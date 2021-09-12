Италия: Серия A 2021-2022
Торино
4:0
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Салернитана
42' Желтая карточкаБонаццоли Федерико
1:0
45' ГолСанабрия Антонио
63' Желтая карточкаДьомбер Норберт
2:0
65' ГолБремер Глейсон
3:0
87' ГолПобега Томмазо
4:0
90' ГолЛукич Саша
10
Лукич
Саша
11
Пьяца
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пьяца МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Прат ДеннисПолузащитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
72 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сими НванквоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
19 Раньери ЛукаЗащитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
45'
63'
65'
87'
3:0
90'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
6 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 1
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукич Саша
|1
|0.33
|2.
|Верди Симоне
|1
|0.33
|3.
|Белотти Андреа
|1
|0.33
|4.
|Санабрия Антонио
|1
|0.33
|5.
|Бремер Глейсон
|1
|0.33
|6.
|Побега Томмазо
|1
|0.33
|7.
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|8.
|Буонджорно Алессандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кулибали Мамаду
|1
|0.33
|2.
|Бонаццоли Федерико
|1 (1)
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ринкон Томас
|1
|0
|2.
|Джиджи Коффи
|1
|0
|3.
|Эйна Ола
|1
|0
|4.
|Мандрагора Роландо
|1
|0
|5.
|Лукич Саша
|1
|0
|6.
|Буонджорно Алессандро
|1
|0
|7.
|Бремер Глейсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Страндберг Стефан
|1
|1
|2.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|3.
|Айя Рамзи
|1
|0
|4.
|Ярошински Павел
|1
|0
|5.
|Дьомбер Норберт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торино
|0
|0
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|66.67% (4)
|Салернитана
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: +6 =6 -8Фиорентина 2:1 Торино Торино 1:2 Аталанта Торино 0:0 Кремонезе АЗ Алкмаар 2:1 Торино
Салернитана Последние 20 матчей: +12 =2 -6Салернитана 0:4 Рома Болонья 3:2 Салернитана Салернитана 2:0 Реджина Астон Вилла 3:1 Салернитана
Салернитана 2:1 Палермо Салернитана 1:0 Фермана Салернитана 0:1 Губбио Салернитана 3:2 Самбенедеттезе Пескара 0:3 Салернитана Салернитана 2:0 Эмполи Порденоне 1:2 Салернитана Салернитана 1:3 Монца Салернитана 2:1 Венеция Виртус Энтелла 0:3 Салернитана Салернитана 1:0 Фрозиноне Лечче 2:0 Салернитана Салернитана 1:0 Брешия Читтаделла 0:0 Салернитана Салернитана 0:0 Козенца Кремонезе 0:1 Салернитана
Последние игры между собой
Торино: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Салернитана: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Лацио
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|5.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|6.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|8.
|Болонья
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|3
|12.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Эмполи
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|15.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Ювентус
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|18.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 9
|1
|19.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|20.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|6.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Болонья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Аталанта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Венеция
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|17.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Эмполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Удинезе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|12.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|17.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|4
|1
|0
|2.
|Рома
|Верету Жордан
|3
|0
|1
|3.
|Кальяри
|Педро Жоао
|3
|2
|1
|4.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|3
|2
|0
|5.
|Болонья
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|2.
|Сампдория
|Берешиньски Бартош
|3
|0
|3.
|Эмполи
|Исмайли Ардиан
|3
|0
|4.
|Венеция
|Хейманс Дан
|3
|0
|5.
|Верона
|Велозу Мигель
|1
|1
Прогнозы на матч Торино 4:0 Салернитана
Исход игры
Торино
94.8% (127)
Ничья
3% (4)
Салернитана
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
41.79% (56)
Меньше
58.21% (78)
Обе команды забьют
Да
41.04% (55)
Нет
58.96% (79)
Популярный счёт
2:1 Торино
30.6% (41)
1:0 Торино
29.1% (39)
2:0 Торино
26.1% (35)
3:1 Торино
5.2% (7)
3:0 Торино
2.2% (3)
1:2 Салернитана
1.5% (2)
1:1 Ничья
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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