Португалия: Примейра-лига 2021-2022
Жил Висенте
0:1
Второй тайм: 49'
Стадион: Municipal de Barcelos
Визела
21' Желтая карточкаШеттине Гильерме
0:1
24' ПенальтиПауло Маркос II
28' Желтая карточкаКуао Коффи
36' Желтая карточкаХакмен Эммануэль
12
Араужо
Бриан
55
Гомес
Энрике
29
Лино
Сэмуел
87
Шарлес
Силва
39
Куао
Коффи
10
Фемения
Кико
79
Nuno
Moreira
- Основной состав
-
12 Араужо БрианВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Гомес ЭнрикеЗащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Лино СэмуелНападающий
- Запасные игроки
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
- Защитник
-
25 ДжинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
42 Andrew2
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
- Основной состав
-
87 Шарлес СилваВратарь
-
39 Куао КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фемения КикоПолузащитник
- Полузащитник
-
79 Nuno MoreiraПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Офори РичардЗащитник
-
14 Igor JuliaoЗащитник
-
99 Канн ФрансисПолузащитник
-
22 Зохи КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Tomas Silva
-
Главный тренер: Alvaro Pacheco
Ход матча
21'
24'
0:1
28'
36'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Франсиско Мартинес
|2
|0.4
|2.
|Лино Сэмуел
|2
|0.4
|3.
|Педринью V
|0
|0
|4.
|Фудзимото Канья
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фемения Кико
|1
|0.2
|2.
|Шеттине Гильерме
|1
|0.2
|3.
|Куао Коффи
|1
|0.2
|4.
|Пауло Маркос II
|1 (1)
|0.2
|5.
|Гарсия Самуэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ауашерия Билель
|2
|0
|2.
|Педринью V
|2
|0
|3.
|Кунья Лукас
|2
|0
|4.
|Рубен Мигель
|0
|1
|5.
|Абурджания Георгий
|1
|0
|6.
|Крицюк Станислав
|1
|0
|7.
|Талоша Жоау
|1
|0
|8.
|Карвалью Витор
|1
|0
|9.
|Хакмен Эммануэль
|1
|0
|10.
|Фудзимото Канья
|1
|0
|11.
|Мурило Коста
|1
|0
|12.
|Matheus Bueno
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куао Коффи
|3
|0
|2.
|Пауло Маркос II
|2
|0
|3.
|Гарсия Самуэль
|2
|0
|4.
|Вилсон Бруно
|2
|0
|5.
|Шеттине Гильерме
|2
|0
|6.
|Гуззу Рафаэл
|1
|0
|7.
|Нейва Кристиан
|1
|0
|8.
|Tomas Silva
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Жил Висенте
|25% (1)
|25% (1)
|0
|50% (2)
|0
|0
|Визела
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Жил Висенте Последние 20 матчей: +10 =2 -8Санта-Клара 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 0:2 Бенфика Портимоненсе 0:1 Жил Висенте Жил Висенте 3:0 Боавишта
Пасуш де Феррейра 1:1 Жил Висенте Тондела 0:1 Жил Висенте Визела 2:3 Жил Висенте Жил Висенте 1:2 Боавишта Пасуш де Феррейра 0:2 Жил Висенте Жил Висенте 1:1 Брага Маритиму 0:1 Жил Висенте Жил Висенте 0:0 Фаренсе Белененсеш 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 0:3 Фамаликан Бенфика 1:2 Жил Висенте Жил Висенте 1:2 Морейренсе Риу Аве 0:2 Жил Висенте Жил Висенте 2:0 Насьонал Мадейра Витория Гимарайнш 2:4 Жил Висенте Жил Висенте 0:2 Порту
Визела Последние 20 матчей: +8 =6 -6Визела 1:1 Боавишта Витория Гимарайнш 4:0 Визела Визела 2:1 Тондела Спортинг Л 3:0 Визела
Эштрела 2:1 Визела Визела 0:1 Маритиму Визела 0:0 Эшторил Визела 1:2 Пасуш де Феррейра Визела 2:3 Жил Висенте Визела 5:2 Вилафранкенше Пенафьел 1:2 Визела Кова-Пьедаде 1:1 Визела Визела 1:1 Фейренсе Варзим 0:3 Визела Визела 1:0 Бенфика-2 Академику Визеу 1:3 Визела Визела 1:1 Эшторил Лейшоэш 0:4 Визела Визела 1:1 Арока Академика 1:3 Визела
Последние игры между собой
Жил Висенте: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 2
Визела: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|2.
|Порту
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|3.
|Спортинг Л
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|4.
|Эшторил
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|Портимоненсе
|1:0
|5
|3
|0
|2
|5 - 2
|9
|6.
|Брага
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|Боавишта
|0:1
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|Пасуш де Феррейра
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|9.
|Визела
|1:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 9
|7
|10.
|Жил Висенте
|0:1
|5
|2
|0
|3
|4 - 4
|6
|11.
|Витория Гимарайнш
|4
|1
|2
|1
|4 - 1
|5
|12.
|Маритиму
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Санта-Клара
|5
|1
|1
|3
|3 - 12
|4
|14.
|Тондела
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|15.
|Арока
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|16.
|Морейренсе
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|17.
|Фамаликан
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|18.
|Белененсеш
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Порту
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Бенфика
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Боавишта
|0:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|5.
|Эшторил
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Визела
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Пасуш де Феррейра
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Санта-Клара
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|9.
|Витория Гимарайнш
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|10.
|Тондела
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Арока
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Жил Висенте
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|13.
|Брага
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Фамаликан
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Маритиму
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Морейренсе
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|17.
|Белененсеш
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Портимоненсе
|1:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Портимоненсе
|1:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|3.
|Брага
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Эшторил
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Порту
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Спортинг Л
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Визела
|1:0
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|8.
|Жил Висенте
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Маритиму
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Пасуш де Феррейра
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Морейренсе
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Витория Гимарайнш
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|13.
|Боавишта
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|Фамаликан
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|15.
|Тондела
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|16.
|Белененсеш
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|17.
|Арока
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Санта-Клара
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Морейренсе
|Луис Андре V
|3
|0
|0
|2.
|Порту
|Мартинес Антонио III
|3
|0
|0
|3.
|Спортинг Л
|Поте
|3
|0
|0
|4.
|Порту
|Тареми Мехди
|2
|0
|1
|5.
|Бенфика
|Яремчук Роман
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Морейренсе
|Жорж Артур
|4
|0
|2.
|Порту
|Кошта Бруну
|3
|0
|3.
|Пасуш де Феррейра
|Карлос Луис
|3
|0
|4.
|Морейренсе
|Росич Лазар
|3
|0
|5.
|Санта-Клара
|Вильянуэва Микель
|3
|0
Прогнозы на матч Жил Висенте 0:1 Визела
Исход игры
Жил Висенте
90.2% (119)
Ничья
7.6% (10)
Визела
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
25.95% (34)
Меньше
74.05% (97)
Обе команды забьют
Да
29.77% (39)
Нет
70.23% (92)
Популярный счёт
1:0 Жил Висенте
45.5% (60)
2:0 Жил Висенте
21.2% (28)
2:1 Жил Висенте
21.2% (28)
1:1 Ничья
4.5% (6)
1:2 Визела
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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