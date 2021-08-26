Аргентина: Лига професьональ 2021
Атлетико Платенсе
1:3
Конец матча
Бока Хуниорс
0:1
23' ГолБриаско-Балекян Норберто
1:1
45' ГолБертоло Николас
48' Желтая карточкаКуручет Факундо
1:2
53' ГолDiego Gonzalez VI
67' Желтая карточкаAgustin Sandez
90' Желтая карточкаHernan Lamberti
1:3
90' ГолПавон Кристиан
21
Ivan
Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Охеда ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
13 Pablo Gerzel
-
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Alan VarelaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Luis VazquezНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
Ход матча
23'
45'
48'
53'
67'
90'
90'
1:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Augusto Schott
|2
|0.25
|2.
|Mauro Bogado
|1 (1)
|0.13
|3.
|Бертоло Николас
|1
|0.13
|4.
|Lucas Acevedo
|1
|0.13
|5.
|Мансилья Брайан
|1
|0.13
|6.
|Matias Tissera
|1
|0.13
|7.
|Куручет Факундо
|0
|0
|8.
|Nicolas Zalazar
|0
|0
|9.
|Florian Monzon
|0
|0
|10.
|Facundo Russo
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Павон Кристиан
|1
|0.13
|2.
|Diego Gonzalez VI
|1
|0.13
|3.
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.13
|4.
|Agustin Obando
|1
|0.13
|5.
|Luis Vazquez
|1
|0.13
|6.
|Искиэрдос Карлос
|0
|0
|7.
|Кампусано Хорман
|0
|0
|8.
|Exequiel Zeballos
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мансилья Брайан
|3
|0
|2.
|Mauro Bogado
|2
|0
|3.
|Hernan Lamberti
|2
|0
|4.
|Ivan Gomez
|2
|0
|5.
|Facundo Cardozo
|2
|0
|6.
|Augusto Schott
|2
|0
|7.
|Pablo Gerzel
|2
|0
|8.
|Де Оливера Хорхе
|0
|1
|9.
|Куручет Факундо
|1
|0
|10.
|Matias Tissera
|1
|0
|11.
|Franco Baldassarra
|1
|0
|12.
|Tiago Palacios
|1
|0
|13.
|Nadir Zeineddin
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кардона Эдвин
|1
|1
|2.
|Рохо Маркос
|2
|0
|3.
|Кампусано Хорман
|2
|0
|4.
|Agustin Sandez
|2
|0
|5.
|Искиэрдос Карлос
|1
|0
|6.
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|7.
|Nicolas Orsini
|1
|0
|8.
|Эстебан Ролон
|1
|0
|9.
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|10.
|Israel Escalante
|1
|0
|11.
|Valentin Barco
|1
|0
|12.
|Gabriel Aranda
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Платенсе
|0
|28.57% (2)
|57.14% (4)
|14.29% (1)
|0
|0
|Бока Хуниорс
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Атлетико Платенсе Последние 20 матчей: +5 =5 -10Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 2:1 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 1:1 Индепендьенте Авельянеда
Сармиенто 1:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:1 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 2:2 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 4:1 Росарио Сентраль Эстудиантес Касерос 2:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:2 Альдосиви Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 2:4 Сан-Лоренсо Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 1:3 Колон Арсенал Саранди 0:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:2 Расинг Авельянеда Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто Годой Крус 3:1 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:1 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 0:1 Атлетико Платенсе
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +7 =6 -7Бока Хуниорс 1:0 Патронато Парана Эстудиантес Касерос 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт
Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Банфилд 0:0 Бока Хуниорс Атлетико Минейро 0:0 Бока Хуниорс Унион Санта-Фе 1:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Стронгест Бока Хуниорс 0:0 Барселона Гуаякиль Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Сантос 1:0 Бока Хуниорс Патронато Парана 1:0 Бока Хуниорс Барселона Гуаякиль 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Ланус Бока Хуниорс 2:0 Сантос Уракан 0:2 Бока Хуниорс
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|8
|5
|1
|2
|16 - 13
|16
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|4
|3
|1
|7 - 4
|15
|3.
|Расинг Авельянеда
|8
|4
|3
|1
|8 - 1
|15
|4.
|Колон
|8
|4
|2
|2
|8 - 10
|14
|5.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|6.
|Тальерес Кордоба
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|7.
|Альдосиви
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|6 - 3
|12
|9.
|Патронато Парана
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|10.
|Ривер Плейт
|7
|3
|2
|2
|13 - 6
|11
|11.
|Дефенса и Хустисия
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|13.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|14.
|Годой Крус
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|15.
|Сармиенто
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|16.
|Бока Хуниорс
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|17.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|18.
|Уракан
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|19.
|Банфилд
|8
|1
|5
|2
|5 - 7
|8
|20.
|Сан-Лоренсо
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|21.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|1
|5
|9 - 9
|7
|22.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|6 - 6
|7
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|24.
|Унион Санта-Фе
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|25.
|Атлетико Платенсе
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|26.
|Арсенал Саранди
|8
|1
|2
|5
|5 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|2.
|Ланус
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|3.
|Дефенса и Хустисия
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|4.
|Сармиенто
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|7.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|8.
|Патронато Парана
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|10.
|Тальерес Кордоба
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|12.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|13.
|Годой Крус
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|14.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|15.
|Эстудиантес Касерос
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|16.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|17.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|18.
|Уракан
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|19.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|21.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|22.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|23.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|24.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|25.
|Атлетико Платенсе
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|26.
|Банфилд
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|2.
|Альдосиви
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|4.
|Эстудиантес Касерос
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|6.
|Ланус
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Тальерес Кордоба
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Банфилд
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|11.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|12.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|14.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|15.
|Годой Крус
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|16.
|Уракан
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|19.
|Атлетико Платенсе
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|21.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|23.
|Сармиенто
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|24.
|Росарио Сентраль
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|25.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|7
|1
|1
|2.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|5
|0
|0
|3.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|4
|1
|1
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|4
|2
|1
|5.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|5
|0
|2.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|3.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|1
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|Manuel Insurralde
|3
|1
|5.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|3
|1