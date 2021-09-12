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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Бохум
1:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 14000
Герта
0'
0:1
37' Гол
Сердар Суат
0:2
43' Гол
Сердар Суат
47' Желтая карточка
Тусар Люка
54' Желтая карточка
Миттельштедт Максимилиан
1:2
59' Гол
Цоллер Симон
75' Желтая карточка
Зефёйк Дейовайсио
1:3
78' Гол
Маолида Мизиан
90'+4
1
Риман
Мануэль
16
Стафилидис
Костас
24
Лабропулос
Василис
37
Белла-Котчап
Армель
3
Данило
Соарес
38
Лёвен
Эдуард
8
Лосилья
Антони
20
Реджбекай
Элвис
9
Цоллер
Симон
40
Полтер
Себастьян
17
Хольтманн
Геррит
1
Шволов
Александер
5
Штарк
Никлас
4
Боята
Дедрик
25
Торунарига
Джордан
13
Клюнтер
Лукас
29
Тусар
Люка
6
Дарида
Владимир
30
Ястржембски
Деннис
23
Рихтер
Марко
8
Сердар
Суат
14
Бельфодиль
Исхак
Бохум
4-3-3
Герта
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цоллер Симон 2 0.5
2. Полтер Себастьян 1 0.25
3. Хольтманн Геррит 1 0.25
4. Антви-Аджей Кристофер 0 0
Герта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сердар Суат 2 0.5
2. Йоветич Стеван 1 0.25
3. Маолида Мизиан 1 0.25
4. Лукебакио Доди 1 (1) 0.25
5. Дарида Владимир 0 0
6. Кунья Матеус 0 0

Карточки

Бохум
# Игрок      
1. Цоллер Симон 2 0
2. Реджбекай Элвис 2 0
3. Теше Роберт 0 1
4. Риман Мануэль 1 0
5. Асано Такума 1 0
6. Лайч Максим 1 0
Герта
# Игрок      
1. Боатенг Кевин-Принс 1 0
2. Платтенхардт Марвин 1 0
3. Тусар Люка 1 0
4. Миттельштедт Максимилиан 1 0
5. Сердар Суат 1 0
6. Зефёйк Дейовайсио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бохум 0 25% (1) 0 50% (2) 0 25% (1)
 Герта 20% (1) 0 40% (2) 20% (1) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Бохум Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Бохум 0:2 Гоу Эхед Иглс Кёльн 2:1 Бохум Бохум 2:0 Майнц Вольфсбург 1:0 Бохум
Вупперталь 1:2 Бохум Бохум 0:2 Утрехт Бохум 1:2 Витесс Бохум 1:0 Парма Боруссия Д 1:3 Бохум Бохум 6:0 Боннер Бохум 3:3 Ферль Фельберт 0:9 Бохум Бохум 3:1 Зандхаузен Нюрнберг 1:1 Бохум Бохум 5:1 Ян Дармштадт 3:1 Бохум Хайденхайм 0:2 Бохум Бохум 4:3 Ганновер 96 Падерборн 3:0 Бохум Бохум 2:1 Хольштайн Киль
Герта Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Бавария 5:0 Герта Герта 1:2 Вольфсбург Кёльн 3:1 Герта Меппен 0:1 Герта
Газишехир Газиантеп 0:3 Герта Герта 4:3 Ливерпуль Герта 1:1 Любек Санкт-Паули 2:2 Герта Герта 4:4 Ганновер 96 Бабельсберг 1:3 Герта Нойруппин 0:7 Герта Герта 16:0 СВ Шварц-Рот Нойштадт Хоффенхайм 2:1 Герта Герта 0:0 Кёльн Шальке 04 1:2 Герта Герта 0:0 Арминия Герта 3:0 Фрайбург Майнц 1:1 Герта Герта 2:2 Боруссия М Унион Берлин 1:1 Герта

Последние игры между собой

Бохум: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
Герта: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Бохум 1:1 Герта Товарищеские матчи Бохум 4:1 Герта Товарищеские матчи Герта 2:0 Бохум Бундеслига 2 Бохум 0:2 Герта Бундеслига 2
Бохум 0:2 Герта Бундеслига 2 Герта 2:0 Бохум Бундеслига 2 Герта 0:0 Бохум Бундеслига Бохум 1:0 Герта Бундеслига Герта 2:0 Бохум Бундеслига Бохум 2:3 Герта Бундеслига Бохум 1:1 Герта Бундеслига Герта 2:0 Бохум Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вольфсбург Заявка 4 4 0 0 6 - 1 12
2. Бавария Заявка 4 3 1 0 13 - 4 10
3. Майнц Заявка 4 3 0 1 6 - 2 9
4. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 13 - 9 9
5. Фрайбург Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Байер Л Заявка 4 2 1 1 12 - 6 7
7. Кёльн Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
8. Унион Берлин Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
9. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 8 - 7 4
10. Штуттгарт Заявка 4 1 1 2 8 - 9 4
11. Боруссия М 1:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
12. РБ Лейпциг Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
13. Герта Заявка 4 1 0 3 5 - 11 3
14. Бохум Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
15. Айнтрахт Фр Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
16. Арминия 0:1 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
17. Аугсбург Заявка 4 0 2 2 1 - 8 2
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 1 3 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2. Майнц Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Боруссия Д Заявка 2 2 0 0 8 - 4 6
4. Кёльн Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Вольфсбург Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
6. Унион Берлин Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Фрайбург Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Боруссия М 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Байер Л Заявка 2 1 0 1 7 - 4 3
10. РБ Лейпциг Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
11. Штуттгарт Заявка 2 1 0 1 7 - 4 3
12. Бохум Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Арминия 0:1 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15. Хоффенхайм Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Гройтер Фюрт Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Герта Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Аугсбург Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вольфсбург Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Байер Л Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Бавария Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Фрайбург Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Майнц Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
7. Хоффенхайм Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
8. Герта Заявка 3 1 0 2 4 - 9 3
9. Аугсбург Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Унион Берлин Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Арминия 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Кёльн Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Штуттгарт Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
14. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
15. РБ Лейпциг Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
16. Бохум Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
17. Боруссия М 1:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Гройтер Фюрт Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бавария Левандовски Роберт 6 1 0
2. Боруссия Д Холанн Эрлинг 5 1 3
3. Байер Л Диаби Мусса 3 0 1
4. Кёльн Модест Антони 3 0 0
5. Унион Берлин Авонийи Тайво 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 4 0
2. Айнтрахт Фр Ленц Кристофер 3 0
3. Байер Л Диаби Мусса 3 0
4. Кёльн Кайнц Флориан 1 1
5. Унион Берлин Фридрих Марвин 1 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Бохум 31.6% (43)
X 35.3% (48)
Герта 33.1% (45)
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Прогнозы на матч Бохум 1:3 Герта

Исход игры
Бохум
31.6% (43)
Ничья
35.3% (48)
Герта
33.1% (45)
Тотал 2.5
Больше
36.3% (49)
Меньше
63.7% (86)
Обе команды забьют
Да
69.63% (94)
Нет
30.37% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.1% (45)
1:2 Герта
15.4% (21)
2:1 Бохум
14.7% (20)
1:0 Бохум
13.2% (18)
0:1 Герта
11% (15)
1:3 Герта
3.7% (5)
2:0 Бохум
2.9% (4)
0:2 Герта
2.2% (3)
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