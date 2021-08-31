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Аргентина: Лига професьональ 2021

Сармиенто
1:2
Конец матча
Ривер Плейт
0'
1:0
12' Гол
Gabriel Alanis
19' Желтая карточка
Lautaro Montoya
1:1
34' Гол
Карраскаль Хорхе
46' Желтая карточка
Зидан Энцо
52' Желтая карточка
Braian Salvareschi
65' Желтая карточка
Federico Mancinelli
77' Желтая карточка
Guido Mainero
80' Вторая желтая карточка
Braian Salvareschi
86' Желтая карточка
Agustin Fontana
1:2
90' Гол
Перес Энцо
90' Желтая карточка
Jose Antonio Paradela
90'+5
1
Manuel
Vicentini
23
Nicolas
Bazzana
2
Federico
Mancinelli
18
Braian
Salvareschi
25
Matias
Molina
5
Julian
Chicco
10
Sergio
Quiroga
24
Lautaro
Montoya
32
Guido
Mainero
17
Gabriel
Alanis
9
Jonathan
Torres
25
Enrique
Bologna
13
Зидан
Энцо
5
Сукулини
Бруно
16
Alex
Vigo
10
Карраскаль
Хорхе
8
Agustin
Palavecino
24
Перес
Энцо
20
Каско
Милтон
28
Felipe
Pena
Biafore
15
Federico
Girotti
19
Braian
Romero
Сармиенто
3-4-2-1
Ривер Плейт
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Сармиенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jonathan Torres 2 0.22
2. Luciano Gondou 2 0.22
3. Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0.11
4. Gabriel Alanis 1 0.11
5. Patricio Cucchi 1 0.11
6. Lautaro Montoya 1 0.11
7. Guido Mainero 1 0.11
8. Rodrigo Javier Salinas 0 0
9. Sergio Quiroga 0 0
10. Yair Arismendi 0 0
Ривер Плейт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Матиас 3 0.33
2. Braian Romero 3 0.33
3. Де ла Крус Николас 3 0.33
4. Перес Энцо 2 0.22
5. Альварес Хулиан 2 0.22
6. Сукулини Бруно 1 0.11
7. Зидан Энцо 1 0.11
8. Диас Пауло 1 0.11
9. Карраскаль Хорхе 1 0.11
10. Каско Милтон 0 0
11. Fabricio Angileri 0 0
12. Пинола Хавьер II 0 0
13. Benjamin Rollheiser 0 0

Карточки

Сармиенто
# Игрок      
1. Braian Salvareschi 4 1
2. Julian Chicco 3 0
3. Браво Федерико 2 0
4. Lautaro Montoya 2 0
5. Federico Mancinelli 1 0
6. Нуньес Хервасио 1 0
7. Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0
8. Guido Mainero 1 0
9. Nicolas Bazzana 1 0
10. Yair Arismendi 1 0
Ривер Плейт
# Игрок      
1. Каско Милтон 3 0
2. Карраскаль Хорхе 3 0
3. Сукулини Бруно 2 0
4. Braian Romero 2 0
5. Армани Франко 2 0
6. Agustin Fontana 2 0
7. Диас Пауло 2 0
8. Jose Antonio Paradela 2 0
9. Alex Vigo 2 0
10. Суарес Матиас 1 0
11. Перес Энцо 1 0
12. Зидан Энцо 1 0
13. Де ла Крус Николас 1 0
14. Рохас Роберт 1 0
15. Benjamin Rollheiser 1 0
16. Мартинес Эктор II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сармиенто 11.11% (1) 0 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 33.33% (3)
 Ривер Плейт 17.65% (3) 0 23.53% (4) 23.53% (4) 11.76% (2) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Сармиенто Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Колон 1:1 Сармиенто Сармиенто 3:0 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 4:2 Сармиенто Сармиенто 1:0 Росарио Сентраль
Расинг Авельянеда 1:0 Сармиенто Сармиенто 1:0 Атлетико Платенсе Патронато Парана 2:0 Сармиенто Сармиенто 0:1 Темперлей Сармиенто 0:3 Эстудиантес Касерос Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Сармиенто 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато Парана 1:0 Сармиенто Сармиенто 1:0 Ланус Уракан 3:0 Сармиенто Сармиенто 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 0:0 Сармиенто Сармиенто 3:1 Дефенса и Хустисия Индепендьенте Авельянеда 6:0 Сармиенто Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Ривер Плейт 2:0 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 1:1 Ривер Плейт Атлетико Минейро 3:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Велес Сарсфилд
Ривер Плейт 0:1 Атлетико Минейро Годой Крус 2:1 Ривер Плейт Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Уракан Ланус 0:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:0 Унион Санта-Фе Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:2 Колон Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:3 Флуминенсе Ривер Плейт 2:1 Индепендиенте Санта-Фе Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Хуниор 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:1 Альдосиви Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Ривер Плейт Банфилд 1:0 Ривер Плейт

Последние игры между собой

Сармиенто: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Ривер Плейт: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Ривер Плейт 1:1 Сармиенто Примера Ривер Плейт 2:2 Сармиенто Примера Сармиенто 1:4 Ривер Плейт Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 2:0 9 6 1 2 14 - 7 19
2. Ланус 9 6 1 2 19 - 15 19
3. Индепендьенте Авельянеда 9 5 3 1 10 - 4 18
4. Ривер Плейт 9 5 2 2 17 - 7 17
5. Эстудиантес Касерос 0:2 9 5 1 3 15 - 9 16
6. Расинг Авельянеда 9 4 4 1 8 - 1 16
7. Атлетико Тукуман 9 4 2 3 11 - 12 14
8. Колон 9 4 2 3 8 - 13 14
9. Альдосиви 9 4 1 4 11 - 12 13
10. Дефенса и Хустисия 9 3 3 3 11 - 9 12
11. Унион Санта-Фе 9 3 3 3 10 - 10 12
12. Аргентинос Хуниорс 9 3 3 3 7 - 6 12
13. Патронато Парана 9 3 3 3 8 - 9 12
14. Ньюэллс Олд Бойз 9 3 2 4 10 - 12 11
15. Сан-Лоренсо 9 3 2 4 8 - 11 11
16. Бока Хуниорс 9 2 5 2 6 - 6 11
17. Сармиенто 9 3 1 5 9 - 13 10
18. Росарио Сентраль 9 3 1 5 13 - 11 10
19. Велес Сарсфилд 9 2 4 3 9 - 6 10
20. Годой Крус 9 3 1 5 10 - 15 10
21. Химнасия Ла-Плата 9 2 4 3 7 - 9 10
22. Атлетико Платенсе 9 2 3 4 12 - 14 9
23. Уракан 9 1 6 2 6 - 7 9
24. Банфилд 9 1 5 3 7 - 11 8
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 1 4 4 9 - 13 7
26. Арсенал Саранди 9 1 3 5 5 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 5 3 2 0 6 - 0 11
2. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 10 - 7 10
3. Тальерес Кордоба 2:0 4 3 1 0 6 - 0 10
4. Ривер Плейт 5 3 1 1 10 - 3 10
5. Ланус 5 3 1 1 10 - 7 10
6. Эстудиантес Касерос 0:2 4 3 0 1 7 - 1 9
7. Дефенса и Хустисия 4 3 0 1 10 - 6 9
8. Сармиенто 5 3 0 2 6 - 5 9
9. Химнасия Ла-Плата 5 2 3 0 5 - 3 9
10. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 5 - 2 8
11. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
12. Патронато Парана 4 2 2 0 4 - 1 8
13. Велес Сарсфилд 5 2 2 1 8 - 2 8
14. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 7 - 4 7
15. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 3 7
16. Сан-Лоренсо 4 2 1 1 5 - 2 7
17. Колон 4 2 1 1 4 - 5 7
18. Годой Крус 5 2 1 2 7 - 7 7
19. Альдосиви 5 2 0 3 6 - 7 6
20. Росарио Сентраль 4 2 0 2 7 - 4 6
21. Уракан 5 1 3 1 4 - 4 6
22. Арсенал Саранди 5 1 3 1 4 - 6 6
23. Бока Хуниорс 4 1 2 1 2 - 3 5
24. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 8 - 10 5
25. Атлетико Платенсе 4 1 1 2 4 - 6 4
26. Банфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 4 3 0 1 9 - 8 9
2. Тальерес Кордоба 2:0 5 3 0 2 8 - 7 9
3. Расинг Авельянеда 5 2 2 1 5 - 1 8
4. Колон 5 2 1 2 4 - 8 7
5. Ривер Плейт 4 2 1 1 7 - 4 7
6. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
7. Альдосиви 4 2 1 1 5 - 5 7
8. Эстудиантес Касерос 0:2 5 2 1 2 8 - 8 7
9. Атлетико Тукуман 5 2 0 3 6 - 10 6
10. Бока Хуниорс 5 1 3 1 4 - 3 6
11. Банфилд 5 1 3 1 4 - 5 6
12. Унион Санта-Фе 4 1 2 1 3 - 6 5
13. Атлетико Платенсе 5 1 2 2 8 - 8 5
14. Аргентинос Хуниорс 5 1 2 2 2 - 3 5
15. Росарио Сентраль 5 1 1 3 6 - 7 4
16. Сан-Лоренсо 5 1 1 3 3 - 9 4
17. Патронато Парана 5 1 1 3 4 - 8 4
18. Уракан 4 0 3 1 2 - 3 3
19. Годой Крус 4 1 0 3 3 - 8 3
20. Дефенса и Хустисия 5 0 3 2 1 - 3 3
21. Сентраль Кордоба Росарио 4 0 2 2 1 - 3 2
22. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 1 - 4 2
23. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 6 1
24. Ньюэллс Олд Бойз 4 0 1 3 0 - 5 1
25. Сармиенто 4 0 1 3 3 - 8 1
26. Арсенал Саранди 4 0 0 4 1 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 9 2 1
2. Альдосиви Каутеруссио Мартин 6 2 0
3. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 5 2 2
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 5 0 1
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сармиенто Braian Salvareschi 4 1
2. Уракан Jonathan Galvan 5 0
3. Уракан Lucas Merolla 5 0
4. Банфилд Lautaro Rios 5 0
5. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Карраскаль Хорхе бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Лаутаро Монтойя получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Габриэль Аланис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сармиенто 1:2 Ривер Плейт онлайн




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