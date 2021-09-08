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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Сампдория
 
Позже

Стадион:
Интер Милан

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корреа Хоакин 2 1
2. Джеко Эдин 1 0.5
3. Видаль Артуро 1 0.5
4. Чалханоглу Хакан 1 0.5
5. Шкриньяр Милан 1 0.5
6. Мартинес Лаутаро 1 0.5
7. Барелла Николо 0 0
8. Дармиан Маттео 0 0

Карточки

Сампдория
# Игрок      
1. Берешиньски Бартош 2 0
2. Габбьядини Маноло 1 0
3. Мурру Никола 1 0
4. Торсби Мортен 1 0
Интер Милан
# Игрок      
1. Брозович Марсело 1 0
2. Весино Матиас 1 0
3. Мартинес Лаутаро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сампдория 0 0 0 0 0 0
 Интер Милан 28.57% (2) 0 0 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3)

Предыдущие игры

Сампдория Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Сампдория 3:1 Тернана Сассуоло 0:0 Сампдория Сампдория 0:1 Милан Сампдория 3:2 Алессандрия
Сампдория 1:0 Верона Сампдория 2:0 Пьяченца Сампдория 11:1 Кастильоне Сампдория 3:0 Парма Удинезе 0:1 Сампдория Сампдория 2:2 Специя Интер Милан 5:1 Сампдория Сампдория 2:0 Рома Сассуоло 1:0 Сампдория Кротоне 0:1 Сампдория Сампдория 3:1 Верона Сампдория 0:2 Наполи Милан 1:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Болонья 3:1 Сампдория Сампдория 2:2 Кальяри
Интер Милан Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Верона 1:3 Интер Милан Интер Милан 4:0 Дженоа Интер Милан 3:0 Динамо Киев Парма 0:2 Интер Милан
Интер Милан 6:0 Кротоне Интер Милан 8:0 Перджолеттезе Лугано 2:2 Интер Милан Интер Милан 5:1 Удинезе Ювентус 3:2 Интер Милан Интер Милан 3:1 Рома Интер Милан 5:1 Сампдория Кротоне 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Верона Специя 1:1 Интер Милан Наполи 1:1 Интер Милан Интер Милан 1:0 Кальяри Интер Милан 2:1 Сассуоло Болонья 0:1 Интер Милан Торино 1:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Аталанта

Последние игры между собой

Сампдория: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Интер Милан: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Интер Милан 5:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:3 Интер Милан Серия A
Интер Милан 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Интер Милан Серия A Сампдория 0:5 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:2 Сампдория Серия A Интер Милан 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Интер Милан Серия A Сампдория 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Сампдория Кубок Интер Милан 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:4 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:2 Сампдория Серия A Сампдория 0:2 Интер Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
3. Рома Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
4. Милан Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
5. Наполи Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
7. Болонья Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Аталанта Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Эмполи Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Ювентус Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Сампдория Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Специя Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
15. Кальяри Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
16. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
17. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
18. Венеция Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
19. Салернитана Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
20. Дженоа Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Лацио Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
3. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
4. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Рома Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Болонья Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Кальяри Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Сассуоло Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Аталанта Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Венеция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Дженоа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Эмполи Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Ювентус Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Лацио Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Милан Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Эмполи Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Ювентус Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Болонья Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Сампдория Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Специя Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
13. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Фиорентина Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Салернитана Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Кальяри Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19. Дженоа Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Венеция Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 4 1 0
2. Рома Верету Жордан 3 0 1
3. Кальяри Педро Жоао 2 1 1
4. Болонья Де Сильвестри Лоренцо 2 0 0
5. Удинезе Делофеу Херард 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Верона Велозу Мигель 1 1
2. Салернитана Страндберг Стефан 1 1
3. Болонья Сориано Роберто 1 1
4. Болонья Схаутен Йерди 1 1
5. Рома Дзаньоло Николо 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сампдория - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 сентября 2021, осталось 2 дня 11 часов 43 минуты.

    Главный судья: Орсато Даниэле

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Сампдория 3.4% (2)
    X 5.1% (3)
    Интер Милан 91.5% (54)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сампдория
    Ничья
    Интер Милан
    5.21
    4.32
    1.70
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Сампдория - Интер Милан онлайн


    Прогнозы на матч Сампдория - Интер Милан

    Исход игры
    Сампдория
    3.4% (2)
    Ничья
    5.1% (3)
    Интер Милан
    91.5% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.71% (37)
    Меньше
    37.29% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    66.1% (39)
    Нет
    33.9% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    44.1% (26)
    0:1 Интер Милан
    18.6% (11)
    0:2 Интер Милан
    15.3% (9)
    1:3 Интер Милан
    13.6% (8)
    2:1 Сампдория
    3.4% (2)
    1:1 Ничья
    3.4% (2)
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