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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Милан
 
Позже

Стадион:
Лацио

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жиру Оливье 2 (1) 1
2. Диас Браим 1 0.5
3. Леау Рафаэл 1 0.5
4. Тонали Сандро 1 0.5
5. Калабрия Давиде 0 0
6. Тео Эрнандес 0 0
Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 4 (1) 2
2. Альберто Луис 1 0.5
3. Андерсон Фелипе 1 0.5
4. Милинкович-Савич Сергей 1 0.5
5. Хюсай Эльсейд 1 0.5
6. Лаццари Мануэль 1 0.5
7. Рейна Пепе 0 0
8. Педро Родригес 0 0
9. Моро Рауль 0 0

Карточки

Милан
# Игрок      
1. Кьяер Симон 1 0
2. Диас Браим 1 0
Лацио
# Игрок      
1. Лукас Лейва 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 40% (2) 40% (2) 20% (1) 0 0 0
 Лацио 33.33% (3) 0 33.33% (3) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Милан 4:1 Кальяри Сампдория 0:1 Милан Милан 2:1 Панатинаикос Реал Мадрид 0:0 Милан
Валенсия 0:0 Милан Ницца 1:1 Милан Милан 5:0 Модена Аталанта 0:2 Милан Милан 0:0 Кальяри Торино 0:7 Милан Ювентус 0:3 Милан Милан 2:0 Беневенто Лацио 3:0 Милан Милан 1:2 Сассуоло Милан 2:1 Дженоа Парма 1:3 Милан Милан 1:1 Сампдория Фиорентина 2:3 Милан Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Наполи
Лацио Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Лацио 6:1 Специя Эмполи 1:3 Лацио Лацио 1:1 Сассуоло Твенте 0:1 Лацио
Лацио 1:1 Падова Триестина 2:5 Лацио Лацио 11:0 Fiori Barp Mas Сассуоло 2:0 Лацио Лацио 0:0 Торино Рома 2:0 Лацио Лацио 1:0 Парма Фиорентина 2:0 Лацио Лацио 4:3 Дженоа Лацио 3:0 Милан Наполи 5:2 Лацио Лацио 5:3 Беневенто Верона 0:1 Лацио Лацио 2:1 Специя Удинезе 0:1 Лацио Бавария 2:1 Лацио

Последние игры между собой

Милан: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Лацио: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Лацио 3:0 Милан Серия A Милан 3:2 Лацио Серия A Лацио 0:3 Милан Серия A Милан 1:2 Лацио Серия A
Милан 0:1 Лацио Кубок Милан 1:0 Лацио Серия A Лацио 0:0 Милан Кубок Лацио 1:1 Милан Серия A Лацио 0:0 Милан Кубок Милан 0:0 Лацио Кубок Милан 2:1 Лацио Серия A Лацио 4:1 Милан Серия A Лацио 1:1 Милан Серия A Милан 2:0 Лацио Серия A Милан 1:1 Лацио Серия A Лацио 1:3 Милан Серия A Милан 0:1 Лацио Кубок Лацио 3:1 Милан Серия A Милан 3:1 Лацио Серия A Лацио 1:1 Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
3. Рома Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
4. Милан Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
5. Наполи Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
7. Болонья Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Аталанта Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Эмполи Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Ювентус Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Сампдория Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Специя Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
15. Кальяри Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
16. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
17. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
18. Венеция Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
19. Салернитана Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
20. Дженоа Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Лацио Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
3. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
4. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Рома Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Болонья Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Кальяри Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Сассуоло Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Аталанта Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Венеция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Дженоа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Эмполи Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Ювентус Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Лацио Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Милан Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Эмполи Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Ювентус Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Болонья Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Сампдория Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Специя Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
13. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Фиорентина Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Салернитана Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Кальяри Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19. Дженоа Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Венеция Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 4 1 0
2. Рома Верету Жордан 3 0 1
3. Кальяри Педро Жоао 2 1 1
4. Болонья Де Сильвестри Лоренцо 2 0 0
5. Удинезе Делофеу Херард 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Верона Велозу Мигель 1 1
2. Салернитана Страндберг Стефан 1 1
3. Болонья Сориано Роберто 1 1
4. Болонья Схаутен Йерди 1 1
5. Рома Дзаньоло Николо 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 сентября 2021, осталось 2 дня 17 часов 13 минут.

    Главный судья: Чиффи Даниэле

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Милан 70.7% (41)
    X 19% (11)
    Лацио 10.3% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Лацио
    2.28
    3.65
    3.40
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Милан - Лацио онлайн


    Прогнозы на матч Милан - Лацио

    Исход игры
    Милан
    70.7% (41)
    Ничья
    19% (11)
    Лацио
    10.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.97% (40)
    Меньше
    31.03% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    82.76% (48)
    Нет
    17.24% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Милан
    48.3% (28)
    1:1 Ничья
    13.8% (8)
    2:0 Милан
    8.6% (5)
    1:2 Лацио
    8.6% (5)
    1:0 Милан
    6.9% (4)
    2:2 Ничья
    5.2% (3)
    3:1 Милан
    3.4% (2)
    3:2 Милан
    3.4% (2)
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