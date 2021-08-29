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Аргентина: Лига професьональ 2021

Банфилд
2:4
Конец матча
Атлетико Платенсе
0'
0:1
6' Пенальти
Мансилья Брайан
1:1
21' Гол
Датоло Хесус
24' Желтая карточка
Датоло Хесус
37' Желтая карточка
Alexis Maldonado
1:2
44' Гол
Matias Tissera
2:2
54' Гол
Juan Manuel Cruz
2:3
84' Гол
Куручет Факундо
2:4
90' Гол
Куручет Факундо
90'+6
1
Facundo
Altamirano
32
Emanuel
Coronel
2
Alexis
Maldonado
6
Лолло
Лусиано
3
Franco
Quinteros
7
Куэро
Маурисио
15
Lautaro
Rios
10
Датоло
Хесус
22
Juan
Alvarez2
9
Juan
Manuel
Cruz
29
Luciano
Pons
22
Охеда
Луис
4
Augusto
Schott
32
Lucas
Acevedo
30
Facundo
Cardozo
3
Juan
Infante
10
Franco
Baldassarra
21
Ivan
Gomez
5
Hernan
Lamberti
35
Бертоло
Николас
7
Matias
Tissera
9
Мансилья
Брайан
Банфилд
4-4-2
Атлетико Платенсе
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Датоло Хесус 2 0.22
2. Juan Manuel Cruz 2 0.22
3. Luciano Pons 1 0.11
4. Giuliano Galoppo 1 0.11
5. Ramiro Enrique 1 0.11
6. Joel Sonora 0 0
7. Juan Alvarez2 0 0
Атлетико Платенсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Куручет Факундо 2 0.22
2. Augusto Schott 2 0.22
3. Matias Tissera 2 0.22
4. Мансилья Брайан 2 (1) 0.22
5. Mauro Bogado 1 (1) 0.11
6. Бертоло Николас 1 0.11
7. Lucas Acevedo 1 0.11
8. Ivan Gomez 0 0
9. Nicolas Zalazar 0 0
10. Florian Monzon 0 0
11. Franco Baldassarra 0 0
12. Facundo Russo 0 0

Карточки

Банфилд
# Игрок      
1. Lautaro Rios 5 0
2. Alexis Maldonado 3 1
3. Лолло Лусиано 2 0
4. Emanuel Coronel 2 0
5. Franco Quinteros 2 0
6. Alexis Sosa 0 1
7. Датоло Хесус 1 0
8. Valentin Barbero 1 0
9. Giuliano Galoppo 1 0
10. Урси Агустин 1 0
11. Juan Alvarez2 1 0
12. Ramiro Enrique 1 0
Атлетико Платенсе
# Игрок      
1. Мансилья Брайан 3 0
2. Mauro Bogado 2 0
3. Hernan Lamberti 2 0
4. Ivan Gomez 2 0
5. Facundo Cardozo 2 0
6. Augusto Schott 2 0
7. Pablo Gerzel 2 0
8. Де Оливера Хорхе 0 1
9. Куручет Факундо 1 0
10. Matias Tissera 1 0
11. Franco Baldassarra 1 0
12. Tiago Palacios 1 0
13. Nadir Zeineddin 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Банфилд 0 28.57% (2) 0 28.57% (2) 0 42.86% (3)
 Атлетико Платенсе 9.09% (1) 18.18% (2) 45.45% (5) 9.09% (1) 0 18.18% (2)

Предыдущие игры

Банфилд Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Патронато Парана 1:1 Банфилд Банфилд 1:1 Эстудиантес Касерос Аргентинос Хуниорс 2:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба
Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд Банфилд 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Банфилд Сан-Тельмо 1:0 Банфилд Годой Крус 0:1 Банфилд Банфилд 1:0 Ривер Плейт Депортиво Мадрин 0:1 Банфилд Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе Росарио Сентраль 3:1 Банфилд Банфилд 2:2 Эстудиантес Касерос Велес Сарсфилд 2:3 Банфилд Альдосиви 1:1 Банфилд Банфилд 2:0 Ланус Банфилд 0:0 Сан-Лоренсо
Атлетико Платенсе Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Атлетико Платенсе 1:3 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 2:1 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Атлетико Платенсе
Атлетико Платенсе 1:1 Индепендьенте Авельянеда Сармиенто 1:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:1 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 2:2 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 4:1 Росарио Сентраль Эстудиантес Касерос 2:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:2 Альдосиви Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 2:4 Сан-Лоренсо Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 1:3 Колон Арсенал Саранди 0:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:2 Расинг Авельянеда Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто Годой Крус 3:1 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:1 Ривер Плейт

Последние игры между собой

Банфилд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Атлетико Платенсе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе Лига професиональ
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 3:0 9 5 3 1 10 - 4 18
2. Эстудиантес Касерос 8 5 1 2 15 - 7 16
3. Тальерес Кордоба 8 5 1 2 12 - 7 16
4. Ланус 8 5 1 2 16 - 13 16
5. Расинг Авельянеда 8 4 3 1 8 - 1 15
6. Колон 0:3 9 4 2 3 8 - 13 14
7. Ривер Плейт 8 4 2 2 15 - 6 14
8. Альдосиви 8 4 1 3 9 - 9 13
9. Патронато Парана 8 3 3 2 8 - 6 12
10. Аргентинос Хуниорс 8 3 3 2 7 - 5 12
11. Дефенса и Хустисия 8 3 2 3 11 - 9 11
12. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 2 3 9 - 10 11
13. Атлетико Тукуман 8 3 2 3 9 - 11 11
14. Годой Крус 8 3 1 4 10 - 12 10
15. Сармиенто 8 3 1 4 8 - 11 10
16. Бока Хуниорс 8 2 4 2 6 - 6 10
17. Химнасия Ла-Плата 9 2 4 3 7 - 9 10
18. Унион Санта-Фе 8 2 3 3 9 - 10 9
19. Атлетико Платенсе 9 2 3 4 12 - 14 9
20. Уракан 9 1 6 2 6 - 7 9
21. Банфилд 9 1 5 3 7 - 11 8
22. Сан-Лоренсо 8 2 2 4 5 - 11 8
23. Росарио Сентраль 8 2 1 5 9 - 9 7
24. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 6 - 6 7
25. Сентраль Кордоба Росарио 8 1 4 3 7 - 9 7
26. Арсенал Саранди 8 1 2 5 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 3:0 5 3 2 0 6 - 0 11
2. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Ривер Плейт 5 3 1 1 10 - 3 10
4. Ланус 5 3 1 1 10 - 7 10
5. Эстудиантес Касерос 4 3 0 1 7 - 1 9
6. Дефенса и Хустисия 4 3 0 1 10 - 6 9
7. Сармиенто 4 3 0 1 5 - 3 9
8. Химнасия Ла-Плата 5 2 3 0 5 - 3 9
9. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
10. Патронато Парана 4 2 2 0 4 - 1 8
11. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 5 - 2 8
12. Тальерес Кордоба 3 2 1 0 4 - 0 7
13. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 3 7
14. Колон 0:3 4 2 1 1 4 - 5 7
15. Годой Крус 5 2 1 2 7 - 7 7
16. Альдосиви 4 2 0 2 4 - 4 6
17. Росарио Сентраль 4 2 0 2 7 - 4 6
18. Уракан 5 1 3 1 4 - 4 6
19. Велес Сарсфилд 4 1 2 1 5 - 2 5
20. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 6 - 6 5
21. Арсенал Саранди 4 1 2 1 4 - 6 5
22. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 6 - 4 4
23. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 2 - 2 4
24. Бока Хуниорс 3 1 1 1 2 - 3 4
25. Атлетико Платенсе 4 1 1 2 4 - 6 4
26. Банфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 5 3 0 2 8 - 7 9
2. Индепендьенте Авельянеда 3:0 4 2 1 1 4 - 4 7
3. Расинг Авельянеда 4 2 1 1 5 - 1 7
4. Эстудиантес Касерос 4 2 1 1 8 - 6 7
5. Альдосиви 4 2 1 1 5 - 5 7
6. Колон 0:3 5 2 1 2 4 - 8 7
7. Ланус 3 2 0 1 6 - 6 6
8. Бока Хуниорс 5 1 3 1 4 - 3 6
9. Банфилд 5 1 3 1 4 - 5 6
10. Аргентинос Хуниорс 4 1 2 1 2 - 2 5
11. Унион Санта-Фе 4 1 2 1 3 - 6 5
12. Атлетико Платенсе 5 1 2 2 8 - 8 5
13. Ривер Плейт 3 1 1 1 5 - 3 4
14. Патронато Парана 4 1 1 2 4 - 5 4
15. Сан-Лоренсо 5 1 1 3 3 - 9 4
16. Атлетико Тукуман 4 1 0 3 4 - 9 3
17. Уракан 4 0 3 1 2 - 3 3
18. Годой Крус 3 1 0 2 3 - 5 3
19. Сентраль Кордоба Росарио 4 0 2 2 1 - 3 2
20. Дефенса и Хустисия 4 0 2 2 1 - 3 2
21. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 1 - 4 2
22. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 6 1
23. Ньюэллс Олд Бойз 4 0 1 3 0 - 5 1
24. Сармиенто 4 0 1 3 3 - 8 1
25. Росарио Сентраль 4 0 1 3 2 - 5 1
26. Арсенал Саранди 4 0 0 4 1 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 7 1 1
2. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 5 0 0
3. Годой Крус Martin Ojeda 4 1 1
4. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 4 2 1
5. Ланус Лопес Хосе Мануэль 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 5 0
2. Уракан Lucas Merolla 5 0
3. Банфилд Lautaro Rios 5 0
4. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 1
5. Банфилд Alexis Maldonado 3 1
Весь список
Где смотреть матч Банфилд 2:4 Атлетико Платенсе онлайн




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