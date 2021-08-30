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Аргентина: Лига професьональ 2021

Унион Санта-Фе
1:0
Конец матча
Аргентинос Хуниорс
0'
1:0
4' Пенальти
Nicolas Cordero
60' Желтая карточка
Marco Borgnino
90'+7
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
2
Franco
Calderon
22
Emanuel
Britez
3
Корвалан
Клаудио
16
Federico
Vera
30
Juan
Ignacio
Nardoni
10
Martin
Ezequiel
Canete
37
Lucas
Esquivel
32
Marco
Borgnino
20
Nicolas
Cordero
34
Kevin
Zenon
12
Lucas
Abraham
Chavez
4
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
7
Кабрера
Хавьер
11
Jonathan
David
Gomez
17
Franco
Moyano
8
Gabriel
Carabajal
24
Elias
Gomez
10
Cesar
Florentin
32
Nicolas
Reniero
Унион Санта-Фе
3-4-3
Аргентинос Хуниорс
3-5-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандо Андре Маркес 2 0.22
2. Nicolas Cordero 2 (1) 0.22
3. Juan Manuel Garcia 1 0.11
4. Martin Ezequiel Canete 1 0.11
5. Cristian Insaurralde 1 0.11
6. Emanuel Britez 1 0.11
7. Lucas Esquivel 1 0.11
8. Federico Vera 0 0
9. Juan Ignacio Nardoni 0 0
10. Gaston Gonzalez2 0 0
Аргентинос Хуниорс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nicolas Reniero 2 0.22
2. Mateo Agustin Coronel 1 0.11
3. Gabriel Carabajal 1 (1) 0.11
4. Jonathan David Gomez 1 0.11
5. Lucas Villalba 1 0.11
6. Matias Romero1 1 0.11

Карточки

Унион Санта-Фе
# Игрок      
1. Juan Portillo 3 0
2. Martin Ezequiel Canete 3 0
3. Emanuel Britez 1 1
4. Lucas Esquivel 1 1
5. Корвалан Клаудио 2 0
6. Nicolas Penailillo 1 0
7. Juan Manuel Garcia 1 0
8. Marco Borgnino 1 0
9. Nicolas Cordero 1 0
10. Daniel Juarez 1 0
Аргентинос Хуниорс
# Игрок      
1. Lucas Villalba 4 0
2. Jonathan David Gomez 3 0
3. Kevin Mac Allister 3 0
4. Кабрера Хавьер 1 1
5. Miguel Angel Torren 2 0
6. Nicolas Reniero 2 0
7. Cesar Florentin 2 0
8. Ауче Габриэль 1 0
9. Gabriel Carabajal 1 0
10. Luciano Gomez 1 0
11. Matias Romero1 1 0
12. Marco Di Cesare 1 0
13. Lautro Ovando 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Унион Санта-Фе 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 0 22.22% (2) 33.33% (3)
 Аргентинос Хуниорс 14.29% (1) 14.29% (1) 0 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3)

Предыдущие игры

Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Годой Крус 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Тальерес Кордоба Уракан 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 4:0 Сан-Лоренсо
Ланус 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд Ривер Плейт 4:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:1 Бока Хуниорс Колон 1:1 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Индепендьенте Авельянеда Тальерес Кордоба 3:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 4:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:1 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 3:2 Ланус Уракан 1:1 Унион Санта-Фе
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Аргентинос Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 0:1 Аргентинос Хуниорс Химнасия Ла-Плата 2:3 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:0 Банфилд
Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Индепендьенте Авельянеда 0:0 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Насьональ Монтевидео 2:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Атлетико Насьональ II Аргентинос Хуниорс 0:1 Универсидад Католика Чили Аргентинос Хуниорс 2:0 Эстудиантес Касерос Атлетико Насьональ II 0:2 Аргентинос Хуниорс Альдосиви 1:3 Аргентинос Хуниорс Универсидад Католика Чили 0:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Аргентинос Хуниорс 2:0 Насьональ Монтевидео

Последние игры между собой

Унион Санта-Фе: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
Аргентинос Хуниорс: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
Унион Санта-Фе 1:0 Аргентинос Хуниорс Суперлига Аргентинос Хуниорс 0:1 Унион Санта-Фе Суперлига Аргентинос Хуниорс 3:1 Унион Санта-Фе Суперлига Унион Санта-Фе 4:0 Аргентинос Хуниорс Примера
Аргентинос Хуниорс 1:2 Унион Санта-Фе Примера Унион Санта-Фе 0:0 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 3:3 Унион Санта-Фе Примера Аргентинос Хуниорс 0:0 Унион Санта-Фе Примера А Унион Санта-Фе 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 9 6 1 2 19 - 15 19
2. Индепендьенте Авельянеда 9 5 3 1 10 - 4 18
3. Эстудиантес Касерос 8 5 1 2 15 - 7 16
4. Тальерес Кордоба 8 5 1 2 12 - 7 16
5. Расинг Авельянеда 9 4 4 1 8 - 1 16
6. Атлетико Тукуман 9 4 2 3 11 - 12 14
7. Колон 9 4 2 3 8 - 13 14
8. Ривер Плейт 8 4 2 2 15 - 6 14
9. Альдосиви 9 4 1 4 11 - 12 13
10. Дефенса и Хустисия 9 3 3 3 11 - 9 12
11. Унион Санта-Фе 9 3 3 3 10 - 10 12
12. Аргентинос Хуниорс 9 3 3 3 7 - 6 12
13. Патронато Парана 9 3 3 3 8 - 9 12
14. Ньюэллс Олд Бойз 9 3 2 4 10 - 12 11
15. Сан-Лоренсо 9 3 2 4 8 - 11 11
16. Бока Хуниорс 9 2 5 2 6 - 6 11
17. Сармиенто 8 3 1 4 8 - 11 10
18. Велес Сарсфилд 9 2 4 3 9 - 6 10
19. Годой Крус 9 3 1 5 10 - 15 10
20. Химнасия Ла-Плата 9 2 4 3 7 - 9 10
21. Росарио Сентраль 9 3 1 5 13 - 11 10
22. Атлетико Платенсе 9 2 3 4 12 - 14 9
23. Уракан 9 1 6 2 6 - 7 9
24. Банфилд 9 1 5 3 7 - 11 8
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 1 4 4 9 - 13 7
26. Арсенал Саранди 9 1 3 5 5 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 5 3 2 0 6 - 0 11
2. Ривер Плейт 5 3 1 1 10 - 3 10
3. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 10 - 7 10
4. Ланус 5 3 1 1 10 - 7 10
5. Эстудиантес Касерос 4 3 0 1 7 - 1 9
6. Дефенса и Хустисия 4 3 0 1 10 - 6 9
7. Сармиенто 4 3 0 1 5 - 3 9
8. Химнасия Ла-Плата 5 2 3 0 5 - 3 9
9. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 5 - 2 8
10. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
11. Патронато Парана 4 2 2 0 4 - 1 8
12. Велес Сарсфилд 5 2 2 1 8 - 2 8
13. Тальерес Кордоба 3 2 1 0 4 - 0 7
14. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 7 - 4 7
15. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 3 7
16. Сан-Лоренсо 4 2 1 1 5 - 2 7
17. Колон 4 2 1 1 4 - 5 7
18. Годой Крус 5 2 1 2 7 - 7 7
19. Альдосиви 5 2 0 3 6 - 7 6
20. Росарио Сентраль 4 2 0 2 7 - 4 6
21. Уракан 5 1 3 1 4 - 4 6
22. Арсенал Саранди 5 1 3 1 4 - 6 6
23. Бока Хуниорс 4 1 2 1 2 - 3 5
24. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 8 - 10 5
25. Атлетико Платенсе 4 1 1 2 4 - 6 4
26. Банфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 4 3 0 1 9 - 8 9
2. Тальерес Кордоба 5 3 0 2 8 - 7 9
3. Расинг Авельянеда 5 2 2 1 5 - 1 8
4. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
5. Эстудиантес Касерос 4 2 1 1 8 - 6 7
6. Альдосиви 4 2 1 1 5 - 5 7
7. Колон 5 2 1 2 4 - 8 7
8. Атлетико Тукуман 5 2 0 3 6 - 10 6
9. Бока Хуниорс 5 1 3 1 4 - 3 6
10. Банфилд 5 1 3 1 4 - 5 6
11. Унион Санта-Фе 4 1 2 1 3 - 6 5
12. Атлетико Платенсе 5 1 2 2 8 - 8 5
13. Аргентинос Хуниорс 5 1 2 2 2 - 3 5
14. Ривер Плейт 3 1 1 1 5 - 3 4
15. Росарио Сентраль 5 1 1 3 6 - 7 4
16. Сан-Лоренсо 5 1 1 3 3 - 9 4
17. Патронато Парана 5 1 1 3 4 - 8 4
18. Уракан 4 0 3 1 2 - 3 3
19. Годой Крус 4 1 0 3 3 - 8 3
20. Дефенса и Хустисия 5 0 3 2 1 - 3 3
21. Сентраль Кордоба Росарио 4 0 2 2 1 - 3 2
22. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 1 - 4 2
23. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 6 1
24. Ньюэллс Олд Бойз 4 0 1 3 0 - 5 1
25. Сармиенто 4 0 1 3 3 - 8 1
26. Арсенал Саранди 4 0 0 4 1 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 9 2 1
2. Альдосиви Каутеруссио Мартин 6 2 0
3. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 5 2 2
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 5 0 1
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 5 0
2. Уракан Lucas Merolla 5 0
3. Банфилд Lautaro Rios 5 0
4. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 1
5. Банфилд Alexis Maldonado 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Николас Кордеро из команды Унион Санта-Фе забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Унион Санта-Фе 1:0 Аргентинос Хуниорс онлайн




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