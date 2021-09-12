Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Бруннер Седрик из команды Арминия наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

91' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Арминия выполняет удар от ворот.

89' Сегодняшная посещаемость составляет 24500 болельщиков

89' Херрманн Патрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Притль Мануэль пробует нанести удар издали, но Янн Зоммер держит все под контролем

87' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Бенеш Ласло нанес удар, мяч был парирован, но Штефан Ортега не удержал его в руках.

86' Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Хак Робин нанес удар, мяч был парирован, но Янн Зоммер не удержал его в руках.

83' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

79' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Рефери не любит споров - именно за это Хак Робин сейчас получил желтую

74' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Г О О О О Л - Закария Денис забивает с правой ноги!

68' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Виммер Патрик из команды Арминия направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

65' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Херрманн Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Янн Зоммер отбил мяч на угловой после удара Виммер Патрик из штрафной площади.

61' Виммер Патрик нанес удар головой, но Янн Зоммер спокойно отбил мяч.

59' Арминия выполняет удар от ворот.

58' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Лука Нец получил травму и заменен. Херрманн Патрик выходит на поле.

57' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Лука Нец получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' Лука Нец на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе

51' Клос Фабиан из команды Арминия наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

51' Ортега Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Клос Фабиан из команды Арминия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

47' Игрок из команды Арминия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

47' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Клос Фабиан из команды Арминия навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.