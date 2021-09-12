Португалия: Примейра-лига 2021-2022
Жил Висенте
2:2
Конец матча
Стадион: Municipal de Barcelos
Визела
21' Желтая карточкаШеттине Гильерме
0:1
24' ПенальтиПауло Маркос II
28' Желтая карточкаКуао Коффи
36' Желтая карточкаХакмен Эммануэль
54' Желтая карточкаФильо Жозе Карлос
1:1
61' ГолФрансиско Мартинес
67' Желтая карточкаNuno Moreira
1:2
73' ГолПауло Маркос II
2:2
90' ГолФрансиско Мартинес
90' Желтая карточкаКунья Лукас
12
Араужо
Бриан
55
Гомес
Энрике
29
Лино
Сэмуел
87
Шарлес
Силва
39
Куао
Коффи
10
Фемения
Кико
79
Nuno
Moreira
- Основной состав
-
12 Араужо БрианВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Гомес ЭнрикеЗащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Лино СэмуелНападающий
- Запасные игроки
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
- Защитник
-
25 ДжинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
42 Andrew2
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
- Основной состав
-
87 Шарлес СилваВратарь
-
39 Куао КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фемения КикоПолузащитник
- Полузащитник
-
79 Nuno MoreiraПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Офори РичардЗащитник
-
14 Igor JuliaoЗащитник
-
99 Канн ФрансисПолузащитник
-
22 Зохи КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Tomas Silva
-
Главный тренер: Alvaro Pacheco
Ход матча
21'
24'
0:1
28'
36'
61'
67'
73'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Франсиско Мартинес
|4
|0.8
|2.
|Лино Сэмуел
|2
|0.4
|3.
|Педринью V
|0
|0
|4.
|Фильо Жозе Карлос
|0
|0
|5.
|Фудзимото Канья
|0
|0
|6.
|Boubacar Hanne
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пауло Маркос II
|2 (1)
|0.4
|2.
|Фемения Кико
|1
|0.2
|3.
|Шеттине Гильерме
|1
|0.2
|4.
|Куао Коффи
|1
|0.2
|5.
|Нейва Кристиан
|0
|0
|6.
|Гарсия Самуэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кунья Лукас
|3
|0
|2.
|Ауашерия Билель
|2
|0
|3.
|Педринью V
|2
|0
|4.
|Рубен Мигель
|0
|1
|5.
|Фильо Жозе Карлос
|1
|0
|6.
|Абурджания Георгий
|1
|0
|7.
|Крицюк Станислав
|1
|0
|8.
|Талоша Жоау
|1
|0
|9.
|Карвалью Витор
|1
|0
|10.
|Хакмен Эммануэль
|1
|0
|11.
|Фудзимото Канья
|1
|0
|12.
|Мурило Коста
|1
|0
|13.
|Matheus Bueno
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куао Коффи
|3
|0
|2.
|Пауло Маркос II
|2
|0
|3.
|Гарсия Самуэль
|2
|0
|4.
|Вилсон Бруно
|2
|0
|5.
|Шеттине Гильерме
|2
|0
|6.
|Гуззу Рафаэл
|1
|0
|7.
|Нейва Кристиан
|1
|0
|8.
|Tomas Silva
|1
|0
|9.
|Nuno Moreira
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Жил Висенте
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|Визела
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
Предыдущие игры
Жил Висенте Последние 20 матчей: +10 =2 -8Санта-Клара 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 0:2 Бенфика Портимоненсе 0:1 Жил Висенте Жил Висенте 3:0 Боавишта
Пасуш де Феррейра 1:1 Жил Висенте Тондела 0:1 Жил Висенте Визела 2:3 Жил Висенте Жил Висенте 1:2 Боавишта Пасуш де Феррейра 0:2 Жил Висенте Жил Висенте 1:1 Брага Маритиму 0:1 Жил Висенте Жил Висенте 0:0 Фаренсе Белененсеш 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 0:3 Фамаликан Бенфика 1:2 Жил Висенте Жил Висенте 1:2 Морейренсе Риу Аве 0:2 Жил Висенте Жил Висенте 2:0 Насьонал Мадейра Витория Гимарайнш 2:4 Жил Висенте Жил Висенте 0:2 Порту
Визела Последние 20 матчей: +8 =6 -6Визела 1:1 Боавишта Витория Гимарайнш 4:0 Визела Визела 2:1 Тондела Спортинг Л 3:0 Визела
Эштрела 2:1 Визела Визела 0:1 Маритиму Визела 0:0 Эшторил Визела 1:2 Пасуш де Феррейра Визела 2:3 Жил Висенте Визела 5:2 Вилафранкенше Пенафьел 1:2 Визела Кова-Пьедаде 1:1 Визела Визела 1:1 Фейренсе Варзим 0:3 Визела Визела 1:0 Бенфика-2 Академику Визеу 1:3 Визела Визела 1:1 Эшторил Лейшоэш 0:4 Визела Визела 1:1 Арока Академика 1:3 Визела
Последние игры между собой
Жил Висенте: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 2
Визела: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|2.
|Порту
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|3.
|Спортинг Л
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|4.
|Эшторил
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|Брага
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|Боавишта
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Жил Висенте
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|Пасуш де Феррейра
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|9.
|Портимоненсе
|5
|2
|1
|2
|5 - 3
|7
|10.
|Витория Гимарайнш
|0:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 1
|6
|11.
|Визела
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|12.
|Маритиму
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Санта-Клара
|5
|1
|1
|3
|3 - 12
|4
|14.
|Тондела
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|15.
|Арока
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|16.
|Морейренсе
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|17.
|Фамаликан
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|18.
|Белененсеш
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Боавишта
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Порту
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Бенфика
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Эшторил
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Витория Гимарайнш
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 1
|4
|7.
|Визела
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Пасуш де Феррейра
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Санта-Клара
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|10.
|Жил Висенте
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|Тондела
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Арока
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Брага
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Фамаликан
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Маритиму
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Морейренсе
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|17.
|Белененсеш
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Портимоненсе
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Портимоненсе
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Брага
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Эшторил
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Порту
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Спортинг Л
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Жил Висенте
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Маритиму
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Пасуш де Феррейра
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|10.
|Витория Гимарайнш
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|Морейренсе
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Боавишта
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|13.
|Фамаликан
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|14.
|Белененсеш
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|15.
|Визела
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|16.
|Тондела
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|Санта-Клара
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Арока
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|4
|0
|0
|2.
|Морейренсе
|Луис Андре V
|3
|0
|0
|3.
|Порту
|Мартинес Антонио III
|3
|0
|0
|4.
|Спортинг Л
|Поте
|3
|0
|0
|5.
|Порту
|Тареми Мехди
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Витория Гимарайнш
|Семеду Алфа
|1
|2
|2.
|Морейренсе
|Жорж Артур
|4
|0
|3.
|Порту
|Кошта Бруну
|3
|0
|4.
|Пасуш де Феррейра
|Карлос Луис
|3
|0
|5.
|Морейренсе
|Росич Лазар
|3
|0
Прогнозы на матч Жил Висенте 2:2 Визела
Исход игры
Жил Висенте
90.2% (119)
Ничья
7.6% (10)
Визела
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
25.95% (34)
Меньше
74.05% (97)
Обе команды забьют
Да
29.77% (39)
Нет
70.23% (92)
Популярный счёт
1:0 Жил Висенте
45.5% (60)
2:0 Жил Висенте
21.2% (28)
2:1 Жил Висенте
21.2% (28)
1:1 Ничья
4.5% (6)
0:0 Ничья
1.5% (2)
1:2 Визела
1.5% (2)
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