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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Боруссия М
1:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Арминия
0'
1:0
35' Гол
Штиндль Ларс
39'
1
Зоммер
Янн
15
Бейер
Луис
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
29
Скалли
Джозеф
32
Нойхаус
Флориан
8
Закария
Денис
20
Нец
Лука
13
Штиндль
Ларс
23
Хофманн
Йонас
14
Плеа
Алассан
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
15
Де
Медина
Натан
4
Нильссон
Йоаким
5
Лаурсен
Якоб-Баррет
8
Шёпф
Алессандро
19
Притль
Мануэль
11
Окугава
Масая
20
Виммер
Патрик
9
Клос
Фабиан
21
Хак
Робин
Боруссия М
3-4-2-1
Арминия
4-3-3

Ход матча

35'
Штиндль Ларс
(Нец Лука)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штиндль Ларс 1 0.25
2. Плеа Алассан 1 0.25
3. Хофманн Йонас 1 0.25
4. Нец Лука 0 0
Арминия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Клос Фабиан 1 0.25
2. Виммер Патрик 1 0.25
3. Бруннер Седрик 0 0

Карточки

Боруссия М
# Игрок      
1. Штиндль Ларс 1 0
2. Крамер Кристоф 1 0
3. Вольф Ханнес 1 0
4. Нойхаус Флориан 1 0
Арминия
# Игрок      
1. Шёпф Алессандро 1 1
2. Клос Фабиан 1 0
3. Притль Мануэль 1 0
4. Лаурсен Якоб-Баррет 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия М 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)
 Арминия 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Боруссия М Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Унион Берлин 2:1 Боруссия М Байер Л 4:0 Боруссия М Боруссия М 1:1 Бавария Кайзерслаутерн 0:1 Боруссия М
Боруссия М 2:1 Гронинген Бавария 0:2 Боруссия М Боруссия М 1:0 Метц Боруссия М 1:3 Падерборн Боруссия М 2:2 Виктория Кёльн Вердер 2:4 Боруссия М Боруссия М 1:2 Штуттгарт Бавария 6:0 Боруссия М Боруссия М 5:0 Арминия Хоффенхайм 3:2 Боруссия М Боруссия М 4:0 Айнтрахт Фр Герта 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:1 Фрайбург Шальке 04 0:3 Боруссия М Манчестер Сити 2:0 Боруссия М Аугсбург 3:1 Боруссия М
Арминия Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Арминия 1:1 Айнтрахт Фр Гройтер Фюрт 1:1 Арминия Арминия 0:0 Фрайбург Байройт 3:6 Арминия
Арминия 1:1 Твенте Штуттгарт 5:2 Арминия Арминия 1:0 Ганновер 96 Арминия 0:3 Ферль Штуттгарт 0:2 Арминия Арминия 1:1 Хоффенхайм Герта 0:0 Арминия Боруссия М 5:0 Арминия Арминия 1:0 Шальке 04 Аугсбург 0:0 Арминия Арминия 1:0 Фрайбург Майнц 1:1 Арминия Арминия 1:1 Санкт-Паули Арминия 0:1 РБ Лейпциг Байер Л 1:2 Арминия Арминия 0:2 Вердер

Последние игры между собой

Боруссия М: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
Арминия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
Боруссия М 5:0 Арминия Бундеслига Арминия 0:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 4:1 Арминия Товарищеские матчи Боруссия М 2:1 Арминия Товарищеские матчи
Арминия 1:1 Боруссия М Кубок Боруссия М 2:0 Арминия Товарищеские матчи Боруссия М 1:1 Арминия Бундеслига Арминия 0:2 Боруссия М Бундеслига Арминия 1:2 Боруссия М Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вольфсбург Заявка 4 4 0 0 6 - 1 12
2. Бавария Заявка 4 3 1 0 13 - 4 10
3. Майнц Заявка 4 3 0 1 6 - 2 9
4. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 13 - 9 9
5. Фрайбург Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Байер Л Заявка 4 2 1 1 12 - 6 7
7. Кёльн Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
8. Унион Берлин Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
9. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 8 - 7 4
10. Штуттгарт Заявка 4 1 1 2 8 - 9 4
11. Боруссия М 1:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
12. РБ Лейпциг Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
13. Герта Заявка 4 1 0 3 5 - 11 3
14. Бохум Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
15. Айнтрахт Фр Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
16. Арминия 0:1 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
17. Аугсбург Заявка 4 0 2 2 1 - 8 2
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 1 3 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2. Майнц Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Боруссия Д Заявка 2 2 0 0 8 - 4 6
4. Кёльн Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Вольфсбург Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
6. Унион Берлин Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Фрайбург Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Боруссия М 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Байер Л Заявка 2 1 0 1 7 - 4 3
10. РБ Лейпциг Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
11. Штуттгарт Заявка 2 1 0 1 7 - 4 3
12. Бохум Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Арминия 0:1 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15. Хоффенхайм Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Гройтер Фюрт Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Герта Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Аугсбург Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вольфсбург Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Байер Л Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Бавария Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Фрайбург Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Майнц Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
7. Хоффенхайм Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
8. Герта Заявка 3 1 0 2 4 - 9 3
9. Аугсбург Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Унион Берлин Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Арминия 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Кёльн Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Штуттгарт Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
14. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
15. РБ Лейпциг Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
16. Бохум Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
17. Боруссия М 1:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Гройтер Фюрт Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бавария Левандовски Роберт 6 1 0
2. Боруссия Д Холанн Эрлинг 5 1 3
3. Байер Л Диаби Мусса 3 0 1
4. Кёльн Модест Антони 3 0 0
5. Унион Берлин Авонийи Тайво 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 4 0
2. Айнтрахт Фр Ленц Кристофер 3 0
3. Байер Л Диаби Мусса 3 0
4. Кёльн Кайнц Флориан 1 1
5. Унион Берлин Фридрих Марвин 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Боруссия М 96.3% (130)
X 3% (4)
Арминия 0.7% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия М
Ничья
Арминия
1.64
5.40
8.30
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Где смотреть матч Боруссия М 1:0 Арминия онлайн


Прогнозы на матч Боруссия М 1:0 Арминия

Исход игры
Боруссия М
96.3% (130)
Ничья
3% (4)
Арминия
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
54.48% (73)
Меньше
45.52% (61)
Обе команды забьют
Да
55.22% (74)
Нет
44.78% (60)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
38.5% (52)
2:0 Боруссия М
32.6% (44)
3:1 Боруссия М
10.4% (14)
1:0 Боруссия М
9.6% (13)
1:1 Ничья
2.2% (3)
3:0 Боруссия М
1.5% (2)
4:1 Боруссия М
1.5% (2)
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