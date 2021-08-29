Аргентина: Лига професьональ 2021
Индепендьенте Авельянеда
3:0
Второй тайм: 89'
Колон
30' Желтая карточкаКастро Алексис
1:0
32' ГолAlan Sonora
35' Желтая карточкаБланко Доминго
39' Красная карточкаМура Факундо
2:0
41' ГолAlan Sonora
3:0
49' ГолРоа Андрес Фелипе
80' Желтая карточкаGonzalo Piovi
83' Желтая карточкаПаласиос Себастьян
85' Желтая карточкаFacundo Garces
15
Alan
Sonora
10
Alan
Velasco
21
Eric
Meza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Alan SonoraПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Alan VelascoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Matias SosaПолузащитник
-
-
-
32 Ayrton Costa
-
11 Gaston Togni
-
26 Zarza
-
35 Tomas Pozzo
-
-
-
36 David Sayago
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Eric MezaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
Ход матча
30'
32'
1:0
35'
39'
41'
2:0
49'
80'
85'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ромеро Сильвио
|4
|0.44
|2.
|Роа Андрес Фелипе
|3
|0.33
|3.
|Alan Sonora
|2
|0.22
|4.
|Инсаурральде Хуан
|1
|0.11
|5.
|Паласиос Себастьян
|0
|0
|6.
|Alan Velasco
|0
|0
|7.
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|8.
|Thomas Ortega
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Facundo Farias
|2 (2)
|0.22
|2.
|Cristian Ferreira2
|2
|0.22
|3.
|Wilson Morelo
|1
|0.11
|4.
|Rodrigo Aliendro
|1
|0.11
|5.
|Yeiler Goez
|1
|0.11
|6.
|Eric Meza
|1
|0.11
|7.
|Gonzalo Piovi
|0
|0
|8.
|Мура Факундо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бланко Доминго
|2
|1
|2.
|Инсаурральде Хуан
|3
|0
|3.
|Роа Андрес Фелипе
|2
|0
|4.
|Alan Velasco
|2
|0
|5.
|Thomas Ortega
|2
|0
|6.
|Соса Себастьян
|1
|0
|7.
|Lucas Daniel Romero
|1
|0
|8.
|Sergio Barreto
|1
|0
|9.
|Javier Ostachuk
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Rodrigo Aliendro
|2
|1
|2.
|Facundo Farias
|3
|0
|3.
|Мура Факундо
|1
|1
|4.
|Лертора Федерико
|2
|0
|5.
|Rafael Delgado
|2
|0
|6.
|Кастро Алексис
|2
|0
|7.
|Facundo Garces
|2
|0
|8.
|Gonzalo Piovi
|0
|1
|9.
|Santiago Pierotti
|0
|1
|10.
|Bruno Felix Bianchi
|1
|0
|11.
|Формика Мауро
|1
|0
|12.
|Lucas Beltrain
|1
|0
|13.
|Cristian Ferreira2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Индепендьенте Авельянеда
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|Колон
|25% (2)
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
Предыдущие игры
Индепендьенте Авельянеда Последние 20 матчей: +9 =6 -5Атлетико Тукуман 2:0 Индепендьенте Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда
Тигре 2:1 Индепендьенте Авельянеда Атлетико Платенсе 1:1 Индепендьенте Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 2:0 Патронато Парана Эстудиантес Касерос 0:1 Индепендьенте Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сантос Индепендьенте Авельянеда 0:0 Аргентинос Хуниорс Сантос 1:0 Индепендьенте Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 0:2 Колон Индепендьенте Авельянеда 1:0 Гуабира Индепендьенте Авельянеда 1:0 Байя Эстудиантес Касерос 0:0 Индепендьенте Авельянеда Монтевидео Сити Торке 1:1 Индепендьенте Авельянеда Уракан 1:3 Индепендьенте Авельянеда Байя 2:2 Индепендьенте Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 0:1 Атлетико Тукуман Индепендьенте Авельянеда 3:1 Монтевидео Сити Торке
Колон Последние 20 матчей: +9 =6 -5Колон 1:1 Сармиенто Альдосиви 3:0 Колон Колон 1:0 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 0:1 Колон
Колон 1:0 Годой Крус Уракан 1:1 Колон Колон 1:4 Ланус Ривер Плейт 1:2 Колон Колон 3:0 Расинг Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 0:2 Колон Колон 1:1 Тальерес Кордоба Колон 1:1 Унион Санта-Фе Колон 2:0 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:1 Колон Колон 2:2 Годой Крус Ривер Плейт 3:2 Колон Колон 0:0 Аргентинос Хуниорс Атлетико Платенсе 1:3 Колон Колон 0:0 Росарио Сентраль Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс
Последние игры между собой
Индепендьенте Авельянеда: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 4
Колон: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 10
Индепендьенте Авельянеда 3:0 Колон Суперлига Колон 0:1 Индепендьенте Авельянеда Суперлига Колон 0:2 Индепендьенте Авельянеда Примера Индепендьенте Авельянеда 4:1 Колон Примера Колон 0:1 Индепендьенте Авельянеда Примера Колон 1:1 Индепендьенте Авельянеда Примера Индепендьенте Авельянеда 2:2 Колон Примера Индепендьенте Авельянеда 0:1 Колон Примера А Индепендьенте Авельянеда 3:1 Колон Примера А Колон 1:1 Индепендьенте Авельянеда Примера А Колон 1:1 Индепендьенте Авельянеда Примера А Индепендьенте Авельянеда 3:2 Колон Примера А Индепендьенте Авельянеда 0:1 Колон Примера А Колон 1:2 Индепендьенте Авельянеда Примера А Индепендьенте Авельянеда 1:3 Колон Примера А Клаусура
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|3:0
|9
|5
|3
|1
|10 - 4
|18
|2.
|Эстудиантес Касерос
|8
|5
|1
|2
|15 - 7
|16
|3.
|Тальерес Кордоба
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|4.
|Ланус
|8
|5
|1
|2
|16 - 13
|16
|5.
|Расинг Авельянеда
|8
|4
|3
|1
|8 - 1
|15
|6.
|Колон
|0:3
|9
|4
|2
|3
|8 - 13
|14
|7.
|Ривер Плейт
|8
|4
|2
|2
|15 - 6
|14
|8.
|Альдосиви
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|9.
|Патронато Парана
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|11.
|Дефенса и Хустисия
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|13.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|14.
|Годой Крус
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|15.
|Сармиенто
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|16.
|Бока Хуниорс
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|17.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|18.
|Унион Санта-Фе
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|19.
|Атлетико Платенсе
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|20.
|Уракан
|9
|1
|6
|2
|6 - 7
|9
|21.
|Банфилд
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|22.
|Сан-Лоренсо
|8
|2
|2
|4
|5 - 11
|8
|23.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|1
|5
|9 - 9
|7
|24.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|6 - 6
|7
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|26.
|Арсенал Саранди
|8
|1
|2
|5
|5 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|3:0
|5
|3
|2
|0
|6 - 0
|11
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Ривер Плейт
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|4.
|Ланус
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|5.
|Эстудиантес Касерос
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|6.
|Дефенса и Хустисия
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|7.
|Сармиенто
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|9.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|10.
|Патронато Парана
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|11.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|12.
|Тальерес Кордоба
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|14.
|Колон
|0:3
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|15.
|Годой Крус
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|16.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|17.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|18.
|Уракан
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|19.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|21.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|22.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|23.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|24.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|25.
|Атлетико Платенсе
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|26.
|Банфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|3:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|3.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|4.
|Эстудиантес Касерос
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|Альдосиви
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Колон
|0:3
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|7.
|Ланус
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|8.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Банфилд
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|11.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|12.
|Атлетико Платенсе
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|13.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|14.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|16.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|17.
|Уракан
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|18.
|Годой Крус
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|20.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|21.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|24.
|Сармиенто
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|25.
|Росарио Сентраль
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|7
|1
|1
|2.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|5
|0
|0
|3.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|4
|1
|1
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|4
|2
|1
|5.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|5
|0
|2.
|Уракан
|Lucas Merolla
|5
|0
|3.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|4.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|1
|5.
|Банфилд
|Alexis Maldonado
|3
|1