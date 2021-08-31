Аргентина: Лига професьональ 2021
Тальерес Кордоба
2:0
Второй тайм: 70'
Эстудиантес Касерос
21' Желтая карточкаКомар Хуан
1:0
28' Гол в свои воротаАндухар Марьяно
39' Желтая карточкаEnzo Hernan Diaz
48' Желтая карточкаПеллегрини Матиас
2:0
62' ГолCarlos Auzqui
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Mauro OrtizНападающий
-
34 Jose RomeroНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Айови ХаймеНападающий
-
-
-
-
-
11 Deian Veron
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
Ход матча
21'
28'
1:0
39'
62'
2:0
68'
68'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Carlos Auzqui
|3
|0.33
|2.
|Enzo Hernan Diaz
|3
|0.33
|3.
|Майкл Сантос
|2
|0.22
|4.
|Hector Fertoli
|1
|0.11
|5.
|Diego Valoyes
|1
|0.11
|6.
|Mateo Retegui
|1
|0.11
|7.
|Angelo Martino
|1
|0.11
|8.
|Julian Malatini
|1
|0.11
|9.
|Мендез Начо
|0
|0
|10.
|Diego Garcia VI
|0
|0
|11.
|Nahuel Tenaglia
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастро Мануэль
|5
|0.56
|2.
|Juan Apaolaza
|3
|0.33
|3.
|Ногера Фабьян
|2
|0.22
|4.
|Leonardo Godoy
|1
|0.11
|5.
|Gustavo Del Prete
|1
|0.11
|6.
|Паскини Николас
|1
|0.11
|7.
|Leandro Diaz III
|1
|0.11
|8.
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.11
|9.
|Сукуи Фернандо
|0
|0
|10.
|Санчес-Миньо Хуан
|0
|0
|11.
|Эстевес Науэль
|0
|0
|12.
|Jorge Rodriguez I
|0
|0
|13.
|Nicolas Palavecino
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Francis Mac Allister
|3
|0
|2.
|Nahuel Tenaglia
|3
|0
|3.
|Enzo Hernan Diaz
|3
|0
|4.
|Carlos Auzqui
|2
|0
|5.
|Рафа II
|2
|0
|6.
|Комар Хуан
|2
|0
|7.
|Diego Valoyes
|2
|0
|8.
|Julian Malatini
|2
|0
|9.
|Mateo Retegui
|1
|0
|10.
|Federico Navarro
|1
|0
|11.
|Rodrigo Villagra
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ногера Фабьян
|3
|0
|2.
|Айови Хайме
|2
|0
|3.
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|4.
|Сукуи Фернандо
|2
|0
|5.
|Паскини Николас
|2
|0
|6.
|Juan Apaolaza
|2
|0
|7.
|Jorge Rodriguez I
|1
|0
|8.
|Gustavo Del Prete
|1
|0
|9.
|Рохель Агустин
|1
|0
|10.
|Пеллегрини Матиас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тальерес Кордоба
|8.33% (1)
|25% (3)
|25% (3)
|25% (3)
|0
|16.67% (2)
|Эстудиантес Касерос
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|20% (3)
|26.67% (4)
|26.67% (4)
Предыдущие игры
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +10 =4 -6Аргентинос Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба Унион Санта-Фе 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Лоренсо Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Тальерес Кордоба
Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба Эмелек 1:4 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:1 Брагантино Колон 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Депортес Толима Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Брагантино 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Уракан Депортес Толима 1:1 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Эмелек Тальерес Кордоба 3:0 Унион Санта-Фе
Эстудиантес Касерос Последние 20 матчей: +7 =7 -6Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 2:0 Сан-Лоренсо Эстудиантес Касерос 0:0 Химназия Мендоса Банфилд 1:1 Эстудиантес Касерос
Депортиво Риестра 1:0 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 1:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 0:0 Бельграно Эстудиантес Касерос 4:0 Арсенал Саранди Сан-Мартин Тукуман 0:0 Эстудиантес Касерос Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 0:1 Индепендьенте Авельянеда Эстудиантес Касерос 1:2 Альмиранте Браун Эстудиантес Касерос 1:1 Нуэва Чикаго Сармиенто 0:3 Эстудиантес Касерос Чакарита Хуниорс 0:0 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 2:1 Атланта Атлетико Митре 0:2 Эстудиантес Касерос Эстудиантес Касерос 1:3 Альварадо Тигре 2:1 Эстудиантес Касерос
Последние игры между собой
Тальерес Кордоба: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Эстудиантес Касерос: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|2:0
|9
|6
|1
|2
|14 - 7
|19
|2.
|Ланус
|9
|6
|1
|2
|19 - 15
|19
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|5
|3
|1
|10 - 4
|18
|4.
|Ривер Плейт
|9
|5
|2
|2
|17 - 7
|17
|5.
|Эстудиантес Касерос
|0:2
|9
|5
|1
|3
|15 - 9
|16
|6.
|Расинг Авельянеда
|9
|4
|4
|1
|8 - 1
|16
|7.
|Атлетико Тукуман
|9
|4
|2
|3
|11 - 12
|14
|8.
|Колон
|9
|4
|2
|3
|8 - 13
|14
|9.
|Альдосиви
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|10.
|Дефенса и Хустисия
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|11.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|3
|3
|3
|7 - 6
|12
|13.
|Патронато Парана
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|15.
|Сан-Лоренсо
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|16.
|Бока Хуниорс
|9
|2
|5
|2
|6 - 6
|11
|17.
|Сармиенто
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|18.
|Росарио Сентраль
|9
|3
|1
|5
|13 - 11
|10
|19.
|Велес Сарсфилд
|9
|2
|4
|3
|9 - 6
|10
|20.
|Годой Крус
|9
|3
|1
|5
|10 - 15
|10
|21.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|22.
|Атлетико Платенсе
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|23.
|Уракан
|9
|1
|6
|2
|6 - 7
|9
|24.
|Банфилд
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|1
|4
|4
|9 - 13
|7
|26.
|Арсенал Саранди
|9
|1
|3
|5
|5 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|3
|2
|0
|6 - 0
|11
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|3.
|Тальерес Кордоба
|2:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 0
|10
|4.
|Ривер Плейт
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|5.
|Ланус
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|Эстудиантес Касерос
|0:2
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|7.
|Дефенса и Хустисия
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|8.
|Сармиенто
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|10.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|11.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|12.
|Патронато Парана
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|13.
|Велес Сарсфилд
|5
|2
|2
|1
|8 - 2
|8
|14.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|16.
|Сан-Лоренсо
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|17.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|18.
|Годой Крус
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|19.
|Альдосиви
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|20.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|21.
|Уракан
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|22.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|23.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|25.
|Атлетико Платенсе
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|26.
|Банфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|4
|3
|0
|1
|9 - 8
|9
|2.
|Тальерес Кордоба
|2:0
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|3.
|Расинг Авельянеда
|5
|2
|2
|1
|5 - 1
|8
|4.
|Колон
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|5.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|Альдосиви
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|Эстудиантес Касерос
|0:2
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|9.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|10.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|11.
|Банфилд
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|12.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|13.
|Атлетико Платенсе
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|15.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|16.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|17.
|Патронато Парана
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Уракан
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|19.
|Годой Крус
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|20.
|Дефенса и Хустисия
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|22.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|25.
|Сармиенто
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|26.
|Арсенал Саранди
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|9
|2
|1
|2.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|6
|2
|0
|3.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Milton Gimenez
|5
|2
|2
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|5
|0
|1
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|4
|1
|2.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|5
|0
|3.
|Уракан
|Lucas Merolla
|5
|0
|4.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|5
|0
|5.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|1