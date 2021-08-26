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Аргентина: Лига професьональ 2021

Аргентинос Хуниорс
0:2
Второй тайм: 70'
Тальерес Кордоба
0'
0:1
31' Гол
Enzo Hernan Diaz
44' Желтая карточка
Francis Mac Allister
53' Желтая карточка
Nicolas Reniero
0:2
56' Гол
Майкл Сантос
56' Желтая карточка
Franco Moyano
60' Желтая карточка
Miguel Angel Torren
70'
12
Lucas
Abraham
Chavez
4
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
16
Carlos
Quintana
7
Кабрера
Хавьер
10
Cesar
Florentin
17
Franco
Moyano
8
Gabriel
Carabajal
6
Lucas
Villalba
32
Nicolas
Reniero
27
Ауче
Габриэль
22
Эррера
Гидо
13
Julian
Malatini
14
Nahuel
Tenaglia
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
16
Francis
Mac
Allister
18
Rodrigo
Villagra
28
Carlos
Auzqui
9
Майкл
Сантос
10
Hector
Fertoli
23
Mateo
Retegui
Аргентинос Хуниорс
3-5-2
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Аргентинос Хуниорс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nicolas Reniero 2 0.25
2. Gabriel Carabajal 1 (1) 0.13
3. Lucas Villalba 1 0.13
4. Mateo Agustin Coronel 1 0.13
5. Matias Romero1 1 0.13
Тальерес Кордоба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Enzo Hernan Diaz 3 0.38
2. Майкл Сантос 2 0.25
3. Carlos Auzqui 2 0.25
4. Hector Fertoli 1 0.13
5. Diego Valoyes 1 0.13
6. Mateo Retegui 1 0.13
7. Angelo Martino 1 0.13
8. Julian Malatini 1 0.13
9. Мендез Начо 0 0
10. Diego Garcia VI 0 0

Карточки

Аргентинос Хуниорс
# Игрок      
1. Jonathan David Gomez 3 0
2. Lucas Villalba 3 0
3. Kevin Mac Allister 3 0
4. Miguel Angel Torren 2 0
5. Nicolas Reniero 2 0
6. Cesar Florentin 2 0
7. Кабрера Хавьер 0 1
8. Ауче Габриэль 1 0
9. Gabriel Carabajal 1 0
10. Luciano Gomez 1 0
11. Franco Moyano 1 0
12. Matias Romero1 1 0
13. Marco Di Cesare 1 0
14. Lautro Ovando 1 0
Тальерес Кордоба
# Игрок      
1. Francis Mac Allister 3 0
2. Nahuel Tenaglia 3 0
3. Carlos Auzqui 2 0
4. Рафа II 2 0
5. Diego Valoyes 2 0
6. Enzo Hernan Diaz 2 0
7. Julian Malatini 2 0
8. Mateo Retegui 1 0
9. Federico Navarro 1 0
10. Rodrigo Villagra 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аргентинос Хуниорс 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2)
 Тальерес Кордоба 10% (1) 20% (2) 30% (3) 20% (2) 0 20% (2)

Предыдущие игры

Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Сан-Лоренсо 0:1 Аргентинос Хуниорс Химнасия Ла-Плата 2:3 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:0 Банфилд Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс
Аргентинос Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Индепендьенте Авельянеда 0:0 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Насьональ Монтевидео 2:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Атлетико Насьональ II Аргентинос Хуниорс 0:1 Универсидад Католика Чили Аргентинос Хуниорс 2:0 Эстудиантес Касерос Атлетико Насьональ II 0:2 Аргентинос Хуниорс Альдосиви 1:3 Аргентинос Хуниорс Универсидад Католика Чили 0:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Аргентинос Хуниорс 2:0 Насьональ Монтевидео Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Унион Санта-Фе 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Лоренсо Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Тальерес Кордоба Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба
Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба Эмелек 1:4 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:1 Брагантино Колон 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Депортес Толима Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Брагантино 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Уракан Депортес Толима 1:1 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Эмелек Тальерес Кордоба 3:0 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 2:2 Тальерес Кордоба

Последние игры между собой

Аргентинос Хуниорс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Тальерес Кордоба: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Суперлига Аргентинос Хуниорс 0:2 Тальерес Кордоба Суперлига Тальерес Кордоба 2:0 Аргентинос Хуниорс Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 2:0 8 5 1 2 12 - 6 16
2. Ланус 8 5 1 2 16 - 13 16
3. Индепендьенте Авельянеда 8 4 3 1 7 - 4 15
4. Расинг Авельянеда 8 4 3 1 8 - 1 15
5. Колон 8 4 2 2 8 - 10 14
6. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 13 - 7 13
7. Альдосиви 7 4 1 2 9 - 7 13
8. Патронато Парана 8 3 3 2 8 - 6 12
9. Аргентинос Хуниорс 0:2 8 3 3 2 6 - 5 12
10. Ривер Плейт 7 3 2 2 13 - 6 11
11. Дефенса и Хустисия 8 3 2 3 11 - 9 11
12. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 2 3 9 - 10 11
13. Атлетико Тукуман 8 3 2 3 9 - 11 11
14. Годой Крус 8 3 1 4 10 - 12 10
15. Сармиенто 8 3 1 4 8 - 11 10
16. Бока Хуниорс 8 2 4 2 6 - 6 10
17. Унион Санта-Фе 8 2 3 3 9 - 10 9
18. Химнасия Ла-Плата 8 2 3 3 7 - 9 9
19. Уракан 8 1 5 2 6 - 7 8
20. Банфилд 8 1 5 2 5 - 7 8
21. Сан-Лоренсо 7 2 2 3 5 - 9 8
22. Росарио Сентраль 8 2 1 5 9 - 9 7
23. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 6 - 6 7
24. Сентраль Кордоба Росарио 8 1 4 3 7 - 9 7
25. Атлетико Платенсе 8 1 3 4 8 - 12 6
26. Арсенал Саранди 8 1 2 5 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 9 - 5 10
2. Ланус 5 3 1 1 10 - 7 10
3. Дефенса и Хустисия 4 3 0 1 10 - 6 9
4. Сармиенто 4 3 0 1 5 - 3 9
5. Индепендьенте Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
6. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
7. Патронато Парана 4 2 2 0 4 - 1 8
8. Химнасия Ла-Плата 4 2 2 0 5 - 3 8
9. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 5 - 2 8
10. Тальерес Кордоба 2:0 3 2 1 0 4 - 0 7
11. Аргентинос Хуниорс 0:2 4 2 1 1 4 - 3 7
12. Колон 4 2 1 1 4 - 5 7
13. Годой Крус 5 2 1 2 7 - 7 7
14. Ривер Плейт 4 2 1 1 8 - 3 7
15. Эстудиантес Касерос 3 2 0 1 5 - 1 6
16. Альдосиви 4 2 0 2 4 - 4 6
17. Росарио Сентраль 4 2 0 2 7 - 4 6
18. Уракан 5 1 3 1 4 - 4 6
19. Велес Сарсфилд 4 1 2 1 5 - 2 5
20. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 6 - 6 5
21. Арсенал Саранди 4 1 2 1 4 - 6 5
22. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 6 - 4 4
23. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 2 - 2 4
24. Бока Хуниорс 3 1 1 1 2 - 3 4
25. Атлетико Платенсе 4 1 1 2 4 - 6 4
26. Банфилд 3 0 2 1 1 - 2 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 2:0 5 3 0 2 8 - 6 9
2. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
3. Расинг Авельянеда 4 2 1 1 5 - 1 7
4. Альдосиви 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Эстудиантес Касерос 4 2 1 1 8 - 6 7
6. Колон 4 2 1 1 4 - 5 7
7. Ланус 3 2 0 1 6 - 6 6
8. Бока Хуниорс 5 1 3 1 4 - 3 6
9. Банфилд 5 1 3 1 4 - 5 6
10. Аргентинос Хуниорс 0:2 4 1 2 1 2 - 2 5
11. Унион Санта-Фе 4 1 2 1 3 - 6 5
12. Ривер Плейт 3 1 1 1 5 - 3 4
13. Патронато Парана 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Сан-Лоренсо 4 1 1 2 3 - 7 4
15. Атлетико Тукуман 4 1 0 3 4 - 9 3
16. Годой Крус 3 1 0 2 3 - 5 3
17. Уракан 3 0 2 1 2 - 3 2
18. Атлетико Платенсе 4 0 2 2 4 - 6 2
19. Сентраль Кордоба Росарио 4 0 2 2 1 - 3 2
20. Дефенса и Хустисия 4 0 2 2 1 - 3 2
21. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 1 - 4 2
22. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 6 1
23. Ньюэллс Олд Бойз 4 0 1 3 0 - 5 1
24. Сармиенто 4 0 1 3 3 - 8 1
25. Росарио Сентраль 4 0 1 3 2 - 5 1
26. Арсенал Саранди 4 0 0 4 1 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 7 1 1
2. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 5 0 0
3. Годой Крус Martin Ojeda 4 1 1
4. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 4 2 1
5. Ланус Лопес Хосе Мануэль 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 5 0
2. Банфилд Lautaro Rios 5 0
3. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 1
4. Химнасия Ла-Плата Manuel Insurralde 3 1
5. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Фрэнсис Макаллистер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Энцо Эрнан Диас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аргентинос Хуниорс
Ничья
Тальерес Кордоба
50.00
3.16
3.58
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