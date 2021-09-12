Первый тайм

6' ОПАСНО! Рафинья входит в штрафную площадку с правого фланга и катит в центр на Родриго, который стреляет по центру и не переигрывает Алиссона.

5' Жота принял мяч на левом фланге, но немного отпустил его от себя, чем воспользовался Льоренте и завладел круглым.

4' Патрик Бэмфорд пробивает с правого края штрафной площадки - не попадает, а перед этим забрался в офсайд.

3' Эндрю Робертсон нарушает правила на левом фланге, роняя на газон Диаса Рафинью.

2' Диего Льоренте не позволил соперникам провести атаку правым флангом, отобрав мяч у Тьяго Алькантары.