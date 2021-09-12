Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Команда Герта играла лучше в этом тайме.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Данило Соарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Стафилидис Костас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Герта

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Торунарига Джордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Г О О О О Л - Сердар Суат первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

43' Игрок из команды Герта вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

43' Белла-Котчап Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Торунарига Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

39' Лосилья Антони из команды Бохум сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

38' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Команда Герта забила мяч, хотя лучше играли соперники

37' Г О О О О Л - Сердар Суат забивает с правой ноги!

37' Отличные скиллы показывает Сердар Суат , обводя своих соперников

36' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Цоллер Симон из команды Бохум делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

36' Боята Дедрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Цоллер Симон из команды Бохум навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

35' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Герта

32' Торунарига Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Клюнтер Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Клюнтер Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе

30' Игрок Цоллер Симон из команды Бохум неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

29' Удар от ворот произведет Бохум

27' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Герта

27' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Ястржембски Деннис получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Ястржембски Деннис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Ястржембски Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

24' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Дарида Владимир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Удар от ворот произведет Бохум

22' Рихтер Марко не смог попасть в створ ударом издали

21' Удар от ворот произведет Герта

21' Игрок Цоллер Симон из команды Бохум неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

21' Матч возобновится спорным мячом

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Удар от ворот произведет Герта

20' Какой промах! Цоллер Симон имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

19' Удар от ворот произведет Герта

19' Отличный пас сделал Белла-Котчап Армель из команды Бохум . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

17' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

16' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Матч возобновлен

16' Ох, нехорошо это выглядит. Клюнтер Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Клюнтер Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Выглядело как неплохой момент. Хольтманн Геррит из команды Бохум закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

13' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Данило Соарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Лосилья Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Хольтманн Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Риман Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Стафилидис Костас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Герта выполняет удар от ворот.

8' Лёвен Эдуард решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

7' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе

5' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Лосилья Антони бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

5' Плохо сыграл Боята Дедрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

4' Герта выполняет удар от ворот.

4' Хольтманн Геррит из команды Бохум наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

4' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Рихтер Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Лёвен Эдуард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Бохум начинает с центра поля