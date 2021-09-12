Германия: Бундеслига 2021-2022
Бохум
1:3
Конец матча
Стадион: Vonovia Ruhrstadion Зрители: 14000
Герта
0:1
37' ГолСердар Суат
0:2
43' ГолСердар Суат
47' Желтая карточкаТусар Люка
54' Желтая карточкаМиттельштедт Максимилиан
1:2
59' ГолЦоллер Симон
75' Желтая карточкаЗефёйк Дейовайсио
1:3
78' ГолМаолида Мизиан
38
Лёвен
Эдуард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Теше РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Новотны СомаНападающий
-
Главный тренер: Thomas Reis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
37'
0:1
43'
0:2
47'
59'
1:2
78'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
9 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 4
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цоллер Симон
|2
|0.5
|2.
|Полтер Себастьян
|1
|0.25
|3.
|Хольтманн Геррит
|1
|0.25
|4.
|Антви-Аджей Кристофер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сердар Суат
|2
|0.5
|2.
|Йоветич Стеван
|1
|0.25
|3.
|Маолида Мизиан
|1
|0.25
|4.
|Лукебакио Доди
|1 (1)
|0.25
|5.
|Дарида Владимир
|0
|0
|6.
|Кунья Матеус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Цоллер Симон
|2
|0
|2.
|Реджбекай Элвис
|2
|0
|3.
|Теше Роберт
|0
|1
|4.
|Риман Мануэль
|1
|0
|5.
|Асано Такума
|1
|0
|6.
|Лайч Максим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Боатенг Кевин-Принс
|1
|0
|2.
|Платтенхардт Марвин
|1
|0
|3.
|Тусар Люка
|1
|0
|4.
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|5.
|Сердар Суат
|1
|0
|6.
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бохум
|0
|25% (1)
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
|Герта
|20% (1)
|0
|40% (2)
|20% (1)
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Бохум Последние 20 матчей: +11 =2 -7Бохум 0:2 Гоу Эхед Иглс Кёльн 2:1 Бохум Бохум 2:0 Майнц Вольфсбург 1:0 Бохум
Вупперталь 1:2 Бохум Бохум 0:2 Утрехт Бохум 1:2 Витесс Бохум 1:0 Парма Боруссия Д 1:3 Бохум Бохум 6:0 Боннер Бохум 3:3 Ферль Фельберт 0:9 Бохум Бохум 3:1 Зандхаузен Нюрнберг 1:1 Бохум Бохум 5:1 Ян Дармштадт 3:1 Бохум Хайденхайм 0:2 Бохум Бохум 4:3 Ганновер 96 Падерборн 3:0 Бохум Бохум 2:1 Хольштайн Киль
Герта Последние 20 матчей: +8 =8 -4Бавария 5:0 Герта Герта 1:2 Вольфсбург Кёльн 3:1 Герта Меппен 0:1 Герта
Газишехир Газиантеп 0:3 Герта Герта 4:3 Ливерпуль Герта 1:1 Любек Санкт-Паули 2:2 Герта Герта 4:4 Ганновер 96 Бабельсберг 1:3 Герта Нойруппин 0:7 Герта Герта 16:0 СВ Шварц-Рот Нойштадт Хоффенхайм 2:1 Герта Герта 0:0 Кёльн Шальке 04 1:2 Герта Герта 0:0 Арминия Герта 3:0 Фрайбург Майнц 1:1 Герта Герта 2:2 Боруссия М Унион Берлин 1:1 Герта
Последние игры между собой
Бохум: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
Герта: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|2.
|Бавария
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 4
|10
|3.
|Майнц
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|13 - 9
|9
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Байер Л
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|7.
|Кёльн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 9
|4
|11.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|12.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|13.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|14.
|Бохум
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|16.
|Арминия
|0:1 Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 8
|2
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Майнц
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 4
|6
|4.
|Кёльн
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Байер Л
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 4
|3
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 4
|3
|12.
|Бохум
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Арминия
|0:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Герта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Байер Л
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|Бавария
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Майнц
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|8.
|Герта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Арминия
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Кёльн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|15.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|16.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|6
|1
|0
|2.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|5
|1
|3
|3.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|3
|0
|1
|4.
|Кёльн
|Модест Антони
|3
|0
|0
|5.
|Унион Берлин
|Авонийи Тайво
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гройтер Фюрт
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|2.
|Айнтрахт Фр
|Ленц Кристофер
|3
|0
|3.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|3
|0
|4.
|Кёльн
|Кайнц Флориан
|1
|1
|5.
|Унион Берлин
|Фридрих Марвин
|1
|1
Прогнозы на матч Бохум 1:3 Герта
Исход игры
Бохум
31.6% (43)
Ничья
35.3% (48)
Герта
33.1% (45)
Тотал 2.5
Больше
36.3% (49)
Меньше
63.7% (86)
Обе команды забьют
Да
69.63% (94)
Нет
30.37% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.1% (45)
1:2 Герта
15.4% (21)
2:1 Бохум
14.7% (20)
1:0 Бохум
13.2% (18)
0:1 Герта
11% (15)
1:3 Герта
3.7% (5)
2:0 Бохум
2.9% (4)
0:2 Герта
2.2% (3)
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