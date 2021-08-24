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Аргентина: Лига професьональ 2021

Колон
0:1
Второй тайм: 48'
Сармиенто
0'
23' Желтая карточка
Lautaro Montoya
0:1
34' Гол
Guido Mainero
41' Желтая карточка
Bruno Felix Bianchi
48'
1
Леонардо
Буриан
4
Мура
Факундо
33
Facundo
Garces
2
Bruno
Felix
Bianchi
3
Gonzalo
Piovi
35
Facundo
Farias
16
Cristian
Ferreira2
14
Лертора
Федерико
23
Cristian
Bernardi
29
Rodrigo
Aliendro
9
Lucas
Beltrain
1
Manuel
Vicentini
25
Matias
Molina
23
Nicolas
Bazzana
2
Federico
Mancinelli
18
Braian
Salvareschi
24
Lautaro
Montoya
32
Guido
Mainero
5
Julian
Chicco
10
Sergio
Quiroga
17
Gabriel
Alanis
9
Jonathan
Torres
Колон
4-5-1
Сармиенто
5-4-1

Ход матча

23'
 
Lautaro Montoya
34'
0:1
Guido Mainero
(Sergio Quiroga)
41'
Bruno Felix Bianchi
 

Бомбардиры внутри турнира

Колон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Facundo Farias 2 (2) 0.25
2. Wilson Morelo 1 0.13
3. Rodrigo Aliendro 1 0.13
4. Cristian Ferreira2 1 0.13
5. Yeiler Goez 1 0.13
6. Eric Meza 1 0.13
7. Мура Факундо 0 0
Сармиенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jonathan Torres 2 0.25
2. Luciano Gondou 2 0.25
3. Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0.13
4. Patricio Cucchi 1 0.13
5. Lautaro Montoya 1 0.13
6. Guido Mainero 1 0.13
7. Rodrigo Javier Salinas 0 0
8. Gabriel Alanis 0 0
9. Sergio Quiroga 0 0
10. Yair Arismendi 0 0

Карточки

Колон
# Игрок      
1. Rodrigo Aliendro 2 1
2. Facundo Farias 3 0
3. Лертора Федерико 2 0
4. Rafael Delgado 2 0
5. Facundo Garces 2 0
6. Gonzalo Piovi 0 1
7. Santiago Pierotti 0 1
8. Bruno Felix Bianchi 1 0
9. Формика Мауро 1 0
10. Кастро Алексис 1 0
11. Lucas Beltrain 1 0
12. Cristian Ferreira2 1 0
Сармиенто
# Игрок      
1. Braian Salvareschi 3 0
2. Браво Федерико 2 0
3. Julian Chicco 2 0
4. Нуньес Хервасио 1 0
5. Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0
6. Lautaro Montoya 1 0
7. Nicolas Bazzana 1 0
8. Yair Arismendi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колон 28.57% (2) 0 28.57% (2) 0 14.29% (1) 28.57% (2)
 Сармиенто 0 0 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 42.86% (3)

Предыдущие игры

Колон Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Альдосиви 3:0 Колон Колон 1:0 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 0:1 Колон Колон 1:0 Годой Крус
Уракан 1:1 Колон Колон 1:4 Ланус Ривер Плейт 1:2 Колон Колон 3:0 Расинг Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 0:2 Колон Колон 1:1 Тальерес Кордоба Колон 1:1 Унион Санта-Фе Колон 2:0 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:1 Колон Колон 2:2 Годой Крус Ривер Плейт 3:2 Колон Колон 0:0 Аргентинос Хуниорс Атлетико Платенсе 1:3 Колон Колон 0:0 Росарио Сентраль Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Касерос 0:2 Колон
Сармиенто Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Сармиенто 3:0 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 4:2 Сармиенто Сармиенто 1:0 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 1:0 Сармиенто
Сармиенто 1:0 Атлетико Платенсе Патронато Парана 2:0 Сармиенто Сармиенто 0:1 Темперлей Сармиенто 0:3 Эстудиантес Касерос Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Сармиенто 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 1:0 Сармиенто Сармиенто 1:0 Ланус Уракан 3:0 Сармиенто Сармиенто 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 0:0 Сармиенто Сармиенто 3:1 Дефенса и Хустисия Индепендьенте Авельянеда 6:0 Сармиенто Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто Сармиенто 1:1 Тальерес Кордоба

Последние игры между собой

Колон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Сармиенто: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Сармиенто 0:4 Колон Примера Сармиенто 1:0 Колон Примера Колон 0:1 Сармиенто Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 7 4 3 0 7 - 2 15
2. Расинг Авельянеда 7 4 2 1 8 - 1 14
3. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 13 - 7 13
4. Тальерес Кордоба 7 4 1 2 10 - 6 13
5. Альдосиви 7 4 1 2 9 - 7 13
6. Ланус 7 4 1 2 14 - 13 13
7. Колон 0:1 8 4 1 3 7 - 10 13
8. Аргентинос Хуниорс 7 3 3 1 6 - 3 12
9. Патронато Парана 8 3 3 2 8 - 6 12
10. Сармиенто 1:0 8 4 0 4 8 - 10 12
11. Ривер Плейт 7 3 2 2 13 - 6 11
12. Ньюэллс Олд Бойз 7 3 2 2 9 - 8 11
13. Годой Крус 7 3 1 3 9 - 10 10
14. Химнасия Ла-Плата 7 2 3 2 7 - 7 9
15. Дефенса и Хустисия 7 2 2 3 9 - 9 8
16. Атлетико Тукуман 7 2 2 3 7 - 11 8
17. Банфилд 8 1 5 2 5 - 7 8
18. Сан-Лоренсо 7 2 2 3 5 - 9 8
19. Уракан 7 1 4 2 5 - 6 7
20. Бока Хуниорс 7 1 4 2 3 - 5 7
21. Велес Сарсфилд 7 1 3 3 5 - 5 6
22. Атлетико Платенсе 7 1 3 3 7 - 9 6
23. Сентраль Кордоба Росарио 7 1 3 3 7 - 9 6
24. Унион Санта-Фе 7 1 3 3 7 - 9 6
25. Арсенал Саранди 7 1 2 4 5 - 14 5
26. Росарио Сентраль 7 1 1 5 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 9 - 5 10
2. Сармиенто 1:0 4 3 0 1 5 - 3 9
3. Индепендьенте Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
4. Патронато Парана 4 2 2 0 4 - 1 8
5. Химнасия Ла-Плата 4 2 2 0 5 - 3 8
6. Тальерес Кордоба 3 2 1 0 4 - 0 7
7. Расинг Авельянеда 3 2 1 0 3 - 0 7
8. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 4 - 1 7
9. Ланус 4 2 1 1 8 - 7 7
10. Годой Крус 4 2 1 1 6 - 5 7
11. Ривер Плейт 4 2 1 1 8 - 3 7
12. Эстудиантес Касерос 3 2 0 1 5 - 1 6
13. Альдосиви 4 2 0 2 4 - 4 6
14. Дефенса и Хустисия 3 2 0 1 8 - 6 6
15. Колон 0:1 4 2 0 2 3 - 5 6
16. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 3 - 2 5
17. Велес Сарсфилд 4 1 2 1 5 - 2 5
18. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 6 - 6 5
19. Уракан 4 1 2 1 3 - 3 5
20. Арсенал Саранди 4 1 2 1 4 - 6 5
21. Атлетико Платенсе 3 1 1 1 3 - 3 4
22. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 2 - 2 4
23. Бока Хуниорс 3 1 1 1 2 - 3 4
24. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 6 - 4 4
25. Росарио Сентраль 3 1 0 2 3 - 4 3
26. Банфилд 3 0 2 1 1 - 2 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Расинг Авельянеда 4 2 1 1 5 - 1 7
3. Альдосиви 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Эстудиантес Касерос 4 2 1 1 8 - 6 7
5. Колон 0:1 4 2 1 1 4 - 5 7
6. Ланус 3 2 0 1 6 - 6 6
7. Тальерес Кордоба 4 2 0 2 6 - 6 6
8. Банфилд 5 1 3 1 4 - 5 6
9. Аргентинос Хуниорс 4 1 2 1 2 - 2 5
10. Ривер Плейт 3 1 1 1 5 - 3 4
11. Патронато Парана 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Сан-Лоренсо 4 1 1 2 3 - 7 4
13. Атлетико Тукуман 4 1 0 3 4 - 9 3
14. Годой Крус 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Сармиенто 1:0 4 1 0 3 3 - 7 3
16. Бока Хуниорс 4 0 3 1 1 - 2 3
17. Уракан 3 0 2 1 2 - 3 2
18. Унион Санта-Фе 3 0 2 1 1 - 5 2
19. Атлетико Платенсе 4 0 2 2 4 - 6 2
20. Дефенса и Хустисия 4 0 2 2 1 - 3 2
21. Химнасия Ла-Плата 3 0 1 2 2 - 4 1
22. Сентраль Кордоба Росарио 3 0 1 2 1 - 3 1
23. Росарио Сентраль 4 0 1 3 2 - 5 1
24. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 0 - 3 1
25. Ньюэллс Олд Бойз 3 0 1 2 0 - 3 1
26. Арсенал Саранди 3 0 0 3 1 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 7 1 1
2. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 5 0 0
3. Годой Крус Martin Ojeda 4 1 1
4. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 4 2 1
5. Индепендьенте Авельянеда Ромеро Сильвио 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Банфилд Lautaro Rios 5 0
2. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 1
3. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 3 1
4. Уракан Jonathan Galvan 4 0
5. Сентраль Кордоба Росарио Oscar Salomon 4 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Бруно Бьянчи получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Гвидо Майнеро бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Лаутаро Монтойя получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Колон
Ничья
Сармиенто
4.70
3.10
1.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Колон 0:1 Сармиенто онлайн




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