Италия: Серия A 2021-2022
Сампдория
Позже
Стадион: Луиджи Феррарис
Интер Милан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Корреа Хоакин
|2
|1
|2.
|Джеко Эдин
|1
|0.5
|3.
|Видаль Артуро
|1
|0.5
|4.
|Чалханоглу Хакан
|1
|0.5
|5.
|Шкриньяр Милан
|1
|0.5
|6.
|Мартинес Лаутаро
|1
|0.5
|7.
|Барелла Николо
|0
|0
|8.
|Дармиан Маттео
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Берешиньски Бартош
|2
|0
|2.
|Габбьядини Маноло
|1
|0
|3.
|Мурру Никола
|1
|0
|4.
|Торсби Мортен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Брозович Марсело
|1
|0
|2.
|Весино Матиас
|1
|0
|3.
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Интер Милан
|28.57% (2)
|0
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
Предыдущие игры
Сампдория Последние 20 матчей: +11 =4 -5Сампдория 3:1 Тернана Сассуоло 0:0 Сампдория Сампдория 0:1 Милан Сампдория 3:2 Алессандрия
Сампдория 1:0 Верона Сампдория 2:0 Пьяченца Сампдория 11:1 Кастильоне Сампдория 3:0 Парма Удинезе 0:1 Сампдория Сампдория 2:2 Специя Интер Милан 5:1 Сампдория Сампдория 2:0 Рома Сассуоло 1:0 Сампдория Кротоне 0:1 Сампдория Сампдория 3:1 Верона Сампдория 0:2 Наполи Милан 1:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Болонья 3:1 Сампдория Сампдория 2:2 Кальяри
Интер Милан Последние 20 матчей: +17 =2 -1Верона 1:3 Интер Милан Интер Милан 4:0 Дженоа Интер Милан 3:0 Динамо Киев Парма 0:2 Интер Милан
Интер Милан 6:0 Кротоне Интер Милан 8:0 Перджолеттезе Лугано 2:2 Интер Милан Интер Милан 5:1 Удинезе Ювентус 3:2 Интер Милан Интер Милан 3:1 Рома Интер Милан 5:1 Сампдория Кротоне 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Верона Специя 1:1 Интер Милан Наполи 1:1 Интер Милан Интер Милан 1:0 Кальяри Интер Милан 2:1 Сассуоло Болонья 0:1 Интер Милан Торино 1:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Аталанта
Последние игры между собой
Сампдория: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Интер Милан: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Интер Милан 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Интер Милан Серия A Сампдория 0:5 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:2 Сампдория Серия A Интер Милан 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Интер Милан Серия A Сампдория 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Сампдория Кубок Интер Милан 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:4 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:2 Сампдория Серия A Сампдория 0:2 Интер Милан Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Болонья
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Аталанта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Эмполи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|15.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|16.
|Торино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|18.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|19.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|20.
|Дженоа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Болонья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Аталанта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Специя
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Венеция
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Эмполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|13.
|Удинезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|19.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|4
|1
|0
|2.
|Рома
|Верету Жордан
|3
|0
|1
|3.
|Кальяри
|Педро Жоао
|2
|1
|1
|4.
|Болонья
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|0
|5.
|Удинезе
|Делофеу Херард
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Верона
|Велозу Мигель
|1
|1
|2.
|Салернитана
|Страндберг Стефан
|1
|1
|3.
|Болонья
|Сориано Роберто
|1
|1
|4.
|Болонья
|Схаутен Йерди
|1
|1
|5.
|Рома
|Дзаньоло Николо
|1
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сампдория - Интер Милан
Исход игры
Сампдория
3.4% (2)
Ничья
5.1% (3)
Интер Милан
91.5% (54)
Тотал 2.5
Больше
62.71% (37)
Меньше
37.29% (22)
Обе команды забьют
Да
66.1% (39)
Нет
33.9% (20)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
44.1% (26)
0:1 Интер Милан
18.6% (11)
0:2 Интер Милан
15.3% (9)
1:3 Интер Милан
13.6% (8)
2:1 Сампдория
3.4% (2)
1:1 Ничья
3.4% (2)
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