Аргентина: Лига професьональ 2021
Эстудиантес Касерос
2:0
Конец матча
Сан-Лоренсо
1:0
11' ГолПаскини Николас
60' Желтая карточкаСукуи Фернандо
67' Желтая карточкаАйови Хайме
70' Желтая карточкаDiego Rodriguez IV
81' Желтая карточкаРохель Агустин
87' Желтая карточкаNicolas Fernandez5
2:0
90' ГолПеллегрини Матиас
90' Желтая карточкаEzequiel Cerutti
19
Айови
Хайме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Айови ХаймеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
11 Deian Veron
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Bruno PittonЗащитник
-
27 Jalil EliasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Paolo Montero
Ход матча
11'
1:0
60'
67'
81'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастро Мануэль
|5
|0.63
|2.
|Juan Apaolaza
|3
|0.38
|3.
|Ногера Фабьян
|2
|0.25
|4.
|Leonardo Godoy
|1
|0.13
|5.
|Gustavo Del Prete
|1
|0.13
|6.
|Паскини Николас
|1
|0.13
|7.
|Leandro Diaz III
|1
|0.13
|8.
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.13
|9.
|Сукуи Фернандо
|0
|0
|10.
|Санчес-Миньо Хуан
|0
|0
|11.
|Эстевес Науэль
|0
|0
|12.
|Jorge Rodriguez I
|0
|0
|13.
|Nicolas Palavecino
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nicolas Fernandez I
|2
|0.25
|2.
|Перуцци Джино
|1
|0.13
|3.
|Alexis Sabella
|1
|0.13
|4.
|Ортигоса Нестор
|1 (1)
|0.13
|5.
|Ромеро Анхель
|0
|0
|6.
|Bruno Pitton
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ногера Фабьян
|3
|0
|2.
|Айови Хайме
|2
|0
|3.
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|4.
|Сукуи Фернандо
|2
|0
|5.
|Паскини Николас
|2
|0
|6.
|Juan Apaolaza
|2
|0
|7.
|Jorge Rodriguez I
|1
|0
|8.
|Gustavo Del Prete
|1
|0
|9.
|Рохель Агустин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Перуцци Джино
|3
|1
|2.
|Gabriel Rojas1
|3
|1
|3.
|Yeison Gordillo
|3
|0
|4.
|Ортигоса Нестор
|2
|0
|5.
|Сапата Кристиан
|2
|0
|6.
|Siro Rosane
|0
|1
|7.
|Ezequiel Cerutti
|1
|0
|8.
|Diego Rodriguez IV
|1
|0
|9.
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|10.
|Federico Gattoni
|1
|0
|11.
|Alexander Diaz
|1
|0
|12.
|Nicolas Fernandez5
|1
|0
|13.
|Marcelo Herrera2
|1
|0
|14.
|Julian Palacios
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эстудиантес Касерос
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|20% (3)
|26.67% (4)
|26.67% (4)
|Сан-Лоренсо
|0
|40% (2)
|20% (1)
|40% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Эстудиантес Касерос Последние 20 матчей: +6 =7 -7Эстудиантес Касерос 0:0 Химназия Мендоса Банфилд 1:1 Эстудиантес Касерос Депортиво Риестра 1:0 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 1:0 Бока Хуниорс
Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 0:0 Бельграно Эстудиантес Касерос 4:0 Арсенал Саранди Сан-Мартин Тукуман 0:0 Эстудиантес Касерос Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 0:1 Индепендьенте Авельянеда Эстудиантес Касерос 1:2 Альмиранте Браун Эстудиантес Касерос 1:1 Нуэва Чикаго Сармиенто 0:3 Эстудиантес Касерос Чакарита Хуниорс 0:0 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 2:1 Атланта Атлетико Митре 0:2 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 1:3 Альварадо Тигре 2:1 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 0:0 Индепендьенте Авельянеда Эстудиантес Касерос 0:0 Кильмес
Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +7 =5 -8Сан-Лоренсо 0:1 Аргентинос Хуниорс Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 4:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд
Бока Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 1:1 Сан-Лоренсо Уачипато 0:3 Сан-Лоренсо 12 де Октубре Итаугуа 0:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:2 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 2:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 12 де Октубре Итаугуа Сан-Лоренсо 1:0 Годой Крус Росарио Сентраль 2:0 Сан-Лоренсо Ривер Плейт 1:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:1 Уачипато Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Сантос 2:2 Сан-Лоренсо Атлетико Платенсе 2:4 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:3 Сантос
Последние игры между собой
Эстудиантес Касерос: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Сан-Лоренсо: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Сан-Лоренсо 1:1 Эстудиантес Касерос Суперлига Эстудиантес Касерос 1:3 Сан-Лоренсо Кубок Эстудиантес Касерос 1:3 Сан-Лоренсо Суперлига Эстудиантес Касерос 0:1 Сан-Лоренсо Товарищеские матчи Сан-Лоренсо 1:2 Эстудиантес Касерос Примера Эстудиантес Касерос 0:2 Сан-Лоренсо Примера Эстудиантес Касерос 3:0 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 0:0 Эстудиантес Касерос Примера Эстудиантес Касерос 1:1 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 0:1 Эстудиантес Касерос Примера Сан-Лоренсо 1:1 Эстудиантес Касерос Примера А Эстудиантес Касерос 0:2 Сан-Лоренсо Примера А Эстудиантес Касерос 0:0 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 0:1 Эстудиантес Касерос Примера А Эстудиантес Касерос 2:0 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 2:2 Эстудиантес Касерос Примера А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Касерос
|8
|5
|1
|2
|15 - 7
|16
|2.
|Тальерес Кордоба
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|3.
|Ланус
|8
|5
|1
|2
|16 - 13
|16
|4.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|4
|3
|1
|7 - 4
|15
|5.
|Расинг Авельянеда
|8
|4
|3
|1
|8 - 1
|15
|6.
|Альдосиви
|0:0
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|7.
|Колон
|8
|4
|2
|2
|8 - 10
|14
|8.
|Ривер Плейт
|0:0
|8
|3
|3
|2
|13 - 6
|12
|9.
|Патронато Парана
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|11.
|Дефенса и Хустисия
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|13.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|14.
|Годой Крус
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|15.
|Сармиенто
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|16.
|Бока Хуниорс
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|17.
|Унион Санта-Фе
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|18.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|19.
|Уракан
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|20.
|Банфилд
|8
|1
|5
|2
|5 - 7
|8
|21.
|Сан-Лоренсо
|8
|2
|2
|4
|5 - 11
|8
|22.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|1
|5
|9 - 9
|7
|23.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|6 - 6
|7
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|25.
|Атлетико Платенсе
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|26.
|Арсенал Саранди
|8
|1
|2
|5
|5 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|2.
|Ланус
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|3.
|Эстудиантес Касерос
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|4.
|Дефенса и Хустисия
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|5.
|Сармиенто
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|7.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|8.
|Патронато Парана
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|9.
|Ривер Плейт
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 3
|8
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|11.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|12.
|Тальерес Кордоба
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|14.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|15.
|Годой Крус
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|16.
|Альдосиви
|0:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|17.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|18.
|Уракан
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|19.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|21.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|22.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|23.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|24.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|25.
|Атлетико Платенсе
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|26.
|Банфилд
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|2.
|Альдосиви
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|4.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|5.
|Эстудиантес Касерос
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|7.
|Ланус
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|8.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Банфилд
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|11.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|12.
|Ривер Плейт
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|13.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|16.
|Годой Крус
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|17.
|Уракан
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Атлетико Платенсе
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|20.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|21.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|24.
|Сармиенто
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|25.
|Росарио Сентраль
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|7
|1
|1
|2.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|5
|0
|0
|3.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|4
|1
|1
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|4
|2
|1
|5.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|5
|0
|2.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|3.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|1
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|Manuel Insurralde
|3
|1
|5.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|3
|1