Аргентина: Лига професьональ 2021
23' Желтая карточкаLautaro Montoya
0:1
34' ГолGuido Mainero
41' Желтая карточкаBruno Felix Bianchi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Eric Meza
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
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Главный тренер: Mario Sciacqua
Ход матча
23'
34'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Facundo Farias
|2 (2)
|0.25
|2.
|Wilson Morelo
|1
|0.13
|3.
|Rodrigo Aliendro
|1
|0.13
|4.
|Cristian Ferreira2
|1
|0.13
|5.
|Yeiler Goez
|1
|0.13
|6.
|Eric Meza
|1
|0.13
|7.
|Мура Факундо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jonathan Torres
|2
|0.25
|2.
|Luciano Gondou
|2
|0.25
|3.
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0.13
|4.
|Patricio Cucchi
|1
|0.13
|5.
|Lautaro Montoya
|1
|0.13
|6.
|Guido Mainero
|1
|0.13
|7.
|Rodrigo Javier Salinas
|0
|0
|8.
|Gabriel Alanis
|0
|0
|9.
|Sergio Quiroga
|0
|0
|10.
|Yair Arismendi
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Rodrigo Aliendro
|2
|1
|2.
|Facundo Farias
|3
|0
|3.
|Лертора Федерико
|2
|0
|4.
|Rafael Delgado
|2
|0
|5.
|Facundo Garces
|2
|0
|6.
|Gonzalo Piovi
|0
|1
|7.
|Santiago Pierotti
|0
|1
|8.
|Bruno Felix Bianchi
|1
|0
|9.
|Формика Мауро
|1
|0
|10.
|Кастро Алексис
|1
|0
|11.
|Lucas Beltrain
|1
|0
|12.
|Cristian Ferreira2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Braian Salvareschi
|3
|0
|2.
|Браво Федерико
|2
|0
|3.
|Julian Chicco
|2
|0
|4.
|Нуньес Хервасио
|1
|0
|5.
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0
|6.
|Lautaro Montoya
|1
|0
|7.
|Nicolas Bazzana
|1
|0
|8.
|Yair Arismendi
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Колон
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|Сармиенто
|0
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
Предыдущие игры
Колон Последние 20 матчей: +10 =5 -5Альдосиви 3:0 Колон Колон 1:0 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 0:1 Колон Колон 1:0 Годой Крус
Уракан 1:1 Колон Колон 1:4 Ланус Ривер Плейт 1:2 Колон Колон 3:0 Расинг Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 0:2 Колон Колон 1:1 Тальерес Кордоба Колон 1:1 Унион Санта-Фе Колон 2:0 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:1 Колон Колон 2:2 Годой Крус Ривер Плейт 3:2 Колон Колон 0:0 Аргентинос Хуниорс Атлетико Платенсе 1:3 Колон Колон 0:0 Росарио Сентраль Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Касерос 0:2 Колон
Сармиенто Последние 20 матчей: +6 =5 -9Сармиенто 3:0 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 4:2 Сармиенто Сармиенто 1:0 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 1:0 Сармиенто
Сармиенто 1:0 Атлетико Платенсе Патронато Парана 2:0 Сармиенто Сармиенто 0:1 Темперлей Сармиенто 0:3 Эстудиантес Касерос Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Сармиенто 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 1:0 Сармиенто Сармиенто 1:0 Ланус Уракан 3:0 Сармиенто Сармиенто 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 0:0 Сармиенто Сармиенто 3:1 Дефенса и Хустисия Индепендьенте Авельянеда 6:0 Сармиенто Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто Сармиенто 1:1 Тальерес Кордоба
Последние игры между собой
Колон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Сармиенто: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|7 - 2
|15
|2.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|2
|1
|8 - 1
|14
|3.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|4.
|Тальерес Кордоба
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|5.
|Альдосиви
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|6.
|Ланус
|7
|4
|1
|2
|14 - 13
|13
|7.
|Колон
|0:1
|8
|4
|1
|3
|7 - 10
|13
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|6 - 3
|12
|9.
|Патронато Парана
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|10.
|Сармиенто
|1:0
|8
|4
|0
|4
|8 - 10
|12
|11.
|Ривер Плейт
|7
|3
|2
|2
|13 - 6
|11
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|13.
|Годой Крус
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|14.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|15.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|16.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|17.
|Банфилд
|8
|1
|5
|2
|5 - 7
|8
|18.
|Сан-Лоренсо
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|19.
|Уракан
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|20.
|Бока Хуниорс
|7
|1
|4
|2
|3 - 5
|7
|21.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|3
|3
|5 - 5
|6
|22.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|24.
|Унион Санта-Фе
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|25.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|26.
|Росарио Сентраль
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|2.
|Сармиенто
|1:0
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|4.
|Патронато Парана
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|6.
|Тальерес Кордоба
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|7.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|9.
|Ланус
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|10.
|Годой Крус
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|11.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|12.
|Эстудиантес Касерос
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|13.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|14.
|Дефенса и Хустисия
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|15.
|Колон
|0:1
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|16.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|17.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|19.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|20.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|21.
|Атлетико Платенсе
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|22.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|23.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|24.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|25.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|26.
|Банфилд
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|3.
|Альдосиви
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Эстудиантес Касерос
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|Колон
|0:1
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|6.
|Ланус
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Тальерес Кордоба
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Банфилд
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|10.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|11.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|13.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|14.
|Годой Крус
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Сармиенто
|1:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Бока Хуниорс
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|17.
|Уракан
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|19.
|Атлетико Платенсе
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|20.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|21.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|23.
|Росарио Сентраль
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|24.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|25.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|7
|1
|1
|2.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|5
|0
|0
|3.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|4
|1
|1
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|4
|2
|1
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|Ромеро Сильвио
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|1
|3.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|3
|1
|4.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|4
|0
|5.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Oscar Salomon
|4
|0