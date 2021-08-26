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Аргентина: Лига професьональ 2021

Годой Крус
1:1
Первый тайм: 23'
Унион Санта-Фе
0'
1:0
10' Гол
Sebastian Lomonaco
1:1
21' Гол
Emanuel Britez
23'
12
Juan
Espinola
19
Manuel
Llano
22
Gianluca
Ferrari
25
Nestor
Breitenbruch
6
Ian
Escobar
32
Gonzalo
Abrego
36
Bruno
Sosa
11
Martin
Ojeda
33
Ezequiel
Bullaude
27
Sebastian
Lomonaco
9
Tomas
Badaloni
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
2
Franco
Calderon
22
Emanuel
Britez
3
Корвалан
Клаудио
16
Federico
Vera
30
Juan
Ignacio
Nardoni
10
Martin
Ezequiel
Canete
37
Lucas
Esquivel
32
Marco
Borgnino
34
Kevin
Zenon
20
Nicolas
Cordero
Годой Крус
4-2-3-1
Унион Санта-Фе
3-4-1-2

Ход матча

10'
Sebastian Lomonaco
1:0
21'
1:1
Emanuel Britez

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Martin Ojeda 4 (1) 0.5
2. Ezequiel Bullaude 2 0.25
3. Sebastian Lomonaco 1 0.13
4. Matias Ramirez 1 0.13
5. Bruno Sosa 1 0.13
6. Cristian Colman 0 0
7. Elias Sebastian Lopez 0 0
Унион Санта-Фе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандо Андре Маркес 2 0.25
2. Juan Manuel Garcia 1 0.13
3. Martin Ezequiel Canete 1 0.13
4. Cristian Insaurralde 1 0.13
5. Lucas Esquivel 1 0.13
6. Federico Vera 0 0
7. Juan Ignacio Nardoni 0 0
8. Gaston Gonzalez2 0 0

Карточки

Годой Крус
# Игрок      
1. Nestor Breitenbruch 3 0
2. Bruno Sosa 3 0
3. Перес Дамиан 2 0
4. Guillermo Luis Ortiz 2 0
5. Elias Sebastian Lopez 2 0
6. Matias Ramirez 1 0
7. Sebastian Lomonaco 1 0
8. Juan Espinola 1 0
9. Gianluca Ferrari 1 0
10. Manuel Llano 1 0
Унион Санта-Фе
# Игрок      
1. Juan Portillo 3 0
2. Martin Ezequiel Canete 3 0
3. Emanuel Britez 1 1
4. Lucas Esquivel 1 1
5. Nicolas Penailillo 1 0
6. Корвалан Клаудио 1 0
7. Juan Manuel Garcia 1 0
8. Nicolas Cordero 1 0
9. Daniel Juarez 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Годой Крус 0 22.22% (2) 0 11.11% (1) 33.33% (3) 33.33% (3)
 Унион Санта-Фе 0 0 33.33% (2) 0 16.67% (1) 50% (3)

Предыдущие игры

Годой Крус Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Годой Крус 1:1 Уракан Ланус 3:1 Годой Крус Годой Крус 2:1 Ривер Плейт Колон 1:0 Годой Крус
Годой Крус 1:2 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 1:2 Годой Крус Годой Крус 2:1 Росарио Сентраль Бока Унидос 0:2 Годой Крус Годой Крус 0:1 Банфилд Сан-Лоренсо 1:0 Годой Крус Годой Крус 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Колон 2:2 Годой Крус Годой Крус 2:3 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:4 Годой Крус Тальерес Кордоба 1:1 Годой Крус Годой Крус 1:6 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 2:0 Годой Крус Годой Крус 3:1 Атлетико Платенсе Росарио Сентраль 2:2 Годой Крус Годой Крус 0:2 Эстудиантес Касерос
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Унион Санта-Фе 1:2 Тальерес Кордоба Уракан 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 4:0 Сан-Лоренсо Ланус 1:1 Унион Санта-Фе
Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд Ривер Плейт 4:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:1 Бока Хуниорс Колон 1:1 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Индепендьенте Авельянеда Тальерес Кордоба 3:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 4:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:1 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 3:2 Ланус Уракан 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман

Последние игры между собой

Годой Крус: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Унион Санта-Фе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Годой Крус 1:3 Унион Санта-Фе Суперлига Унион Санта-Фе 0:3 Годой Крус Суперлига Унион Санта-Фе 2:0 Годой Крус Суперлига Годой Крус 2:1 Унион Санта-Фе Примера
Унион Санта-Фе 1:0 Годой Крус Примера Годой Крус 2:1 Унион Санта-Фе Примера Унион Санта-Фе 0:1 Годой Крус Примера Унион Санта-Фе 1:1 Годой Крус Примера Годой Крус 1:1 Унион Санта-Фе Примера А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 8 5 1 2 16 - 13 16
2. Индепендьенте Авельянеда 8 4 3 1 7 - 4 15
3. Расинг Авельянеда 8 4 3 1 8 - 1 15
4. Колон 8 4 2 2 8 - 10 14
5. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 13 - 7 13
6. Тальерес Кордоба 7 4 1 2 10 - 6 13
7. Альдосиви 7 4 1 2 9 - 7 13
8. Аргентинос Хуниорс 7 3 3 1 6 - 3 12
9. Патронато Парана 8 3 3 2 8 - 6 12
10. Ривер Плейт 7 3 2 2 13 - 6 11
11. Дефенса и Хустисия 8 3 2 3 11 - 9 11
12. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 2 3 9 - 10 11
13. Атлетико Тукуман 8 3 2 3 9 - 11 11
14. Годой Крус 1:1 8 3 2 3 10 - 11 11
15. Сармиенто 8 3 1 4 8 - 11 10
16. Бока Хуниорс 8 2 4 2 6 - 6 10
17. Химнасия Ла-Плата 8 2 3 3 7 - 9 9
18. Уракан 8 1 5 2 6 - 7 8
19. Банфилд 8 1 5 2 5 - 7 8
20. Сан-Лоренсо 7 2 2 3 5 - 9 8
21. Росарио Сентраль 8 2 1 5 9 - 9 7
22. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 6 - 6 7
23. Сентраль Кордоба Росарио 8 1 4 3 7 - 9 7
24. Унион Санта-Фе 1:1 8 1 4 3 8 - 10 7
25. Атлетико Платенсе 8 1 3 4 8 - 12 6
26. Арсенал Саранди 8 1 2 5 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 9 - 5 10
2. Ланус 5 3 1 1 10 - 7 10
3. Дефенса и Хустисия 4 3 0 1 10 - 6 9
4. Сармиенто 4 3 0 1 5 - 3 9
5. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 5 - 2 8
6. Индепендьенте Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
7. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
8. Патронато Парана 4 2 2 0 4 - 1 8
9. Химнасия Ла-Плата 4 2 2 0 5 - 3 8
10. Годой Крус 1:1 5 2 2 1 7 - 6 8
11. Тальерес Кордоба 3 2 1 0 4 - 0 7
12. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 4 - 1 7
13. Колон 4 2 1 1 4 - 5 7
14. Ривер Плейт 4 2 1 1 8 - 3 7
15. Эстудиантес Касерос 3 2 0 1 5 - 1 6
16. Альдосиви 4 2 0 2 4 - 4 6
17. Росарио Сентраль 4 2 0 2 7 - 4 6
18. Уракан 5 1 3 1 4 - 4 6
19. Велес Сарсфилд 4 1 2 1 5 - 2 5
20. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 6 - 6 5
21. Арсенал Саранди 4 1 2 1 4 - 6 5
22. Унион Санта-Фе 1:1 4 1 1 2 6 - 4 4
23. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 2 - 2 4
24. Бока Хуниорс 3 1 1 1 2 - 3 4
25. Атлетико Платенсе 4 1 1 2 4 - 6 4
26. Банфилд 3 0 2 1 1 - 2 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 4 2 1 1 5 - 1 7
2. Альдосиви 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
4. Эстудиантес Касерос 4 2 1 1 8 - 6 7
5. Колон 4 2 1 1 4 - 5 7
6. Ланус 3 2 0 1 6 - 6 6
7. Тальерес Кордоба 4 2 0 2 6 - 6 6
8. Бока Хуниорс 5 1 3 1 4 - 3 6
9. Банфилд 5 1 3 1 4 - 5 6
10. Аргентинос Хуниорс 4 1 2 1 2 - 2 5
11. Ривер Плейт 3 1 1 1 5 - 3 4
12. Патронато Парана 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Сан-Лоренсо 4 1 1 2 3 - 7 4
14. Атлетико Тукуман 4 1 0 3 4 - 9 3
15. Унион Санта-Фе 1:1 4 0 3 1 2 - 6 3
16. Годой Крус 1:1 3 1 0 2 3 - 5 3
17. Уракан 3 0 2 1 2 - 3 2
18. Атлетико Платенсе 4 0 2 2 4 - 6 2
19. Сентраль Кордоба Росарио 4 0 2 2 1 - 3 2
20. Дефенса и Хустисия 4 0 2 2 1 - 3 2
21. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 1 - 4 2
22. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 6 1
23. Ньюэллс Олд Бойз 4 0 1 3 0 - 5 1
24. Сармиенто 4 0 1 3 3 - 8 1
25. Росарио Сентраль 4 0 1 3 2 - 5 1
26. Арсенал Саранди 4 0 0 4 1 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 7 1 1
2. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 5 0 0
3. Годой Крус Martin Ojeda 4 1 1
4. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 4 2 1
5. Ланус Лопес Хосе Мануэль 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 5 0
2. Банфилд Lautaro Rios 5 0
3. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 1
4. Химнасия Ла-Плата Manuel Insurralde 3 1
5. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 3 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Годой Крус
Ничья
Унион Санта-Фе
2.80
3.35
2.66
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Годой Крус 1:1 Унион Санта-Фе онлайн




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