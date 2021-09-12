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Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Жил Висенте
0:1
Второй тайм: 49'

Стадион:
Визела
0'
21' Желтая карточка
Шеттине Гильерме
0:1
24' Пенальти
Пауло Маркос II
28' Желтая карточка
Куао Коффи
36' Желтая карточка
Хакмен Эммануэль
49'
12
Араужо
Бриан
5
Хакмен
Эммануэль
3
Кунья
Лукас
4
Силва
Диогу
55
Гомес
Энрике
8
Педринью
V
21
Карвалью
Витор
10
Фудзимото
Канья
7
Ауашерия
Билель
9
Франсиско
Мартинес
29
Лино
Сэмуел
87
Шарлес
Силва
39
Куао
Коффи
3
Вилсон
Бруно
4
Фернандеш
Иванилду
24
Нейва
Кристиан
17
Пауло
Маркос
II
6
Клаудемир
де
Соуза
10
Фемения
Кико
20
Гарсия
Самуэль
79
Nuno
Moreira
95
Шеттине
Гильерме
Жил Висенте
4-3-3
Визела
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Франсиско Мартинес 2 0.4
2. Лино Сэмуел 2 0.4
3. Педринью V 0 0
4. Фудзимото Канья 0 0
Визела
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фемения Кико 1 0.2
2. Шеттине Гильерме 1 0.2
3. Куао Коффи 1 0.2
4. Пауло Маркос II 1 (1) 0.2
5. Гарсия Самуэль 0 0

Карточки

Жил Висенте
# Игрок      
1. Ауашерия Билель 2 0
2. Педринью V 2 0
3. Кунья Лукас 2 0
4. Рубен Мигель 0 1
5. Абурджания Георгий 1 0
6. Крицюк Станислав 1 0
7. Талоша Жоау 1 0
8. Карвалью Витор 1 0
9. Хакмен Эммануэль 1 0
10. Фудзимото Канья 1 0
11. Мурило Коста 1 0
12. Matheus Bueno 1 0
Визела
# Игрок      
1. Куао Коффи 3 0
2. Пауло Маркос II 2 0
3. Гарсия Самуэль 2 0
4. Вилсон Бруно 2 0
5. Шеттине Гильерме 2 0
6. Гуззу Рафаэл 1 0
7. Нейва Кристиан 1 0
8. Tomas Silva 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Жил Висенте 25% (1) 25% (1) 0 50% (2) 0 0
Визела 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Жил Висенте Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Санта-Клара 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 0:2 Бенфика Портимоненсе 0:1 Жил Висенте Жил Висенте 3:0 Боавишта
Пасуш де Феррейра 1:1 Жил Висенте Тондела 0:1 Жил Висенте Визела 2:3 Жил Висенте Жил Висенте 1:2 Боавишта Пасуш де Феррейра 0:2 Жил Висенте Жил Висенте 1:1 Брага Маритиму 0:1 Жил Висенте Жил Висенте 0:0 Фаренсе Белененсеш 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 0:3 Фамаликан Бенфика 1:2 Жил Висенте Жил Висенте 1:2 Морейренсе Риу Аве 0:2 Жил Висенте Жил Висенте 2:0 Насьонал Мадейра Витория Гимарайнш 2:4 Жил Висенте Жил Висенте 0:2 Порту
Визела Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Визела 1:1 Боавишта Витория Гимарайнш 4:0 Визела Визела 2:1 Тондела Спортинг Л 3:0 Визела
Эштрела 2:1 Визела Визела 0:1 Маритиму Визела 0:0 Эшторил Визела 1:2 Пасуш де Феррейра Визела 2:3 Жил Висенте Визела 5:2 Вилафранкенше Пенафьел 1:2 Визела Кова-Пьедаде 1:1 Визела Визела 1:1 Фейренсе Варзим 0:3 Визела Визела 1:0 Бенфика-2 Академику Визеу 1:3 Визела Визела 1:1 Эшторил Лейшоэш 0:4 Визела Визела 1:1 Арока Академика 1:3 Визела

Последние игры между собой

Жил Висенте: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 2
Визела: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 3
Визела 2:3 Жил Висенте Товарищеские матчи Визела 0:0 Жил Висенте Кампеонату де Португал Жил Висенте 1:0 Визела Кампеонату де Португал Жил Висенте 1:0 Визела Португальская вторая лига
Визела 1:0 Жил Висенте Кубок лиги Визела 2:2 Жил Висенте Португальская вторая лига Визела 1:1 Жил Висенте Главная лига Жил Висенте 1:1 Визела Главная лига Визела 2:1 Жил Висенте Главная лига Жил Висенте 1:1 Визела Главная лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 5 5 0 0 13 - 2 15
2. Порту 5 3 2 0 9 - 3 11
3. Спортинг Л 5 3 2 0 9 - 3 11
4. Эшторил 4 3 1 0 7 - 2 10
5. Портимоненсе 1:0 5 3 0 2 5 - 2 9
6. Брага 5 2 2 1 6 - 4 8
7. Боавишта 0:1 5 2 1 2 6 - 5 7
8. Пасуш де Феррейра 5 2 1 2 4 - 6 7
9. Визела 1:0 5 2 1 2 4 - 9 7
10. Жил Висенте 0:1 5 2 0 3 4 - 4 6
11. Витория Гимарайнш 4 1 2 1 4 - 1 5
12. Маритиму 4 1 1 2 4 - 6 4
13. Санта-Клара 5 1 1 3 3 - 12 4
14. Тондела 4 1 0 3 5 - 7 3
15. Арока 4 1 0 3 2 - 8 3
16. Морейренсе 5 0 3 2 8 - 10 3
17. Фамаликан 5 0 2 3 5 - 9 2
18. Белененсеш 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Порту 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Бенфика 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Боавишта 0:1 3 2 0 1 5 - 1 6
5. Эшторил 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Визела 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Пасуш де Феррейра 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Санта-Клара 3 1 1 1 3 - 7 4
9. Витория Гимарайнш 2 1 0 1 4 - 1 3
10. Тондела 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Арока 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Жил Висенте 0:1 3 1 0 2 3 - 3 3
13. Брага 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Фамаликан 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Маритиму 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Морейренсе 3 0 1 2 5 - 7 1
17. Белененсеш 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Портимоненсе 1:0 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Портимоненсе 1:0 3 3 0 0 5 - 0 9
3. Брага 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Эшторил 2 2 0 0 5 - 1 6
5. Порту 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Спортинг Л 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Визела 1:0 3 1 0 2 1 - 7 3
8. Жил Висенте 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Маритиму 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Пасуш де Феррейра 2 1 0 1 1 - 3 3
11. Морейренсе 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Витория Гимарайнш 2 0 2 0 0 - 0 2
13. Боавишта 0:1 2 0 1 1 1 - 4 1
14. Фамаликан 3 0 1 2 3 - 6 1
15. Тондела 2 0 0 2 2 - 4 0
16. Белененсеш 2 0 0 2 0 - 4 0
17. Арока 2 0 0 2 0 - 5 0
18. Санта-Клара 2 0 0 2 0 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Морейренсе Луис Андре V 3 0 0
2. Порту Мартинес Антонио III 3 0 0
3. Спортинг Л Поте 3 0 0
4. Порту Тареми Мехди 2 0 1
5. Бенфика Яремчук Роман 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Морейренсе Жорж Артур 4 0
2. Порту Кошта Бруну 3 0
3. Пасуш де Феррейра Карлос Луис 3 0
4. Морейренсе Росич Лазар 3 0
5. Санта-Клара Вильянуэва Микель 3 0
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Diogo Silva уходит с поля. Зе Карлош выходит вместо него
  • 46'
    Гомес Энрике уходит с поля. Талоша Жоау выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Хакмен Эммануэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Куао Коффи получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Пауло Маркос II из команды Визела забивает с точки!
  • Желтая карточка
    21'
    Шеттине Гильерме получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 132
Жил Висенте 90.2% (119)
X 7.6% (10)
Визела 2.3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жил Висенте
Ничья
Визела
7.62
4.24
3.29
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Жил Висенте 0:1 Визела онлайн


Прогнозы на матч Жил Висенте 0:1 Визела

Исход игры
Жил Висенте
90.2% (119)
Ничья
7.6% (10)
Визела
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
25.95% (34)
Меньше
74.05% (97)
Обе команды забьют
Да
29.77% (39)
Нет
70.23% (92)
Популярный счёт
1:0 Жил Висенте
45.5% (60)
2:0 Жил Висенте
21.2% (28)
2:1 Жил Висенте
21.2% (28)
1:1 Ничья
4.5% (6)
1:2 Визела
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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