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Аргентина: Лига професьональ 2021

Атлетико Платенсе
1:3
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
0:1
23' Гол
Бриаско-Балекян Норберто
1:1
45' Гол
Бертоло Николас
48' Желтая карточка
Куручет Факундо
1:2
53' Гол
Diego Gonzalez VI
67' Желтая карточка
Agustin Sandez
90' Желтая карточка
Hernan Lamberti
1:3
90' Гол
Павон Кристиан
90'+6
1
Де
Оливера
Хорхе
4
Augusto
Schott
32
Lucas
Acevedo
30
Facundo
Cardozo
3
Juan
Infante
25
Куручет
Факундо
21
Ivan
Gomez
8
Mauro
Bogado
35
Бертоло
Николас
9
Мансилья
Брайан
37
Florian
Monzon
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
24
Искиэрдос
Карлос
6
Рохо
Маркос
37
Agustin
Sandez
23
Diego
Gonzalez
VI
33
Alan
Varela
16
Aaron
Molinas
20
Juan
Edgardo
Ramirez
38
Luis
Vazquez
29
Бриаско-Балекян
Норберто
Атлетико Платенсе
4-4-2
Бока Хуниорс
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Платенсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Augusto Schott 2 0.25
2. Mauro Bogado 1 (1) 0.13
3. Бертоло Николас 1 0.13
4. Lucas Acevedo 1 0.13
5. Мансилья Брайан 1 0.13
6. Matias Tissera 1 0.13
7. Куручет Факундо 0 0
8. Nicolas Zalazar 0 0
9. Florian Monzon 0 0
10. Facundo Russo 0 0
Бока Хуниорс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павон Кристиан 1 0.13
2. Diego Gonzalez VI 1 0.13
3. Бриаско-Балекян Норберто 1 0.13
4. Agustin Obando 1 0.13
5. Luis Vazquez 1 0.13
6. Искиэрдос Карлос 0 0
7. Кампусано Хорман 0 0
8. Exequiel Zeballos 0 0

Карточки

Атлетико Платенсе
# Игрок      
1. Мансилья Брайан 3 0
2. Mauro Bogado 2 0
3. Hernan Lamberti 2 0
4. Ivan Gomez 2 0
5. Facundo Cardozo 2 0
6. Augusto Schott 2 0
7. Pablo Gerzel 2 0
8. Де Оливера Хорхе 0 1
9. Куручет Факундо 1 0
10. Matias Tissera 1 0
11. Franco Baldassarra 1 0
12. Tiago Palacios 1 0
13. Nadir Zeineddin 1 0
Бока Хуниорс
# Игрок      
1. Кардона Эдвин 1 1
2. Рохо Маркос 2 0
3. Кампусано Хорман 2 0
4. Agustin Sandez 2 0
5. Искиэрдос Карлос 1 0
6. Фернандес Игнасио 1 0
7. Nicolas Orsini 1 0
8. Эстебан Ролон 1 0
9. Вейгандт Марсело 1 0
10. Israel Escalante 1 0
11. Valentin Barco 1 0
12. Gabriel Aranda 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Платенсе 0 28.57% (2) 57.14% (4) 14.29% (1) 0 0
 Бока Хуниорс 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 0 40% (2)

Предыдущие игры

Атлетико Платенсе Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 2:1 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 1:1 Индепендьенте Авельянеда
Сармиенто 1:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:1 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 2:2 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 4:1 Росарио Сентраль Эстудиантес Касерос 2:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:2 Альдосиви Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 2:4 Сан-Лоренсо Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 1:3 Колон Арсенал Саранди 0:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:2 Расинг Авельянеда Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто Годой Крус 3:1 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:1 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 0:1 Атлетико Платенсе
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Бока Хуниорс 1:0 Патронато Парана Эстудиантес Касерос 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт
Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Банфилд 0:0 Бока Хуниорс Атлетико Минейро 0:0 Бока Хуниорс Унион Санта-Фе 1:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Стронгест Бока Хуниорс 0:0 Барселона Гуаякиль Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Сантос 1:0 Бока Хуниорс Патронато Парана 1:0 Бока Хуниорс Барселона Гуаякиль 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Ланус Бока Хуниорс 2:0 Сантос Уракан 0:2 Бока Хуниорс
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 8 5 1 2 16 - 13 16
2. Индепендьенте Авельянеда 8 4 3 1 7 - 4 15
3. Расинг Авельянеда 8 4 3 1 8 - 1 15
4. Колон 8 4 2 2 8 - 10 14
5. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 13 - 7 13
6. Тальерес Кордоба 7 4 1 2 10 - 6 13
7. Альдосиви 7 4 1 2 9 - 7 13
8. Аргентинос Хуниорс 7 3 3 1 6 - 3 12
9. Патронато Парана 8 3 3 2 8 - 6 12
10. Ривер Плейт 7 3 2 2 13 - 6 11
11. Дефенса и Хустисия 8 3 2 3 11 - 9 11
12. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 2 3 9 - 10 11
13. Атлетико Тукуман 8 3 2 3 9 - 11 11
14. Годой Крус 7 3 1 3 9 - 10 10
15. Сармиенто 8 3 1 4 8 - 11 10
16. Бока Хуниорс 8 2 4 2 6 - 6 10
17. Химнасия Ла-Плата 8 2 3 3 7 - 9 9
18. Уракан 8 1 5 2 6 - 7 8
19. Банфилд 8 1 5 2 5 - 7 8
20. Сан-Лоренсо 7 2 2 3 5 - 9 8
21. Росарио Сентраль 8 2 1 5 9 - 9 7
22. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 6 - 6 7
23. Сентраль Кордоба Росарио 8 1 4 3 7 - 9 7
24. Унион Санта-Фе 7 1 3 3 7 - 9 6
25. Атлетико Платенсе 8 1 3 4 8 - 12 6
26. Арсенал Саранди 8 1 2 5 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 9 - 5 10
2. Ланус 5 3 1 1 10 - 7 10
3. Дефенса и Хустисия 4 3 0 1 10 - 6 9
4. Сармиенто 4 3 0 1 5 - 3 9
5. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 5 - 2 8
6. Индепендьенте Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
7. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
8. Патронато Парана 4 2 2 0 4 - 1 8
9. Химнасия Ла-Плата 4 2 2 0 5 - 3 8
10. Тальерес Кордоба 3 2 1 0 4 - 0 7
11. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 4 - 1 7
12. Колон 4 2 1 1 4 - 5 7
13. Годой Крус 4 2 1 1 6 - 5 7
14. Ривер Плейт 4 2 1 1 8 - 3 7
15. Эстудиантес Касерос 3 2 0 1 5 - 1 6
16. Альдосиви 4 2 0 2 4 - 4 6
17. Росарио Сентраль 4 2 0 2 7 - 4 6
18. Уракан 5 1 3 1 4 - 4 6
19. Велес Сарсфилд 4 1 2 1 5 - 2 5
20. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 6 - 6 5
21. Арсенал Саранди 4 1 2 1 4 - 6 5
22. Бока Хуниорс 3 1 1 1 2 - 3 4
23. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 6 - 4 4
24. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 2 - 2 4
25. Атлетико Платенсе 4 1 1 2 4 - 6 4
26. Банфилд 3 0 2 1 1 - 2 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 4 2 1 1 5 - 1 7
2. Альдосиви 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
4. Эстудиантес Касерос 4 2 1 1 8 - 6 7
5. Колон 4 2 1 1 4 - 5 7
6. Ланус 3 2 0 1 6 - 6 6
7. Тальерес Кордоба 4 2 0 2 6 - 6 6
8. Бока Хуниорс 5 1 3 1 4 - 3 6
9. Банфилд 5 1 3 1 4 - 5 6
10. Аргентинос Хуниорс 4 1 2 1 2 - 2 5
11. Ривер Плейт 3 1 1 1 5 - 3 4
12. Патронато Парана 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Сан-Лоренсо 4 1 1 2 3 - 7 4
14. Атлетико Тукуман 4 1 0 3 4 - 9 3
15. Годой Крус 3 1 0 2 3 - 5 3
16. Уракан 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Унион Санта-Фе 3 0 2 1 1 - 5 2
18. Дефенса и Хустисия 4 0 2 2 1 - 3 2
19. Атлетико Платенсе 4 0 2 2 4 - 6 2
20. Сентраль Кордоба Росарио 4 0 2 2 1 - 3 2
21. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 1 - 4 2
22. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 6 1
23. Сармиенто 4 0 1 3 3 - 8 1
24. Росарио Сентраль 4 0 1 3 2 - 5 1
25. Ньюэллс Олд Бойз 4 0 1 3 0 - 5 1
26. Арсенал Саранди 4 0 0 4 1 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 7 1 1
2. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 5 0 0
3. Годой Крус Martin Ojeda 4 1 1
4. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 4 2 1
5. Ланус Лопес Хосе Мануэль 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 5 0
2. Банфилд Lautaro Rios 5 0
3. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 1
4. Химнасия Ла-Плата Manuel Insurralde 3 1
5. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Бертоло Николас бьет в цель!
  • 30'
    Мауро Богадо уходит с поля. Франко Бальдассарра выходит вместо него
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Бриаско-Балекян Норберто бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Атлетико Платенсе 1:3 Бока Хуниорс онлайн




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