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Аргентина: Лига професьональ 2021

Тальерес Кордоба
2:0
Второй тайм: 70'
Эстудиантес Касерос
0'
21' Желтая карточка
Комар Хуан
1:0
28' Гол в свои ворота
Андухар Марьяно
39' Желтая карточка
Enzo Hernan Diaz
48' Желтая карточка
Пеллегрини Матиас
2:0
62' Гол
Carlos Auzqui
68' Желтая карточка
68' Желтая карточка
 70'
22
Эррера
Гидо
14
Nahuel
Tenaglia
6
Комар
Хуан
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
18
Rodrigo
Villagra
8
Мендез
Начо
28
Carlos
Auzqui
10
Hector
Fertoli
21
Angelo
Martino
23
Mateo
Retegui
21
Андухар
Марьяно
29
Leonardo
Godoy
3
Рохель
Агустин
18
Ногера
Фабьян
13
Агиррегарай
Матиас
17
Кастро
Мануэль
30
Jorge
Rodriguez
I
8
Сукуи
Фернандо
7
Пеллегрини
Матиас
16
Juan
Apaolaza
10
Gustavo
Del
Prete
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Эстудиантес Касерос
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Carlos Auzqui 3 0.33
2. Enzo Hernan Diaz 3 0.33
3. Майкл Сантос 2 0.22
4. Hector Fertoli 1 0.11
5. Diego Valoyes 1 0.11
6. Mateo Retegui 1 0.11
7. Angelo Martino 1 0.11
8. Julian Malatini 1 0.11
9. Мендез Начо 0 0
10. Diego Garcia VI 0 0
11. Nahuel Tenaglia 0 0
Эстудиантес Касерос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастро Мануэль 5 0.56
2. Juan Apaolaza 3 0.33
3. Ногера Фабьян 2 0.22
4. Leonardo Godoy 1 0.11
5. Gustavo Del Prete 1 0.11
6. Паскини Николас 1 0.11
7. Leandro Diaz III 1 0.11
8. Пеллегрини Матиас 1 0.11
9. Сукуи Фернандо 0 0
10. Санчес-Миньо Хуан 0 0
11. Эстевес Науэль 0 0
12. Jorge Rodriguez I 0 0
13. Nicolas Palavecino 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
# Игрок      
1. Francis Mac Allister 3 0
2. Nahuel Tenaglia 3 0
3. Enzo Hernan Diaz 3 0
4. Carlos Auzqui 2 0
5. Рафа II 2 0
6. Комар Хуан 2 0
7. Diego Valoyes 2 0
8. Julian Malatini 2 0
9. Mateo Retegui 1 0
10. Federico Navarro 1 0
11. Rodrigo Villagra 1 0
Эстудиантес Касерос
# Игрок      
1. Ногера Фабьян 3 0
2. Айови Хайме 2 0
3. Санчес-Миньо Хуан 2 0
4. Сукуи Фернандо 2 0
5. Паскини Николас 2 0
6. Juan Apaolaza 2 0
7. Jorge Rodriguez I 1 0
8. Gustavo Del Prete 1 0
9. Рохель Агустин 1 0
10. Пеллегрини Матиас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тальерес Кордоба 8.33% (1) 25% (3) 25% (3) 25% (3) 0 16.67% (2)
 Эстудиантес Касерос 13.33% (2) 6.67% (1) 6.67% (1) 20% (3) 26.67% (4) 26.67% (4)

Предыдущие игры

Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Аргентинос Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба Унион Санта-Фе 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Лоренсо Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Тальерес Кордоба
Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба Эмелек 1:4 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:1 Брагантино Колон 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Депортес Толима Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Брагантино 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Уракан Депортес Толима 1:1 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Эмелек Тальерес Кордоба 3:0 Унион Санта-Фе
Эстудиантес Касерос Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 2:0 Сан-Лоренсо Эстудиантес Касерос 0:0 Химназия Мендоса Банфилд 1:1 Эстудиантес Касерос
Депортиво Риестра 1:0 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 1:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 0:0 Бельграно Эстудиантес Касерос 4:0 Арсенал Саранди Сан-Мартин Тукуман 0:0 Эстудиантес Касерос Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 0:1 Индепендьенте Авельянеда Эстудиантес Касерос 1:2 Альмиранте Браун Эстудиантес Касерос 1:1 Нуэва Чикаго Сармиенто 0:3 Эстудиантес Касерос Чакарита Хуниорс 0:0 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 2:1 Атланта Атлетико Митре 0:2 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 1:3 Альварадо Тигре 2:1 Эстудиантес Касерос

Последние игры между собой

Тальерес Кордоба: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Эстудиантес Касерос: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Эстудиантес Касерос 1:0 Тальерес Кордоба Суперлига Эстудиантес Касерос 0:1 Тальерес Кордоба Суперлига Тальерес Кордоба 0:1 Эстудиантес Касерос Суперлига Эстудиантес Касерос 0:0 Тальерес Кордоба Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 2:0 9 6 1 2 14 - 7 19
2. Ланус 9 6 1 2 19 - 15 19
3. Индепендьенте Авельянеда 9 5 3 1 10 - 4 18
4. Ривер Плейт 9 5 2 2 17 - 7 17
5. Эстудиантес Касерос 0:2 9 5 1 3 15 - 9 16
6. Расинг Авельянеда 9 4 4 1 8 - 1 16
7. Атлетико Тукуман 9 4 2 3 11 - 12 14
8. Колон 9 4 2 3 8 - 13 14
9. Альдосиви 9 4 1 4 11 - 12 13
10. Дефенса и Хустисия 9 3 3 3 11 - 9 12
11. Унион Санта-Фе 9 3 3 3 10 - 10 12
12. Аргентинос Хуниорс 9 3 3 3 7 - 6 12
13. Патронато Парана 9 3 3 3 8 - 9 12
14. Ньюэллс Олд Бойз 9 3 2 4 10 - 12 11
15. Сан-Лоренсо 9 3 2 4 8 - 11 11
16. Бока Хуниорс 9 2 5 2 6 - 6 11
17. Сармиенто 9 3 1 5 9 - 13 10
18. Росарио Сентраль 9 3 1 5 13 - 11 10
19. Велес Сарсфилд 9 2 4 3 9 - 6 10
20. Годой Крус 9 3 1 5 10 - 15 10
21. Химнасия Ла-Плата 9 2 4 3 7 - 9 10
22. Атлетико Платенсе 9 2 3 4 12 - 14 9
23. Уракан 9 1 6 2 6 - 7 9
24. Банфилд 9 1 5 3 7 - 11 8
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 1 4 4 9 - 13 7
26. Арсенал Саранди 9 1 3 5 5 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 5 3 2 0 6 - 0 11
2. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 10 - 7 10
3. Тальерес Кордоба 2:0 4 3 1 0 6 - 0 10
4. Ривер Плейт 5 3 1 1 10 - 3 10
5. Ланус 5 3 1 1 10 - 7 10
6. Эстудиантес Касерос 0:2 4 3 0 1 7 - 1 9
7. Дефенса и Хустисия 4 3 0 1 10 - 6 9
8. Сармиенто 5 3 0 2 6 - 5 9
9. Химнасия Ла-Плата 5 2 3 0 5 - 3 9
10. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 5 - 2 8
11. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
12. Патронато Парана 4 2 2 0 4 - 1 8
13. Велес Сарсфилд 5 2 2 1 8 - 2 8
14. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 7 - 4 7
15. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 3 7
16. Сан-Лоренсо 4 2 1 1 5 - 2 7
17. Колон 4 2 1 1 4 - 5 7
18. Годой Крус 5 2 1 2 7 - 7 7
19. Альдосиви 5 2 0 3 6 - 7 6
20. Росарио Сентраль 4 2 0 2 7 - 4 6
21. Уракан 5 1 3 1 4 - 4 6
22. Арсенал Саранди 5 1 3 1 4 - 6 6
23. Бока Хуниорс 4 1 2 1 2 - 3 5
24. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 8 - 10 5
25. Атлетико Платенсе 4 1 1 2 4 - 6 4
26. Банфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 4 3 0 1 9 - 8 9
2. Тальерес Кордоба 2:0 5 3 0 2 8 - 7 9
3. Расинг Авельянеда 5 2 2 1 5 - 1 8
4. Колон 5 2 1 2 4 - 8 7
5. Ривер Плейт 4 2 1 1 7 - 4 7
6. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
7. Альдосиви 4 2 1 1 5 - 5 7
8. Эстудиантес Касерос 0:2 5 2 1 2 8 - 8 7
9. Атлетико Тукуман 5 2 0 3 6 - 10 6
10. Бока Хуниорс 5 1 3 1 4 - 3 6
11. Банфилд 5 1 3 1 4 - 5 6
12. Унион Санта-Фе 4 1 2 1 3 - 6 5
13. Атлетико Платенсе 5 1 2 2 8 - 8 5
14. Аргентинос Хуниорс 5 1 2 2 2 - 3 5
15. Росарио Сентраль 5 1 1 3 6 - 7 4
16. Сан-Лоренсо 5 1 1 3 3 - 9 4
17. Патронато Парана 5 1 1 3 4 - 8 4
18. Уракан 4 0 3 1 2 - 3 3
19. Годой Крус 4 1 0 3 3 - 8 3
20. Дефенса и Хустисия 5 0 3 2 1 - 3 3
21. Сентраль Кордоба Росарио 4 0 2 2 1 - 3 2
22. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 1 - 4 2
23. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 6 1
24. Ньюэллс Олд Бойз 4 0 1 3 0 - 5 1
25. Сармиенто 4 0 1 3 3 - 8 1
26. Арсенал Саранди 4 0 0 4 1 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 9 2 1
2. Альдосиви Каутеруссио Мартин 6 2 0
3. Сентраль Кордоба Росарио Milton Gimenez 5 2 2
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 5 0 1
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сармиенто Braian Salvareschi 4 1
2. Уракан Jonathan Galvan 5 0
3. Уракан Lucas Merolla 5 0
4. Банфилд Lautaro Rios 5 0
5. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Энцо Эрнан Диас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Андухар Марьяно уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    21'
    Комар Хуан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Эстудиантес Касерос
2.70
3.20
3.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тальерес Кордоба 2:0 Эстудиантес Касерос онлайн




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