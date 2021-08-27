Аргентина: Лига професьональ 2021
Ривер Плейт
0:0
Первый тайм: 10'
Альдосиви
17
Диас
Пауло
16
Alex
Vigo
24
Перес
Энцо
20
Каско
Милтон
25
Девекки
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Alex VigoПолузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Каско МилтонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Люкс ХерманВратарь
- Вратарь
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
33 Tomas Galvan
-
-
Главный тренер: Marcelo Gallardo
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Pablo BeckerПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
23 Brian Guzman
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Матиас
|3
|0.38
|2.
|Де ла Крус Николас
|3
|0.38
|3.
|Braian Romero
|3
|0.38
|4.
|Сукулини Бруно
|1
|0.13
|5.
|Зидан Энцо
|1
|0.13
|6.
|Диас Пауло
|1
|0.13
|7.
|Альварес Хулиан
|1
|0.13
|8.
|Fabricio Angileri
|0
|0
|9.
|Пинола Хавьер II
|0
|0
|10.
|Benjamin Rollheiser
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Каутеруссио Мартин
|4 (1)
|0.5
|2.
|Gaston Lodico
|3
|0.38
|3.
|Federico Gino
|1
|0.13
|4.
|Brian Guzman
|1
|0.13
|5.
|Андрада Федерико
|0
|0
|6.
|Malcom Braida
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каско Милтон
|3
|0
|2.
|Карраскаль Хорхе
|3
|0
|3.
|Braian Romero
|2
|0
|4.
|Армани Франко
|2
|0
|5.
|Суарес Матиас
|1
|0
|6.
|Сукулини Бруно
|1
|0
|7.
|Agustin Fontana
|1
|0
|8.
|Диас Пауло
|1
|0
|9.
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|10.
|Рохас Роберт
|1
|0
|11.
|Jose Antonio Paradela
|1
|0
|12.
|Alex Vigo
|1
|0
|13.
|Benjamin Rollheiser
|1
|0
|14.
|Мартинес Эктор II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Инсуа Эмануэль
|3
|0
|2.
|Joaquin Indacoechea
|1
|1
|3.
|Инсуа Эмилиано
|2
|0
|4.
|Ромеро Гастон
|2
|0
|5.
|Leandro Maciel
|2
|0
|6.
|Emanuel Iniguez
|2
|0
|7.
|Jonathan Zacaria
|1
|0
|8.
|Девекки Хосе
|1
|0
|9.
|Federico Gino
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ривер Плейт
|15.38% (2)
|0
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|Альдосиви
|0
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +7 =5 -8Химнасия Ла-Плата 1:1 Ривер Плейт Атлетико Минейро 3:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 0:1 Атлетико Минейро
Годой Крус 2:1 Ривер Плейт Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Уракан Ланус 0:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:0 Унион Санта-Фе Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:2 Колон Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:3 Флуминенсе Ривер Плейт 2:1 Индепендиенте Санта-Фе Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Хуниор 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:1 Альдосиви Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Ривер Плейт Банфилд 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Хуниор
Альдосиви Последние 20 матчей: +7 =3 -10Альдосиви 3:0 Колон Атлетико Тукуман 2:2 Альдосиви Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 1:2 Альдосиви
Альдосиви 0:2 Расинг Авельянеда Атлетико Платенсе 0:1 Альдосиви Альдосиви 0:2 Патронато Парана Ривер Плейт 4:1 Альдосиви Альдосиви 1:3 Аргентинос Хуниорс Атлетико Платенсе 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Эстудиантес Касерос 1:0 Альдосиви Патронато Парана 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Банфилд Сан-Лоренсо 1:2 Альдосиви Альдосиви 1:2 Сентраль Кордоба Росарио Колон 2:1 Альдосиви Альдосиви 3:0 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:2 Альдосиви Альдосиви 1:2 Годой Крус
Последние игры между собой
Ривер Плейт: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Альдосиви: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Касерос
|8
|5
|1
|2
|15 - 7
|16
|2.
|Тальерес Кордоба
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|3.
|Ланус
|8
|5
|1
|2
|16 - 13
|16
|4.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|4
|3
|1
|7 - 4
|15
|5.
|Расинг Авельянеда
|8
|4
|3
|1
|8 - 1
|15
|6.
|Альдосиви
|0:0
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|7.
|Колон
|8
|4
|2
|2
|8 - 10
|14
|8.
|Ривер Плейт
|0:0
|8
|3
|3
|2
|13 - 6
|12
|9.
|Патронато Парана
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|11.
|Дефенса и Хустисия
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|13.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|14.
|Годой Крус
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|15.
|Сармиенто
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|16.
|Бока Хуниорс
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|17.
|Унион Санта-Фе
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|18.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|19.
|Уракан
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|20.
|Банфилд
|8
|1
|5
|2
|5 - 7
|8
|21.
|Сан-Лоренсо
|8
|2
|2
|4
|5 - 11
|8
|22.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|1
|5
|9 - 9
|7
|23.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|6 - 6
|7
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|25.
|Атлетико Платенсе
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|26.
|Арсенал Саранди
|8
|1
|2
|5
|5 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|2.
|Ланус
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|3.
|Эстудиантес Касерос
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|4.
|Дефенса и Хустисия
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|5.
|Сармиенто
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|7.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|8.
|Патронато Парана
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|9.
|Ривер Плейт
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 3
|8
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|11.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|12.
|Тальерес Кордоба
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|14.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|15.
|Годой Крус
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|16.
|Альдосиви
|0:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|17.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|18.
|Уракан
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|19.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|21.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|22.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|23.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|24.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|25.
|Атлетико Платенсе
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|26.
|Банфилд
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|2.
|Альдосиви
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|4.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|5.
|Эстудиантес Касерос
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|7.
|Ланус
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|8.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Банфилд
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|11.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|12.
|Ривер Плейт
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|13.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|16.
|Годой Крус
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|17.
|Уракан
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Атлетико Платенсе
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|20.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|21.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|24.
|Сармиенто
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|25.
|Росарио Сентраль
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|7
|1
|1
|2.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|5
|0
|0
|3.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|4
|1
|1
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|4
|2
|1
|5.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|5
|0
|2.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|3.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|1
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|Manuel Insurralde
|3
|1
|5.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|3
|1