Италия: Серия A 2021-2022
Рома
1:1
Второй тайм: 82'
Стадион: Стадио Олимпико
Сассуоло
36' Желтая карточкаКирикеш Влад
1:0
37' ГолКристанте Бриан
43' Желтая карточкаИбаньес Рожер
1:1
57' ГолДжуричич Филип
66' Желтая карточкаКристанте Бриан
21
Кирикеш
Влад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
63 Боер ПьетроВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
36'
37'
43'
57'
66'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
8 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 6
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 5
-
6 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Верету Жордан
|3
|1
|2.
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0.67
|3.
|Абрахам Тэмми
|1
|0.33
|4.
|Мхитарян Генрих
|1
|0.33
|5.
|Кристанте Бриан
|1
|0.33
|6.
|Шомуродов Элдор
|0
|0
|7.
|Перес Карлес
|0
|0
|8.
|Винья Матиас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джуричич Филип
|2
|0.67
|2.
|Траоре Хамед
|1
|0.33
|3.
|Распадори Джакомо
|1
|0.33
|4.
|Капуто Франческо
|0
|0
|5.
|Берарди Доменико
|0
|0
|6.
|Бога Жереми
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дзаньоло Николо
|1
|1
|2.
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|3.
|Кристанте Бриан
|1
|0
|4.
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|5.
|Перес Карлес
|1
|0
|6.
|Ибаньес Рожер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кирикеш Влад
|2
|0
|2.
|Капуто Франческо
|1
|0
|3.
|Джуричич Филип
|1
|0
|4.
|Лопес Максим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рома
|0
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|Сассуоло
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +12 =3 -5Салернитана 0:4 Рома Рома 3:0 Трабзонспор Рома 3:1 Фиорентина Трабзонспор 1:2 Рома
Рома 5:0 Раджа Касабланка Бетис 5:2 Рома Белененсеш 1:3 Рома Рома 0:0 Севилья Порту 1:1 Рома Рома 5:2 Дебрецен Триестина 0:1 Рома Рома 2:0 Тернана Специя 2:2 Рома Рома 2:0 Лацио Интер Милан 3:1 Рома Рома 5:0 Кротоне Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Сампдория 2:0 Рома Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Кальяри 3:2 Рома
Сассуоло Последние 20 матчей: +11 =5 -4Сассуоло 0:2 Кремонезе Сассуоло 0:0 Сампдория Верона 2:3 Сассуоло Лацио 1:1 Сассуоло
Сассуоло 3:1 Виченца Виртус Парма 0:3 Сассуоло Сассуоло 0:0 Зюйдтироль Сассуоло 8:0 Bressanone Сассуоло 2:0 Лацио Парма 1:3 Сассуоло Сассуоло 1:3 Ювентус Дженоа 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:1 Аталанта Сассуоло 1:0 Сампдория Милан 1:2 Сассуоло Сассуоло 3:1 Фиорентина Беневенто 0:1 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сассуоло Сассуоло 2:2 Рома Торино 3:2 Сассуоло
Последние игры между собой
Рома: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 1
Сассуоло: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 8
Сассуоло 0:0 Рома Серия A Рома 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Рома Серия A Рома 1:1 Сассуоло Серия A Рома 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:3 Рома Серия A Сассуоло 0:2 Рома Серия A Рома 2:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:3 Рома Серия A Рома 2:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:2 Рома Серия A Рома 1:1 Сассуоло Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Рома
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|5.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|6.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|8.
|Сассуоло
|1:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Болонья
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|3
|12.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Эмполи
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|15.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Ювентус
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|18.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 9
|1
|19.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|20.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Рома
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Болонья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|10.
|Сассуоло
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Аталанта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Венеция
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|17.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|Сассуоло
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Рома
|1:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Удинезе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Эмполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|12.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|17.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|4
|1
|0
|2.
|Рома
|Верету Жордан
|3
|0
|1
|3.
|Кальяри
|Педро Жоао
|3
|2
|1
|4.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|3
|2
|0
|5.
|Сассуоло
|Джуричич Филип
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|2.
|Сампдория
|Берешиньски Бартош
|3
|0
|3.
|Эмполи
|Исмайли Ардиан
|3
|0
|4.
|Венеция
|Хейманс Дан
|3
|0
|5.
|Верона
|Велозу Мигель
|1
|1
Прогнозы на матч Рома 1:1 Сассуоло
Исход игры
Рома
95.4% (145)
Ничья
4.6% (7)
Сассуоло
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
58.67% (88)
Меньше
41.33% (62)
Обе команды забьют
Да
55.33% (83)
Нет
44.67% (67)
Популярный счёт
2:1 Рома
34.2% (52)
2:0 Рома
33.6% (51)
3:1 Рома
14.5% (22)
1:0 Рома
5.9% (9)
3:0 Рома
3.9% (6)
2:2 Ничья
2.6% (4)
3:2 Рома
2% (3)
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