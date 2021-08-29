Аргентина: Лига професьональ 2021
Банфилд
2:4
Конец матча
Атлетико Платенсе
0:1
6' ПенальтиМансилья Брайан
1:1
21' ГолДатоло Хесус
24' Желтая карточкаДатоло Хесус
37' Желтая карточкаAlexis Maldonado
1:2
44' ГолMatias Tissera
2:2
54' ГолJuan Manuel Cruz
2:3
84' ГолКуручет Факундо
2:4
90' ГолКуручет Факундо
15
Lautaro
Rios
10
Датоло
Хесус
29
Luciano
Pons
22
Охеда
Луис
21
Ivan
Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Lautaro RiosПолузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Luciano PonsНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Alexis SosaЗащитник
-
20 Joel SonoraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
- Основной состав
-
22 Охеда ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
13 Pablo Gerzel
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
Ход матча
6'
0:1
21'
1:1
24'
37'
44'
1:2
54'
84'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Датоло Хесус
|2
|0.22
|2.
|Juan Manuel Cruz
|2
|0.22
|3.
|Luciano Pons
|1
|0.11
|4.
|Giuliano Galoppo
|1
|0.11
|5.
|Ramiro Enrique
|1
|0.11
|6.
|Joel Sonora
|0
|0
|7.
|Juan Alvarez2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Куручет Факундо
|2
|0.22
|2.
|Augusto Schott
|2
|0.22
|3.
|Matias Tissera
|2
|0.22
|4.
|Мансилья Брайан
|2 (1)
|0.22
|5.
|Mauro Bogado
|1 (1)
|0.11
|6.
|Бертоло Николас
|1
|0.11
|7.
|Lucas Acevedo
|1
|0.11
|8.
|Ivan Gomez
|0
|0
|9.
|Nicolas Zalazar
|0
|0
|10.
|Florian Monzon
|0
|0
|11.
|Franco Baldassarra
|0
|0
|12.
|Facundo Russo
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Lautaro Rios
|5
|0
|2.
|Alexis Maldonado
|3
|1
|3.
|Лолло Лусиано
|2
|0
|4.
|Emanuel Coronel
|2
|0
|5.
|Franco Quinteros
|2
|0
|6.
|Alexis Sosa
|0
|1
|7.
|Датоло Хесус
|1
|0
|8.
|Valentin Barbero
|1
|0
|9.
|Giuliano Galoppo
|1
|0
|10.
|Урси Агустин
|1
|0
|11.
|Juan Alvarez2
|1
|0
|12.
|Ramiro Enrique
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мансилья Брайан
|3
|0
|2.
|Mauro Bogado
|2
|0
|3.
|Hernan Lamberti
|2
|0
|4.
|Ivan Gomez
|2
|0
|5.
|Facundo Cardozo
|2
|0
|6.
|Augusto Schott
|2
|0
|7.
|Pablo Gerzel
|2
|0
|8.
|Де Оливера Хорхе
|0
|1
|9.
|Куручет Факундо
|1
|0
|10.
|Matias Tissera
|1
|0
|11.
|Franco Baldassarra
|1
|0
|12.
|Tiago Palacios
|1
|0
|13.
|Nadir Zeineddin
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Банфилд
|0
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
|0
|42.86% (3)
|Атлетико Платенсе
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|45.45% (5)
|9.09% (1)
|0
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Банфилд Последние 20 матчей: +6 =9 -5Патронато Парана 1:1 Банфилд Банфилд 1:1 Эстудиантес Касерос Аргентинос Хуниорс 2:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба
Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд Банфилд 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Банфилд Сан-Тельмо 1:0 Банфилд Годой Крус 0:1 Банфилд Банфилд 1:0 Ривер Плейт Депортиво Мадрин 0:1 Банфилд Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе Росарио Сентраль 3:1 Банфилд Банфилд 2:2 Эстудиантес Касерос Велес Сарсфилд 2:3 Банфилд Альдосиви 1:1 Банфилд Банфилд 2:0 Ланус Банфилд 0:0 Сан-Лоренсо
Атлетико Платенсе Последние 20 матчей: +4 =5 -11Атлетико Платенсе 1:3 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 2:1 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Атлетико Платенсе
Атлетико Платенсе 1:1 Индепендьенте Авельянеда Сармиенто 1:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:1 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 2:2 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 4:1 Росарио Сентраль Эстудиантес Касерос 2:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:2 Альдосиви Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 2:4 Сан-Лоренсо Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 1:3 Колон Арсенал Саранди 0:0 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:2 Расинг Авельянеда Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто Годой Крус 3:1 Атлетико Платенсе Атлетико Платенсе 0:1 Ривер Плейт
Последние игры между собой
Банфилд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Атлетико Платенсе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|3:0
|9
|5
|3
|1
|10 - 4
|18
|2.
|Эстудиантес Касерос
|8
|5
|1
|2
|15 - 7
|16
|3.
|Тальерес Кордоба
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|4.
|Ланус
|8
|5
|1
|2
|16 - 13
|16
|5.
|Расинг Авельянеда
|8
|4
|3
|1
|8 - 1
|15
|6.
|Колон
|0:3
|9
|4
|2
|3
|8 - 13
|14
|7.
|Ривер Плейт
|8
|4
|2
|2
|15 - 6
|14
|8.
|Альдосиви
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|9.
|Патронато Парана
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|11.
|Дефенса и Хустисия
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|13.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|14.
|Годой Крус
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|15.
|Сармиенто
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|16.
|Бока Хуниорс
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|17.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|18.
|Унион Санта-Фе
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|19.
|Атлетико Платенсе
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|20.
|Уракан
|9
|1
|6
|2
|6 - 7
|9
|21.
|Банфилд
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|22.
|Сан-Лоренсо
|8
|2
|2
|4
|5 - 11
|8
|23.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|1
|5
|9 - 9
|7
|24.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|6 - 6
|7
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|26.
|Арсенал Саранди
|8
|1
|2
|5
|5 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|3:0
|5
|3
|2
|0
|6 - 0
|11
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Ривер Плейт
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|4.
|Ланус
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|5.
|Эстудиантес Касерос
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|6.
|Дефенса и Хустисия
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|7.
|Сармиенто
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|9.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|10.
|Патронато Парана
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|11.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|12.
|Тальерес Кордоба
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|14.
|Колон
|0:3
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|15.
|Годой Крус
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|16.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|17.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|18.
|Уракан
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|19.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|21.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|22.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|23.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|24.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|25.
|Атлетико Платенсе
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|26.
|Банфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|3:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|3.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|4.
|Эстудиантес Касерос
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|Альдосиви
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Колон
|0:3
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|7.
|Ланус
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|8.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Банфилд
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|11.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|12.
|Атлетико Платенсе
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|13.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|14.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|16.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|17.
|Уракан
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|18.
|Годой Крус
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|20.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|21.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|24.
|Сармиенто
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|25.
|Росарио Сентраль
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|7
|1
|1
|2.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|5
|0
|0
|3.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|4
|1
|1
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|4
|2
|1
|5.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|5
|0
|2.
|Уракан
|Lucas Merolla
|5
|0
|3.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|4.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|1
|5.
|Банфилд
|Alexis Maldonado
|3
|1