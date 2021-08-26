Аргентина: Лига професьональ 2021
Аргентинос Хуниорс
1:2
Конец матча
Тальерес Кордоба
0:1
30' ГолEnzo Hernan Diaz
45' Желтая карточкаFrancis Mac Allister
52' Желтая карточкаNicolas Reniero
0:2
55' ГолМайкл Сантос
57' Желтая карточкаКабрера Хавьер
57' Желтая карточкаMiguel Angel Torren
1:2
83' ГолJonathan David Gomez
90' Желтая карточкаLucas Villalba
90' Желтая карточкаКомар Хуан
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
24 Elias GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Mauro OrtizНападающий
-
34 Jose RomeroНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
Ход матча
30'
52'
55'
0:2
57'
83'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nicolas Reniero
|2
|0.25
|2.
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0.13
|3.
|Gabriel Carabajal
|1 (1)
|0.13
|4.
|Jonathan David Gomez
|1
|0.13
|5.
|Lucas Villalba
|1
|0.13
|6.
|Matias Romero1
|1
|0.13
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Enzo Hernan Diaz
|3
|0.38
|2.
|Майкл Сантос
|2
|0.25
|3.
|Carlos Auzqui
|2
|0.25
|4.
|Hector Fertoli
|1
|0.13
|5.
|Diego Valoyes
|1
|0.13
|6.
|Mateo Retegui
|1
|0.13
|7.
|Angelo Martino
|1
|0.13
|8.
|Julian Malatini
|1
|0.13
|9.
|Мендез Начо
|0
|0
|10.
|Diego Garcia VI
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Lucas Villalba
|4
|0
|2.
|Jonathan David Gomez
|3
|0
|3.
|Kevin Mac Allister
|3
|0
|4.
|Кабрера Хавьер
|1
|1
|5.
|Miguel Angel Torren
|2
|0
|6.
|Nicolas Reniero
|2
|0
|7.
|Cesar Florentin
|2
|0
|8.
|Ауче Габриэль
|1
|0
|9.
|Gabriel Carabajal
|1
|0
|10.
|Luciano Gomez
|1
|0
|11.
|Matias Romero1
|1
|0
|12.
|Marco Di Cesare
|1
|0
|13.
|Lautro Ovando
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Francis Mac Allister
|3
|0
|2.
|Nahuel Tenaglia
|3
|0
|3.
|Carlos Auzqui
|2
|0
|4.
|Рафа II
|2
|0
|5.
|Diego Valoyes
|2
|0
|6.
|Enzo Hernan Diaz
|2
|0
|7.
|Julian Malatini
|2
|0
|8.
|Комар Хуан
|1
|0
|9.
|Mateo Retegui
|1
|0
|10.
|Federico Navarro
|1
|0
|11.
|Rodrigo Villagra
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аргентинос Хуниорс
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|Тальерес Кордоба
|8.33% (1)
|25% (3)
|25% (3)
|25% (3)
|0
|16.67% (2)
Предыдущие игры
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +10 =6 -4Сан-Лоренсо 0:1 Аргентинос Хуниорс Химнасия Ла-Плата 2:3 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:0 Банфилд Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс
Аргентинос Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Индепендьенте Авельянеда 0:0 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Насьональ Монтевидео 2:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Атлетико Насьональ II Аргентинос Хуниорс 0:1 Универсидад Католика Чили Аргентинос Хуниорс 2:0 Эстудиантес Касерос Атлетико Насьональ II 0:2 Аргентинос Хуниорс Альдосиви 1:3 Аргентинос Хуниорс Универсидад Католика Чили 0:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Аргентинос Хуниорс 2:0 Насьональ Монтевидео Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +9 =5 -6Унион Санта-Фе 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Лоренсо Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Тальерес Кордоба Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба
Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба Эмелек 1:4 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:1 Брагантино Колон 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Депортес Толима Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Брагантино 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Уракан Депортес Толима 1:1 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Эмелек Тальерес Кордоба 3:0 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 2:2 Тальерес Кордоба
Последние игры между собой
Аргентинос Хуниорс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Тальерес Кордоба: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Касерос
|1:0
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|2.
|Тальерес Кордоба
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|3.
|Ланус
|8
|5
|1
|2
|16 - 13
|16
|4.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|4
|3
|1
|7 - 4
|15
|5.
|Расинг Авельянеда
|8
|4
|3
|1
|8 - 1
|15
|6.
|Колон
|8
|4
|2
|2
|8 - 10
|14
|7.
|Альдосиви
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|8.
|Патронато Парана
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|10.
|Ривер Плейт
|7
|3
|2
|2
|13 - 6
|11
|11.
|Дефенса и Хустисия
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|13.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|14.
|Годой Крус
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|15.
|Сармиенто
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|16.
|Бока Хуниорс
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|17.
|Унион Санта-Фе
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|18.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|19.
|Уракан
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|20.
|Банфилд
|8
|1
|5
|2
|5 - 7
|8
|21.
|Сан-Лоренсо
|0:1
|8
|2
|2
|4
|5 - 10
|8
|22.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|1
|5
|9 - 9
|7
|23.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|6 - 6
|7
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|25.
|Атлетико Платенсе
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|26.
|Арсенал Саранди
|8
|1
|2
|5
|5 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|2.
|Ланус
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|3.
|Эстудиантес Касерос
|1:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 1
|9
|4.
|Дефенса и Хустисия
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|5.
|Сармиенто
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|7.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|8.
|Патронато Парана
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|10.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|11.
|Тальерес Кордоба
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|13.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|14.
|Годой Крус
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|15.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|16.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|17.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|18.
|Уракан
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|19.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|21.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|22.
|Сан-Лоренсо
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|23.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|24.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|25.
|Атлетико Платенсе
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|26.
|Банфилд
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|2.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|3.
|Альдосиви
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|Эстудиантес Касерос
|1:0
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|7.
|Ланус
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|8.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Банфилд
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|11.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|12.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|13.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|0:1
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|15.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|16.
|Годой Крус
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|17.
|Уракан
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Атлетико Платенсе
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|20.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|21.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|24.
|Сармиенто
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|25.
|Росарио Сентраль
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|7
|1
|1
|2.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|5
|0
|0
|3.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|4
|1
|1
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|4
|2
|1
|5.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|5
|0
|2.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|3.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|1
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|Manuel Insurralde
|3
|1
|5.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|3
|1