Аргентина: Лига професьональ 2021
Годой Крус
1:2
Конец матча
Унион Санта-Фе
1:0
9' ГолSebastian Lomonaco
1:1
20' ГолEmanuel Britez
38' Желтая карточкаКорвалан Клаудио
39' Желтая карточкаSebastian Lomonaco
1:2
64' ГолNicolas Cordero
19
Manuel
Llano
36
Bruno
Sosa
11
Martin
Ojeda
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Manuel LlanoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Bruno SosaПолузащитник
-
11 Martin OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
20 Alan Cantero
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Mendez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Kevin ZenonНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
21 Gaston Comas
-
-
Главный тренер: Juan Manuel Azconzabal
Ход матча
9'
20'
1:1
38'
64'
1:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Martin Ojeda
|4 (1)
|0.5
|2.
|Sebastian Lomonaco
|2
|0.25
|3.
|Ezequiel Bullaude
|2
|0.25
|4.
|Matias Ramirez
|1
|0.13
|5.
|Bruno Sosa
|1
|0.13
|6.
|Cristian Colman
|0
|0
|7.
|Elias Sebastian Lopez
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандо Андре Маркес
|2
|0.25
|2.
|Juan Manuel Garcia
|1
|0.13
|3.
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0.13
|4.
|Cristian Insaurralde
|1
|0.13
|5.
|Emanuel Britez
|1
|0.13
|6.
|Nicolas Cordero
|1
|0.13
|7.
|Lucas Esquivel
|1
|0.13
|8.
|Federico Vera
|0
|0
|9.
|Juan Ignacio Nardoni
|0
|0
|10.
|Gaston Gonzalez2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Nestor Breitenbruch
|3
|0
|2.
|Bruno Sosa
|3
|0
|3.
|Перес Дамиан
|2
|0
|4.
|Guillermo Luis Ortiz
|2
|0
|5.
|Sebastian Lomonaco
|2
|0
|6.
|Elias Sebastian Lopez
|2
|0
|7.
|Matias Ramirez
|1
|0
|8.
|Juan Espinola
|1
|0
|9.
|Gianluca Ferrari
|1
|0
|10.
|Manuel Llano
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Juan Portillo
|3
|0
|2.
|Martin Ezequiel Canete
|3
|0
|3.
|Emanuel Britez
|1
|1
|4.
|Lucas Esquivel
|1
|1
|5.
|Корвалан Клаудио
|2
|0
|6.
|Nicolas Penailillo
|1
|0
|7.
|Juan Manuel Garcia
|1
|0
|8.
|Nicolas Cordero
|1
|0
|9.
|Daniel Juarez
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Годой Крус
|0
|22.22% (2)
|0
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|33.33% (3)
|Унион Санта-Фе
|0
|0
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|50% (3)
Предыдущие игры
Годой Крус Последние 20 матчей: +7 =4 -9Годой Крус 1:1 Уракан Ланус 3:1 Годой Крус Годой Крус 2:1 Ривер Плейт Колон 1:0 Годой Крус
Годой Крус 1:2 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 1:2 Годой Крус Годой Крус 2:1 Росарио Сентраль Бока Унидос 0:2 Годой Крус Годой Крус 0:1 Банфилд Сан-Лоренсо 1:0 Годой Крус Годой Крус 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Колон 2:2 Годой Крус Годой Крус 2:3 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:4 Годой Крус Тальерес Кордоба 1:1 Годой Крус Годой Крус 1:6 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 2:0 Годой Крус Годой Крус 3:1 Атлетико Платенсе Росарио Сентраль 2:2 Годой Крус Годой Крус 0:2 Эстудиантес Касерос
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +5 =10 -5Унион Санта-Фе 1:2 Тальерес Кордоба Уракан 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 4:0 Сан-Лоренсо Ланус 1:1 Унион Санта-Фе
Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд Ривер Плейт 4:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:1 Бока Хуниорс Колон 1:1 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Индепендьенте Авельянеда Тальерес Кордоба 3:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 4:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:1 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 3:2 Ланус Уракан 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман
Последние игры между собой
Годой Крус: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Унион Санта-Фе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|8
|5
|1
|2
|16 - 13
|16
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|4
|3
|1
|7 - 4
|15
|3.
|Расинг Авельянеда
|8
|4
|3
|1
|8 - 1
|15
|4.
|Колон
|8
|4
|2
|2
|8 - 10
|14
|5.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|6.
|Тальерес Кордоба
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|7.
|Альдосиви
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|6 - 3
|12
|9.
|Патронато Парана
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|10.
|Ривер Плейт
|7
|3
|2
|2
|13 - 6
|11
|11.
|Дефенса и Хустисия
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|13.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|14.
|Годой Крус
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|15.
|Сармиенто
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|16.
|Бока Хуниорс
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|17.
|Унион Санта-Фе
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|18.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|19.
|Уракан
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|20.
|Банфилд
|8
|1
|5
|2
|5 - 7
|8
|21.
|Сан-Лоренсо
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|22.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|1
|5
|9 - 9
|7
|23.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|6 - 6
|7
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|25.
|Атлетико Платенсе
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|26.
|Арсенал Саранди
|8
|1
|2
|5
|5 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|2.
|Ланус
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|3.
|Дефенса и Хустисия
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|4.
|Сармиенто
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|6.
|Патронато Парана
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|8.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|10.
|Тальерес Кордоба
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|12.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|13.
|Годой Крус
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|14.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|15.
|Эстудиантес Касерос
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|16.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|17.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|18.
|Уракан
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|19.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|21.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|22.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|23.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|24.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|25.
|Атлетико Платенсе
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|26.
|Банфилд
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|2.
|Альдосиви
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|4.
|Эстудиантес Касерос
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|6.
|Ланус
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Тальерес Кордоба
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Банфилд
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|11.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|12.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|13.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|15.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|16.
|Годой Крус
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|17.
|Уракан
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Атлетико Платенсе
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|20.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|21.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|24.
|Сармиенто
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|25.
|Росарио Сентраль
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|7
|1
|1
|2.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|5
|0
|0
|3.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|4
|1
|1
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|4
|2
|1
|5.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|5
|0
|2.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|3.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|1
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|Manuel Insurralde
|3
|1
|5.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|3
|1