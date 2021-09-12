Германия: Бундеслига 2021-2022
Боруссия М
3:1
Конец матча
Стадион: Боруссия Парк Зрители: 24500
Арминия
1:0
35' ГолШтиндль Ларс
1:1
45' ГолОкугава Масая
68' Желтая карточкаСкалли Джозеф
2:1
69' ГолШтиндль Ларс
3:1
72' ГолЗакария Денис
75' Желтая карточкаХак Робин
15
Бейер
Луис
30
Эльведи
Нико
20
Нец
Лука
13
Штиндль
Ларс
14
Плеа
Алассан
21
Хак
Робин
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бейер ЛуисЗащитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нец ЛукаПолузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Полузащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
-
34 Носс КонорПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Эмболо БрельПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Хак РобинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
-
10 Ласм БрианНападающий
- Нападающий
-
23 Серра ЯнниНападающий
-
Главный тренер: Крамер Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
35'
1:0
45'
1:1
68'
69'
2:1
72'
3:1
75'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
8 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 6
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Штиндль Ларс
|2
|0.5
|2.
|Плеа Алассан
|1
|0.25
|3.
|Хофманн Йонас
|1
|0.25
|4.
|Закария Денис
|1
|0.25
|5.
|Херрманн Патрик
|0
|0
|6.
|Нец Лука
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Клос Фабиан
|1
|0.25
|2.
|Окугава Масая
|1
|0.25
|3.
|Виммер Патрик
|1
|0.25
|4.
|Бруннер Седрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Штиндль Ларс
|1
|0
|2.
|Крамер Кристоф
|1
|0
|3.
|Вольф Ханнес
|1
|0
|4.
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|5.
|Скалли Джозеф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шёпф Алессандро
|1
|1
|2.
|Клос Фабиан
|1
|0
|3.
|Притль Мануэль
|1
|0
|4.
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|5.
|Хак Робин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия М
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|40% (2)
|20% (1)
|Арминия
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Боруссия М Последние 20 матчей: +9 =3 -8Унион Берлин 2:1 Боруссия М Байер Л 4:0 Боруссия М Боруссия М 1:1 Бавария Кайзерслаутерн 0:1 Боруссия М
Боруссия М 2:1 Гронинген Бавария 0:2 Боруссия М Боруссия М 1:0 Метц Боруссия М 1:3 Падерборн Боруссия М 2:2 Виктория Кёльн Вердер 2:4 Боруссия М Боруссия М 1:2 Штуттгарт Бавария 6:0 Боруссия М Боруссия М 5:0 Арминия Хоффенхайм 3:2 Боруссия М Боруссия М 4:0 Айнтрахт Фр Герта 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:1 Фрайбург Шальке 04 0:3 Боруссия М Манчестер Сити 2:0 Боруссия М Аугсбург 3:1 Боруссия М
Арминия Последние 20 матчей: +6 =9 -5Арминия 1:1 Айнтрахт Фр Гройтер Фюрт 1:1 Арминия Арминия 0:0 Фрайбург Байройт 3:6 Арминия
Арминия 1:1 Твенте Штуттгарт 5:2 Арминия Арминия 1:0 Ганновер 96 Арминия 0:3 Ферль Штуттгарт 0:2 Арминия Арминия 1:1 Хоффенхайм Герта 0:0 Арминия Боруссия М 5:0 Арминия Арминия 1:0 Шальке 04 Аугсбург 0:0 Арминия Арминия 1:0 Фрайбург Майнц 1:1 Арминия Арминия 1:1 Санкт-Паули Арминия 0:1 РБ Лейпциг Байер Л 1:2 Арминия Арминия 0:2 Вердер
Последние игры между собой
Боруссия М: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
Арминия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|2.
|Бавария
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 4
|10
|3.
|Майнц
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|13 - 9
|9
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Байер Л
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|7.
|Кёльн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 9
|4
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|12.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|13.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|14.
|Бохум
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|16.
|Арминия
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 8
|2
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Майнц
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 4
|6
|4.
|Кёльн
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Байер Л
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 4
|3
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 4
|3
|12.
|Бохум
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Арминия
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Герта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Байер Л
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|Бавария
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Майнц
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|8.
|Герта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Кёльн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Арминия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|15.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|16.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|6
|1
|0
|2.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|5
|1
|3
|3.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|3
|0
|1
|4.
|Кёльн
|Модест Антони
|3
|0
|0
|5.
|Унион Берлин
|Авонийи Тайво
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гройтер Фюрт
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|2.
|Айнтрахт Фр
|Ленц Кристофер
|3
|0
|3.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|3
|0
|4.
|Кёльн
|Кайнц Флориан
|1
|1
|5.
|Унион Берлин
|Фридрих Марвин
|1
|1
Прогнозы на матч Боруссия М 3:1 Арминия
Исход игры
Боруссия М
96.3% (130)
Ничья
3% (4)
Арминия
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
54.48% (73)
Меньше
45.52% (61)
Обе команды забьют
Да
55.22% (74)
Нет
44.78% (60)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
38.5% (52)
2:0 Боруссия М
32.6% (44)
3:1 Боруссия М
10.4% (14)
1:0 Боруссия М
9.6% (13)
1:1 Ничья
2.2% (3)
4:1 Боруссия М
1.5% (2)
3:0 Боруссия М
1.5% (2)
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