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Аргентина: Лига професьональ 2021

Индепендьенте Авельянеда
3:0
Второй тайм: 89'
Колон
0'
30' Желтая карточка
Кастро Алексис
1:0
32' Гол
Alan Sonora
35' Желтая карточка
Бланко Доминго
39' Красная карточка
Мура Факундо
2:0
41' Гол
Alan Sonora
3:0
49' Гол
Роа Андрес Фелипе
80' Желтая карточка
Gonzalo Piovi
83' Желтая карточка
Паласиос Себастьян
85' Желтая карточка
Facundo Garces
89'
1
Соса
Себастьян
16
Бустос
Фабрисио
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
3
Thomas
Ortega
23
Бланко
Доминго
15
Alan
Sonora
34
Паласиос
Себастьян
10
Alan
Velasco
7
Роа
Андрес
Фелипе
18
Ромеро
Сильвио
1
Леонардо
Буриан
4
Мура
Факундо
33
Facundo
Garces
3
Gonzalo
Piovi
21
Eric
Meza
23
Cristian
Bernardi
14
Лертора
Федерико
29
Rodrigo
Aliendro
11
Кастро
Алексис
9
Lucas
Beltrain
35
Facundo
Farias
Индепендьенте Авельянеда
4-2-3-1
Колон
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ромеро Сильвио 4 0.44
2. Роа Андрес Фелипе 3 0.33
3. Alan Sonora 2 0.22
4. Инсаурральде Хуан 1 0.11
5. Паласиос Себастьян 0 0
6. Alan Velasco 0 0
7. Lucas Gonzalez 0 0
8. Thomas Ortega 0 0
Колон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Facundo Farias 2 (2) 0.22
2. Cristian Ferreira2 2 0.22
3. Wilson Morelo 1 0.11
4. Rodrigo Aliendro 1 0.11
5. Yeiler Goez 1 0.11
6. Eric Meza 1 0.11
7. Gonzalo Piovi 0 0
8. Мура Факундо 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
# Игрок      
1. Бланко Доминго 2 1
2. Инсаурральде Хуан 3 0
3. Роа Андрес Фелипе 2 0
4. Alan Velasco 2 0
5. Thomas Ortega 2 0
6. Соса Себастьян 1 0
7. Lucas Daniel Romero 1 0
8. Sergio Barreto 1 0
9. Javier Ostachuk 1 0
Колон
# Игрок      
1. Rodrigo Aliendro 2 1
2. Facundo Farias 3 0
3. Мура Факундо 1 1
4. Лертора Федерико 2 0
5. Rafael Delgado 2 0
6. Кастро Алексис 2 0
7. Facundo Garces 2 0
8. Gonzalo Piovi 0 1
9. Santiago Pierotti 0 1
10. Bruno Felix Bianchi 1 0
11. Формика Мауро 1 0
12. Lucas Beltrain 1 0
13. Cristian Ferreira2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Индепендьенте Авельянеда 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2) 0
 Колон 25% (2) 0 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2)

Предыдущие игры

Индепендьенте Авельянеда Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Атлетико Тукуман 2:0 Индепендьенте Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда
Тигре 2:1 Индепендьенте Авельянеда Атлетико Платенсе 1:1 Индепендьенте Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 2:0 Патронато Парана Эстудиантес Касерос 0:1 Индепендьенте Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сантос Индепендьенте Авельянеда 0:0 Аргентинос Хуниорс Сантос 1:0 Индепендьенте Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 0:2 Колон Индепендьенте Авельянеда 1:0 Гуабира Индепендьенте Авельянеда 1:0 Байя Эстудиантес Касерос 0:0 Индепендьенте Авельянеда Монтевидео Сити Торке 1:1 Индепендьенте Авельянеда Уракан 1:3 Индепендьенте Авельянеда Байя 2:2 Индепендьенте Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 0:1 Атлетико Тукуман Индепендьенте Авельянеда 3:1 Монтевидео Сити Торке
Колон Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Колон 1:1 Сармиенто Альдосиви 3:0 Колон Колон 1:0 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 0:1 Колон
Колон 1:0 Годой Крус Уракан 1:1 Колон Колон 1:4 Ланус Ривер Плейт 1:2 Колон Колон 3:0 Расинг Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 0:2 Колон Колон 1:1 Тальерес Кордоба Колон 1:1 Унион Санта-Фе Колон 2:0 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:1 Колон Колон 2:2 Годой Крус Ривер Плейт 3:2 Колон Колон 0:0 Аргентинос Хуниорс Атлетико Платенсе 1:3 Колон Колон 0:0 Росарио Сентраль Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс

Последние игры между собой

Индепендьенте Авельянеда: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 4
Колон: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 10
Индепендьенте Авельянеда 0:2 Колон Лига професиональ Колон 1:2 Индепендьенте Авельянеда Кубок Диего Марадоны Индепендьенте Авельянеда 1:1 Колон Кубок Диего Марадоны Индепендьенте Авельянеда 2:0 Колон Суперлига
Индепендьенте Авельянеда 3:0 Колон Суперлига Колон 0:1 Индепендьенте Авельянеда Суперлига Колон 0:2 Индепендьенте Авельянеда Примера Индепендьенте Авельянеда 4:1 Колон Примера Колон 0:1 Индепендьенте Авельянеда Примера Колон 1:1 Индепендьенте Авельянеда Примера Индепендьенте Авельянеда 2:2 Колон Примера Индепендьенте Авельянеда 0:1 Колон Примера А Индепендьенте Авельянеда 3:1 Колон Примера А Колон 1:1 Индепендьенте Авельянеда Примера А Колон 1:1 Индепендьенте Авельянеда Примера А Индепендьенте Авельянеда 3:2 Колон Примера А Индепендьенте Авельянеда 0:1 Колон Примера А Колон 1:2 Индепендьенте Авельянеда Примера А Индепендьенте Авельянеда 1:3 Колон Примера А Клаусура
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 3:0 9 5 3 1 10 - 4 18
2. Эстудиантес Касерос 8 5 1 2 15 - 7 16
3. Тальерес Кордоба 8 5 1 2 12 - 7 16
4. Ланус 8 5 1 2 16 - 13 16
5. Расинг Авельянеда 8 4 3 1 8 - 1 15
6. Колон 0:3 9 4 2 3 8 - 13 14
7. Ривер Плейт 8 4 2 2 15 - 6 14
8. Альдосиви 8 4 1 3 9 - 9 13
9. Патронато Парана 8 3 3 2 8 - 6 12
10. Аргентинос Хуниорс 8 3 3 2 7 - 5 12
11. Дефенса и Хустисия 8 3 2 3 11 - 9 11
12. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 2 3 9 - 10 11
13. Атлетико Тукуман 8 3 2 3 9 - 11 11
14. Годой Крус 8 3 1 4 10 - 12 10
15. Сармиенто 8 3 1 4 8 - 11 10
16. Бока Хуниорс 8 2 4 2 6 - 6 10
17. Химнасия Ла-Плата 9 2 4 3 7 - 9 10
18. Унион Санта-Фе 8 2 3 3 9 - 10 9
19. Атлетико Платенсе 9 2 3 4 12 - 14 9
20. Уракан 9 1 6 2 6 - 7 9
21. Банфилд 9 1 5 3 7 - 11 8
22. Сан-Лоренсо 8 2 2 4 5 - 11 8
23. Росарио Сентраль 8 2 1 5 9 - 9 7
24. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 6 - 6 7
25. Сентраль Кордоба Росарио 8 1 4 3 7 - 9 7
26. Арсенал Саранди 8 1 2 5 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 3:0 5 3 2 0 6 - 0 11
2. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Ривер Плейт 5 3 1 1 10 - 3 10
4. Ланус 5 3 1 1 10 - 7 10
5. Эстудиантес Касерос 4 3 0 1 7 - 1 9
6. Дефенса и Хустисия 4 3 0 1 10 - 6 9
7. Сармиенто 4 3 0 1 5 - 3 9
8. Химнасия Ла-Плата 5 2 3 0 5 - 3 9
9. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
10. Патронато Парана 4 2 2 0 4 - 1 8
11. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 5 - 2 8
12. Тальерес Кордоба 3 2 1 0 4 - 0 7
13. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 3 7
14. Колон 0:3 4 2 1 1 4 - 5 7
15. Годой Крус 5 2 1 2 7 - 7 7
16. Альдосиви 4 2 0 2 4 - 4 6
17. Росарио Сентраль 4 2 0 2 7 - 4 6
18. Уракан 5 1 3 1 4 - 4 6
19. Велес Сарсфилд 4 1 2 1 5 - 2 5
20. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 2 1 6 - 6 5
21. Арсенал Саранди 4 1 2 1 4 - 6 5
22. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 6 - 4 4
23. Сан-Лоренсо 3 1 1 1 2 - 2 4
24. Бока Хуниорс 3 1 1 1 2 - 3 4
25. Атлетико Платенсе 4 1 1 2 4 - 6 4
26. Банфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 5 3 0 2 8 - 7 9
2. Индепендьенте Авельянеда 3:0 4 2 1 1 4 - 4 7
3. Расинг Авельянеда 4 2 1 1 5 - 1 7
4. Эстудиантес Касерос 4 2 1 1 8 - 6 7
5. Альдосиви 4 2 1 1 5 - 5 7
6. Колон 0:3 5 2 1 2 4 - 8 7
7. Ланус 3 2 0 1 6 - 6 6
8. Бока Хуниорс 5 1 3 1 4 - 3 6
9. Банфилд 5 1 3 1 4 - 5 6
10. Аргентинос Хуниорс 4 1 2 1 2 - 2 5
11. Унион Санта-Фе 4 1 2 1 3 - 6 5
12. Атлетико Платенсе 5 1 2 2 8 - 8 5
13. Ривер Плейт 3 1 1 1 5 - 3 4
14. Патронато Парана 4 1 1 2 4 - 5 4
15. Сан-Лоренсо 5 1 1 3 3 - 9 4
16. Атлетико Тукуман 4 1 0 3 4 - 9 3
17. Уракан 4 0 3 1 2 - 3 3
18. Годой Крус 3 1 0 2 3 - 5 3
19. Сентраль Кордоба Росарио 4 0 2 2 1 - 3 2
20. Дефенса и Хустисия 4 0 2 2 1 - 3 2
21. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 1 - 4 2
22. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 6 1
23. Ньюэллс Олд Бойз 4 0 1 3 0 - 5 1
24. Сармиенто 4 0 1 3 3 - 8 1
25. Росарио Сентраль 4 0 1 3 2 - 5 1
26. Арсенал Саранди 4 0 0 4 1 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 7 1 1
2. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 5 0 0
3. Годой Крус Martin Ojeda 4 1 1
4. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 4 2 1
5. Ланус Лопес Хосе Мануэль 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 5 0
2. Уракан Lucas Merolla 5 0
3. Банфилд Lautaro Rios 5 0
4. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 1
5. Банфилд Alexis Maldonado 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Алан Сонора бьет в цель!
  • 39'
    УДАЛЕНИЕ! - Мура Факундо увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    35'
    Бланко Доминго получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Алан Сонора бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Кастро Алексис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Колон
2.29
4.60
4.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Индепендьенте Авельянеда 3:0 Колон онлайн




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