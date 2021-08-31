Аргентина: Лига професьональ 2021
Сармиенто
1:2
Конец матча
Ривер Плейт
1:0
12' ГолGabriel Alanis
19' Желтая карточкаLautaro Montoya
1:1
34' ГолКарраскаль Хорхе
46' Желтая карточкаЗидан Энцо
52' Желтая карточкаBraian Salvareschi
65' Желтая карточкаFederico Mancinelli
77' Желтая карточкаGuido Mainero
80' Вторая желтая карточкаBraian Salvareschi
86' Желтая карточкаAgustin Fontana
1:2
90' ГолПерес Энцо
90' Желтая карточкаJose Antonio Paradela
13
Зидан
Энцо
16
Alex
Vigo
24
Перес
Энцо
20
Каско
Милтон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mario Sciacqua
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Зидан ЭнцоЗащитник
- Защитник
-
16 Alex VigoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
-
20 Каско МилтонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Люкс ХерманВратарь
- Нападающий
-
-
-
-
33 Tomas Galvan
-
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Gallardo
Ход матча
12'
1:0
19'
34'
1:1
46'
77'
86'
90'
1:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jonathan Torres
|2
|0.22
|2.
|Luciano Gondou
|2
|0.22
|3.
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0.11
|4.
|Gabriel Alanis
|1
|0.11
|5.
|Patricio Cucchi
|1
|0.11
|6.
|Lautaro Montoya
|1
|0.11
|7.
|Guido Mainero
|1
|0.11
|8.
|Rodrigo Javier Salinas
|0
|0
|9.
|Sergio Quiroga
|0
|0
|10.
|Yair Arismendi
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Матиас
|3
|0.33
|2.
|Braian Romero
|3
|0.33
|3.
|Де ла Крус Николас
|3
|0.33
|4.
|Перес Энцо
|2
|0.22
|5.
|Альварес Хулиан
|2
|0.22
|6.
|Сукулини Бруно
|1
|0.11
|7.
|Зидан Энцо
|1
|0.11
|8.
|Диас Пауло
|1
|0.11
|9.
|Карраскаль Хорхе
|1
|0.11
|10.
|Каско Милтон
|0
|0
|11.
|Fabricio Angileri
|0
|0
|12.
|Пинола Хавьер II
|0
|0
|13.
|Benjamin Rollheiser
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Braian Salvareschi
|4
|1
|2.
|Julian Chicco
|3
|0
|3.
|Браво Федерико
|2
|0
|4.
|Lautaro Montoya
|2
|0
|5.
|Federico Mancinelli
|1
|0
|6.
|Нуньес Хервасио
|1
|0
|7.
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0
|8.
|Guido Mainero
|1
|0
|9.
|Nicolas Bazzana
|1
|0
|10.
|Yair Arismendi
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каско Милтон
|3
|0
|2.
|Карраскаль Хорхе
|3
|0
|3.
|Сукулини Бруно
|2
|0
|4.
|Braian Romero
|2
|0
|5.
|Армани Франко
|2
|0
|6.
|Agustin Fontana
|2
|0
|7.
|Диас Пауло
|2
|0
|8.
|Jose Antonio Paradela
|2
|0
|9.
|Alex Vigo
|2
|0
|10.
|Суарес Матиас
|1
|0
|11.
|Перес Энцо
|1
|0
|12.
|Зидан Энцо
|1
|0
|13.
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|14.
|Рохас Роберт
|1
|0
|15.
|Benjamin Rollheiser
|1
|0
|16.
|Мартинес Эктор II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сармиенто
|11.11% (1)
|0
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|Ривер Плейт
|17.65% (3)
|0
|23.53% (4)
|23.53% (4)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
Предыдущие игры
Сармиенто Последние 20 матчей: +6 =5 -9Колон 1:1 Сармиенто Сармиенто 3:0 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 4:2 Сармиенто Сармиенто 1:0 Росарио Сентраль
Расинг Авельянеда 1:0 Сармиенто Сармиенто 1:0 Атлетико Платенсе Патронато Парана 2:0 Сармиенто Сармиенто 0:1 Темперлей Сармиенто 0:3 Эстудиантес Касерос Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Сармиенто 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 1:0 Сармиенто Сармиенто 1:0 Ланус Уракан 3:0 Сармиенто Сармиенто 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 0:0 Сармиенто Сармиенто 3:1 Дефенса и Хустисия Индепендьенте Авельянеда 6:0 Сармиенто Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +7 =5 -8Ривер Плейт 2:0 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 1:1 Ривер Плейт Атлетико Минейро 3:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Велес Сарсфилд
Ривер Плейт 0:1 Атлетико Минейро Годой Крус 2:1 Ривер Плейт Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Уракан Ланус 0:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:0 Унион Санта-Фе Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:2 Колон Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:3 Флуминенсе Ривер Плейт 2:1 Индепендиенте Санта-Фе Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Хуниор 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:1 Альдосиви Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Ривер Плейт Банфилд 1:0 Ривер Плейт
Последние игры между собой
Сармиенто: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Ривер Плейт: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|2:0
|9
|6
|1
|2
|14 - 7
|19
|2.
|Ланус
|9
|6
|1
|2
|19 - 15
|19
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|5
|3
|1
|10 - 4
|18
|4.
|Ривер Плейт
|9
|5
|2
|2
|17 - 7
|17
|5.
|Эстудиантес Касерос
|0:2
|9
|5
|1
|3
|15 - 9
|16
|6.
|Расинг Авельянеда
|9
|4
|4
|1
|8 - 1
|16
|7.
|Атлетико Тукуман
|9
|4
|2
|3
|11 - 12
|14
|8.
|Колон
|9
|4
|2
|3
|8 - 13
|14
|9.
|Альдосиви
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|10.
|Дефенса и Хустисия
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|11.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|3
|3
|3
|7 - 6
|12
|13.
|Патронато Парана
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|15.
|Сан-Лоренсо
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|16.
|Бока Хуниорс
|9
|2
|5
|2
|6 - 6
|11
|17.
|Сармиенто
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|18.
|Росарио Сентраль
|9
|3
|1
|5
|13 - 11
|10
|19.
|Велес Сарсфилд
|9
|2
|4
|3
|9 - 6
|10
|20.
|Годой Крус
|9
|3
|1
|5
|10 - 15
|10
|21.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|22.
|Атлетико Платенсе
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|23.
|Уракан
|9
|1
|6
|2
|6 - 7
|9
|24.
|Банфилд
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|1
|4
|4
|9 - 13
|7
|26.
|Арсенал Саранди
|9
|1
|3
|5
|5 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|3
|2
|0
|6 - 0
|11
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|3.
|Тальерес Кордоба
|2:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 0
|10
|4.
|Ривер Плейт
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|5.
|Ланус
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|Эстудиантес Касерос
|0:2
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|7.
|Дефенса и Хустисия
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|8.
|Сармиенто
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|10.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|11.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|12.
|Патронато Парана
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|13.
|Велес Сарсфилд
|5
|2
|2
|1
|8 - 2
|8
|14.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|16.
|Сан-Лоренсо
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|17.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|18.
|Годой Крус
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|19.
|Альдосиви
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|20.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|21.
|Уракан
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|22.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|23.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|25.
|Атлетико Платенсе
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|26.
|Банфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|4
|3
|0
|1
|9 - 8
|9
|2.
|Тальерес Кордоба
|2:0
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|3.
|Расинг Авельянеда
|5
|2
|2
|1
|5 - 1
|8
|4.
|Колон
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|5.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|Альдосиви
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|Эстудиантес Касерос
|0:2
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|9.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|10.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|11.
|Банфилд
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|12.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|13.
|Атлетико Платенсе
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|15.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|16.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|17.
|Патронато Парана
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Уракан
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|19.
|Годой Крус
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|20.
|Дефенса и Хустисия
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|22.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|25.
|Сармиенто
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|9
|2
|1
|2.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|6
|2
|0
|3.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|5
|2
|2
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|5
|0
|1
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|4
|1
|2.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|5
|0
|3.
|Уракан
|Lucas Merolla
|5
|0
|4.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|5.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|1