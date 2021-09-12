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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Рома
1:1
Второй тайм: 82'

Стадион:
Сассуоло
0'
36' Желтая карточка
Кирикеш Влад
1:0
37' Гол
Кристанте Бриан
43' Желтая карточка
Ибаньес Рожер
1:1
57' Гол
Джуричич Филип
66' Желтая карточка
Кристанте Бриан
82'
1
Патрисиу
Руй
2
Карсдорп
Рик
23
Манчини
Джанлука
3
Ибаньес
Рожер
5
Винья
Матиас
4
Кристанте
Бриан
17
Верету
Жордан
22
Дзаньоло
Николо
7
Пеллегрини
Лоренцо
77
Мхитарян
Генрих
9
Абрахам
Тэмми
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
16
Фраттези
Давиде
8
Лопес
Максим
25
Берарди
Доменико
10
Джуричич
Филип
7
Бога
Жереми
18
Распадори
Джакомо
Рома
4-2-3-1
Сассуоло
4-2-3-1

Ход матча

36'
 
Кирикеш Влад
37'
Кристанте Бриан
(Пеллегрини Лоренцо)
1:0
43'
Ибаньес Рожер
 
46'
 
Скамачча Джанлука
Распадори Джакомо
57'
1:1
Джуричич Филип
(Берарди Доменико)
66'
Кристанте Бриан
 
70'
Эль-Шаарави Стефан
Мхитарян Генрих
 
74'
Шомуродов Элдор
Дзаньоло Николо
 
74'
Перес Карлес
Верету Жордан
 
77'
 
Дефрель Грегоре
Берарди Доменико

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 5
  • 6 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Верету Жордан 3 1
2. Пеллегрини Лоренцо 2 0.67
3. Абрахам Тэмми 1 0.33
4. Мхитарян Генрих 1 0.33
5. Кристанте Бриан 1 0.33
6. Шомуродов Элдор 0 0
7. Перес Карлес 0 0
8. Винья Матиас 0 0
Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джуричич Филип 2 0.67
2. Траоре Хамед 1 0.33
3. Распадори Джакомо 1 0.33
4. Капуто Франческо 0 0
5. Берарди Доменико 0 0
6. Бога Жереми 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Дзаньоло Николо 1 1
2. Мхитарян Генрих 1 0
3. Кристанте Бриан 1 0
4. Пеллегрини Лоренцо 1 0
5. Перес Карлес 1 0
6. Ибаньес Рожер 1 0
Сассуоло
# Игрок      
1. Кирикеш Влад 2 0
2. Капуто Франческо 1 0
3. Джуричич Филип 1 0
4. Лопес Максим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 0 14.29% (1) 0 28.57% (2) 28.57% (2) 28.57% (2)
 Сассуоло 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Салернитана 0:4 Рома Рома 3:0 Трабзонспор Рома 3:1 Фиорентина Трабзонспор 1:2 Рома
Рома 5:0 Раджа Касабланка Бетис 5:2 Рома Белененсеш 1:3 Рома Рома 0:0 Севилья Порту 1:1 Рома Рома 5:2 Дебрецен Триестина 0:1 Рома Рома 2:0 Тернана Специя 2:2 Рома Рома 2:0 Лацио Интер Милан 3:1 Рома Рома 5:0 Кротоне Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Сампдория 2:0 Рома Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Кальяри 3:2 Рома
Сассуоло Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Сассуоло 0:2 Кремонезе Сассуоло 0:0 Сампдория Верона 2:3 Сассуоло Лацио 1:1 Сассуоло
Сассуоло 3:1 Виченца Виртус Парма 0:3 Сассуоло Сассуоло 0:0 Зюйдтироль Сассуоло 8:0 Bressanone Сассуоло 2:0 Лацио Парма 1:3 Сассуоло Сассуоло 1:3 Ювентус Дженоа 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:1 Аталанта Сассуоло 1:0 Сампдория Милан 1:2 Сассуоло Сассуоло 3:1 Фиорентина Беневенто 0:1 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сассуоло Сассуоло 2:2 Рома Торино 3:2 Сассуоло

Последние игры между собой

Рома: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 1
Сассуоло: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 8
Сассуоло 2:2 Рома Серия A Рома 0:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 4:2 Рома Серия A Рома 4:2 Сассуоло Серия A
Сассуоло 0:0 Рома Серия A Рома 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Рома Серия A Рома 1:1 Сассуоло Серия A Рома 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:3 Рома Серия A Сассуоло 0:2 Рома Серия A Рома 2:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:3 Рома Серия A Рома 2:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:2 Рома Серия A Рома 1:1 Сассуоло Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Наполи Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Рома 1:1 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
4. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
5. Удинезе Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
6. Лацио Заявка 3 2 0 1 9 - 4 6
7. Фиорентина Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
8. Сассуоло 1:1 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
9. Болонья Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Аталанта Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Торино Заявка 3 1 0 2 6 - 4 3
12. Венеция Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
13. Эмполи Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Дженоа Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
15. Сампдория Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Ювентус Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17. Специя Заявка 3 0 1 2 3 - 9 1
18. Кальяри Заявка 3 0 1 2 5 - 9 1
19. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
20. Салернитана Заявка 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Наполи Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Рома 1:1 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Лацио Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
6. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
7. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Болонья Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Торино Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
10. Сассуоло 1:1 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Аталанта Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Сампдория Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Кальяри Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Венеция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Дженоа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Эмполи Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17. Ювентус Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Специя Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
2. Сассуоло 1:1 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Рома 1:1 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
4. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Удинезе Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Эмполи Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Милан Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Лацио Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Дженоа Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
12. Венеция Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
13. Сампдория Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Болонья Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Ювентус Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16. Специя Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
17. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Кальяри Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Салернитана Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 4 1 0
2. Рома Верету Жордан 3 0 1
3. Кальяри Педро Жоао 3 2 1
4. Фиорентина Влахович Душан 3 2 0
5. Сассуоло Джуричич Филип 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фиорентина Бонавентура Джакомо 3 0
2. Сампдория Берешиньски Бартош 3 0
3. Эмполи Исмайли Ардиан 3 0
4. Венеция Хейманс Дан 3 0
5. Верона Велозу Мигель 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    86'
    Перес от радиуса штрафной площади выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Винья сильно пробил в ближний угол ворот, Консильи сложился и спас свою команду, а далее уже защитники "Сассуоло" не дали сыграть на добивании Абрахаму и Шомуродову. 
  • Фол, нарушение
    85'
    Фраттези из центра поля выполнил передачу на ход Рожерио по левому флангу, "Сассуоло" мог провести ещё одну опасную атаку, но бежавший в центр штрафной площади Скамакка заплёл ноги Ибаньесу, Симоне Содза всё видел и дал свисток в пользу "Ромы". 
  • Угловой
    84'
    Бога с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде в этот раз не смог зацепиться за мяч. 
  • Опасный момент
    83'
    Перес потерял мяч у штрафной площади "Сассуоло", следом гости провели опаснейшую контратаку. Джуричич получил мяч в центре поля и затем выполнил передачу на ход Бога по левой половине поля, Жереми вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам, Патрисиу вновь успел сократить дистанцию и спасти свою команду в крайне непростой ситуации, далее Ибаньес выбил мяч на угловой. 
  • Замена
    82'
    В составе "Сассуоло" произошла замена. Вместо Доменико Берарди на поле вышел Грегоре Дефрель. 
  • 81'
    Пеллегрини со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, оттуда последовала скидка к линии вратарской, но удара по воротам "Сассуоло" так и не последовало. 
  • Фол, нарушение
    80'
    Рожерио на правом фланге у лицевой линии нарушил правила против Переса. "Рома" тщательно готовится к стандарту. 
  • Замена
    79'
    Вторую подряд замену провёл Жозе Моуринью. Вместо Жордана Верету на поле вышел Карлес Перес. 
  • Замена
    78'
    В составе "Ромы" произошла замена. Вместо Николы Дзаньоло, который получил небольшое мышечное повреждение, на поле вышел Элдор Шомуродов. 
  • Опасный момент
    77'
    Пеллегрини по центру вошёл в штрафную площадь, затем Лоренцо ушёл от Рожерио и Кирикеша, но в итоге капитан "Ромы" не попал в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Замена
    76'
    В составе "Ромы" произошла замена. Вместо Генриха Мхитаряна на поле вышел Стефан Эль-Шаарави. 
  • Угловой
    75'
    Рожерио с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Ромы" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
  • Опасный момент
    74'
    Бога разогнал атаку по центру и затем Жереми выполнил хорошую передачу на правый угол штрафной площади, Берарди мог выводить "Сассуоло" вперёд, но Патрисиу успел сократить дистанцию и ногой отбить мяч на угловой после удара Доменико в левый угол ворот. 
  • 73'
    Лопес из центра поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Берарди зацепился за мяч, но в борьбе с Ибаньесом Доменико не смог пробить точно в ближний угол ворот. 
  • Желтая карточка
    72'
    Полузащитник "Ромы" Бриан Кристанте получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Кристанте нарушил правила против Бога. 
  • Фол, нарушение
    71'
    Дзаньоло в борьбе за мяч на правом углу штрафной площади "Сассуоло" нарушил правила против Лопеса. 
  • 70'
    Бога попытался пройти вперёд по левому флангу, в борьбе с Карсдорпом Жереми упустил мяч в аут. 
  • Угловой
    69'
    Пеллегрини с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Манчини головой пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • Опасный момент
    68'
    Абрахам с левой половины поля сместился в центр и затем выполнил передачу в центр штрафной площади, Пеллегрини после пары финтов пробил по воротам, мяч попал в ногу Кирикешу и ушёл на угловой. 
  • 67'
    Винья прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у Матиаса, будет удар от ворот. 
  • 66'
    Кристанте с правой половины поля выполнил передачу в центр к линии штрафной площади, Абрахам в борьбе с защитниками "Сассуоло" не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    65'
    Джуричич в центре поля нарушил правила против Мхитаряна. "Рома" не стала торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Штанга
    64'
    Сразу же "Рома" вновь могла выходить вперёд. Пеллегрини ворвался в штрафную площадь по правой половине поля после отличной передачи от Мхитаряна, затем Лоренцо пробил в левый угол ворот, Консильи в прыжке спас свою команду, затем Абрахам при игре на добивании направил мяч в правый угол ворот, штанга спасла "Сассуоло" от второго пропущенного мяча. 
  • 63'
    Говорили мы, что "Сассуоло" сможет забить свой гол, главное гостям было не сбавлять обороты, так оно и получилось. 
  • Описание гола
    62'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Джуричич!!! Скамакка с левой половины поля выполнил перевод на правый угол штрафной площади, Берарди зацепился за мяч, затем Доменико ушёл от Виньи и выполнил прострел к линии вратарской в центр, Джуричич удачно подставил ногу и отправил мяч под перекладину. 
  • Угловой
    61'
    Берарди с углового вновь выполнил подачу на правый угол вратарской, общими усилиями игроки "Ромы" перехватили мяч. 
  • Угловой
    60'
    Берарди с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Дзаньоло не стал рисковать и выбил мяч на повторный корнер. 
  • Опасный момент
    59'
    Скамакка с правой половины поля из-за пределов штрафной площади плотно пробил в ближний угол ворот, Патрисиу в прыжке перевёл непростой мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    58'
    Джуричич в центре поля нарушил правила против Пеллегрини. Сам Джанлука после паузы разыграл стандарт. 
  • 57'
    Скамакка попытался разогнать атаку по правому флангу, Ибаньес накрыл форварда "Сассуоло" и выбил мяч в аут. 
  • 56'
    Винья совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил подачу на правый угол штрафной площади, все партнёры по команде столпились в центре штрафной. 
  • 55'
    Из глубины поля теперь уже последовала опасная передача от Джуричича по левой половине поля на ход Бога, Карсдорп здорово сыграл в подкате и выбил мяч в аут из-под ног Жереми. 
  • 54'
    Из глубины поля последовал безадресный заброс на правый фланг к штрафной площади "Сассуоло", будет удар от ворот. 
  • 53'
    С правого фланга Скамакка выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Фраттези в борьбе с Манчини в касание пробил по воротам, мяч полетел слабо в ближний угол ворот, Патрисиу поймал его без всякого труда. 
  • 52'
    Джуричич попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Кристанте грамотно отработал в обороне и перехватил мяч. 
  • 51'
    "Рома" перехватила контроль над мячом, как-то команда Жозе Моуринью нервно начала второй тайм, нужно "волкам" сейчас просто мяч подержать. 
  • Угловой
    50'
    Рожерио с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Феррари головой пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • 49'
    Рожерио с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Манчини оказался первым на мяче и выбил его на угловой. 
  • 48'
    Берарди с правой половины поля сместился в центр и затем пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • Замена
    47'
    В составе "Сассуоло" после перерыва произошла замена. Вместо Джакомо Распадори на поле вышел Джанлука Скамакка. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, что придумает "Рома", чтобы забить ещё хотя бы один гол и в полной мере претендовать на три очка в этот вечер. "Сассуоло" конечно же будет пока больше играть от обороны, пока счёт позволяет пытаться и дальше ловить "Рому" на контратаках, а контратаки у гостей достаточно опасные. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Рома" на своём поле с минимальным счётом переигрывает "Сассуоло". В целом обе команды у нас показывают довольно хороший футбол и стараются регулярно проводить атаки, но команда Жозе Моуринью при своих болельщиках всё же смотрится чуть интереснее. Если "Сассуоло" во втором тайме не будет сбавлять обороты, наверняка гости забьют свой гол, так что "Роме" расслабляться конечно же никак нельзя. 
  • 45'
    Абрахам прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил передачу на ход Винье к левому углу штрафной площади, Матиас попытался войти в штрафную, но в борьбе с Тольяном он потерял мяч. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Симоне Содза к основному времени первого тайма. 
  • 45'
    Берарди со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Желтая карточка
    45'
    Центральный защитник "Ромы" Рожер Ибаньес получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Тольяна. 
  • 45'
    Игроки "Сассуоло" решили разыграть стандарт, затем последовала передача в центр к радиусу штрафной площади на Берарди, Винья накрыл Доменико и едва за счёт этого "Рома" не провела опаснейшую контратаку. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Дзаньоло на левом фланге нарушил правила против Рожерио. "Сассуоло" заработал неплохой стандарт. 
  • 43'
    Поднялся Абрахам после небольшой паузы, форвард "Ромы" показал, что он готов продолжать матч. 
  • Травма, повреждение
    42'
    Абрахам в центре поля подвернул голеностоп и присел на газон, вышли на поле врачи "Ромы", небольшая пауза в игре. 
  • Описание гола
    41'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Кристанте!!! Пеллегрини со стандарта очень здорово покатил мяч на левый угол штрафной площади, Кристанте убежал от игроков "Сассуоло" и уверенно пробил над Консильи, который вышел из ворот. 
  • Желтая карточка
    40'
    Защитник "Сассуоло" Влад Кирикеш получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Абрахама. 
  • Офсайд
    39'
    Лопес с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Кирикеш теперь уже оказался в офсайде в момент подачи. 
  • Угловой
    38'
    Фраттези с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Абрахам головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 37'
    Бога вошёл в штрафную площадь с левого фланга и выполнил прострел во вратарскую, мяч попал в Винью и ушёл на угловой. 
  • Опасный момент
    36'
    Карсдорп с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Абрахам в падении в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 35'
    Пеллегрини выполнил передачу на ход Дзаньоло по правому флангу, Феррари накрыл своего соперника и выбил мяч в аут. 
  • Офсайд
    34'
    Лопес из центра поля выполнил передачу на ход Распадори по левой половине поля, Джакомо оказался в небольшом офсайде вновь. 
  • 33'
    Манчини из центра поля выполнил длинную передачу на ход Абрахаму, Кирикеш прочитал момент и спокойно перехватил мяч. 
  • 32'
    Тольян выполнил передачу из центра поля к радиусу штрафной площади, совсем немного не хватило Джуричичу, чтобы зацепиться за мяч и обострить ситуацию. 
  • 31'
    Дзаньоло прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу на дальнюю штангу, мяч полетел слишком высоко, будет удар от ворот. 
  • Видеоповтор
    30'
    Симоне Содза послушал судей из комнаты VAR и в итоге убедился, что Распадори был в офсайде, гол "Сассуоло" был отменён. 
  • Офсайд
    29'
    Распадори разогнал атаку по левой половине поля, затем Джакомо сместился в центр и выполнил передачу от радиуса штрафной площади на правый угол штрафной, Берарди подработал мяч, прошёл к правому углу вратарской и точно пробил в дальний угол ворот. Боковой арбитр при этом зафиксировал офсайд у Распадори в момент передачи из центра поля. 
  • 28'
    Футболисты "Сассуоло" наконец-то полноценно перехватили контроль над мячом, решили гости пока его просто подержать на своей половине поля. 
  • 27'
    Из центра поля последовал слишком сильный заброс на левый угол штрафной площади "Сассуоло", Консильи немного размялся при игре на выходе. 
  • Опасный момент
    26'
    Винья ошибся с передачей вперёд на правом фланге на своей половине поля, Берарди перехватил мяч и убежал на правый угол штрафной площади, затем Доменико выполнил перевод на левый угол штрафной, Джуричич подработал мяч и пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны. 
  • 25'
    Успокоилась у нас немного игра в последние минуты, "Рома" пока контролирует мяч в центре поля, а "Сассуоло" ждёт момента для контратаки. 
  • 24'
    Абрахам с левого фланга выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Генрих подработал мяч, немного сместился в центр и пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой, но Консильи всё контролировал. 
  • Офсайд
    23'
    Из центра поля последовал заброс на ход Берарди к правому углу штрафной площади от Кирикеша, Доменико забрался в небольшой офсайд. 
  • Офсайд
    22'
    Дзаньоло догнал крайне непростой мяч на правом фланге после заброса из центра поля, но оказалось, что все усилия Николо делал напрасно, атакующий полузащитник "Ромы" оказался в офсайде. 
  • Травма, повреждение
    21'
    Винья в борьбе за мяч в центре поля с Берарди получил небольшое повреждение, Матиас немного полежал на газоне, но затем сам поднялся. Фланговый защитник "Ромы" готов продолжать матч. 
  • 20'
    Карсдорп с правого фланга выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Абрахам в борьбе с Кирикешом слишком сильно пробросил мяч себе на ход, будет удар от ворот. 
  • 19'
    Карсдорп с правого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади на ход Дзаньоло, Феррари за счёт грамотной игры в подкате смог перехватить мяч. 
  • 18'
    Пеллегрини попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Тольяном капитан "Ромы" на этот раз упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • 17'
    Карсдорп с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, Пеллегрини достал его уже у кромки поля. 
  • 16'
    Распадори вошёл в штрафную площадь по правой половине поля и затем Джакомо пяткой выполнил пас чуть назад на Берарди, Доменико в касание пробил в ближний угол ворот, Патрисиу намертво поймал мяч. 
  • 15'
    Дзаньоло получил передачу из центра поля на ход по правому флангу, затем Николо выполнил передачу к правому углу штрафной площади "Сассуоло" на ход Карсдорпу, Рожерио сыграл грамотно по позиции и перехватил мяч. 
  • 14'
    Верету пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • 13'
    Кристанте теперь уже совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил прострел во вратарскую, Консильи без всякого труда перехватил мяч, который практически сам шёл ему в руки. 
  • 12'
    Мхитарян с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Сассуоло" сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч. 
  • 11'
    Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Винье по левому флангу, Матиас до последнего бежал за мячом, но тот всё же ушёл за лицевую линию поля. 
  • 10'
    Винья перехватил мяч в центре поля у Берарди, но затем Доменико доработал эпизод до самого конца и не дал Матиасу разогнать контратаку по левому флангу. 
  • 9'
    Бога ворвался в штрафную площадь по правой половине поля, затем Жереми выполнил прострел во вратарскую, мяч полетел точно в руки Патрисиу. 
  • Угловой
    8'
    Пеллегрини с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Манчини головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 7'
    Дзаньоло ворвался в штрафную площадь с левого фланга и в борьбе с Тольяном заработал угловой для своей команды. 
  • 6'
    Тольян прошёл вперёд по правому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Ромы" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Манчини в центре поля нарушил правила в борьбе за мяч. Игроки "Сассуоло" не особо торопились при розыгрыше стандарта. 
  • 4'
    Болельщики "Ромы" на "Олимпико" также активно поддерживают свою команду, надеются они на быстрый гол от своей любимой команды. 
  • 3'
    "Рома" сегодня является достаточно явным фаворитом, команда Жозе Моуринью активно начинает этот матч и пытаются полностью оправдать свой статус. 
  • Опасный момент
    2'
    Абрахам получил передачу на ход по левой половине поля по левой половине поля, Тэмми вошёл в штрафную площадь и внешней стороной стопы закрутил мяч под перекладину в правый угол ворот, Консильи сыграл внимательно и в прыжке выловил мяч, который полетел не очень сильно. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересный матч между крепким "Сассуоло" и "Ромой" Жозе Моуринью, которая стартовала с двух побед подряд. Посмотрим, смогут ли "волки" и дальше продолжить свою победную поступь, либо "Сассуоло" будет первым, кто отберёт очки у римской команды в этом сезоне. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Рома 1:1 Сассуоло онлайн


Прогнозы на матч Рома 1:1 Сассуоло

Исход игры
Рома
95.4% (145)
Ничья
4.6% (7)
Сассуоло
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
58.67% (88)
Меньше
41.33% (62)
Обе команды забьют
Да
55.33% (83)
Нет
44.67% (67)
Популярный счёт
2:1 Рома
34.2% (52)
2:0 Рома
33.6% (51)
3:1 Рома
14.5% (22)
1:0 Рома
5.9% (9)
3:0 Рома
3.9% (6)
2:2 Ничья
2.6% (4)
3:2 Рома
2% (3)
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