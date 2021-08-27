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Аргентина: Лига професьональ 2021

Эстудиантес Касерос
2:0
Конец матча
Сан-Лоренсо
0'
1:0
11' Гол
Паскини Николас
60' Желтая карточка
Сукуи Фернандо
67' Желтая карточка
Айови Хайме
70' Желтая карточка
Diego Rodriguez IV
81' Желтая карточка
Рохель Агустин
87' Желтая карточка
Nicolas Fernandez5
2:0
90' Гол
Пеллегрини Матиас
90' Желтая карточка
Ezequiel Cerutti
90'+6
21
Андухар
Марьяно
29
Leonardo
Godoy
3
Рохель
Агустин
18
Ногера
Фабьян
15
Паскини
Николас
17
Кастро
Мануэль
8
Сукуи
Фернандо
30
Jorge
Rodriguez
I
14
Санчес-Миньо
Хуан
16
Juan
Apaolaza
19
Айови
Хайме
12
Sebastian
Alberto
Torrico
4
Marcelo
Herrera2
6
Federico
Gattoni
2
Донатти
Алехандро
3
Сапата
Кристиан
14
Bruno
Pitton
27
Jalil
Elias
8
Diego
Rodriguez
IV
40
Alexis
Sabella
29
Nicolas
Fernandez
I
9
Ди
Санто
Франко
Эстудиантес Касерос
4-4-2
Сан-Лоренсо
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Касерос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастро Мануэль 5 0.63
2. Juan Apaolaza 3 0.38
3. Ногера Фабьян 2 0.25
4. Leonardo Godoy 1 0.13
5. Gustavo Del Prete 1 0.13
6. Паскини Николас 1 0.13
7. Leandro Diaz III 1 0.13
8. Пеллегрини Матиас 1 0.13
9. Сукуи Фернандо 0 0
10. Санчес-Миньо Хуан 0 0
11. Эстевес Науэль 0 0
12. Jorge Rodriguez I 0 0
13. Nicolas Palavecino 0 0
Сан-Лоренсо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nicolas Fernandez I 2 0.25
2. Перуцци Джино 1 0.13
3. Alexis Sabella 1 0.13
4. Ортигоса Нестор 1 (1) 0.13
5. Ромеро Анхель 0 0
6. Bruno Pitton 0 0

Карточки

Эстудиантес Касерос
# Игрок      
1. Ногера Фабьян 3 0
2. Айови Хайме 2 0
3. Санчес-Миньо Хуан 2 0
4. Сукуи Фернандо 2 0
5. Паскини Николас 2 0
6. Juan Apaolaza 2 0
7. Jorge Rodriguez I 1 0
8. Gustavo Del Prete 1 0
9. Рохель Агустин 1 0
Сан-Лоренсо
# Игрок      
1. Перуцци Джино 3 1
2. Gabriel Rojas1 3 1
3. Yeison Gordillo 3 0
4. Ортигоса Нестор 2 0
5. Сапата Кристиан 2 0
6. Siro Rosane 0 1
7. Ezequiel Cerutti 1 0
8. Diego Rodriguez IV 1 0
9. Nicolas Fernandez I 1 0
10. Federico Gattoni 1 0
11. Alexander Diaz 1 0
12. Nicolas Fernandez5 1 0
13. Marcelo Herrera2 1 0
14. Julian Palacios 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эстудиантес Касерос 13.33% (2) 6.67% (1) 6.67% (1) 20% (3) 26.67% (4) 26.67% (4)
 Сан-Лоренсо 0 40% (2) 20% (1) 40% (2) 0 0

Предыдущие игры

Эстудиантес Касерос Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Эстудиантес Касерос 0:0 Химназия Мендоса Банфилд 1:1 Эстудиантес Касерос Депортиво Риестра 1:0 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 1:0 Бока Хуниорс
Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 0:0 Бельграно Эстудиантес Касерос 4:0 Арсенал Саранди Сан-Мартин Тукуман 0:0 Эстудиантес Касерос Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 0:1 Индепендьенте Авельянеда Эстудиантес Касерос 1:2 Альмиранте Браун Эстудиантес Касерос 1:1 Нуэва Чикаго Сармиенто 0:3 Эстудиантес Касерос Чакарита Хуниорс 0:0 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 2:1 Атланта Атлетико Митре 0:2 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 1:3 Альварадо Тигре 2:1 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 0:0 Индепендьенте Авельянеда Эстудиантес Касерос 0:0 Кильмес
Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Сан-Лоренсо 0:1 Аргентинос Хуниорс Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 4:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд
Бока Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 1:1 Сан-Лоренсо Уачипато 0:3 Сан-Лоренсо 12 де Октубре Итаугуа 0:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:2 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 2:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 12 де Октубре Итаугуа Сан-Лоренсо 1:0 Годой Крус Росарио Сентраль 2:0 Сан-Лоренсо Ривер Плейт 1:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:1 Уачипато Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Сантос 2:2 Сан-Лоренсо Атлетико Платенсе 2:4 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:3 Сантос

Последние игры между собой

Эстудиантес Касерос: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Сан-Лоренсо: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Эстудиантес Касерос 0:2 Сан-Лоренсо Лига професиональ Эстудиантес Касерос 0:0 Сан-Лоренсо Кубок Диего Марадоны Сан-Лоренсо 2:0 Эстудиантес Касерос Кубок Диего Марадоны Сан-Лоренсо 1:1 Эстудиантес Касерос Суперлига
Сан-Лоренсо 1:1 Эстудиантес Касерос Суперлига Эстудиантес Касерос 1:3 Сан-Лоренсо Кубок Эстудиантес Касерос 1:3 Сан-Лоренсо Суперлига Эстудиантес Касерос 0:1 Сан-Лоренсо Товарищеские матчи Сан-Лоренсо 1:2 Эстудиантес Касерос Примера Эстудиантес Касерос 0:2 Сан-Лоренсо Примера Эстудиантес Касерос 3:0 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 0:0 Эстудиантес Касерос Примера Эстудиантес Касерос 1:1 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 0:1 Эстудиантес Касерос Примера Сан-Лоренсо 1:1 Эстудиантес Касерос Примера А Эстудиантес Касерос 0:2 Сан-Лоренсо Примера А Эстудиантес Касерос 0:0 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 0:1 Эстудиантес Касерос Примера А Эстудиантес Касерос 2:0 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 2:2 Эстудиантес Касерос Примера А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Касерос 8 5 1 2 15 - 7 16
2. Тальерес Кордоба 8 5 1 2 12 - 7 16
3. Ланус 8 5 1 2 16 - 13 16
4. Индепендьенте Авельянеда 8 4 3 1 7 - 4 15
5. Расинг Авельянеда 8 4 3 1 8 - 1 15
6. Альдосиви 0:0 8 4 2 2 9 - 7 14
7. Колон 8 4 2 2 8 - 10 14
8. Ривер Плейт 0:0 8 3 3 2 13 - 6 12
9. Патронато Парана 8 3 3 2 8 - 6 12
10. Аргентинос Хуниорс 8 3 3 2 7 - 5 12
11. Дефенса и Хустисия 8 3 2 3 11 - 9 11
12. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 2 3 9 - 10 11
13. Атлетико Тукуман 8 3 2 3 9 - 11 11
14. Годой Крус 8 3 1 4 10 - 12 10
15. Сармиенто 8 3 1 4 8 - 11 10
16. Бока Хуниорс 8 2 4 2 6 - 6 10
17. Унион Санта-Фе 8 2 3 3 9 - 10 9
18. Химнасия Ла-Плата 8 2 3 3 7 - 9 9
19. Уракан 8 1 5 2 6 - 7 8
20. Банфилд 8 1 5 2 5 - 7 8
21. Сан-Лоренсо 8 2 2 4 5 - 11 8
22. Росарио Сентраль 8 2 1 5 9 - 9 7
23. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 6 - 6 7
24. Сентраль Кордоба Росарио 8 1 4 3 7 - 9 7
25. Атлетико Платенсе 8 1 3 4 8 - 12 6
26. Арсенал Саранди 8 1 2 5 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 9 - 5 10
2. Ланус 5 3 1 1 10 - 7 10
3. Эстудиантес Касерос 4 3 0 1 7 - 1 9
4. Дефенса и Хустисия 4 3 0 1 10 - 6 9
5. Сармиенто 4 3 0 1 5 - 3 9
6. Индепендьенте Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
7. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
8. Патронато Парана 4 2 2 0 4 - 1 8
9. Ривер Плейт 0:0 5 2 2 1 8 - 3 8
10. Химнасия Ла-Плата 4 2 2 0 5 - 3 8
11. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 5 - 2 8
12. Тальерес Кордоба 3 2 1 0 4 - 0 7
13. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 3 7
14. Колон 4 2 1 1 4 - 5 7
15. Годой Крус 5 2 1 2 7 - 7 7
16. Альдосиви 0:0 4 2 0 2 4 - 4 6
17. Росарио Сентраль 4 2 0 2 7 - 4 6
18. Уракан 5 1 3 1 4 - 4 6
19. Велес Сарсфилд 4 1 2 1 5 - 2 5
20. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 6 - 6 5
21. Арсенал Саранди 4 1 2 1 4 - 6 5
22. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 6 - 4 4
23. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 2 - 2 4
24. Бока Хуниорс 3 1 1 1 2 - 3 4
25. Атлетико Платенсе 4 1 1 2 4 - 6 4
26. Банфилд 3 0 2 1 1 - 2 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 5 3 0 2 8 - 7 9
2. Альдосиви 0:0 4 2 2 0 5 - 3 8
3. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
4. Расинг Авельянеда 4 2 1 1 5 - 1 7
5. Эстудиантес Касерос 4 2 1 1 8 - 6 7
6. Колон 4 2 1 1 4 - 5 7
7. Ланус 3 2 0 1 6 - 6 6
8. Бока Хуниорс 5 1 3 1 4 - 3 6
9. Банфилд 5 1 3 1 4 - 5 6
10. Аргентинос Хуниорс 4 1 2 1 2 - 2 5
11. Унион Санта-Фе 4 1 2 1 3 - 6 5
12. Ривер Плейт 0:0 3 1 1 1 5 - 3 4
13. Патронато Парана 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Сан-Лоренсо 5 1 1 3 3 - 9 4
15. Атлетико Тукуман 4 1 0 3 4 - 9 3
16. Годой Крус 3 1 0 2 3 - 5 3
17. Уракан 3 0 2 1 2 - 3 2
18. Атлетико Платенсе 4 0 2 2 4 - 6 2
19. Сентраль Кордоба Росарио 4 0 2 2 1 - 3 2
20. Дефенса и Хустисия 4 0 2 2 1 - 3 2
21. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 1 - 4 2
22. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 6 1
23. Ньюэллс Олд Бойз 4 0 1 3 0 - 5 1
24. Сармиенто 4 0 1 3 3 - 8 1
25. Росарио Сентраль 4 0 1 3 2 - 5 1
26. Арсенал Саранди 4 0 0 4 1 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 7 1 1
2. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 5 0 0
3. Годой Крус Martin Ojeda 4 1 1
4. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 4 2 1
5. Ланус Лопес Хосе Мануэль 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 5 0
2. Банфилд Lautaro Rios 5 0
3. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 1
4. Химнасия Ла-Плата Manuel Insurralde 3 1
5. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Паскини Николас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Эстудиантес Касерос 2:0 Сан-Лоренсо онлайн




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