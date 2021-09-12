Перес потерял мяч у штрафной площади "Сассуоло", следом гости провели опаснейшую контратаку. Джуричич получил мяч в центре поля и затем выполнил передачу на ход Бога по левой половине поля, Жереми вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам, Патрисиу вновь успел сократить дистанцию и спасти свою команду в крайне непростой ситуации, далее Ибаньес выбил мяч на угловой.

Бога с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде в этот раз не смог зацепиться за мяч.

Фраттези из центра поля выполнил передачу на ход Рожерио по левому флангу, "Сассуоло" мог провести ещё одну опасную атаку, но бежавший в центр штрафной площади Скамакка заплёл ноги Ибаньесу, Симоне Содза всё видел и дал свисток в пользу "Ромы".

Перес от радиуса штрафной площади выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Винья сильно пробил в ближний угол ворот, Консильи сложился и спас свою команду, а далее уже защитники "Сассуоло" не дали сыграть на добивании Абрахаму и Шомуродову.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что придумает "Рома", чтобы забить ещё хотя бы один гол и в полной мере претендовать на три очка в этот вечер. "Сассуоло" конечно же будет пока больше играть от обороны, пока счёт позволяет пытаться и дальше ловить "Рому" на контратаках, а контратаки у гостей достаточно опасные.

В составе "Сассуоло" после перерыва произошла замена. Вместо Джакомо Распадори на поле вышел Джанлука Скамакка.

Берарди с правой половины поля сместился в центр и затем пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч ушёл в сторону от цели.

Рожерио с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Манчини оказался первым на мяче и выбил его на угловой.

Рожерио с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Феррари головой пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

"Рома" перехватила контроль над мячом, как-то команда Жозе Моуринью нервно начала второй тайм, нужно "волкам" сейчас просто мяч подержать.

Джуричич попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Кристанте грамотно отработал в обороне и перехватил мяч.

С правого фланга Скамакка выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Фраттези в борьбе с Манчини в касание пробил по воротам, мяч полетел слабо в ближний угол ворот, Патрисиу поймал его без всякого труда.

Из глубины поля последовал безадресный заброс на правый фланг к штрафной площади "Сассуоло", будет удар от ворот.

Из глубины поля теперь уже последовала опасная передача от Джуричича по левой половине поля на ход Бога, Карсдорп здорово сыграл в подкате и выбил мяч в аут из-под ног Жереми.

Винья совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил подачу на правый угол штрафной площади, все партнёры по команде столпились в центре штрафной.

Скамакка попытался разогнать атаку по правому флангу, Ибаньес накрыл форварда "Сассуоло" и выбил мяч в аут.

Джуричич в центре поля нарушил правила против Пеллегрини. Сам Джанлука после паузы разыграл стандарт.

Скамакка с правой половины поля из-за пределов штрафной площади плотно пробил в ближний угол ворот, Патрисиу в прыжке перевёл непростой мяч на угловой.

Берарди с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Дзаньоло не стал рисковать и выбил мяч на повторный корнер.

Г-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Джуричич!!! Скамакка с левой половины поля выполнил перевод на правый угол штрафной площади, Берарди зацепился за мяч, затем Доменико ушёл от Виньи и выполнил прострел к линии вратарской в центр, Джуричич удачно подставил ногу и отправил мяч под перекладину.

Говорили мы, что "Сассуоло" сможет забить свой гол, главное гостям было не сбавлять обороты, так оно и получилось.

Сразу же "Рома" вновь могла выходить вперёд. Пеллегрини ворвался в штрафную площадь по правой половине поля после отличной передачи от Мхитаряна, затем Лоренцо пробил в левый угол ворот, Консильи в прыжке спас свою команду, затем Абрахам при игре на добивании направил мяч в правый угол ворот, штанга спасла "Сассуоло" от второго пропущенного мяча.

Джуричич в центре поля нарушил правила против Мхитаряна. "Рома" не стала торопиться при розыгрыше мяча.

Кристанте с правой половины поля выполнил передачу в центр к линии штрафной площади, Абрахам в борьбе с защитниками "Сассуоло" не смог зацепиться за мяч.

Винья прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у Матиаса, будет удар от ворот.

Абрахам с левой половины поля сместился в центр и затем выполнил передачу в центр штрафной площади, Пеллегрини после пары финтов пробил по воротам, мяч попал в ногу Кирикешу и ушёл на угловой.

Пеллегрини с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Манчини головой пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

Бога попытался пройти вперёд по левому флангу, в борьбе с Карсдорпом Жереми упустил мяч в аут.

Дзаньоло в борьбе за мяч на правом углу штрафной площади "Сассуоло" нарушил правила против Лопеса.

Полузащитник "Ромы" Бриан Кристанте получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Кристанте нарушил правила против Бога.

Лопес из центра поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Берарди зацепился за мяч, но в борьбе с Ибаньесом Доменико не смог пробить точно в ближний угол ворот.

Бога разогнал атаку по центру и затем Жереми выполнил хорошую передачу на правый угол штрафной площади, Берарди мог выводить "Сассуоло" вперёд, но Патрисиу успел сократить дистанцию и ногой отбить мяч на угловой после удара Доменико в левый угол ворот.

Рожерио с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Ромы" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

Пеллегрини по центру вошёл в штрафную площадь, затем Лоренцо ушёл от Рожерио и Кирикеша, но в итоге капитан "Ромы" не попал в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

В составе "Ромы" произошла замена. Вместо Николы Дзаньоло, который получил небольшое мышечное повреждение, на поле вышел Элдор Шомуродов.

Рожерио на правом фланге у лицевой линии нарушил правила против Переса. "Рома" тщательно готовится к стандарту.

Пеллегрини со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, оттуда последовала скидка к линии вратарской, но удара по воротам "Сассуоло" так и не последовало.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Рома" на своём поле с минимальным счётом переигрывает "Сассуоло". В целом обе команды у нас показывают довольно хороший футбол и стараются регулярно проводить атаки, но команда Жозе Моуринью при своих болельщиках всё же смотрится чуть интереснее. Если "Сассуоло" во втором тайме не будет сбавлять обороты, наверняка гости забьют свой гол, так что "Роме" расслабляться конечно же никак нельзя.

45' Абрахам прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил передачу на ход Винье к левому углу штрафной площади, Матиас попытался войти в штрафную, но в борьбе с Тольяном он потерял мяч.

45' Две минуты добавил Симоне Содза к основному времени первого тайма.

45' Берарди со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

45' Центральный защитник "Ромы" Рожер Ибаньес получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Тольяна.

45' Игроки "Сассуоло" решили разыграть стандарт, затем последовала передача в центр к радиусу штрафной площади на Берарди, Винья накрыл Доменико и едва за счёт этого "Рома" не провела опаснейшую контратаку.

44' Дзаньоло на левом фланге нарушил правила против Рожерио. "Сассуоло" заработал неплохой стандарт.

43' Поднялся Абрахам после небольшой паузы, форвард "Ромы" показал, что он готов продолжать матч.

42' Абрахам в центре поля подвернул голеностоп и присел на газон, вышли на поле врачи "Ромы", небольшая пауза в игре.

41' Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Кристанте!!! Пеллегрини со стандарта очень здорово покатил мяч на левый угол штрафной площади, Кристанте убежал от игроков "Сассуоло" и уверенно пробил над Консильи, который вышел из ворот.

40' Защитник "Сассуоло" Влад Кирикеш получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Абрахама.

39' Лопес с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Кирикеш теперь уже оказался в офсайде в момент подачи.

38' Фраттези с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Абрахам головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

37' Бога вошёл в штрафную площадь с левого фланга и выполнил прострел во вратарскую, мяч попал в Винью и ушёл на угловой.

36' Карсдорп с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Абрахам в падении в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

35' Пеллегрини выполнил передачу на ход Дзаньоло по правому флангу, Феррари накрыл своего соперника и выбил мяч в аут.

34' Лопес из центра поля выполнил передачу на ход Распадори по левой половине поля, Джакомо оказался в небольшом офсайде вновь.

33' Манчини из центра поля выполнил длинную передачу на ход Абрахаму, Кирикеш прочитал момент и спокойно перехватил мяч.

32' Тольян выполнил передачу из центра поля к радиусу штрафной площади, совсем немного не хватило Джуричичу, чтобы зацепиться за мяч и обострить ситуацию.

31' Дзаньоло прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу на дальнюю штангу, мяч полетел слишком высоко, будет удар от ворот.

30' Симоне Содза послушал судей из комнаты VAR и в итоге убедился, что Распадори был в офсайде, гол "Сассуоло" был отменён.

29' Распадори разогнал атаку по левой половине поля, затем Джакомо сместился в центр и выполнил передачу от радиуса штрафной площади на правый угол штрафной, Берарди подработал мяч, прошёл к правому углу вратарской и точно пробил в дальний угол ворот. Боковой арбитр при этом зафиксировал офсайд у Распадори в момент передачи из центра поля.

28' Футболисты "Сассуоло" наконец-то полноценно перехватили контроль над мячом, решили гости пока его просто подержать на своей половине поля.

27' Из центра поля последовал слишком сильный заброс на левый угол штрафной площади "Сассуоло", Консильи немного размялся при игре на выходе.

26' Винья ошибся с передачей вперёд на правом фланге на своей половине поля, Берарди перехватил мяч и убежал на правый угол штрафной площади, затем Доменико выполнил перевод на левый угол штрафной, Джуричич подработал мяч и пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны.

25' Успокоилась у нас немного игра в последние минуты, "Рома" пока контролирует мяч в центре поля, а "Сассуоло" ждёт момента для контратаки.

24' Абрахам с левого фланга выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Генрих подработал мяч, немного сместился в центр и пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой, но Консильи всё контролировал.

23' Из центра поля последовал заброс на ход Берарди к правому углу штрафной площади от Кирикеша, Доменико забрался в небольшой офсайд.

22' Дзаньоло догнал крайне непростой мяч на правом фланге после заброса из центра поля, но оказалось, что все усилия Николо делал напрасно, атакующий полузащитник "Ромы" оказался в офсайде.

21' Винья в борьбе за мяч в центре поля с Берарди получил небольшое повреждение, Матиас немного полежал на газоне, но затем сам поднялся. Фланговый защитник "Ромы" готов продолжать матч.

20' Карсдорп с правого фланга выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Абрахам в борьбе с Кирикешом слишком сильно пробросил мяч себе на ход, будет удар от ворот.

19' Карсдорп с правого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади на ход Дзаньоло, Феррари за счёт грамотной игры в подкате смог перехватить мяч.

18' Пеллегрини попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Тольяном капитан "Ромы" на этот раз упустил мяч за лицевую линию поля.

17' Карсдорп с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, Пеллегрини достал его уже у кромки поля.

16' Распадори вошёл в штрафную площадь по правой половине поля и затем Джакомо пяткой выполнил пас чуть назад на Берарди, Доменико в касание пробил в ближний угол ворот, Патрисиу намертво поймал мяч.

15' Дзаньоло получил передачу из центра поля на ход по правому флангу, затем Николо выполнил передачу к правому углу штрафной площади "Сассуоло" на ход Карсдорпу, Рожерио сыграл грамотно по позиции и перехватил мяч.

14' Верету пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

13' Кристанте теперь уже совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил прострел во вратарскую, Консильи без всякого труда перехватил мяч, который практически сам шёл ему в руки.

12' Мхитарян с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Сассуоло" сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч.

11' Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Винье по левому флангу, Матиас до последнего бежал за мячом, но тот всё же ушёл за лицевую линию поля.

10' Винья перехватил мяч в центре поля у Берарди, но затем Доменико доработал эпизод до самого конца и не дал Матиасу разогнать контратаку по левому флангу.

9' Бога ворвался в штрафную площадь по правой половине поля, затем Жереми выполнил прострел во вратарскую, мяч полетел точно в руки Патрисиу.

8' Пеллегрини с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Манчини головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

7' Дзаньоло ворвался в штрафную площадь с левого фланга и в борьбе с Тольяном заработал угловой для своей команды.

6' Тольян прошёл вперёд по правому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Ромы" сыграли внимательно и перехватили мяч.

5' Манчини в центре поля нарушил правила в борьбе за мяч. Игроки "Сассуоло" не особо торопились при розыгрыше стандарта.

4' Болельщики "Ромы" на "Олимпико" также активно поддерживают свою команду, надеются они на быстрый гол от своей любимой команды.

3' "Рома" сегодня является достаточно явным фаворитом, команда Жозе Моуринью активно начинает этот матч и пытаются полностью оправдать свой статус.

2' Абрахам получил передачу на ход по левой половине поля по левой половине поля, Тэмми вошёл в штрафную площадь и внешней стороной стопы закрутил мяч под перекладину в правый угол ворот, Консильи сыграл внимательно и в прыжке выловил мяч, который полетел не очень сильно.