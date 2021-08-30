Аргентина: Лига професьональ 2021
Унион Санта-Фе
1:0
Конец матча
Аргентинос Хуниорс
1:0
4' ПенальтиNicolas Cordero
60' Желтая карточкаMarco Borgnino
34
Kevin
Zenon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Kevin ZenonНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Mauro PittonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
21 Gaston Comas
-
-
Главный тренер: Juan Manuel Azconzabal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Elias GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
Ход матча
4'
1:0
60'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандо Андре Маркес
|2
|0.22
|2.
|Nicolas Cordero
|2 (1)
|0.22
|3.
|Juan Manuel Garcia
|1
|0.11
|4.
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0.11
|5.
|Cristian Insaurralde
|1
|0.11
|6.
|Emanuel Britez
|1
|0.11
|7.
|Lucas Esquivel
|1
|0.11
|8.
|Federico Vera
|0
|0
|9.
|Juan Ignacio Nardoni
|0
|0
|10.
|Gaston Gonzalez2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nicolas Reniero
|2
|0.22
|2.
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0.11
|3.
|Gabriel Carabajal
|1 (1)
|0.11
|4.
|Jonathan David Gomez
|1
|0.11
|5.
|Lucas Villalba
|1
|0.11
|6.
|Matias Romero1
|1
|0.11
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Juan Portillo
|3
|0
|2.
|Martin Ezequiel Canete
|3
|0
|3.
|Emanuel Britez
|1
|1
|4.
|Lucas Esquivel
|1
|1
|5.
|Корвалан Клаудио
|2
|0
|6.
|Nicolas Penailillo
|1
|0
|7.
|Juan Manuel Garcia
|1
|0
|8.
|Marco Borgnino
|1
|0
|9.
|Nicolas Cordero
|1
|0
|10.
|Daniel Juarez
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Lucas Villalba
|4
|0
|2.
|Jonathan David Gomez
|3
|0
|3.
|Kevin Mac Allister
|3
|0
|4.
|Кабрера Хавьер
|1
|1
|5.
|Miguel Angel Torren
|2
|0
|6.
|Nicolas Reniero
|2
|0
|7.
|Cesar Florentin
|2
|0
|8.
|Ауче Габриэль
|1
|0
|9.
|Gabriel Carabajal
|1
|0
|10.
|Luciano Gomez
|1
|0
|11.
|Matias Romero1
|1
|0
|12.
|Marco Di Cesare
|1
|0
|13.
|Lautro Ovando
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Унион Санта-Фе
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|0
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|Аргентинос Хуниорс
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
Предыдущие игры
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +6 =9 -5Годой Крус 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Тальерес Кордоба Уракан 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 4:0 Сан-Лоренсо
Ланус 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд Ривер Плейт 4:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:1 Бока Хуниорс Колон 1:1 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Индепендьенте Авельянеда Тальерес Кордоба 3:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 4:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:1 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 3:2 Ланус Уракан 1:1 Унион Санта-Фе
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +10 =5 -5Аргентинос Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 0:1 Аргентинос Хуниорс Химнасия Ла-Плата 2:3 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:0 Банфилд
Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Индепендьенте Авельянеда 0:0 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Насьональ Монтевидео 2:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Атлетико Насьональ II Аргентинос Хуниорс 0:1 Универсидад Католика Чили Аргентинос Хуниорс 2:0 Эстудиантес Касерос Атлетико Насьональ II 0:2 Аргентинос Хуниорс Альдосиви 1:3 Аргентинос Хуниорс Универсидад Католика Чили 0:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Аргентинос Хуниорс 2:0 Насьональ Монтевидео
Последние игры между собой
Унион Санта-Фе: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
Аргентинос Хуниорс: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|9
|6
|1
|2
|19 - 15
|19
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|5
|3
|1
|10 - 4
|18
|3.
|Эстудиантес Касерос
|8
|5
|1
|2
|15 - 7
|16
|4.
|Тальерес Кордоба
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|5.
|Расинг Авельянеда
|9
|4
|4
|1
|8 - 1
|16
|6.
|Атлетико Тукуман
|9
|4
|2
|3
|11 - 12
|14
|7.
|Колон
|9
|4
|2
|3
|8 - 13
|14
|8.
|Ривер Плейт
|8
|4
|2
|2
|15 - 6
|14
|9.
|Альдосиви
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|10.
|Дефенса и Хустисия
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|11.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|3
|3
|3
|7 - 6
|12
|13.
|Патронато Парана
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|15.
|Сан-Лоренсо
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|16.
|Бока Хуниорс
|9
|2
|5
|2
|6 - 6
|11
|17.
|Сармиенто
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|18.
|Велес Сарсфилд
|9
|2
|4
|3
|9 - 6
|10
|19.
|Годой Крус
|9
|3
|1
|5
|10 - 15
|10
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|21.
|Росарио Сентраль
|9
|3
|1
|5
|13 - 11
|10
|22.
|Атлетико Платенсе
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|23.
|Уракан
|9
|1
|6
|2
|6 - 7
|9
|24.
|Банфилд
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|1
|4
|4
|9 - 13
|7
|26.
|Арсенал Саранди
|9
|1
|3
|5
|5 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|3
|2
|0
|6 - 0
|11
|2.
|Ривер Плейт
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|4.
|Ланус
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|5.
|Эстудиантес Касерос
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|6.
|Дефенса и Хустисия
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|7.
|Сармиенто
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|9.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|10.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|11.
|Патронато Парана
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|12.
|Велес Сарсфилд
|5
|2
|2
|1
|8 - 2
|8
|13.
|Тальерес Кордоба
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|14.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|16.
|Сан-Лоренсо
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|17.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|18.
|Годой Крус
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|19.
|Альдосиви
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|20.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|21.
|Уракан
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|22.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|23.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|25.
|Атлетико Платенсе
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|26.
|Банфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|4
|3
|0
|1
|9 - 8
|9
|2.
|Тальерес Кордоба
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|3.
|Расинг Авельянеда
|5
|2
|2
|1
|5 - 1
|8
|4.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|Эстудиантес Касерос
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Альдосиви
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|7.
|Колон
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|8.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|9.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|10.
|Банфилд
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|11.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|12.
|Атлетико Платенсе
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|14.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|15.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|16.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|17.
|Патронато Парана
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Уракан
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|19.
|Годой Крус
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|20.
|Дефенса и Хустисия
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|22.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|25.
|Сармиенто
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|9
|2
|1
|2.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|6
|2
|0
|3.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|5
|2
|2
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|5
|0
|1
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|5
|0
|2.
|Уракан
|Lucas Merolla
|5
|0
|3.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|4.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|1
|5.
|Банфилд
|Alexis Maldonado
|3
|1