
78' Гол
Luciano Pons
90'+6
12
Ибанес
Матиас
4
Lautaro
Geminiani
14
Hugo
Magallanes
66
Охеда
Серхио
30
Lucas
Kruspzky
33
Matias
Pardo
32
Franco
Leys
13
Brian
Nievas
11
Nicolas
Delgadillo
Godoy
10
Lautaro
Comas
20
Junior
Arias
1
Facundo
Altamirano
32
Emanuel
Coronel
2
Alexis
Maldonado
6
Лолло
Лусиано
3
Franco
Quinteros
22
Juan
Alvarez2
8
Giuliano
Galoppo
14
Gonzalo
Miceli
20
Joel
Sonora
9
Juan
Manuel
Cruz
18
Ramiro
Enrique
Патронато Парана
4-4-1-1
Банфилд
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Патронато Парана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Sebastian Sosa II 2 0.25
2. Nicolas Delgadillo Godoy 1 0.13
3. Марин Леандро 1 0.13
4. Oliver Paz Benitez 1 0.13
5. Franco Leys 1 0.13
6. Junior Arias 1 0.13
7. Brian Nievas 1 0.13
8. Кантерос Гектор 0 0
9. Rolando Garcia 0 0
10. Gabriel Gudino 0 0
11. Matias Pardo 0 0
Банфилд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Датоло Хесус 1 0.13
2. Luciano Pons 1 0.13
3. Giuliano Galoppo 1 0.13
4. Juan Manuel Cruz 1 0.13
5. Ramiro Enrique 1 0.13
6. Joel Sonora 0 0

Карточки

Патронато Парана
# Игрок      
1. Tiago Banega 3 0
2. Brian Nievas 3 0
3. Oliver Paz Benitez 2 0
4. Lucas Kruspzky 2 0
5. Rolando Garcia 2 0
6. Gabriel Gudino 2 0
7. Кантерос Гектор 1 0
8. Nicolas Delgadillo Godoy 1 0
9. Sebastian Sosa II 1 0
10. Lautaro Geminiani 1 0
11. Matias Pardo 1 0
12. Hugo Magallanes 1 0
Банфилд
# Игрок      
1. Lautaro Rios 5 0
2. Alexis Maldonado 2 1
3. Лолло Лусиано 2 0
4. Emanuel Coronel 2 0
5. Franco Quinteros 2 0
6. Alexis Sosa 0 1
7. Valentin Barbero 1 0
8. Giuliano Galoppo 1 0
9. Урси Агустин 1 0
10. Juan Alvarez2 1 0
11. Ramiro Enrique 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Патронато Парана 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2)
 Банфилд 0 20% (1) 0 20% (1) 0 60% (3)

Предыдущие игры

Патронато Парана Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Бока Хуниорс 1:0 Патронато Парана Патронато Парана 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 2:2 Патронато Парана Патронато Парана 0:0 Ньюэллс Олд Бойз
Индепендьенте Авельянеда 2:0 Патронато Парана Патронато Парана 2:0 Сармиенто Альдосиви 0:2 Патронато Парана Вилья Сан-Карлос 0:1 Патронато Парана Патронато Парана 1:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 1:0 Патронато Парана Патронато Парана 1:0 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Патронато Парана Патронато Парана 4:1 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 2:2 Ланус Патронато Парана 2:0 Альдосиви Ланус 4:2 Патронато Парана Патронато Парана 0:1 Уракан Атлетико Тукуман 4:2 Патронато Парана Патронато Парана 0:1 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 1:0 Патронато Парана
Банфилд Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Банфилд 1:1 Эстудиантес Касерос Аргентинос Хуниорс 2:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд
Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд Банфилд 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Банфилд Сан-Тельмо 1:0 Банфилд Годой Крус 0:1 Банфилд Банфилд 1:0 Ривер Плейт Депортиво Мадрин 0:1 Банфилд Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе Росарио Сентраль 3:1 Банфилд Банфилд 2:2 Эстудиантес Касерос Велес Сарсфилд 2:3 Банфилд Альдосиви 1:1 Банфилд Банфилд 2:0 Ланус Банфилд 0:0 Сан-Лоренсо Банфилд 2:0 Атлетико Гуэмес

Последние игры между собой

Патронато Парана: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Банфилд: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Банфилд 3:3 Патронато Парана Суперлига Банфилд 1:0 Патронато Парана Суперлига Патронато Парана 0:0 Банфилд Суперлига Патронато Парана 2:0 Банфилд Примера
Патронато Парана 0:2 Банфилд Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 7 4 3 0 7 - 2 15
2. Расинг Авельянеда 7 4 2 1 8 - 1 14
3. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 13 - 7 13
4. Тальерес Кордоба 7 4 1 2 10 - 6 13
5. Альдосиви 7 4 1 2 9 - 7 13
6. Ланус 7 4 1 2 14 - 13 13
7. Колон 0:1 8 4 1 3 7 - 10 13
8. Аргентинос Хуниорс 7 3 3 1 6 - 3 12
9. Патронато Парана 8 3 3 2 8 - 6 12
10. Сармиенто 1:0 8 4 0 4 8 - 10 12
11. Ривер Плейт 7 3 2 2 13 - 6 11
12. Ньюэллс Олд Бойз 7 3 2 2 9 - 8 11
13. Годой Крус 7 3 1 3 9 - 10 10
14. Химнасия Ла-Плата 7 2 3 2 7 - 7 9
15. Дефенса и Хустисия 7 2 2 3 9 - 9 8
16. Атлетико Тукуман 7 2 2 3 7 - 11 8
17. Банфилд 8 1 5 2 5 - 7 8
18. Сан-Лоренсо 7 2 2 3 5 - 9 8
19. Уракан 7 1 4 2 5 - 6 7
20. Бока Хуниорс 7 1 4 2 3 - 5 7
21. Велес Сарсфилд 7 1 3 3 5 - 5 6
22. Атлетико Платенсе 7 1 3 3 7 - 9 6
23. Сентраль Кордоба Росарио 7 1 3 3 7 - 9 6
24. Унион Санта-Фе 7 1 3 3 7 - 9 6
25. Арсенал Саранди 7 1 2 4 5 - 14 5
26. Росарио Сентраль 7 1 1 5 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 9 - 5 10
2. Сармиенто 1:0 4 3 0 1 5 - 3 9
3. Индепендьенте Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
4. Патронато Парана 4 2 2 0 4 - 1 8
5. Химнасия Ла-Плата 4 2 2 0 5 - 3 8
6. Тальерес Кордоба 3 2 1 0 4 - 0 7
7. Расинг Авельянеда 3 2 1 0 3 - 0 7
8. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 4 - 1 7
9. Ланус 4 2 1 1 8 - 7 7
10. Годой Крус 4 2 1 1 6 - 5 7
11. Ривер Плейт 4 2 1 1 8 - 3 7
12. Эстудиантес Касерос 3 2 0 1 5 - 1 6
13. Альдосиви 4 2 0 2 4 - 4 6
14. Дефенса и Хустисия 3 2 0 1 8 - 6 6
15. Колон 0:1 4 2 0 2 3 - 5 6
16. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 3 - 2 5
17. Велес Сарсфилд 4 1 2 1 5 - 2 5
18. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 6 - 6 5
19. Уракан 4 1 2 1 3 - 3 5
20. Арсенал Саранди 4 1 2 1 4 - 6 5
21. Атлетико Платенсе 3 1 1 1 3 - 3 4
22. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 2 - 2 4
23. Бока Хуниорс 3 1 1 1 2 - 3 4
24. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 6 - 4 4
25. Росарио Сентраль 3 1 0 2 3 - 4 3
26. Банфилд 3 0 2 1 1 - 2 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Расинг Авельянеда 4 2 1 1 5 - 1 7
3. Альдосиви 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Эстудиантес Касерос 4 2 1 1 8 - 6 7
5. Колон 0:1 4 2 1 1 4 - 5 7
6. Ланус 3 2 0 1 6 - 6 6
7. Тальерес Кордоба 4 2 0 2 6 - 6 6
8. Банфилд 5 1 3 1 4 - 5 6
9. Аргентинос Хуниорс 4 1 2 1 2 - 2 5
10. Ривер Плейт 3 1 1 1 5 - 3 4
11. Патронато Парана 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Сан-Лоренсо 4 1 1 2 3 - 7 4
13. Атлетико Тукуман 4 1 0 3 4 - 9 3
14. Годой Крус 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Сармиенто 1:0 4 1 0 3 3 - 7 3
16. Бока Хуниорс 4 0 3 1 1 - 2 3
17. Уракан 3 0 2 1 2 - 3 2
18. Унион Санта-Фе 3 0 2 1 1 - 5 2
19. Атлетико Платенсе 4 0 2 2 4 - 6 2
20. Дефенса и Хустисия 4 0 2 2 1 - 3 2
21. Химнасия Ла-Плата 3 0 1 2 2 - 4 1
22. Сентраль Кордоба Росарио 3 0 1 2 1 - 3 1
23. Росарио Сентраль 4 0 1 3 2 - 5 1
24. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 0 - 3 1
25. Ньюэллс Олд Бойз 3 0 1 2 0 - 3 1
26. Арсенал Саранди 3 0 0 3 1 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 7 1 1
2. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 5 0 0
3. Годой Крус Martin Ojeda 4 1 1
4. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 4 2 1
5. Индепендьенте Авельянеда Ромеро Сильвио 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Банфилд Lautaro Rios 5 0
2. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 1
3. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 3 1
4. Уракан Jonathan Galvan 4 0
5. Сентраль Кордоба Росарио Oscar Salomon 4 0
Весь список
Где смотреть матч Патронато Парана 1:1 Банфилд онлайн




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