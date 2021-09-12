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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лидс
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Ливерпуль
0' 7'
1
Меслье
Иллан
2
Эйлинг
Люк
14
Льоренте
Диего
6
Купер
Лиам
3
Фирпо
Жуниор
23
Филлипс
Кэлвин
10
Рафинья
Диас
19
Морено
Родриго
15
Даллас
Стюарт
22
Харрисон
Джек
9
Бэмфорд
Патрик
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
32
Матип
Жоэль
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
67
Эллиотт
Харви
3
Фабиньо
Энрике
6
Алькантара
Тьяго
11
Салах
Мохамед
20
Жота
Диогу
10
Мане
Садио
Лидс
4-1-4-1
Ливерпуль
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 1 0.33
2. Эйлинг Люк 1 0.33
3. Клих Матеуш 1 0.33
4. Рафинья Диас 1 0.33
5. Купер Лиам 0 0
6. Даллас Стюарт 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 2 (1) 0.67
2. Жота Диогу 2 0.67
3. Фирмино Роберто 1 0.33
4. Мане Садио 1 0.33
5. Цимикас Костас 0 0
6. Александер-Арнольд Трент 0 0

Карточки

Лидс
# Игрок      
1. Купер Лиам 2 0
2. Морено Родриго 1 0
3. Бэмфорд Патрик 1 0
4. Филлипс Кэлвин 1 0
5. Рафинья Диас 1 0
6. Стрёйк Паскаль 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Милнер Джеймс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лидс 0 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1)
 Ливерпуль 0 33.33% (2) 16.67% (1) 0 50% (3) 0

Предыдущие игры

Лидс Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Бёрнли 1:1 Лидс Лидс 3:0 Крю Александра Лидс 2:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 5:1 Лидс
Вильярреал 2:2 Лидс Аякс 4:0 Лидс Аякс 3:1 Лидс Бетис 3:2 Лидс Флитвуд Таун 2:1 Лидс Блэкберн 1:1 Лидс Гайзли 2:3 Лидс Лидс 3:1 Вест Бромвич Саутгемптон 0:2 Лидс Бёрнли 0:4 Лидс Лидс 3:1 Тоттенхэм Брайтон 2:0 Лидс Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед Лидс 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 1:2 Лидс Лидс 2:1 Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Ливерпуль 1:1 Челси Ливерпуль 2:0 Бёрнли Норвич 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Осасуна
Ливерпуль 1:1 Атлетик Б Ливерпуль 1:0 Болонья Ливерпуль 2:0 Болонья Герта 4:3 Ливерпуль Майнц 0:1 Ливерпуль Штуттгарт 1:1 Ливерпуль Ваккер Инсбрук 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 0:3 Ливерпуль Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Лидс 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 2:1 Астон Вилла

Последние игры между собой

Лидс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Ливерпуль: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Лидс 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:3 Лидс Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Лидс Кубок лиги Лидс 0:1 Ливерпуль Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
2. Манчестер Юнайтед Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
3. Брайтон Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 3 - 3 9
5. Манчестер Сити Заявка 4 3 0 1 11 - 1 9
6. Вест Хэм Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
7. Ливерпуль 0:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
8. Эвертон Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
9. Лестер Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
10. Брентфорд Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
11. Кристал Пэлас Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Астон Вилла Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 3 3
14. Уотфорд Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
15. Арсенал Заявка 4 1 0 3 1 - 9 3
16. Саутгемптон Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
17. Лидс 0:0 Заявка 4 0 3 1 4 - 8 3
18. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
19. Ньюкасл Заявка 4 0 1 3 5 - 12 1
20. Норвич Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
4. Манчестер Юнайтед Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
5. Кристал Пэлас Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
6. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
7. Астон Вилла Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Ливерпуль 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Эвертон Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
10. Лестер Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Брайтон Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Брентфорд Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
13. Арсенал Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
14. Уотфорд Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
15. Лидс 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
16. Саутгемптон Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
17. Бёрнли Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Ньюкасл Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
19. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брайтон Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Челси Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Ливерпуль 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
4. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Эвертон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Лестер Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
10. Вулверхэмптон Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Брентфорд Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
13. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
14. Лидс 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
15. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Уотфорд Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Астон Вилла Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
18. Ньюкасл Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
19. Арсенал Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 4 0 3
2. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 0
3. Челси Лукаку Ромелу 3 0 0
4. Манчестер Юнайтед Гринвуд Мэйсон 3 0 0
5. Эвертон Калверт-Льюин Доминик 3 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
2. Манчестер Юнайтед Погба Поль 3 0
3. Уотфорд Этебо Огенекаро 3 0
4. Вест Хэм Антонио Майкл 1 1
5. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 2 0
Весь список
  • После матча
  • Видеоповтор
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  • Первый тайм
  • Опасный момент
    6'
    ОПАСНО! Рафинья входит в штрафную площадку с правого фланга и катит в центр на Родриго, который стреляет по центру и не переигрывает Алиссона. 
  • 5'
    Жота принял мяч на левом фланге, но немного отпустил его от себя, чем воспользовался Льоренте и завладел круглым. 
  • Офсайд
    4'
    Патрик Бэмфорд пробивает с правого края штрафной площадки - не попадает, а перед этим забрался в офсайд. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Эндрю Робертсон нарушает правила на левом фланге, роняя на газон Диаса Рафинью. 
  • 2'
    Диего Льоренте не позволил соперникам провести атаку правым флангом, отобрав мяч у Тьяго Алькантары. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Главный арбитр встречи Крэйг Поусон даёт первый свисток - "Лидс" и "Ливерпуль" начинают сражение! 
  • Первый тайм
  • 7'
    Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Мане Садио из команды Ливерпуль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 5'
    Родриго имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
  • 5'
    Рафинья Диас из команды Лидс делает навес прямо в штрафную.
  • 5'
    Лидс начинает контратаку
  • 5'
    Опасность предотвращена - Филлипс Кэлвин из команды Лидс вступил в отбор удачно
  • 5'
    Салах Мохамед из команды Ливерпуль идет с мячом вперед на обострение...
  • 5'
    Контроль мяча: Лидс: 50%, Ливерпуль: 50%.
  • 4'
    Матип Жоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Харрисон Джек из команды Лидс отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Ливерпуль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    3'
    Бэмфорд Патрик из команды Лидс в офсайде
  • 3'
    Эйлинг Люк из команды Лидс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 3'
    Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Лидс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    2'
    Робертсон Эндрю из команды Ливерпуль заходит слишком далеко, он валит Рафинья Диас.
  • 2'
    Ливерпуль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Лидс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elland Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Лидс 0:0 Ливерпуль онлайн


Прогнозы на матч Лидс 0:0 Ливерпуль

Исход игры
Лидс
2.8% (4)
Ничья
6.9% (10)
Ливерпуль
90.3% (131)
Тотал 2.5
Больше
73.61% (106)
Меньше
26.39% (38)
Обе команды забьют
Да
77.08% (111)
Нет
22.92% (33)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
54.5% (79)
0:2 Ливерпуль
15.2% (22)
1:3 Ливерпуль
10.3% (15)
0:1 Ливерпуль
6.2% (9)
1:1 Ничья
4.8% (7)
2:2 Ничья
2.1% (3)
2:3 Ливерпуль
2.1% (3)
2:1 Лидс
2.1% (3)
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