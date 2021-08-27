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Аргентина: Лига професьональ 2021

Ривер Плейт
2:0
Конец матча
Альдосиви
0'
1:0
14' Гол
Альварес Хулиан
26' Желтая карточка
Диас Пауло
31' Красная карточка
Колоччини Фабрисио
1:0
32' Не забитый пенальти
Альварес Хулиан
47' Желтая карточка
Перес Энцо
56' Желтая карточка
Leandro Maciel
59' Желтая карточка
Alex Vigo
2:0
60' Гол
Перес Энцо
71' Желтая карточка
Сукулини Бруно
90'+4
1
Армани
Франко
17
Диас
Пауло
2
Рохас
Роберт
6
Мартинес
Эктор
II
16
Alex
Vigo
5
Сукулини
Бруно
24
Перес
Энцо
20
Каско
Милтон
9
Альварес
Хулиан
19
Braian
Romero
7
Суарес
Матиас
25
Девекки
Хосе
21
Emanuel
Iniguez
6
Колоччини
Фабрисио
26
Инсуа
Эмилиано
13
Инсуа
Эмануэль
12
Federico
Gino
5
Ромеро
Гастон
24
Gaston
Lodico
20
Malcom
Braida
77
Каутеруссио
Мартин
7
Андрада
Федерико
Ривер Плейт
3-4-3
Альдосиви
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Матиас 3 0.38
2. Braian Romero 3 0.38
3. Де ла Крус Николас 3 0.38
4. Альварес Хулиан 2 0.25
5. Сукулини Бруно 1 0.13
6. Зидан Энцо 1 0.13
7. Перес Энцо 1 0.13
8. Диас Пауло 1 0.13
9. Fabricio Angileri 0 0
10. Каско Милтон 0 0
11. Пинола Хавьер II 0 0
12. Benjamin Rollheiser 0 0
Альдосиви
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каутеруссио Мартин 4 (1) 0.5
2. Gaston Lodico 3 0.38
3. Federico Gino 1 0.13
4. Brian Guzman 1 0.13
5. Андрада Федерико 0 0
6. Malcom Braida 0 0

Карточки

Ривер Плейт
# Игрок      
1. Каско Милтон 3 0
2. Карраскаль Хорхе 3 0
3. Сукулини Бруно 2 0
4. Braian Romero 2 0
5. Армани Франко 2 0
6. Диас Пауло 2 0
7. Alex Vigo 2 0
8. Суарес Матиас 1 0
9. Перес Энцо 1 0
10. Agustin Fontana 1 0
11. Де ла Крус Николас 1 0
12. Рохас Роберт 1 0
13. Jose Antonio Paradela 1 0
14. Benjamin Rollheiser 1 0
15. Мартинес Эктор II 1 0
Альдосиви
# Игрок      
1. Инсуа Эмануэль 3 0
2. Leandro Maciel 3 0
3. Joaquin Indacoechea 1 1
4. Инсуа Эмилиано 2 0
5. Ромеро Гастон 2 0
6. Emanuel Iniguez 2 0
7. Колоччини Фабрисио 0 1
8. Jonathan Zacaria 1 0
9. Девекки Хосе 1 0
10. Federico Gino 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ривер Плейт 20% (3) 0 20% (3) 26.67% (4) 13.33% (2) 20% (3)
 Альдосиви 0 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Ривер Плейт Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Химнасия Ла-Плата 1:1 Ривер Плейт Атлетико Минейро 3:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 0:1 Атлетико Минейро
Годой Крус 2:1 Ривер Плейт Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Уракан Ланус 0:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:0 Унион Санта-Фе Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:2 Колон Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:3 Флуминенсе Ривер Плейт 2:1 Индепендиенте Санта-Фе Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Хуниор 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:1 Альдосиви Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Ривер Плейт Банфилд 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Хуниор
Альдосиви Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Альдосиви 3:0 Колон Атлетико Тукуман 2:2 Альдосиви Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 1:2 Альдосиви
Альдосиви 0:2 Расинг Авельянеда Атлетико Платенсе 0:1 Альдосиви Альдосиви 0:2 Патронато Парана Ривер Плейт 4:1 Альдосиви Альдосиви 1:3 Аргентинос Хуниорс Атлетико Платенсе 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Эстудиантес Касерос 1:0 Альдосиви Патронато Парана 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Банфилд Сан-Лоренсо 1:2 Альдосиви Альдосиви 1:2 Сентраль Кордоба Росарио Колон 2:1 Альдосиви Альдосиви 3:0 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:2 Альдосиви Альдосиви 1:2 Годой Крус

Последние игры между собой

Ривер Плейт: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Альдосиви: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Ривер Плейт 4:1 Альдосиви Лига професиональ Альдосиви 1:2 Ривер Плейт Суперлига Ривер Плейт 6:0 Альдосиви Копа де ла Суперлига Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Копа де ла Суперлига
Ривер Плейт 1:0 Альдосиви Суперлига Ривер Плейт 1:0 Альдосиви Примера Альдосиви 3:1 Ривер Плейт Товарищеские матчи Ривер Плейт 1:1 Альдосиви Примера Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Примера Б Ривер Плейт 1:2 Альдосиви Националь Б
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Касерос 8 5 1 2 15 - 7 16
2. Тальерес Кордоба 8 5 1 2 12 - 7 16
3. Ланус 8 5 1 2 16 - 13 16
4. Индепендьенте Авельянеда 8 4 3 1 7 - 4 15
5. Расинг Авельянеда 8 4 3 1 8 - 1 15
6. Колон 8 4 2 2 8 - 10 14
7. Ривер Плейт 8 4 2 2 15 - 6 14
8. Альдосиви 8 4 1 3 9 - 9 13
9. Патронато Парана 8 3 3 2 8 - 6 12
10. Аргентинос Хуниорс 8 3 3 2 7 - 5 12
11. Дефенса и Хустисия 8 3 2 3 11 - 9 11
12. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 2 3 9 - 10 11
13. Атлетико Тукуман 8 3 2 3 9 - 11 11
14. Годой Крус 8 3 1 4 10 - 12 10
15. Сармиенто 8 3 1 4 8 - 11 10
16. Бока Хуниорс 8 2 4 2 6 - 6 10
17. Унион Санта-Фе 8 2 3 3 9 - 10 9
18. Химнасия Ла-Плата 8 2 3 3 7 - 9 9
19. Уракан 8 1 5 2 6 - 7 8
20. Банфилд 8 1 5 2 5 - 7 8
21. Сан-Лоренсо 8 2 2 4 5 - 11 8
22. Росарио Сентраль 8 2 1 5 9 - 9 7
23. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 6 - 6 7
24. Сентраль Кордоба Росарио 8 1 4 3 7 - 9 7
25. Атлетико Платенсе 8 1 3 4 8 - 12 6
26. Арсенал Саранди 8 1 2 5 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 9 - 5 10
2. Ривер Плейт 5 3 1 1 10 - 3 10
3. Ланус 5 3 1 1 10 - 7 10
4. Эстудиантес Касерос 4 3 0 1 7 - 1 9
5. Дефенса и Хустисия 4 3 0 1 10 - 6 9
6. Сармиенто 4 3 0 1 5 - 3 9
7. Индепендьенте Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
8. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
9. Патронато Парана 4 2 2 0 4 - 1 8
10. Химнасия Ла-Плата 4 2 2 0 5 - 3 8
11. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 5 - 2 8
12. Тальерес Кордоба 3 2 1 0 4 - 0 7
13. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 3 7
14. Колон 4 2 1 1 4 - 5 7
15. Годой Крус 5 2 1 2 7 - 7 7
16. Альдосиви 4 2 0 2 4 - 4 6
17. Росарио Сентраль 4 2 0 2 7 - 4 6
18. Уракан 5 1 3 1 4 - 4 6
19. Велес Сарсфилд 4 1 2 1 5 - 2 5
20. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 6 - 6 5
21. Арсенал Саранди 4 1 2 1 4 - 6 5
22. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 6 - 4 4
23. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 2 - 2 4
24. Бока Хуниорс 3 1 1 1 2 - 3 4
25. Атлетико Платенсе 4 1 1 2 4 - 6 4
26. Банфилд 3 0 2 1 1 - 2 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 5 3 0 2 8 - 7 9
2. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
3. Расинг Авельянеда 4 2 1 1 5 - 1 7
4. Эстудиантес Касерос 4 2 1 1 8 - 6 7
5. Альдосиви 4 2 1 1 5 - 5 7
6. Колон 4 2 1 1 4 - 5 7
7. Ланус 3 2 0 1 6 - 6 6
8. Бока Хуниорс 5 1 3 1 4 - 3 6
9. Банфилд 5 1 3 1 4 - 5 6
10. Аргентинос Хуниорс 4 1 2 1 2 - 2 5
11. Унион Санта-Фе 4 1 2 1 3 - 6 5
12. Ривер Плейт 3 1 1 1 5 - 3 4
13. Патронато Парана 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Сан-Лоренсо 5 1 1 3 3 - 9 4
15. Атлетико Тукуман 4 1 0 3 4 - 9 3
16. Годой Крус 3 1 0 2 3 - 5 3
17. Уракан 3 0 2 1 2 - 3 2
18. Атлетико Платенсе 4 0 2 2 4 - 6 2
19. Сентраль Кордоба Росарио 4 0 2 2 1 - 3 2
20. Дефенса и Хустисия 4 0 2 2 1 - 3 2
21. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 1 - 4 2
22. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 6 1
23. Ньюэллс Олд Бойз 4 0 1 3 0 - 5 1
24. Сармиенто 4 0 1 3 3 - 8 1
25. Росарио Сентраль 4 0 1 3 2 - 5 1
26. Арсенал Саранди 4 0 0 4 1 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 7 1 1
2. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 5 0 0
3. Годой Крус Martin Ojeda 4 1 1
4. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 4 2 1
5. Ланус Лопес Хосе Мануэль 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 5 0
2. Банфилд Lautaro Rios 5 0
3. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 1
4. Химнасия Ла-Плата Manuel Insurralde 3 1
5. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Альварес Хулиан пробил пенальти, но не смог забить!
  • 31'
    УДАЛЕНИЕ! - Колоччини Фабрисио увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    26'
    Диас Пауло получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Альварес Хулиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ривер Плейт 2:0 Альдосиви онлайн




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