Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня взял и забрал мяч на выходе

50' Гальоло Риккардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Руджери Маттео получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Руджери Маттео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Пьяца Марко из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Салернитана

42' Бонаццоли Федерико получил желтую карточку от судьи

42' Ди Таккио Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Торино

38' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Матч возобновлен

36' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

34' Торино выполняет удар от ворот.

34' Пьяца Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Мандрагора Роландо получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Мандрагора Роландо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Бонаццоли Федерико из команды Салернитана делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

32' Салернитана выполняет удар от ворот.

32' Синго Уилфрид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Матч возобновлен

26' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

26' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Салернитана

25' Лукич Саша из команды Торино не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

24' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Удар от ворот произведет Салернитана

22' Санабрия Антонио из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

22' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Хорошую попытку сделал Бремер Глейсон . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Матч возобновится спорным мячом

19' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Удар от ворот произведет Салернитана

18' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Пьяца Марко из команды Торино навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

11' Страндберг Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Руджери Маттео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Страндберг Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Салернитана начинает с центра поля