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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Торино
4:0
Конец матча

Стадион:
Салернитана
0'
42' Желтая карточка
Бонаццоли Федерико
1:0
45' Гол
Санабрия Антонио
63' Желтая карточка
Дьомбер Норберт
2:0
65' Гол
Бремер Глейсон
3:0
87' Гол
Побега Томмазо
4:0
90' Гол
Лукич Саша
90'+5
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
6
Зима
Давид
3
Бремер
Глейсон
13
Родригес
Рикардо
17
Синго
Уилфрид
10
Лукич
Саша
38
Мандрагора
Роландо
15
Ансальди
Кристиан
77
Линетти
Кароль
11
Пьяца
Марко
19
Санабрия
Антонио
72
Белек
Вид
23
Дьомбер
Норберт
6
Страндберг
Стефан
31
Гальоло
Риккардо
24
Кечрида
Вайди
2
Кулибали
Мамаду
22
Оби
Джоэл
14
Ди
Таккио
Франческо
3
Руджери
Маттео
25
Сими
Нванкво
9
Бонаццоли
Федерико
Торино
3-4-2-1
Салернитана
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукич Саша 1 0.33
2. Верди Симоне 1 0.33
3. Белотти Андреа 1 0.33
4. Санабрия Антонио 1 0.33
5. Бремер Глейсон 1 0.33
6. Побега Томмазо 1 0.33
7. Ансальди Кристиан 0 0
8. Буонджорно Алессандро 0 0
Салернитана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулибали Мамаду 1 0.33
2. Бонаццоли Федерико 1 (1) 0.33

Карточки

Торино
# Игрок      
1. Ринкон Томас 1 0
2. Джиджи Коффи 1 0
3. Эйна Ола 1 0
4. Мандрагора Роландо 1 0
5. Лукич Саша 1 0
6. Буонджорно Алессандро 1 0
7. Бремер Глейсон 1 0
Салернитана
# Игрок      
1. Страндберг Стефан 1 1
2. Бонаццоли Федерико 2 0
3. Айя Рамзи 1 0
4. Ярошински Павел 1 0
5. Дьомбер Норберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торино 0 0 16.67% (1) 0 16.67% (1) 66.67% (4)
 Салернитана 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Фиорентина 2:1 Торино Торино 1:2 Аталанта Торино 0:0 Кремонезе АЗ Алкмаар 2:1 Торино
Ренн 1:0 Торино Торино 0:0 Аль-Фатех Мерано 0:11 Торино Торино 1:1 Беневенто Лацио 0:0 Торино Специя 4:1 Торино Торино 0:7 Милан Верона 1:1 Торино Торино 1:0 Парма Торино 0:2 Наполи Болонья 1:1 Торино Торино 3:1 Рома Удинезе 0:1 Торино Торино 2:2 Ювентус Сампдория 1:0 Торино Торино 3:2 Сассуоло
Салернитана Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Салернитана 0:4 Рома Болонья 3:2 Салернитана Салернитана 2:0 Реджина Астон Вилла 3:1 Салернитана
Салернитана 2:1 Палермо Салернитана 1:0 Фермана Салернитана 0:1 Губбио Салернитана 3:2 Самбенедеттезе Пескара 0:3 Салернитана Салернитана 2:0 Эмполи Порденоне 1:2 Салернитана Салернитана 1:3 Монца Салернитана 2:1 Венеция Виртус Энтелла 0:3 Салернитана Салернитана 1:0 Фрозиноне Лечче 2:0 Салернитана Салернитана 1:0 Брешия Читтаделла 0:0 Салернитана Салернитана 0:0 Козенца Кремонезе 0:1 Салернитана

Последние игры между собой

Торино: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Салернитана: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Торино 2:3 Салернитана Серия B Салернитана 0:3 Торино Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
3. Удинезе Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Лацио Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
5. Рома Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
6. Милан Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
7. Фиорентина Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
8. Болонья Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Аталанта Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Торино Заявка 3 1 0 2 6 - 4 3
12. Венеция Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
13. Эмполи Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Дженоа Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
15. Сампдория Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Ювентус Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17. Специя Заявка 3 0 1 2 3 - 9 1
18. Кальяри Заявка 3 0 1 2 5 - 9 1
19. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
20. Салернитана Заявка 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Лацио Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
4. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
5. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
6. Рома Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Болонья Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Торино Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
10. Сассуоло Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Аталанта Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Сампдория Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Кальяри Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Венеция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Дженоа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Эмполи Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17. Ювентус Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Специя Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
2. Рома Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Лацио Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Милан Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Эмполи Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Удинезе Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Дженоа Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
12. Венеция Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
13. Сампдория Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Болонья Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Ювентус Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16. Специя Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
17. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Кальяри Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Салернитана Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 4 1 0
2. Рома Верету Жордан 3 0 1
3. Кальяри Педро Жоао 3 2 1
4. Фиорентина Влахович Душан 3 2 0
5. Болонья Де Сильвестри Лоренцо 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фиорентина Бонавентура Джакомо 3 0
2. Сампдория Берешиньски Бартош 3 0
3. Эмполи Исмайли Ардиан 3 0
4. Венеция Хейманс Дан 3 0
5. Верона Велозу Мигель 1 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Торино 94.8% (127)
X 3% (4)
Салернитана 2.2% (3)
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Где смотреть матч Торино 4:0 Салернитана онлайн


Прогнозы на матч Торино 4:0 Салернитана

Исход игры
Торино
94.8% (127)
Ничья
3% (4)
Салернитана
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
41.79% (56)
Меньше
58.21% (78)
Обе команды забьют
Да
41.04% (55)
Нет
58.96% (79)
Популярный счёт
2:1 Торино
30.6% (41)
1:0 Торино
29.1% (39)
2:0 Торино
26.1% (35)
3:1 Торино
5.2% (7)
3:0 Торино
2.2% (3)
1:2 Салернитана
1.5% (2)
1:1 Ничья
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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