Италия: Серия A 2021-2022
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жиру Оливье
|2 (1)
|1
|2.
|Диас Браим
|1
|0.5
|3.
|Леау Рафаэл
|1
|0.5
|4.
|Тонали Сандро
|1
|0.5
|5.
|Калабрия Давиде
|0
|0
|6.
|Тео Эрнандес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|4 (1)
|2
|2.
|Альберто Луис
|1
|0.5
|3.
|Андерсон Фелипе
|1
|0.5
|4.
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0.5
|5.
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.5
|6.
|Лаццари Мануэль
|1
|0.5
|7.
|Рейна Пепе
|0
|0
|8.
|Педро Родригес
|0
|0
|9.
|Моро Рауль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кьяер Симон
|1
|0
|2.
|Диас Браим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лукас Лейва
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Милан
|40% (2)
|40% (2)
|20% (1)
|0
|0
|0
|Лацио
|33.33% (3)
|0
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: +11 =4 -5Милан 4:1 Кальяри Сампдория 0:1 Милан Милан 2:1 Панатинаикос Реал Мадрид 0:0 Милан
Лацио Последние 20 матчей: +12 =3 -5Лацио 6:1 Специя Эмполи 1:3 Лацио Лацио 1:1 Сассуоло Твенте 0:1 Лацио
Последние игры между собой
Милан: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Лацио: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Милан 0:1 Лацио Кубок Милан 1:0 Лацио Серия A Лацио 0:0 Милан Кубок Лацио 1:1 Милан Серия A Лацио 0:0 Милан Кубок Милан 0:0 Лацио Кубок Милан 2:1 Лацио Серия A Лацио 4:1 Милан Серия A Лацио 1:1 Милан Серия A Милан 2:0 Лацио Серия A Милан 1:1 Лацио Серия A Лацио 1:3 Милан Серия A Милан 0:1 Лацио Кубок Лацио 3:1 Милан Серия A Милан 3:1 Лацио Серия A Лацио 1:1 Милан Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Болонья
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Аталанта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Эмполи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|15.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|16.
|Торино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|18.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|19.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|20.
|Дженоа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Болонья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Аталанта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Специя
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Венеция
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Эмполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|13.
|Удинезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|19.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|4
|1
|0
|2.
|Рома
|Верету Жордан
|3
|0
|1
|3.
|Кальяри
|Педро Жоао
|2
|1
|1
|4.
|Болонья
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|0
|5.
|Удинезе
|Делофеу Херард
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Верона
|Велозу Мигель
|1
|1
|2.
|Салернитана
|Страндберг Стефан
|1
|1
|3.
|Болонья
|Сориано Роберто
|1
|1
|4.
|Болонья
|Схаутен Йерди
|1
|1
|5.
|Рома
|Дзаньоло Николо
|1
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Милан - Лацио
Исход игры
Милан
70.7% (41)
Ничья
19% (11)
Лацио
10.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
68.97% (40)
Меньше
31.03% (18)
Обе команды забьют
Да
82.76% (48)
Нет
17.24% (10)
Популярный счёт
2:1 Милан
48.3% (28)
1:1 Ничья
13.8% (8)
2:0 Милан
8.6% (5)
1:2 Лацио
8.6% (5)
1:0 Милан
6.9% (4)
2:2 Ничья
5.2% (3)
3:1 Милан
3.4% (2)
3:2 Милан
3.4% (2)
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